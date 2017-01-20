منزل حديث بتفاصيل قمة في الروعة

في الوقت الذي يشهد العالم بأكمله نفاذ مصادر الطاقة الغير متجددة، وتكلفة باهظة في كل المجالات، يأتي عالم الديكور بدعوة إلى البساطة وإعادة التدوير لكل ما هو قديم، واستخدام احدث الوسائل لإدارة الموارد داخل منازلنا .. فالعمارة عالم لا ينتهى فهناك دائماً الجديد الذى يقدمه لنا خبراء متميزون، ونحن اليوم أمام مشروع معمارى ذو تفاصي قمة في الروعة، منزل بسيط وحديث قام أحد الخبراء بأستغلال تصميمه وتوفير كل ما يحتاجه المنزل من أجل توفير الطاقة واستغلالها بطريقة مناسبة، المنزل من تصميم شركة Elektrotechnik وهى شركة متخصصة للتحكم فى أنظمة الإضاءة وتوفير الطاقة..
وعنوان المنزل هو واجهته، والواجهة جاءت على الطراز الحديث وعصرية بكل تفاصيلها، تم استخدام مواد تشطيب مختلفة معظمه مقتبسة من الطبيعة، وعناصر كالأشجار والحجر والأخشاب، حاوطت المنزل لتضيف له جمال من نوع آخر، الطابق الأرضي باللون الأبيض والطابق العلوي باللون اللبني اللامع (لون السماء) لتمتزج ألوانه مع الطبيعة الخلابة لتشعر بتميزه واختلافه عما ما حوله من منازل أخرى..
كما ذكرنا من قبل حرص المصمم على دمج المنزل بتفاصيله مع الطبيعة المحية وعناصرها، ليظهر وكأنه جزء منها..
غرفة الطعام في فراغ مشترك مع غرفة المعيشة ولكنها أنيقة وبسيطة للغاية، أرضيات من الباركيه باللون البني الداكن، وطاولة مستطية ومقاعد بسيطة ذو تصميم تقليدي محبب لنا، وسجادة من الصوف النام لتكتمل أناقة الغرفة مع النجفة الكلاسيكية ذات جمال خاص..
غرفة المعيشة لم تقل جمالا عن غرفة الطعام وجاءت تقليدية بسيطة وبلمسة عصرية، اللون الأبيض هو المسيطر على الجدران ولم ينس المصمم دور الإضاءة في إظهار جمال أي تصميم، فأضاف أباجورة أنيقة للمسة مختلفة وجذابة..
أما المطبخ فتجده عصري جدا، ومميز بشكل كبير أرضيات خشبية ووحدات التخزين نفسها بسيطة وعصرية جدا، الإضاءة جاءت مبتكرة جدا ولعبت دورا مميز واضح وأضافت جمال خاص للمطبخ، الأسطح اللامعة سمة من سمات الطراز الحديث وهو ما حرص عليه المصمم حين أضاف رخام ذو لون أسود لامع.
كما ذكرنا أن هذا المنزل من تصميم شركة Elektrotechnik المتخصصة فى التحكم بأنظمة الأضاءة، وهذا النظام الألى ليتحكم بنظام الأضاءة داخل المنزل ، لتوفير الطاقة واستشعار ذكي للاستخدام أهل المنزل..
والاعتقاد الخاطئ عن سبل توفير الطاقة يعني استخدام أقل لوحدات الإضاءة فقط، ولكن هذا النموذج يثبت لك العكس فباستخدام الوسائل الحديثة والذكية يجعلك تصمم منزلك بالشكل الأمثل والكثر روعة وفخامة
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