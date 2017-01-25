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10 أفكار رائعة لأرفف تصلح لحمامك الصغير

Marwa Hasan Marwa Hasan
APTO SÃO CONRADO, A MARCENARIA A MARCENARIA حمام
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تنظيم حمامك الصغير أحياناً يصبح مهمة صعبة ولذلك فمن المهم إدراك أهمية إضافة وحدات تخزينية من خزانات، أرفف وأدراج. ولكن تواجهنا دائماً مشكلة في حالة الحمام الصغير لعدم توافر المساحة الكافية على الرغم من الحاجة الماسة لها لتخزين الكثير من الأغراض الشخصية والمستحضرات التجميلية من كريمات، شامبوهات، مناشف وورق تواليت والتي إذا لم نجد لها مكان مناسب للتخزين ستكون سبب في خلق فوضى حول الحمام.

اليوم أتينا لكم ببعض الأفكار والحيل لأرفف تصلح للحمامات ذات المساحات الصغيرة ستساعدكم في تنظيم حماماتكم بشكل مثالي والحد من الفوضى.

1.​قم بتركيب أرفف بنفسك

Lavabo e banheiros, Maceió AL, Cris Nunes Arquiteta Cris Nunes Arquiteta حمام
Cris Nunes Arquiteta

Cris Nunes Arquiteta
Cris Nunes Arquiteta
Cris Nunes Arquiteta

إضافة أرفف في الحمام تعد عملية بسيطة، أسهل مما تتوقع، كل ما عليك هو عمل ركنين جانبين بكامل إرتفاع الحمام وبينهما أرفف بمقاس يتناسب مع المساحة، فبعد تثبيت الجوانب في الحائط والأرضية بسكل جيد قم بوضع الأرفف على الحوامل. وبكل سهولة لديك الآن مساحة تخزينية فعالة وجميلة.

​2.مكان التخزين المثالي

Banheiros, Barra de São Miguel AL, Cris Nunes Arquiteta Cris Nunes Arquiteta حمام
Cris Nunes Arquiteta

Cris Nunes Arquiteta
Cris Nunes Arquiteta
Cris Nunes Arquiteta

عندما يكون الحمام صغير جداً فلا داعي لخلق إزدحام على الحوائط بعمل أرفف، فأفضل مكان يمكنك استغلاله كمساحة تخزينية هو تحت الحوض، فهي مساحة مثالية للاستغلال بعمل أرفف أو خزانة تتناسب مع احتياجكم.

​3.أرفف خشبية

APTO SÃO CONRADO, A MARCENARIA A MARCENARIA حمام
A MARCENARIA

A MARCENARIA
A MARCENARIA
A MARCENARIA

حيلة أخرى سريعة وبسيطة بتركيب لوحين خشبين في الحائط بواسطة مسامير سميكة لاستغلال كل ركن من أركان الحمام بشكل عملي وأنيق.

​4.تخطيط المساحات

homify حمام
homify

homify
homify
homify

عندما تخطط حمامك فقم بتخصيص مساحة الخزانة أسفل الحوض وأيضاً يمكنك إلحاق أرفف علوية تمكنك من الحصول على مساحة تخزينية إضافية ومساحة للتزين والتنظيم.

​5.استغلال مساحة ما خلف الباب

SRR | Banho Suíte, Kali Arquitetura Kali Arquitetura حمام
Kali Arquitetura

Kali Arquitetura
Kali Arquitetura
Kali Arquitetura

فكرة أخرى لاستغلال مساحة مهملة وهي مساحة ما خلف الباب  بعمل أرفف صغيرة بكامل إرتفاع الحمام والذي سيعمل على حل مشكلة المساحة بشكل رائع.

​6.خزانة صغيرة

Bathroom Cupboard Workshop Interiors حمام
Workshop Interiors

Bathroom Cupboard

Workshop Interiors
Workshop Interiors
Workshop Interiors

يمكنك عمل خزانة متنقلة باستخدام خشب ذو سماكة بسيطة بالإضافة لأرف زجاجية. فهذه الخزانة يمكنها أن تشغل مساحة بسيطة، ربما ركن من أركان الحمام، وستحل مشكلة الفوضى حتماً.

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​7.رف بالقرب من السقف

Bathroom homify حمام
homify

Bathroom

homify
homify
homify

يمكن عمل رف علوي بالقرب من السقف والذي سيشغل مساحة غير مستغلة كما سيوفر مساحة لتخزين الأغراض الغير مستخدمة يشكل مستمر.

​8.أرفف مدمجة في الحائط

Элегантность эргономики, Lotos Design Lotos Design حمام حجر Beige
Lotos Design

Lotos Design
Lotos Design
Lotos Design

عند تجديد حمامك إحرص على عمل أرفف مدمجة ومبنية في الحائط مثل تلك التي في المثال والتي تعطيك منظراً جمالاً بدون التضحية بجزء من مساحة الحمام، كما يمكنك تزينها بإضاءة داخلية أنيقة.

​9.أرفف ركن الدوش

homify حمام الخرسانة Grey
homify

homify
homify
homify

في أسوأ الظروف لا تنسى أن تضيف أرفف في ركن الدوش حتى تستطيع وضع مستخضرات التنظيف بشكل منظم ولتسهيل الحصول عليها ولتجنب أية حوداث أو انزلاق بفعل الصابون أو المساحيق المختلفة.

​10.استغلال كل الأركان

BALDUINA#2, MOB ARCHITECTS MOB ARCHITECTS حمام
MOB ARCHITECTS

MOB ARCHITECTS
MOB ARCHITECTS
MOB ARCHITECTS

كن حريضاً على استغلال كل الأركان فإذا كان لديك عمود أو ركن غير مستغل مثل عمود أو سمك لحائط غائر يمكنك استغلاله بالحصول على أرفف زجاجية أنيقة.

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