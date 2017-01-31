منزل بسيط في غاية الأناقة والرقي

إذا أردت الحصول على منزل مميز ليس بالضرورة الاتجاه لعنصر الفخامة ولا يجدر بك أيضًا الاتجاه لاستخدام البساطة المُفرطة التي ربما لا تعطيك النتيجة التي في تصورك، لذا في الاتجاه للحلول الوسطى من أفضل الخيارات التي يمكنك اتباعها عند تصميم منزلك.

في هذا المحتوى المميز سنقوم بعرض نموذج لمنزل بسيط يجمع بين الأسلوب الحديث وكذا النموذج الكلاسيكي التقليدي تم تصميمه بطريقة مبتكرة بعيدة بشكل تام عن طرق التصميم التقليدية.