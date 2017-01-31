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منزل بسيط في غاية الأناقة والرقي

Mai Elkholy Mai Elkholy
Sessão Fotográfica Imóvel Monte Estoril, Pedro Brás - Fotógrafo de Interiores e Arquitectura | Hotelaria | Alojamento Local | Imobiliárias Pedro Brás - Fotógrafo de Interiores e Arquitectura | Hotelaria | Alojamento Local | Imobiliárias غرفة المعيشة
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إذا أردت الحصول على منزل مميز ليس بالضرورة الاتجاه لعنصر الفخامة ولا يجدر بك أيضًا الاتجاه لاستخدام البساطة المُفرطة التي ربما لا تعطيك النتيجة التي في تصورك، لذا في الاتجاه للحلول الوسطى من أفضل الخيارات التي يمكنك اتباعها عند تصميم منزلك.

في هذا المحتوى المميز سنقوم بعرض نموذج لمنزل بسيط يجمع بين الأسلوب الحديث وكذا النموذج الكلاسيكي التقليدي تم تصميمه بطريقة مبتكرة بعيدة بشكل تام عن طرق التصميم التقليدية.

واجهة خارجية في غاية التميز والرقي

Sessão Fotográfica Imóvel Monte Estoril, Pedro Brás - Fotógrafo de Interiores e Arquitectura | Hotelaria | Alojamento Local | Imobiliárias Pedro Brás - Fotógrafo de Interiores e Arquitectura | Hotelaria | Alojamento Local | Imobiliárias كوخ
Pedro Brás – Fotógrafo de Interiores e Arquitectura | Hotelaria | Alojamento Local | Imobiliárias

Pedro Brás - Fotógrafo de Interiores e Arquitectura | Hotelaria | Alojamento Local | Imobiliárias
Pedro Brás – Fotógrafo de Interiores e Arquitectura | Hotelaria | Alojamento Local | Imobiliárias
Pedro Brás - Fotógrafo de Interiores e Arquitectura | Hotelaria | Alojamento Local | Imobiliárias

تم تصميم واجهة المنزل لتكون انعكاسًا واضحًا للتصميم الداخلي المبتكر لمنزل بسيط يجمع بين النمط الكلاسيكي التقليدي والقليل من الطابع الحديث. المنزل مكون من ثلاث طوابق تم تصميم الواجهة بطريقة هندسية، وتم تصميم النوافذ الزجاجية على شكل مستطيل بما يتناسب مع الشكل الهندسي للبناء ككل، تم استخدام الطلاء الأبيض لإضفاء مزيد من أجواء البساطة على الواجهة. وكما نرى أن المنزل يتميز بوجود حديقة أنيقة تحتوي على عدد كبير من النباتات البارزة عن سور الحديقة الحديدي.

ردهة ريسبشن في غاية الأناقة والتناسق

Sessão Fotográfica Imóvel Monte Estoril, Pedro Brás - Fotógrafo de Interiores e Arquitectura | Hotelaria | Alojamento Local | Imobiliárias Pedro Brás - Fotógrafo de Interiores e Arquitectura | Hotelaria | Alojamento Local | Imobiliárias غرفة المعيشة
Pedro Brás – Fotógrafo de Interiores e Arquitectura | Hotelaria | Alojamento Local | Imobiliárias

Pedro Brás - Fotógrafo de Interiores e Arquitectura | Hotelaria | Alojamento Local | Imobiliárias
Pedro Brás – Fotógrafo de Interiores e Arquitectura | Hotelaria | Alojamento Local | Imobiliárias
Pedro Brás - Fotógrafo de Interiores e Arquitectura | Hotelaria | Alojamento Local | Imobiliárias

في هذا التصميم المميز لردهة المنزل نلاحظ مدى التناسق والتناغم في الألوان، حيث تم استخدام طلاء باللون الأوف وايت، وعنصر الجذب الأول في هذه المساحة هو الأرائك المتماثلة المزينة بزخارف ونقوش باللون الأزرق الداكن، كما تم وضع سجادة صغيرة باللون البيج والأزرق، تم تعليق اثنين من المصابيح الكلاسيكية على جانبي لوحة فنية مما أضاف أجواء كلاسيكية رائعة.

