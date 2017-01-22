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10 تصميمات للأرفف والوحدات تناسب كل الحمامات

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
Town House, Belgravia, Ligneous Designs Ligneous Designs BathroomStorage
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نأخوذكم اليوم في جولة سريعة بين 10 تصميمات للأرفف والوحدات التخزينية تناسب كل الحمامات.. منها ما خُلِق ليتماشى مع الحمامات الصغيرة ومنها ما هو أنسب للحمامات كبيرة المساحة وبين هذا وذاك يتسم كل نموذج منهم بتصميم أخاذ يجمع بين العملية وروعة الشكل.. لنبدأ الآن! 

1- وحدة تخزينية عريضة مقسمة لأرفف مفتوحة وأدراج مغلقة

Marble Vanity Unit Ligneous Designs BathroomStorage
Ligneous Designs

Marble Vanity Unit

Ligneous Designs
Ligneous Designs
Ligneous Designs

يمكن الاستعانة في الحمامات ذات المساحات الكبيرة بنموذج مماثل للمطروح هنا والذي هو عبارة عن وحدة تخزينية عريضة مصممة أسفل حوضين كبيرين مقسمة بين نخبة من الأرفف المفتوحة تستوعب المناشف بأحجامها وأنواعها المختلفة بالإضافة إلى مجموعة أدراج بنفس الحجم تضم الأغراض الأشد خصوصية لمستخدمي الحمام! وجود مثل هذه الوحدات بالحمامات يضمن الحفاظ عليها منظمة ومرتبة طوال الوقت لا يُشاع فيها الفوضى بل أنها تمدها بمزيد من الأناقة والجمال.

2- وحدة تخزينية مذهلة تليق بحمام ساحر!

CCT 101 Project in Beylikduzu, CCT INVESTMENTS CCT INVESTMENTS حمام
CCT INVESTMENTS

CCT INVESTMENTS
CCT INVESTMENTS
CCT INVESTMENTS

خزانة أنيقة لحمام مذهل مكونة فقط من أربعة أرفف أفقية وطويلة منهما اثنين مفتوحين وأخرتين مُغلقتين.. أما الحوض فهو رخامي عريض مخصص منه جزء للاغتسال وهو الجزء الأيمن القريب من كابينة الاستحمام، فيما يخصص الجزء الأيسر منه والأقرب لتصميم رف سميك لوضع إكسسوارات الحمام وسبت صغير للمناشف ومزهرية زجاجية أخاذة.  

3- وحدة تخزينية كلاسيكية مغلقة بأدراج وضلف متعددة

Прованс на Крестовском, 1+1 studio 1+1 studio حمام
1+1 studio

1+1 studio
1+1 studio
1+1 studio

أما هنا فنجد نموذج ساحر كلاسيكي التصميم للوحدة التخزينية يشمل بالجزء العلوي منه مجموعة أدراج تجعله أشبه ببوفيه غرفة تناول الطعام جاء عن طريق الخطأ للحمام! يدون تلك الأدراج مجموعة أرفف مغلقة بضلف مستوحاه في تصميمها من تصميم النوافذ وهو ما جعلها فريدة من نوعها ليست هي فحسب بل أيضًا تلك المرايا المستديرة بإطاراتها البيضاء العريضة وكذلك أصص الزرع المزينة للحوض بلونها الأخضر الزاهي تحالفوا معًا كي يمنحا الحمام أروح الإطلالات.

4- أرفف مستطيلة وحوض مكعب

Erbek Nif 3+1 Villa için Tasarımlar - Üst Kat, Penintdesign İç Mimarlık Penintdesign İç Mimarlık حمام
Penintdesign İç Mimarlık

Penintdesign İç Mimarlık
Penintdesign İç Mimarlık
Penintdesign İç Mimarlık

ركن ساحر بكل ما تحمله الكلمة من معاني الدفء يحاصره بفضل كلًا من الخشب ووحدات الإضاءة العصرية المذهلة.. أما الحوض فهو مبهر بكل المقاييس وتصميمه غير مألوف حيث اتخذ من شكل المكعب تصميمًا له يستند على رف يجمع خامني الخشب والسيراميك معًا أما الوحدة التخزينية فقد صممت بشكل مستطيلي بلون أسود أنيق مقسمة لثلاثة أرفف تحوى أغراض الحمام الرفيعة.    

