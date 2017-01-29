7 أفكار لتضيء المساحة الخاصة بك

اختيار الإضاءة الداخلية للمنزل وإضاءة الغرف لا يقل أهمية عن اختيار الأثاث المناسب للمنزل. ويراعي التنسيق في اختيار الإضاءة المناسبة للمساحات المختلفة، لإبراز روعة الديكور والتصميم، والمساعدة في خلق جو مثالي. كما يسمح لك اختيار الاضاءة الداخلية للمنازل بعناية من التمتع بقضاء أوقات مختلفة داخل المنزل في قراءة الكتب، الطبخ، أو حتى الجلوس مع العائلة والأصدقاء. فهما كان ما تريد فعله، هناك إضاءة مناسبة له.
في السنوات الأخيرة، برز اهتمام مصممي الديكور وحتى الأشخاص العاديين في اختيار الإضاءة التي تسلط بشكلٍ كامل على الأثاث، وفي بعض الحالات يتم اختيار استخدام مصباح أو ثريا كبيرة في وسط الغرفة لتوزيع الإضاءة بشكلٍ متساوي في كل أنحاء الغرفة، وفقًا بما يتناسب مع نمط المنزل وذوقك الشخصي. فيما يلي عرض لبعض الصور التي تُعطي أفكار مختلفة لإضاءة المساحات الخاصة بك.
برز استخدام الإضاءة الموزعة بشكلٍ رائع ومتقن على طول سقف المنزل، والتي توفر إضاءة قوية ومريحة للعين، مناسبة تمامًا للمساحة المخصصة لها تتيح الرؤية بشكلٍ أفضل عند الجلوس لقضاء الأوقات مع الأسرة والأصدقاء. نلاحظ أيضًا التركيز على توفير إضاءة مخصصة بالسفرة عن طريق استخدام اللمبات المعلقة على مسافات قريبة، لتوفير رؤية أفضل والتركيز على الطعام أثناء تناول الوجبات اليومية.
يتضح في هذا النموذج الاعتماد على الإضاءة الخارجية المنبثقة عبر الشرفة، فضلًا عن استخدام بعض اللمبات المعلقة و المدلاة من السقف. أكثر ما يبرز التصميم هو الاعتماد على استخدام الظلال التي توفر إضاءة باللون الأصفر التي تضيف بعض من الخصوصية والتميز داخل المكان. لا تنسى أن تحديد نوع الإضاءة المستخدمة يعتمد بشكلٍ رئيسي على النمط العام للمنزل والديكور الداخلي، فضلًا عن المساحة.
يظهر في الصورة مزيج رائع ومميز من الأضواء غير المباشرة والمتنوعة الموزعة داخليًا في المساحة المخصصة لتناول الطعام وغرفة الجلوس معًا. يوفر هذا النوع من الإضاءة بعض الهدوء والاسترخاء، لجعل المكان مميزًا ومناسبًا لتناول الطعام، أو حتى قضاء أوقات ممتعة مع الأهل والأصدقاء أثناء مشاهدة التلفزيون والتمتع بأوقات السمر. الإضاءة غير المباشرة تناسب المساحات الكبيرة، والديكور المعتمد على الألوان الغامقة، مثل الأسود والرمادي، لتوفر جوًا من الشاعرية داخل المكان وتؤدي الغرض المطلوب من استخدامها.
يُظهر التصميم الداخلي للحمام الاعتماد على إبراز الجدران والديكور الخاص بها، عن طريق استخدام الإضاءة المتمركزة حول الجدران بدلًا من استخدام مصباح معلق في السقف. تساعد الإضاءة في إبراز الديكور والنمط العام له وتعطي جوًا من الشاعرية والاسترخاء داخل المكان.
يتضح استخدام إضاءة السقف غير الظاهرة التي تشكل بعض الظلال الجذابة والملفتة للانتباه، بالإضافة إلى الاعتماد بكشلٍ واضح على استخدام إضاءة السبوت لايت في الجوانب، لإعطاء بعض الظلال الجانبية التي تبعث على الشعور بالهدوء والراحة وتبرز الستائر بشكلٍ أنيق. استخدام الظلال مناسب تمامًا للتصميم، فضلًا عن اختيار ألوان تميل للهدوء، يتخللها بعض الحيوية من خلال بعض الديكورات المستخدمة وإضافة عناصر من الطبيعة، مثل أشجار النخيل المميزة.
نلاحظ استخدام ألوان براقة وجذابة وحيوية، تلفت النظر بطريقة أخاذة، بالإضافة إلى الاعتماد على الإضاءة الخارجية عبر النوافذ المغطاة الستائر ذات اللون الأبيض المبهج. التصميم عصري ومميز، مناسب للمساحات الصغيرة إبرازها وإبراز الديكور و قطع الأثاث المستخدمة. فضلًا عن أن اختيار اللون الأحمر والأصفر داخل الغرفة يوفر إحساس رائع بالاسترخاء والحيوية ويُعد نقطة جيدة وفارقة في التصميم.
يظهر الاعتماد بوضوح على الإضاءة الخارجية من خلال النوافذ المفتوحة ذات المساحات الكبيرة، التي توفر بدورها إضاءة طبيعية داخل المكان، فضلًا عن استخدام بعض مصادر الإضاءة الداخلية البسيطة.
تفضلوا بقراءة المقال التالي، 6 مطابخ تركية صغيرة يلتقي فيها الرُقي بالبساطة!