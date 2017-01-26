أفكار مختلفة لتوظيف اللون الأبيض في ديكور منزل عصري

المنزل هو الواجهة الأولى التي تعبر عن كل شخص، ودائمًا ما يسعى العديد من الناس إلى الحصول على منزل أنيق ومريح. يجب الاهتمام والعناية بتصميم المنزل نمط الديكور المستخدم فيه، للحصول في النهاية على منزل يجمع ما بين الأناقة والجمال في صورة متناغمة ومتناسقة، الشعور بالتميز والراحة.
عند اختيار الديكور المناسب للمنزل، لا يجب الاعتماد فقط على تتبع أحدث أساليب الموضة في مجال التصميم، بل يُفضل البحث عن أنماط الديكور المتناسقة معًا والمرضية لذوقك الشخصي، فضلًا عن اختيار الديكور المناسب لمساحة منزلك، والتنسيق بين المساحات المختلفة داخل المنزل. فيما يلي نستعرض مجموعة من الصور لمنزل أنيق، يعتمد في تصميمه على اللون الابيض واستخدامه عنصر هام وأساسي داخل المنزل.
يظهر في الصورة سفرة زجاجية مميزة، ومقاعد أنيقة باللون الأوف وايت، مع استخدام بعض قطع الديكة المميزة والمعلقة على الحائط، واستخدام مزهرية تحوي زهور بيضاء اللون تُضفي جوًا من الرومانسية والهدوء وتلائم النمط العام للمنزل. بالإضافة إلى استخدام الثريا الفاخرة و المعلقة في السقف.
نلاحظ استخدام إضاءة قوية ومميزة توضح روعة التصميم، فضلًا عن استخدام ملصقات مختارة بعناية.
يبرز استخدام اللون الأبيض داخل المطبخ والاعتماد عليه بشكلٍ أساسي في الديكور، من خلال الخزانات المستخدمة لوضع الأغراض. كما تم الدمج بين اللونين الأسود والأبيض في الديكور لإضافة طابع مميز وأنيق، يظهر في الأرضيات والرخامة وحواف الخزانة.
يظهر الدمج الرائع في استخدام اللون الأبيض والأسود بطريقة متناسقة وجذابة.
تظهر الروعة في الفصل بين المطبخ وغرفة السفرة عن طريق استخدام طاولة كبيرة مميزة باللون الأبيض الرائع، للدمج بين الديكور والفصل بين المساحتين بطريقة مميزة، فضلًا عن اختيار المقاعد القصيرة لتحسين لعدم حجب الرؤية داخل المكان.
الحمام مُصمم بطريقة مختلفة عن طريق استخدام الرخام المزخرف في كل الأرجاء، واستخدام حوض زجاجي مميز، واستخدام الإضاءة المميزة عن طريق بعض اللمبات الصغيرة في السقف، فضلًا عن استخدام الثريا المدلاة. كل هذا بالإضافة إلى استخدام زهرية الورد الأبيض التي تعكس جزء من الديكور المستخدم في كل أرجاء المنزل والمعتمد بشكلٍ رئيسي على إبراز اللون الأبيض.
يتضح استخدام انتريه بسيط وأنيق وعدم التكلف في التصاميم والديكورات، فضلًا عن الاعتماد على إبراز اللون الأبيض، واستخدام بعض النباتات كجزء من الديكور.
تخصيص مساحة مخصصة لقضاء أوقات مميزة مع الأسرة والأصدقاء ووضع شاشة التلفزيون أو الكمبيوتر يُعد من أفضل الأفكار الموجودة وأكثرها انتشارًا.
نلاحظ الاعتماد على اختيار ديكورات بسيطة ومميزة داخل غرفة الأطفال، وإضافة بعض العناصر الترفيهية، مثل الجيتار، وورق الحائط الرائع الذي يوفر لمسة مميزة في الديكور ويلفت الانتباه. نلاحظ الابتعاد عن استخدام مفارش بيضاء لأنها قد لا تناسب الأطفال، واستخدام الألوان الرمادية بدلًا منها. يظهر اللون الأبيض في بعض اللمسات البسيطة، مثل سقف الغرفة وبعض قطع الأثاث، فضلًا عن استخدام إضاءة خافتة ومميزة مع بعض الظلال.
تخصيص جزء صغير مساحة للعمل ومكتب، مع إضافة بعض الرفوف المميزة لوضع الأغراض الشخصية الخاصة وبعض قطع الديكور المميزة. مع استخدام ستائر بسيطة وانيقة.
يظهر براعة التصميم في اختيار الديكور و قطع الأثاث المميزة، والتنسيق الرائع في المزج بين العناصر المختلفة داخل الغرفة. تتميز الغرفة بالمساحة الواسعة التي تتيح التحرك بسهولة، كما توفر إمكانية استخدام العديد من قطع الأثاث المختلفة. يظهر التركيز على استخدام اللون الأبيض الذي يبعث على الشعور بالراحة والاسترخاء، فضلًا عن الإحساس بالفخامة والتميز، من خلال السقف ذو اللون الأبيض والتصميم البسيط، السرير والمفارش، الخزانة، بالإضافة إلى الورود الرائعة.
تم تخصيص جزء من غرفة النوم، لتصبح مساحة خزانة الملابس، التي تعتمد في تصميمها على اختيار اللون الأبيض المميز، فضلًا عن استخدام المرايا العاكسة، التي تساعد في إبراز الديكور وتوفير مساحة وهمية داخل المكان.
تفضلوا بقراءة المقال التالي، 11 فكرة جديدة ومختلفة للمطابخ.