زاوية أخرى لردهة المنزل التي تتميز بأرضية خشبية

Sessão Fotográfica Imóvel Monte Estoril, Pedro Brás - Fotógrafo de Interiores e Arquitectura | Hotelaria | Alojamento Local | Imobiliárias Pedro Brás - Fotógrafo de Interiores e Arquitectura | Hotelaria | Alojamento Local | Imobiliárias غرفة المعيشة
Pedro Brás – Fotógrafo de Interiores e Arquitectura | Hotelaria | Alojamento Local | Imobiliárias

Pedro Brás - Fotógrafo de Interiores e Arquitectura | Hotelaria | Alojamento Local | Imobiliárias
Pedro Brás – Fotógrafo de Interiores e Arquitectura | Hotelaria | Alojamento Local | Imobiliárias
Pedro Brás - Fotógrafo de Interiores e Arquitectura | Hotelaria | Alojamento Local | Imobiliárias

زاوية أخرى لريسبشن المنزل تبين أناقة هذا المنزل البسيط، حيث لم يتم الاعتماد على قطع الأثاث الصغيرة أو استخدام الكثير من القطع، فقد تم وضع الأرائك وعدد قليل من المقاعد الصغيرة الكلاسيكية، تم وضع سجادة تماثل السجادة الأخرى التي تم وضعها أسفل الأرائك. الأرضية الخشبية في هذا التصميم أضافت المزيد من أجواء الهدوء والتناسق خاصةً لكونها تتناسب مع ألوان الستائر والطاولات الخشبية وكذا وحدات الإضاءة الكلاسيكية.

غرفة الطعام:

Sessão Fotográfica Imóvel Monte Estoril, Pedro Brás - Fotógrafo de Interiores e Arquitectura | Hotelaria | Alojamento Local | Imobiliárias Pedro Brás - Fotógrafo de Interiores e Arquitectura | Hotelaria | Alojamento Local | Imobiliárias غرفة السفرة
Pedro Brás – Fotógrafo de Interiores e Arquitectura | Hotelaria | Alojamento Local | Imobiliárias

Pedro Brás - Fotógrafo de Interiores e Arquitectura | Hotelaria | Alojamento Local | Imobiliárias
Pedro Brás – Fotógrafo de Interiores e Arquitectura | Hotelaria | Alojamento Local | Imobiliárias
Pedro Brás - Fotógrafo de Interiores e Arquitectura | Hotelaria | Alojamento Local | Imobiliárias

تصميم غرفة الطعام يعطيك عند النظر إليه للوهلة الأولى شعور غير متناهي من الراحة والهدوء، حيث تم الجمع بين اللونين الأوف وايت والبني بدرجات مختلفة. هذه الغرفة تعتمد بشكل كبير على الإضاءة الطبيعية من خلال احتوائها على نافذتين كبيرتين. تم وضع الطاولة الزجاجية في منتصف الغرفة وحولها مقاعد خشبية كلاسيكية في غاية الأناقة والرقي. الأرضية الخشبية أضافت لمسة جمالية متميزة.