5- وحدة تخزينية وأرفف في قلب الحمام

Mesa Evleri, Boer As. Boer As. حمام
Boer As.

Boer As.
Boer As.
Boer As.

في قلب الحمام صممت وحدة أدراج مختلفة الأحجام بمقابض معدنية فضية طويلة مثبتة بشكل أفقي تزيد الوحدة جمالًا، يعتليها من الجانبين مجموعة أرفف صغيرة يتوسطهما مرىة كبيرة مربعة الشكل تعكس بقية أجزاء الحمام بوضوح.. قد يكتفي البعض بالاستعانة بإحدى الأمرين فقط في حال إن كانت مساحة الحمام صغيرة على عكس مساحة هذا الحمام أي الوحدة التخزينية السفلية وحدها أو الأرفف العلوية الطولية وحدها.  

6- أرفف خشبية وأسبتة بلاستيكية

Firuzağa Ev, Plano Mimarlık ve Teknoloji Plano Mimarlık ve Teknoloji حمام
Plano Mimarlık ve Teknoloji

Plano Mimarlık ve Teknoloji
Plano Mimarlık ve Teknoloji
Plano Mimarlık ve Teknoloji

نموذج بسيط يمكنك تطبيقه بسهولة في حمام منزلك نظرًا لكونه غير مكلف يتكون فقط من أرفف خشبية بلون برتقالي فاتح الرف الأول كبير ويضم الحوض بطرفه الأيسر أما الرف الثاني فهو أصغر حجمًا ويضم أسبتة بلاستيكية تستخدم لأغراض متنوعة.

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7- الرخام الأسود المنقوش والخشب البني الداكن

Park Yıldız Konutları , QZENS MOBİLYA QZENS MOBİLYA حمام
QZENS MOBİLYA

QZENS MOBİLYA
QZENS MOBİLYA
QZENS MOBİLYA

وحدة تخزينية قمة في الأناقة والرقي تتمنى أن تحظى بها في حمامك تجمع بين الرخام الأسود الأخاذ والمعروف بتكلفته العالية وكذلك الخشب بدرجته اللونية الداكنة.. يتناغم الجزء العلوي من الحوض مع الوحدة ويكمل جمال هيئتها نتيجة استعانة المصمم بمرآة ضخمة وعريضة يحيط بها إطار أسود منقوش بنقوش متداخلة لا تلحظها إلا بالنظر عن قرب إليها!

8- أرفف خشبية متصلة بتصميم مستوحى من المتاهة!

Banyo Dekorasyonu , Dekorasyontadilat Dekorasyontadilat حمام
Dekorasyontadilat

Dekorasyontadilat
Dekorasyontadilat
Dekorasyontadilat

تصيميم مختلف وفريد بكل المقاييس للأرفف التخزينية زين الحمام بشكل كبير.. فالأرفف خشبية الخامة متصلة ببعضها البعض تصميمها مستوحى من شكل المتاهة! تتسم بكثير من الإنحناءات وهو ما ميزها عن غيرها من الأرفف المعتاد رؤيتها ومستخدمة هنا في وضع الإكسسوارات كديكور في الحمام وليس كخزانة لأغراض الاستحمام وما إلى ذلك. 

9- أرفف بيضاء نمطية لكنها عملية

SO EVI, DICLE HOKENEK ARCHITECTURE DICLE HOKENEK ARCHITECTURE حمام
DICLE HOKENEK ARCHITECTURE

DICLE HOKENEK ARCHITECTURE
DICLE HOKENEK ARCHITECTURE
DICLE HOKENEK ARCHITECTURE

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10- وحدة تخزينية مصممة بمزيج الرخام والمرايات

ÇUBUKLU VADİ EVİ, Kerim Çarmıklı İç Mimarlık Kerim Çarmıklı İç Mimarlık حمام
Kerim Çarmıklı İç Mimarlık

Kerim Çarmıklı İç Mimarlık
Kerim Çarmıklı İç Mimarlık
Kerim Çarmıklı İç Mimarlık

حمام فخم وأنيق نابع من الرخام المكتسح لكل أرجاءه مصمم باللونين الأبيض الناصع والرمادي الفاتح. الوحدة التخزينية جزء من الحوض والجدران فلا تشعر بوجودها من الأساس من شدة تداخلها معهما.. أما المرايات فغلفت الأجزء المغلقة من الوحدة بشكل يعطي بعدًا وعمقًا لـ الأرضية جعلها تبدو أكبر!

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