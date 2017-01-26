أفكار مختلفة لتوظيف اللون الأبيض في ديكور منزل عصري

المنزل هو الواجهة الأولى التي تعبر عن كل شخص، ودائمًا ما يسعى العديد من الناس إلى الحصول على منزل أنيق ومريح. يجب الاهتمام والعناية بتصميم المنزل نمط الديكور المستخدم فيه، للحصول في النهاية على منزل يجمع ما بين الأناقة والجمال في صورة متناغمة ومتناسقة، الشعور بالتميز والراحة.

عند اختيار الديكور المناسب للمنزل، لا يجب الاعتماد فقط على تتبع أحدث أساليب الموضة في مجال التصميم، بل يُفضل البحث عن أنماط الديكور المتناسقة معًا والمرضية لذوقك الشخصي، فضلًا عن اختيار الديكور المناسب لمساحة منزلك، والتنسيق بين المساحات المختلفة داخل المنزل. فيما يلي نستعرض مجموعة من الصور لمنزل أنيق، يعتمد في تصميمه على اللون الابيض واستخدامه عنصر هام وأساسي داخل المنزل.