السلم الداخلي يجمع بين عنصري الخشب والرخام بطريقة مبتكرة

Sessão Fotográfica Imóvel Monte Estoril, Pedro Brás - Fotógrafo de Interiores e Arquitectura | Hotelaria | Alojamento Local | Imobiliárias Pedro Brás - Fotógrafo de Interiores e Arquitectura | Hotelaria | Alojamento Local | Imobiliárias درج
Pedro Brás – Fotógrafo de Interiores e Arquitectura | Hotelaria | Alojamento Local | Imobiliárias

Pedro Brás - Fotógrafo de Interiores e Arquitectura | Hotelaria | Alojamento Local | Imobiliárias
Pedro Brás – Fotógrafo de Interiores e Arquitectura | Hotelaria | Alojamento Local | Imobiliárias
Pedro Brás - Fotógrafo de Interiores e Arquitectura | Hotelaria | Alojamento Local | Imobiliárias

تصميم السلم الداخلي بسيط للغاية، حيث تم الجمع بين عنصري الخشب والرخام بحيث تم استخدام الدرجات الخشبية وكذا درابزين خشبي تقليدي، والناحية الأخرى من الدرابزين تم استخدام حائط من الرخام اللامع ما جعل هذه المساحة تناغم بين الطابع المودرن والكلاسيك.

غرفة النوم:

Sessão Fotográfica Imóvel Monte Estoril, Pedro Brás - Fotógrafo de Interiores e Arquitectura | Hotelaria | Alojamento Local | Imobiliárias Pedro Brás - Fotógrafo de Interiores e Arquitectura | Hotelaria | Alojamento Local | Imobiliárias غرفة نوم
Pedro Brás – Fotógrafo de Interiores e Arquitectura | Hotelaria | Alojamento Local | Imobiliárias

Pedro Brás - Fotógrafo de Interiores e Arquitectura | Hotelaria | Alojamento Local | Imobiliárias
Pedro Brás – Fotógrafo de Interiores e Arquitectura | Hotelaria | Alojamento Local | Imobiliárias
Pedro Brás - Fotógrafo de Interiores e Arquitectura | Hotelaria | Alojamento Local | Imobiliárias

الإضاءة الطبيعية أهم ما يميز هذه الغرفة الرائعة، تحتوي على الكثير من النوافذ التي تم تغطيتها بالستائر الشفافة للمحافظة على دخول الإضاءة، كما أن اللون الأحمر أضاف لمسة أناقة رائعة على هذه الغرفة. تم استخدام أريكة صغيرة على غرار الأرائك الحديثة التي لا تحتوي على الكثير من التفاصيل. كما تم استخدام سجادة أسفل السرير مزخرفة باللونين البيج والأحمر، وكما نلاحظ أن استخدام الستائر المزخرفة باللونين الأحمر والبيج أضاف مزيد من أجواء التناسق على أجواء الغرفة، يجدر الإشارة أن هذه الغرفة نموذج مثالي لاستغلال المساحات وكذا لتناسق عدد من الألوان وأنماط التصميم.

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غرفة نوم فرعية في غاية الرقة والبساطة الكلاسيكية

Sessão Fotográfica Imóvel Monte Estoril, Pedro Brás - Fotógrafo de Interiores e Arquitectura | Hotelaria | Alojamento Local | Imobiliárias Pedro Brás - Fotógrafo de Interiores e Arquitectura | Hotelaria | Alojamento Local | Imobiliárias غرفة نوم
Pedro Brás – Fotógrafo de Interiores e Arquitectura | Hotelaria | Alojamento Local | Imobiliárias

Pedro Brás - Fotógrafo de Interiores e Arquitectura | Hotelaria | Alojamento Local | Imobiliárias
Pedro Brás – Fotógrafo de Interiores e Arquitectura | Hotelaria | Alojamento Local | Imobiliárias
Pedro Brás - Fotógrafo de Interiores e Arquitectura | Hotelaria | Alojamento Local | Imobiliárias

نموذج غرفة النوم الفرعية أكبر دليل على الذوق الشخصي الرفيع لمصمم هذه الغرفة، حيث تم استخدام سرير كلاسيكي متوسط الحجم باللون الأخضر الفاتح الرقيق، وظهر الحس الفني في اختيار مفروشات السرير المزخرفة بعدد من الألوان من بينها الأبيض والأخضر الفاتح، والجدير بالذكر أن زخرفة الستائر قريبة من زخارف مفروشات السرير مما أضاف مزيد من الترابط والتكامل بين عناصر ومكونات الغرفة. الإضاءة الطبيعية هنا أيضًا كان لها دور كبير في إضفاء لمسة دفء رائعة على الغرفة.

