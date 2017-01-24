11 تصميم للجزيرة الوسطى في مطابخ مودرن صغيرة

الجزيرة الوسطى أو طاولة إعداد الطعام والتي تقع في وسط مساحة المطبخ تعد من أهم قطع الأثاث في المطبخ. وعلى رغم المتطلبات المختلفة ولكنها تخدم كمساحة لإعداد الطعام وأيضاً يمكن استخدامها كبار لتناول الوجبات السريعة وشرب القهوة. فهي لا تتطلب مساحة كبيرة حيث أن الجزيرة تساهم في تنظيم وترتيب المطبخ مهما كان حجمه لما توفره من مساحة تخزينية ومساحة إضافية للعمل. فتعالوا لنكتشف سوياً أفكار للجزيرة الوسطى بأحجام وأشكال مختلفة تناسب كل المساحات.
من أهم مميزات الجزيرة هي الاستخدامات المتعددة، فهي تصلح كمكتب، مساحة لتناول الإفطار أو كوسيلة لفصل المطبخ المفتوح. يمكننا اللعب بالخامات والألوان المختلفة للحصول على تصمم متميز.
على عكس الإعتقاد السائد فإن الجزيرة تمثل إضافة مهمة في المطبخ الصغير. فأهم شئ هو دراسة المساحة بشكل جيد لتجنب جعلها عقبة في المطبخ. ففي المطبخ المطل على غرفة المعيشة يمكننا استغلال الجزيرة لوضع الموقد ليكون هناك إتصال بين من يستخدم المطبخ ومن في غرفة المعيشة باستمرار.
استغلال الجزيرة كبار لتناول الإفطار هو إختيار شائع ولكن غالباً ما يكون إرتفاع البار أكبر من إرتفاع طاولة إعداد الطعام، ولذلك يمكنك خلق فرق في الإرتفاعات وإن لم تستطيع فيمكنك التحكم في طول كراسي البار بجعلها أقصر لتتناسب مع الإرتفاع الجديد.
كما ذكرنا في مثال سابق فإن الجزيرة كثيراً ما تستغل في تناول الطعام ولكن هنا تم تصميمها بشكل أكثر أناقة ليتناسب مع الشكل التقليدي لطاولة الطعام.
إذا كنت محظوظ بمساحة كافية في المطبخ يمكنك إعتبار الجزيرة كعنصر أساسي في مطبخك، لتحيط به وترسم حدوده، كما أنها تخدمه بشكل مثالي وفعال.
في هذا المثال نرى أن المطبخ قد كان له نصيب أكبر في المساحة مما أعطاه الفرصة لعمل جزيرة كبيرة لاستغلال أمثل.
هذا العنصر الأنيق يمكنه استيعاب كل من الموقد والحوض بحيث يكون تصميم المطبخ تبعاً لمثلث الحركة ولإعطاء الفرصة لاستغلال سطح العمل في باقي المطبخ بشكل أفضل.
إختيار خامة الجزيرة في المطبخ مهم للحصول على جو مريح ودافئ ووعملي في نفس الوقت، بحيث يكون سطحها سهل التنظيف و مقاوم للعوامل المختلفة. فالرخام هي خامة مثالية ولكن هناك إختيارات متعددة مثل الكوريان أو الخشب.
إذا كانت المساحة المتاحة لديك صغيرة فيمكنك التركيز على حلول عملية لتمكنك من تغير المقاسات عند الحاجة. في هذا المثال يمكنك ضم طاولة السفرة إلى الجزيرة عند الحاجة.
نصيحة أخرى قد تفيدك وخاصة في المطابخ الصغيرة، قم بتصميم الجزيرة بحيث تستوعب مساحة تخزينية كبيرة بواسطة الأدراج والخزانات العملية لتمكنك من تخزين مختلفة الأغراض.
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أخيراً ففي المطابخ الصغيرة فإننا نفضل الجزر ذات المقياس الطولي بعرض بسيط فهي تكون أكثر عملية وبساطة ومرونة.