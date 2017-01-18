28 تصميم لشوايات حجرية رائعة

نقدم لكم هنا مجموعة تصاميم للشوايات البسيطة والعملية التي يمكنكم تنفيذها في حدائق بيوتكم، وهي ممتازة لجمع العائلة أيام العطلة في اجواء لطيفة.

كما نقدم لكم بعض النصائح العامة لكيفية التعامل مع الشوايات وكيفية صيانتها!

إذا كان لديك بالفعل حديقة أو مساحة خارجية فهي المكان الانسب لهذا النوع من الشوايات حيث من الأفضل ان تكون بعيدة عن داخل المنزل، كما يجيب عليكم مراعاة اتجاه الريح حيث لا ينفذ الدخان الى منازلكم. كما عليكم الاهتمام بها وصيانتها على مدار العام حتى في المواسم التي لا تستخدمونها فيها مثلا.

نترككم مع بعض النصائح حول الاستخدام والصيانة:

1. كل الشوايات لها طرق مختلفة للاستخدام، لذلك يجب عليك قراءة دليل التعليمات قبل استخدام. كما لا يجب تنظيف جميع الشوايات مع نفس المنتجات.

2. التنظيف بعد الاستخدام مباشرة! قد تكون هذه مهمة صعبة بسبب الانشغال بالطعام مع الاهل والاصدقاء لكنها مهمة حيث التنظيف يكون اسهل وهي ما زالت حارة.

3. التنظيف الخارجي والداخلي باستخدام فرشاة مخصصة وفرشاة معدنية لتنظيف الاسياخ المعدنية.