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منزل حديث بتفاصيل قمة في الروعة

آية منير آية منير
Makante Fassaden, intelligentes Inneres , Klaus Geyer Elektrotechnik Klaus Geyer Elektrotechnik منازل
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في الوقت الذي يشهد العالم بأكمله نفاذ مصادر الطاقة الغير متجددة، وتكلفة باهظة في كل المجالات، يأتي عالم الديكور بدعوة إلى البساطة وإعادة التدوير لكل ما هو قديم، واستخدام احدث الوسائل لإدارة الموارد داخل منازلنا .. فالعمارة عالم لا ينتهى فهناك دائماً الجديد الذى يقدمه لنا خبراء متميزون،  ونحن اليوم أمام مشروع معمارى ذو تفاصي قمة في الروعة، منزل بسيط وحديث قام أحد الخبراء بأستغلال تصميمه وتوفير كل ما يحتاجه المنزل من أجل توفير الطاقة واستغلالها بطريقة مناسبة، المنزل من تصميم شركة Elektrotechnik وهى شركة متخصصة للتحكم فى أنظمة الإضاءة وتوفير الطاقة..

الواجهة الرئيسية..

Makante Fassaden, intelligentes Inneres , Klaus Geyer Elektrotechnik Klaus Geyer Elektrotechnik منازل
Klaus Geyer Elektrotechnik

Klaus Geyer Elektrotechnik
Klaus Geyer Elektrotechnik
Klaus Geyer Elektrotechnik

وعنوان المنزل هو واجهته، والواجهة جاءت على الطراز الحديث وعصرية بكل تفاصيلها، تم استخدام مواد تشطيب مختلفة معظمه مقتبسة من الطبيعة، وعناصر كالأشجار والحجر والأخشاب، حاوطت المنزل لتضيف له جمال من نوع آخر، الطابق الأرضي باللون الأبيض والطابق العلوي باللون اللبني اللامع (لون السماء) لتمتزج ألوانه مع الطبيعة الخلابة لتشعر بتميزه واختلافه عما ما حوله من منازل أخرى..

اندماج مع الطبيعة..

Makante Fassaden, intelligentes Inneres , Klaus Geyer Elektrotechnik Klaus Geyer Elektrotechnik منازل
Klaus Geyer Elektrotechnik

Klaus Geyer Elektrotechnik
Klaus Geyer Elektrotechnik
Klaus Geyer Elektrotechnik

كما ذكرنا من قبل حرص المصمم على دمج المنزل بتفاصيله مع الطبيعة المحية وعناصرها، ليظهر وكأنه جزء منها..

غرفة طعام أنيقة..

Makante Fassaden, intelligentes Inneres , Klaus Geyer Elektrotechnik Klaus Geyer Elektrotechnik غرفة السفرة
Klaus Geyer Elektrotechnik

Klaus Geyer Elektrotechnik
Klaus Geyer Elektrotechnik
Klaus Geyer Elektrotechnik

غرفة الطعام في فراغ مشترك مع غرفة المعيشة ولكنها أنيقة وبسيطة للغاية، أرضيات من الباركيه باللون البني الداكن، وطاولة مستطية ومقاعد بسيطة ذو تصميم تقليدي محبب لنا، وسجادة من الصوف النام لتكتمل أناقة الغرفة مع النجفة الكلاسيكية ذات جمال خاص..

غرفة المعيشة تقليدية بلمسة حديثة..

Makante Fassaden, intelligentes Inneres , Klaus Geyer Elektrotechnik Klaus Geyer Elektrotechnik غرفة المعيشة
Klaus Geyer Elektrotechnik

Klaus Geyer Elektrotechnik
Klaus Geyer Elektrotechnik
Klaus Geyer Elektrotechnik

غرفة المعيشة لم تقل جمالا عن غرفة الطعام وجاءت تقليدية بسيطة وبلمسة عصرية، اللون الأبيض هو المسيطر على الجدران ولم ينس المصمم دور الإضاءة في إظهار جمال أي تصميم، فأضاف أباجورة أنيقة للمسة مختلفة وجذابة..

مطبخ عصري جدا..

Makante Fassaden, intelligentes Inneres , Klaus Geyer Elektrotechnik Klaus Geyer Elektrotechnik مطبخ
Klaus Geyer Elektrotechnik

Klaus Geyer Elektrotechnik
Klaus Geyer Elektrotechnik
Klaus Geyer Elektrotechnik

أما المطبخ فتجده عصري جدا، ومميز بشكل كبير أرضيات خشبية ووحدات التخزين نفسها بسيطة وعصرية جدا، الإضاءة جاءت مبتكرة جدا ولعبت دورا مميز واضح وأضافت جمال خاص للمطبخ، الأسطح اللامعة سمة من سمات الطراز الحديث وهو ما حرص عليه المصمم حين أضاف رخام ذو لون أسود لامع.

نظام تحكم عن بعد..

Makante Fassaden, intelligentes Inneres , Klaus Geyer Elektrotechnik Klaus Geyer Elektrotechnik جدران
Klaus Geyer Elektrotechnik

Klaus Geyer Elektrotechnik
Klaus Geyer Elektrotechnik
Klaus Geyer Elektrotechnik

كما ذكرنا أن هذا المنزل من تصميم شركة Elektrotechnik المتخصصة فى التحكم بأنظمة الأضاءة، وهذا النظام الألى ليتحكم بنظام الأضاءة داخل المنزل ، لتوفير الطاقة واستشعار ذكي للاستخدام أهل المنزل..

إضاءة خاصة..

Makante Fassaden, intelligentes Inneres , Klaus Geyer Elektrotechnik Klaus Geyer Elektrotechnik منازل
Klaus Geyer Elektrotechnik

Klaus Geyer Elektrotechnik
Klaus Geyer Elektrotechnik
Klaus Geyer Elektrotechnik

والاعتقاد الخاطئ عن سبل توفير الطاقة يعني استخدام أقل لوحدات الإضاءة فقط، ولكن هذا النموذج يثبت لك العكس فباستخدام الوسائل الحديثة والذكية يجعلك تصمم منزلك بالشكل الأمثل والكثر روعة وفخامة 

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