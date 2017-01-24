11 تصميم للجزيرة الوسطى في مطابخ مودرن صغيرة

الجزيرة الوسطى أو طاولة إعداد الطعام والتي تقع في وسط مساحة المطبخ تعد من أهم قطع الأثاث في المطبخ. وعلى رغم المتطلبات المختلفة ولكنها تخدم كمساحة لإعداد الطعام وأيضاً يمكن استخدامها كبار لتناول الوجبات السريعة وشرب القهوة. فهي لا تتطلب مساحة كبيرة حيث أن الجزيرة تساهم في تنظيم وترتيب المطبخ مهما كان حجمه لما توفره من مساحة تخزينية ومساحة إضافية للعمل. فتعالوا لنكتشف سوياً أفكار للجزيرة الوسطى بأحجام وأشكال مختلفة تناسب كل المساحات.