تناسق اللون الأبيض لخزانة غرفة النوم مع الأرضية الخشبية

Sessão Fotográfica Imóvel Monte Estoril, Pedro Brás - Fotógrafo de Interiores e Arquitectura | Hotelaria | Alojamento Local | Imobiliárias Pedro Brás - Fotógrafo de Interiores e Arquitectura | Hotelaria | Alojamento Local | Imobiliárias غرفة الملابس
Pedro Brás – Fotógrafo de Interiores e Arquitectura | Hotelaria | Alojamento Local | Imobiliárias

Pedro Brás - Fotógrafo de Interiores e Arquitectura | Hotelaria | Alojamento Local | Imobiliárias
Pedro Brás – Fotógrafo de Interiores e Arquitectura | Hotelaria | Alojamento Local | Imobiliárias
Pedro Brás - Fotógrafo de Interiores e Arquitectura | Hotelaria | Alojamento Local | Imobiliárias

تم تصميم خزانات غرفة النوم بطريقة مميزة، حيث تم استخدام خزانة كبيرة تحتوي على عدد كبير من الأرفف، تم استغلال زاوية الغرفة من خلال وضع مقعد صغير للاستمتاع بالقراءة على أضواء الشمس في الصباح. تم استخدام سجادة مزخرفة بعدد من الألوان الرائعة التي تتناسب مع أجواء الغرفة الهادئة.

غرفة المعيشة

Sessão Fotográfica Imóvel Monte Estoril, Pedro Brás - Fotógrafo de Interiores e Arquitectura | Hotelaria | Alojamento Local | Imobiliárias Pedro Brás - Fotógrafo de Interiores e Arquitectura | Hotelaria | Alojamento Local | Imobiliárias غرفة المعيشة
Pedro Brás – Fotógrafo de Interiores e Arquitectura | Hotelaria | Alojamento Local | Imobiliárias

Pedro Brás - Fotógrafo de Interiores e Arquitectura | Hotelaria | Alojamento Local | Imobiliárias
Pedro Brás – Fotógrafo de Interiores e Arquitectura | Hotelaria | Alojamento Local | Imobiliárias
Pedro Brás - Fotógrafo de Interiores e Arquitectura | Hotelaria | Alojamento Local | Imobiliárias

من المعروف أنه عند تصميم منزلك، يجب مراعاة أن يتم تصميم غرفة المعيشة لتكون مريحة وأنيقة. تناسق الألوان في هذا النموذج من أهم عناصر الجذب. تم استخدام انتريه كلاسيكي خشبي باللون البيج الذي يتناسب مع ألوان الستائر وكذا مع لون الأرضية الخشبية. في المنتصف تم وضع طاولة خشبية صغيرة أعلى سجادة صغيرة مزخرفة بنقوش كلاسيكية. تم استغلال المساحات بطريقة مميزة، حيث تم استخدام بوفيه خشبي صغير في أحد الجوانب مكون من عدد من الأدراج مما أضاف مزيد من الأجواء الكلاسيكية على الغرفة. نلاحظ هنا أنه تم استخدام اللون الأزرق بطريقة رائعة حيث تم وضع مقعد صغير في زاوية الغرفة منجد باللون الأزرق مماثل للون رخام الطاولة الصغيرة الموجودة في المنتصف.

