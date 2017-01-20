6 نقاط يجب مراعاتها عند إختيار ألوان حوائط منزلك

أحد أهم القرارات وأكثرها حيرة هي إختيار ألوان حوائط منزلك الصحيحة، فالدهانات لها أكبر الأثر على غرفك ويمكنها تغير الجو العام بشكل سريع وفعال. فالدهانات تشغل مساحات كبيرة من الحوائط والأسقف ويمكنها أيضاً أن تؤثر على الأنشطة المختلفة في كل غرفة ولذك فيجب الحرص على توزيع الألوان بشكل أنيق وفعال.
فإختيار ألوان الطلاء تتأثر بالنتيجة المرجوة في النهاية ولذلك فقد جئت لكم ببعض الأفكار والنقاط التي ستساعدكم حتماً في إختيار ألوان الحوائط.
إذا كنت تريد لفت النظر لحائط معين في منزلك ربما لوجود مدفئة، مرأة أو قطعة فنية مميزة أو إذا أردت تسليط الضوء على حائط واحد من خلال لون طلاء مميز.
عند مزج أكثر من لون فدليلك هو دائرة الألوان أولاً والتجربة ثانياً. فالألوان التي تماشى مع بعضها تقع متقابلة في دائرة الألوان والذي يعني أنها متزنة بصرياً. أيضاً الألوان المتجاورة تتناسب وتتناغم فهي تمتلك نفس الطبيعة اللونية.
يمكنك خلق دفئ وحميمية في منزلك باستخدام الألوان الدافئة مثل الأحمر، البرتقالي أو الأصفر، فالدرجات الفاتحة منها ستعطي لمسة دافئة أما الألوان الصريحة ستؤدي إلى الحصول على لمسة مودرن شبابية ومحفزة على الأنشطة المختلفة.
دهان حوائط منزلك باللون الأبيض، الكريمي أو الألوان الهادئة الفاتحة على الحوائط والسقف تمكنك من الحصول على فراغ يوحى بالإتساع والبراح ،فالألوان الفاتحة لها القدرة على عكس الضوء.
الإختيار الصحيح للطلاء يجعل من منزلك مكان مفعم بالسلام النفسي والراحة والاسترخاء، فمنزلك هو المكان الذي يمكنك من خلاله إعادة شحن طاقتك حتى تتمكن من مواجهة الحياة اليومية بشكل أفضل. من الغرف التي تتطلب دهانات تبعث على الراحة والاسترخاء هي الحمام، غرفة النوم وغرفة المعيشة أو ركنك الخاص.
إذا أردت تأثير أكثر رقة وهدوء فيمكنك الحصول على أكثر الصيحات أناقة في عالم الدهانات باستخدام لونين فقط أو أكثر من درجة من نفس اللون.