6 نقاط يجب مراعاتها عند إختيار ألوان حوائط منزلك

أحد أهم القرارات وأكثرها حيرة هي إختيار ألوان حوائط منزلك الصحيحة، فالدهانات لها أكبر الأثر على غرفك ويمكنها تغير الجو العام بشكل سريع وفعال. فالدهانات تشغل مساحات كبيرة من الحوائط والأسقف ويمكنها أيضاً أن تؤثر على الأنشطة المختلفة في كل غرفة ولذك فيجب الحرص على توزيع الألوان بشكل أنيق وفعال.

فإختيار ألوان الطلاء تتأثر بالنتيجة المرجوة في النهاية ولذلك فقد جئت لكم ببعض الأفكار والنقاط التي ستساعدكم حتماً في إختيار ألوان الحوائط.