10 أفكار رائعة لأرفف تصلح لحمامك الصغير

تنظيم حمامك الصغير أحياناً يصبح مهمة صعبة ولذلك فمن المهم إدراك أهمية إضافة وحدات تخزينية من خزانات، أرفف وأدراج. ولكن تواجهنا دائماً مشكلة في حالة الحمام الصغير لعدم توافر المساحة الكافية على الرغم من الحاجة الماسة لها لتخزين الكثير من الأغراض الشخصية والمستحضرات التجميلية من كريمات، شامبوهات، مناشف وورق تواليت والتي إذا لم نجد لها مكان مناسب للتخزين ستكون سبب في خلق فوضى حول الحمام.
اليوم أتينا لكم ببعض الأفكار والحيل لأرفف تصلح للحمامات ذات المساحات الصغيرة ستساعدكم في تنظيم حماماتكم بشكل مثالي والحد من الفوضى.
إضافة أرفف في الحمام تعد عملية بسيطة، أسهل مما تتوقع، كل ما عليك هو عمل ركنين جانبين بكامل إرتفاع الحمام وبينهما أرفف بمقاس يتناسب مع المساحة، فبعد تثبيت الجوانب في الحائط والأرضية بسكل جيد قم بوضع الأرفف على الحوامل. وبكل سهولة لديك الآن مساحة تخزينية فعالة وجميلة.
عندما يكون الحمام صغير جداً فلا داعي لخلق إزدحام على الحوائط بعمل أرفف، فأفضل مكان يمكنك استغلاله كمساحة تخزينية هو تحت الحوض، فهي مساحة مثالية للاستغلال بعمل أرفف أو خزانة تتناسب مع احتياجكم.
حيلة أخرى سريعة وبسيطة بتركيب لوحين خشبين في الحائط بواسطة مسامير سميكة لاستغلال كل ركن من أركان الحمام بشكل عملي وأنيق.
عندما تخطط حمامك فقم بتخصيص مساحة الخزانة أسفل الحوض وأيضاً يمكنك إلحاق أرفف علوية تمكنك من الحصول على مساحة تخزينية إضافية ومساحة للتزين والتنظيم.
فكرة أخرى لاستغلال مساحة مهملة وهي مساحة ما خلف الباب بعمل أرفف صغيرة بكامل إرتفاع الحمام والذي سيعمل على حل مشكلة المساحة بشكل رائع.
يمكنك عمل خزانة متنقلة باستخدام خشب ذو سماكة بسيطة بالإضافة لأرف زجاجية. فهذه الخزانة يمكنها أن تشغل مساحة بسيطة، ربما ركن من أركان الحمام، وستحل مشكلة الفوضى حتماً.
يمكن عمل رف علوي بالقرب من السقف والذي سيشغل مساحة غير مستغلة كما سيوفر مساحة لتخزين الأغراض الغير مستخدمة يشكل مستمر.
عند تجديد حمامك إحرص على عمل أرفف مدمجة ومبنية في الحائط مثل تلك التي في المثال والتي تعطيك منظراً جمالاً بدون التضحية بجزء من مساحة الحمام، كما يمكنك تزينها بإضاءة داخلية أنيقة.
في أسوأ الظروف لا تنسى أن تضيف أرفف في ركن الدوش حتى تستطيع وضع مستخضرات التنظيف بشكل منظم ولتسهيل الحصول عليها ولتجنب أية حوداث أو انزلاق بفعل الصابون أو المساحيق المختلفة.
كن حريضاً على استغلال كل الأركان فإذا كان لديك عمود أو ركن غير مستغل مثل عمود أو سمك لحائط غائر يمكنك استغلاله بالحصول على أرفف زجاجية أنيقة.