7 أفكار لتضيء المساحة الخاصة بك

اختيار الإضاءة الداخلية للمنزل وإضاءة الغرف لا يقل أهمية عن اختيار الأثاث المناسب للمنزل. ويراعي التنسيق في اختيار الإضاءة المناسبة للمساحات المختلفة، لإبراز روعة الديكور والتصميم، والمساعدة في خلق جو مثالي. كما يسمح لك اختيار الاضاءة الداخلية للمنازل بعناية من التمتع بقضاء أوقات مختلفة داخل المنزل في قراءة الكتب، الطبخ، أو حتى الجلوس مع العائلة والأصدقاء. فهما كان ما تريد فعله، هناك إضاءة مناسبة له.

في السنوات الأخيرة، برز اهتمام مصممي الديكور وحتى الأشخاص العاديين في اختيار الإضاءة التي تسلط بشكلٍ كامل على الأثاث، وفي بعض الحالات يتم اختيار استخدام مصباح أو ثريا كبيرة في وسط الغرفة لتوزيع الإضاءة بشكلٍ متساوي في كل أنحاء الغرفة، وفقًا بما يتناسب مع نمط المنزل وذوقك الشخصي. فيما يلي عرض لبعض الصور التي تُعطي أفكار مختلفة لإضاءة المساحات الخاصة بك.