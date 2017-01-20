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6 نقاط يجب مراعاتها عند إختيار ألوان حوائط منزلك

Marwa Hasan Marwa Hasan
Supremely Sophisticated, Andrea Schumacher Interiors Andrea Schumacher Interiors غرفة السفرة
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أحد أهم القرارات وأكثرها حيرة هي إختيار ألوان حوائط منزلك الصحيحة، فالدهانات لها أكبر الأثر على غرفك ويمكنها تغير الجو العام بشكل سريع وفعال. فالدهانات تشغل مساحات كبيرة من الحوائط والأسقف ويمكنها أيضاً أن تؤثر على الأنشطة المختلفة في كل غرفة ولذك فيجب الحرص على توزيع الألوان بشكل أنيق وفعال.

فإختيار ألوان الطلاء تتأثر بالنتيجة المرجوة في النهاية ولذلك فقد جئت لكم ببعض الأفكار والنقاط التي ستساعدكم حتماً في إختيار ألوان الحوائط.

1.​حائط مميز

homify مكتب عمل أو دراسة Yellow
homify

homify
homify
homify

إذا كنت تريد لفت النظر لحائط معين في منزلك ربما لوجود مدفئة، مرأة أو قطعة فنية مميزة أو إذا أردت تسليط الضوء على حائط واحد من خلال لون طلاء مميز.

فقط إحرص أن يكون مكانه متميز وملفت للنظر وإحرص على إختيار لون أنيق ويتناسب مع طراز منزلك وأثاث بيتك.

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

'Angles 4' Retro Wallpaper Wallsauce.com مكتب عمل أو دراسة wallpaper,wall,wall sticker
Wallsauce.com

'Angles 4' Retro Wallpaper

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Wallsauce.com

2.​مزج عدد من الألوان

homify مكتب عمل أو دراسة MDF Yellow
homify

homify
homify
homify

عند مزج أكثر من لون فدليلك هو دائرة الألوان أولاً والتجربة ثانياً. فالألوان التي تماشى مع بعضها تقع متقابلة في دائرة الألوان والذي يعني أنها متزنة بصرياً. أيضاً الألوان المتجاورة تتناسب وتتناغم فهي تمتلك نفس الطبيعة اللونية.

ولكن إحرص فمزج الألوان الصريحة قد ينشأ عنه بعض الإزدحام البصري فلا يصح استخدامه مع كل الطرز، ربما تناسب أكثر الطراز الإنتقائي، أو المودرن الشبابي

Salt + Pepper House, KUBE architecture KUBE architecture غرفة نوم
KUBE architecture

KUBE architecture
KUBE architecture
KUBE architecture

يمكنك أيضاً مزج أكثر من لون في نفس الحائط

homify غرفة السفرة Blue
homify

homify
homify
homify

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3.​الحصول على دفئ

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

يمكنك خلق دفئ وحميمية في منزلك باستخدام الألوان الدافئة مثل الأحمر، البرتقالي أو الأصفر، فالدرجات الفاتحة منها ستعطي لمسة دافئة أما الألوان الصريحة ستؤدي إلى الحصول على لمسة مودرن شبابية ومحفزة على الأنشطة المختلفة.

فإبتعد عن استخدامها في غرفة النوم، ولكن يمكنك استخدامها في غرفة المكتب أو غرفة الطعام أو المعيشة.

Supremely Sophisticated, Andrea Schumacher Interiors Andrea Schumacher Interiors غرفة السفرة
Andrea Schumacher Interiors

Andrea Schumacher Interiors
Andrea Schumacher Interiors
Andrea Schumacher Interiors

4.​إظهار الغرف بشكل أكبر

Spanish Colonial Interiors, Christopher Architecture & Interiors Christopher Architecture & Interiors غرفة السفرة
Christopher Architecture &amp; Interiors

Christopher Architecture & Interiors
Christopher Architecture &amp; Interiors
Christopher Architecture & Interiors

دهان حوائط منزلك باللون الأبيض، الكريمي أو الألوان الهادئة الفاتحة على الحوائط والسقف تمكنك من الحصول على فراغ يوحى بالإتساع والبراح ،فالألوان الفاتحة لها القدرة على عكس الضوء.

إحرص أيضاً على استخدام أثاث فاتح ليتماشى مع الجو العام للغرفة بدون اللجوء للتباين لإظهار الغرفة بشكل أكبر

large apartment in classic style in Moscow, Rubleva Design Rubleva Design غرفة السفرة
Rubleva Design

Rubleva Design
Rubleva Design
Rubleva Design

5.​فراغ مفعم بالسلام النفسي

Dining Rooms & Breakfast Nooks, Clean Design Clean Design غرفة السفرة
Clean Design

Clean Design
Clean Design
Clean Design

الإختيار الصحيح للطلاء يجعل من منزلك مكان مفعم بالسلام النفسي والراحة والاسترخاء، فمنزلك هو المكان الذي يمكنك من خلاله إعادة شحن طاقتك حتى تتمكن من مواجهة الحياة اليومية بشكل أفضل. من الغرف التي تتطلب دهانات تبعث على الراحة والاسترخاء هي الحمام، غرفة النوم وغرفة المعيشة أو ركنك الخاص.

ولذلك فيجب الحرص عند إختيار باليتة الألوان أن تكون هادئة، محايدة أو بألوان أرضية لتخلق جو مريح

Home Offices, Clean Design Clean Design مكتب عمل أو دراسة
Clean Design

Clean Design
Clean Design
Clean Design

6.​درجات من نفس اللون

Limited Collection 2016, SCHÖNER WOHNEN-FARBE SCHÖNER WOHNEN-FARBE جدران
SCHÖNER WOHNEN-FARBE

SCHÖNER WOHNEN-FARBE
SCHÖNER WOHNEN-FARBE
SCHÖNER WOHNEN-FARBE

إذا أردت تأثير أكثر رقة وهدوء فيمكنك الحصول على أكثر الصيحات أناقة في عالم الدهانات باستخدام لونين فقط أو أكثر من درجة من نفس اللون. 

يمكن تطبيق هذه القاعدة على الحوائط أو في وضع خطة لونية في الغرفة ومزج لون الحوائط مع الأثاث حول المنزل

Sesja dla JT Grupy, bhgycfdrsxfhcvgjbkj,hvbcgfxdrytfuyjgh bhgycfdrsxfhcvgjbkj,hvbcgfxdrytfuyjgh غرفة المعيشة Turquoise
bhgycfdrsxfhcvgjbkj,hvbcgfxdrytfuyjgh

bhgycfdrsxfhcvgjbkj,hvbcgfxdrytfuyjgh
bhgycfdrsxfhcvgjbkj,hvbcgfxdrytfuyjgh
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