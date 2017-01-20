منزل حديث بتفاصيل قمة في الروعة

في الوقت الذي يشهد العالم بأكمله نفاذ مصادر الطاقة الغير متجددة، وتكلفة باهظة في كل المجالات، يأتي عالم الديكور بدعوة إلى البساطة وإعادة التدوير لكل ما هو قديم، واستخدام احدث الوسائل لإدارة الموارد داخل منازلنا .. فالعمارة عالم لا ينتهى فهناك دائماً الجديد الذى يقدمه لنا خبراء متميزون، ونحن اليوم أمام مشروع معمارى ذو تفاصي قمة في الروعة، منزل بسيط وحديث قام أحد الخبراء بأستغلال تصميمه وتوفير كل ما يحتاجه المنزل من أجل توفير الطاقة واستغلالها بطريقة مناسبة، المنزل من تصميم شركة Elektrotechnik وهى شركة متخصصة للتحكم فى أنظمة الإضاءة وتوفير الطاقة..