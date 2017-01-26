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أفكار مختلفة لتوظيف اللون الأبيض في ديكور منزل عصري

Mai Elkholy Mai Elkholy
Apartamento Indaiatuba, Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris غرفة الملابس
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المنزل هو الواجهة الأولى التي تعبر عن كل شخص، ودائمًا ما يسعى العديد من الناس إلى الحصول على منزل أنيق ومريح. يجب الاهتمام والعناية بتصميم المنزل نمط الديكور المستخدم فيه، للحصول في النهاية على منزل يجمع ما بين الأناقة والجمال في صورة متناغمة ومتناسقة، الشعور بالتميز والراحة. 

عند اختيار الديكور المناسب للمنزل، لا يجب الاعتماد فقط على تتبع أحدث أساليب الموضة في مجال التصميم، بل يُفضل البحث عن أنماط الديكور المتناسقة معًا والمرضية لذوقك الشخصي، فضلًا عن اختيار الديكور المناسب لمساحة منزلك، والتنسيق بين المساحات المختلفة داخل المنزل. فيما يلي نستعرض مجموعة من الصور لمنزل أنيق، يعتمد في تصميمه على اللون الابيض واستخدامه عنصر هام وأساسي داخل المنزل.

سفرة انيقة

Apartamento Indaiatuba, Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris غرفة السفرة
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

يظهر في الصورة سفرة زجاجية مميزة، ومقاعد أنيقة باللون الأوف وايت، مع استخدام بعض قطع الديكة المميزة والمعلقة على الحائط، واستخدام مزهرية تحوي زهور بيضاء اللون تُضفي جوًا من الرومانسية والهدوء وتلائم النمط العام للمنزل. بالإضافة إلى استخدام الثريا الفاخرة و المعلقة في السقف.

الإضاءة المميزة

Apartamento Indaiatuba, Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris مطبخ
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

نلاحظ استخدام إضاءة قوية ومميزة توضح روعة التصميم، فضلًا عن استخدام ملصقات مختارة بعناية.

مطبخ أنيق

Apartamento Indaiatuba, Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris مطبخ
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

يبرز استخدام اللون الأبيض داخل المطبخ والاعتماد عليه بشكلٍ أساسي في الديكور، من خلال الخزانات المستخدمة لوضع الأغراض. كما تم الدمج بين اللونين الأسود والأبيض في الديكور لإضافة طابع مميز وأنيق، يظهر في الأرضيات والرخامة وحواف الخزانة.

ركن داخلي للمطبخ

Apartamento Indaiatuba, Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris جدران
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

يظهر الدمج الرائع في استخدام اللون الأبيض والأسود بطريقة متناسقة وجذابة.

طاولة مميزة باللون الأبيض

Apartamento Indaiatuba, Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris غرفة السفرة
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

تظهر الروعة في الفصل بين المطبخ وغرفة السفرة عن طريق استخدام طاولة كبيرة مميزة باللون الأبيض الرائع، للدمج بين الديكور والفصل بين المساحتين بطريقة مميزة، فضلًا عن اختيار المقاعد القصيرة لتحسين لعدم حجب الرؤية داخل المكان.

حمام أنيق

Apartamento Indaiatuba, Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris حمام
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

الحمام مُصمم بطريقة مختلفة عن طريق استخدام الرخام المزخرف في كل الأرجاء، واستخدام حوض زجاجي مميز، واستخدام الإضاءة المميزة عن طريق بعض اللمبات الصغيرة في السقف، فضلًا عن استخدام الثريا المدلاة. كل هذا بالإضافة إلى استخدام زهرية الورد الأبيض التي تعكس جزء من الديكور المستخدم في كل أرجاء المنزل والمعتمد بشكلٍ رئيسي على إبراز اللون الأبيض.

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غرفة الاستقبال

Apartamento Indaiatuba, Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris غرفة المعيشة
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

يتضح استخدام انتريه بسيط وأنيق وعدم التكلف في التصاميم والديكورات، فضلًا عن الاعتماد على إبراز اللون الأبيض، واستخدام بعض النباتات كجزء من الديكور.

مساحة مخصصة للاسترخاء

Apartamento Indaiatuba, Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris غرفة الميديا
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

تخصيص مساحة مخصصة لقضاء أوقات مميزة مع الأسرة والأصدقاء ووضع شاشة التلفزيون أو الكمبيوتر يُعد من أفضل الأفكار الموجودة وأكثرها انتشارًا.

غرفة أطفال مودرن

Apartamento Indaiatuba, Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris غرفة نوم
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

نلاحظ الاعتماد على اختيار ديكورات بسيطة ومميزة داخل غرفة الأطفال، وإضافة بعض العناصر الترفيهية، مثل الجيتار، وورق الحائط الرائع الذي يوفر لمسة مميزة في الديكور ويلفت الانتباه. نلاحظ الابتعاد عن استخدام مفارش بيضاء لأنها قد لا تناسب الأطفال، واستخدام الألوان الرمادية بدلًا منها. يظهر اللون الأبيض في بعض اللمسات البسيطة، مثل سقف الغرفة وبعض قطع الأثاث، فضلًا عن استخدام إضاءة خافتة ومميزة مع بعض الظلال.

مساحة عمل

Apartamento Indaiatuba, Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris مكتب عمل أو دراسة
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

تخصيص جزء صغير مساحة للعمل ومكتب، مع إضافة بعض الرفوف المميزة لوضع الأغراض الشخصية الخاصة وبعض قطع الديكور المميزة. مع استخدام ستائر بسيطة وانيقة.

غرفة نوم مميزة

Apartamento Indaiatuba, Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris غرفة نوم
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

يظهر براعة التصميم في اختيار الديكور و قطع الأثاث المميزة، والتنسيق الرائع في المزج بين العناصر المختلفة داخل الغرفة. تتميز الغرفة بالمساحة الواسعة التي تتيح التحرك بسهولة، كما توفر إمكانية استخدام العديد من قطع الأثاث المختلفة. يظهر التركيز على استخدام اللون الأبيض الذي يبعث على الشعور بالراحة والاسترخاء، فضلًا عن الإحساس بالفخامة والتميز، من خلال السقف ذو اللون الأبيض والتصميم البسيط، السرير والمفارش، الخزانة، بالإضافة إلى الورود الرائعة.

خزانة ملابس

Apartamento Indaiatuba, Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris غرفة الملابس
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

تم تخصيص جزء من غرفة النوم، لتصبح مساحة خزانة الملابس، التي تعتمد في تصميمها على اختيار اللون الأبيض المميز، فضلًا عن استخدام المرايا العاكسة، التي تساعد في إبراز الديكور وتوفير مساحة وهمية داخل المكان.

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Apartamento Indaiatuba, Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris مطبخ
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

Apartamento Indaiatuba, Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris غرفة السفرة
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

Apartamento Indaiatuba, Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris غرفة المعيشة
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

Apartamento Indaiatuba, Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris غرفة المعيشة
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

Apartamento Indaiatuba, Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris غرفة الميديا
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

Apartamento Indaiatuba, Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris غرفة نوم
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
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أفكار مختلفة لدمج اللون الأبيض في ديكور منزل عصري

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