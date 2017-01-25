10 أفكار رائعة لأرفف تصلح لحمامك الصغير

تنظيم حمامك الصغير أحياناً يصبح مهمة صعبة ولذلك فمن المهم إدراك أهمية إضافة وحدات تخزينية من خزانات، أرفف وأدراج. ولكن تواجهنا دائماً مشكلة في حالة الحمام الصغير لعدم توافر المساحة الكافية على الرغم من الحاجة الماسة لها لتخزين الكثير من الأغراض الشخصية والمستحضرات التجميلية من كريمات، شامبوهات، مناشف وورق تواليت والتي إذا لم نجد لها مكان مناسب للتخزين ستكون سبب في خلق فوضى حول الحمام.

اليوم أتينا لكم ببعض الأفكار والحيل لأرفف تصلح للحمامات ذات المساحات الصغيرة ستساعدكم في تنظيم حماماتكم بشكل مثالي والحد من الفوضى.