10 تصميمات للأرفف والوحدات تناسب كل الحمامات

ركن ساحر بكل ما تحمله الكلمة من معاني الدفء يحاصره بفضل كلًا من الخشب ووحدات الإضاءة العصرية المذهلة.. أما الحوض فهو مبهر بكل المقاييس وتصميمه غير مألوف حيث اتخذ من شكل المكعب تصميمًا له يستند على رف يجمع خامني الخشب والسيراميك معًا أما الوحدة التخزينية فقد صممت بشكل مستطيلي بلون أسود أنيق مقسمة لثلاثة أرفف تحوى أغراض الحمام الرفيعة.