مطبخ المنزل في غاية البساطة والرقي

Sessão Fotográfica Imóvel Monte Estoril, Pedro Brás - Fotógrafo de Interiores e Arquitectura | Hotelaria | Alojamento Local | Imobiliárias Pedro Brás - Fotógrafo de Interiores e Arquitectura | Hotelaria | Alojamento Local | Imobiliárias مطبخ
Pedro Brás – Fotógrafo de Interiores e Arquitectura | Hotelaria | Alojamento Local | Imobiliárias

Pedro Brás - Fotógrafo de Interiores e Arquitectura | Hotelaria | Alojamento Local | Imobiliárias
Pedro Brás – Fotógrafo de Interiores e Arquitectura | Hotelaria | Alojamento Local | Imobiliárias
Pedro Brás - Fotógrafo de Interiores e Arquitectura | Hotelaria | Alojamento Local | Imobiliárias

مطبخ هذا المنزل الرائع يتميز بطابع وأجواء رائعة، حيث تم تصميمه باللون الأبيض للشعور باتساع المساحة. حيث تم تصميم أحد الجدران بالسيراميك الأبيض، كما تم تصميم الخزانات والأرضية باللون الأبيض أيضًا. تم استخدام طاولة خشبية مستطيلة لتناول المشروبات أو وجبات الإفطار وأعلاها وحدة إضاءة مودرن منخفضة.

أناقة الرخام في حمام المنزل

Sessão Fotográfica Imóvel Monte Estoril, Pedro Brás - Fotógrafo de Interiores e Arquitectura | Hotelaria | Alojamento Local | Imobiliárias Pedro Brás - Fotógrafo de Interiores e Arquitectura | Hotelaria | Alojamento Local | Imobiliárias حمام
Pedro Brás – Fotógrafo de Interiores e Arquitectura | Hotelaria | Alojamento Local | Imobiliárias

Pedro Brás - Fotógrafo de Interiores e Arquitectura | Hotelaria | Alojamento Local | Imobiliárias
Pedro Brás – Fotógrafo de Interiores e Arquitectura | Hotelaria | Alojamento Local | Imobiliárias
Pedro Brás - Fotógrafo de Interiores e Arquitectura | Hotelaria | Alojamento Local | Imobiliárias

تم تصميم حمام هذا المنزل بطريقة مبتكرة ورائعة، حيث تم تصميم الجدران من الرخام، كما تم الاتجاه لوضع اثنين من الأحواض الصغيرة بدلًا من استخدام حوض واحد كبير، كما تم استغلال الجزء أسفل الأحواض لتصميمه على هيئة خزانة خشبية باللون الأبيض لاستخدامها في أغراض التخزين، كما تم تصميم الجزء أعلى الحوض بطريقة رائعة من خلال وضع مرآة كبيرة أعلاها بعض وحدات الإضاءة.

أناقة السيراميك اللامع في الحمام الفرعي حمام الضيوف

Sessão Fotográfica Imóvel Monte Estoril, Pedro Brás - Fotógrafo de Interiores e Arquitectura | Hotelaria | Alojamento Local | Imobiliárias Pedro Brás - Fotógrafo de Interiores e Arquitectura | Hotelaria | Alojamento Local | Imobiliárias حمام
Pedro Brás – Fotógrafo de Interiores e Arquitectura | Hotelaria | Alojamento Local | Imobiliárias

Pedro Brás - Fotógrafo de Interiores e Arquitectura | Hotelaria | Alojamento Local | Imobiliárias
Pedro Brás – Fotógrafo de Interiores e Arquitectura | Hotelaria | Alojamento Local | Imobiliárias
Pedro Brás - Fotógrafo de Interiores e Arquitectura | Hotelaria | Alojamento Local | Imobiliárias

تظهر أناقة هذا الحمام الفرعي في تصميم جدرانه بالسيراميك اللامع باللون البيج، كما اعتمد هذا الحمام على الإضاءة الطبيعية بشكل كبير مما أضاف مزيد من أجواء الأناقة على هذه المساحة، بالنسبة لحوض الاستحمام البانيو تم تصميمه ليتضمن كابينة زجاجية رائعة تتناسب مع بساطة الحمام وتصميمه الأنيق، كما تم استغلال المساحة بوضع مقعد صغير للأطفال وليضيف لمسة مميزة على الحمام.

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