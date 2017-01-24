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11 تصميم للجزيرة الوسطى في مطابخ مودرن صغيرة

Marwa Hasan Marwa Hasan
Roble, MARIANGEL COGHLAN MARIANGEL COGHLAN مطبخ
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الجزيرة الوسطى أو طاولة إعداد الطعام والتي تقع في وسط مساحة المطبخ تعد من أهم قطع الأثاث في المطبخ. وعلى رغم المتطلبات المختلفة ولكنها تخدم كمساحة لإعداد الطعام وأيضاً يمكن استخدامها كبار لتناول الوجبات السريعة وشرب القهوة. فهي لا تتطلب مساحة كبيرة حيث أن الجزيرة تساهم في تنظيم وترتيب المطبخ مهما كان حجمه لما توفره من مساحة تخزينية ومساحة إضافية للعمل. فتعالوا لنكتشف سوياً أفكار للجزيرة الوسطى بأحجام وأشكال مختلفة تناسب كل المساحات.

​1.لمسة مودرن

homify KitchenBench tops سيراميك Red
homify

homify
homify
homify

من أهم مميزات الجزيرة هي الاستخدامات المتعددة، فهي تصلح كمكتب، مساحة لتناول الإفطار أو كوسيلة لفصل المطبخ المفتوح. يمكننا اللعب بالخامات والألوان المختلفة للحصول على تصمم متميز.

​2.الموقد في الوسط

CASA RR8, Grupo Arsciniest Grupo Arsciniest مطبخ
Grupo Arsciniest

Grupo Arsciniest
Grupo Arsciniest
Grupo Arsciniest

على عكس الإعتقاد السائد فإن الجزيرة تمثل إضافة مهمة في المطبخ الصغير. فأهم شئ هو دراسة المساحة بشكل جيد لتجنب جعلها عقبة في المطبخ. ففي المطبخ المطل على غرفة المعيشة يمكننا استغلال الجزيرة لوضع الموقد ليكون هناك إتصال بين من يستخدم المطبخ ومن في غرفة المعيشة باستمرار.

​3.البار

Casa GC55, Taller Estilo Arquitectura Taller Estilo Arquitectura مطبخ
Taller Estilo Arquitectura

Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura

استغلال الجزيرة كبار لتناول الإفطار هو إختيار شائع ولكن غالباً ما يكون إرتفاع البار أكبر من إرتفاع طاولة إعداد الطعام، ولذلك يمكنك خلق فرق في الإرتفاعات وإن لم تستطيع فيمكنك التحكم في طول كراسي البار بجعلها أقصر لتتناسب مع الإرتفاع الجديد.

​4.جزيرة أم طاولة طعام

Casa Caritas No.58, ARQUIPLAN ARQUIPLAN مطبخ
ARQUIPLAN

ARQUIPLAN
ARQUIPLAN
ARQUIPLAN

كما ذكرنا في مثال سابق فإن الجزيرة كثيراً ما تستغل في تناول الطعام ولكن هنا تم تصميمها بشكل أكثر أناقة ليتناسب مع الشكل التقليدي لطاولة الطعام.

​5.الجزيرة كعنصر أساسي في المطبخ

Roble, MARIANGEL COGHLAN MARIANGEL COGHLAN مطبخ
MARIANGEL COGHLAN

MARIANGEL COGHLAN
MARIANGEL COGHLAN
MARIANGEL COGHLAN

إذا كنت محظوظ بمساحة كافية في المطبخ يمكنك إعتبار الجزيرة كعنصر أساسي في مطبخك، لتحيط به وترسم حدوده، كما أنها تخدمه بشكل مثالي وفعال.

​6.الجزيرة كأكبر عنصر في المطبخ

Kupuri , BR ARQUITECTOS BR ARQUITECTOS مطبخ
BR ARQUITECTOS

BR ARQUITECTOS
BR ARQUITECTOS
BR ARQUITECTOS

في هذا المثال نرى أن المطبخ قد كان له نصيب أكبر في المساحة مما أعطاه الفرصة لعمل جزيرة كبيرة لاستغلال أمثل.

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​7.يمكن أن تستوعب كل شئ

Showroom, Avianda Kitchen Design Avianda Kitchen Design مطبخ زجاج Blue
Avianda Kitchen Design

Avianda Kitchen Design
Avianda Kitchen Design
Avianda Kitchen Design

هذا العنصر الأنيق يمكنه استيعاب كل من الموقد والحوض بحيث يكون تصميم المطبخ تبعاً لمثلث الحركة ولإعطاء الفرصة لاستغلال سطح العمل في باقي المطبخ بشكل أفضل.

​8.الخامة المثالية

La Casa de las Sirenas, Ancona + Ancona Arquitectos Ancona + Ancona Arquitectos مطبخ
Ancona + Ancona Arquitectos

Ancona + Ancona Arquitectos
Ancona + Ancona Arquitectos
Ancona + Ancona Arquitectos

إختيار خامة الجزيرة في المطبخ مهم للحصول على جو مريح ودافئ ووعملي في نفس الوقت، بحيث يكون سطحها سهل التنظيف و مقاوم للعوامل المختلفة. فالرخام هي خامة مثالية ولكن هناك إختيارات متعددة مثل الكوريان أو الخشب.

​9.جزيرة ذات إمتداد

Diseño de proyectos y espacios, Eurekaa Eurekaa مطبخ
Eurekaa

Eurekaa
Eurekaa
Eurekaa

إذا كانت المساحة المتاحة لديك صغيرة فيمكنك التركيز على حلول عملية لتمكنك من تغير المقاسات عند الحاجة. في هذا المثال يمكنك ضم طاولة السفرة إلى الجزيرة عند الحاجة.

​10.أهمية الخزانات

Mi cocina GRANGE, Grange México Grange México مطبخ ذو قطع مدمجة خشب متين Green
Grange México

Grange México
Grange México
Grange México

نصيحة أخرى قد تفيدك وخاصة في المطابخ الصغيرة، قم بتصميم الجزيرة بحيث تستوعب مساحة تخزينية كبيرة بواسطة الأدراج والخزانات العملية لتمكنك من تخزين مختلفة الأغراض.

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​11.مقياس طولي

Departamento en Santa Fe, MAAD arquitectura y diseño MAAD arquitectura y diseño مطبخ
MAAD arquitectura y diseño

MAAD arquitectura y diseño
MAAD arquitectura y diseño
MAAD arquitectura y diseño

أخيراً ففي المطابخ الصغيرة فإننا نفضل الجزر ذات المقياس الطولي بعرض بسيط فهي تكون أكثر عملية وبساطة ومرونة.

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