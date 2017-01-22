10 تصميمات للأرفف والوحدات تناسب كل الحمامات

نأخوذكم اليوم في جولة سريعة بين 10 تصميمات للأرفف والوحدات التخزينية تناسب كل الحمامات.. منها ما خُلِق ليتماشى مع الحمامات الصغيرة ومنها ما هو أنسب للحمامات كبيرة المساحة وبين هذا وذاك يتسم كل نموذج منهم بتصميم أخاذ يجمع بين العملية وروعة الشكل.. لنبدأ الآن!
يمكن الاستعانة في الحمامات ذات المساحات الكبيرة بنموذج مماثل للمطروح هنا والذي هو عبارة عن وحدة تخزينية عريضة مصممة أسفل حوضين كبيرين مقسمة بين نخبة من الأرفف المفتوحة تستوعب المناشف بأحجامها وأنواعها المختلفة بالإضافة إلى مجموعة أدراج بنفس الحجم تضم الأغراض الأشد خصوصية لمستخدمي الحمام! وجود مثل هذه الوحدات بالحمامات يضمن الحفاظ عليها منظمة ومرتبة طوال الوقت لا يُشاع فيها الفوضى بل أنها تمدها بمزيد من الأناقة والجمال.
خزانة أنيقة لحمام مذهل مكونة فقط من أربعة أرفف أفقية وطويلة منهما اثنين مفتوحين وأخرتين مُغلقتين.. أما الحوض فهو رخامي عريض مخصص منه جزء للاغتسال وهو الجزء الأيمن القريب من كابينة الاستحمام، فيما يخصص الجزء الأيسر منه والأقرب لتصميم رف سميك لوضع إكسسوارات الحمام وسبت صغير للمناشف ومزهرية زجاجية أخاذة.
أما هنا فنجد نموذج ساحر كلاسيكي التصميم للوحدة التخزينية يشمل بالجزء العلوي منه مجموعة أدراج تجعله أشبه ببوفيه غرفة تناول الطعام جاء عن طريق الخطأ للحمام! يدون تلك الأدراج مجموعة أرفف مغلقة بضلف مستوحاه في تصميمها من تصميم النوافذ وهو ما جعلها فريدة من نوعها ليست هي فحسب بل أيضًا تلك المرايا المستديرة بإطاراتها البيضاء العريضة وكذلك أصص الزرع المزينة للحوض بلونها الأخضر الزاهي تحالفوا معًا كي يمنحا الحمام أروح الإطلالات.
ركن ساحر بكل ما تحمله الكلمة من معاني الدفء يحاصره بفضل كلًا من الخشب ووحدات الإضاءة العصرية المذهلة.. أما الحوض فهو مبهر بكل المقاييس وتصميمه غير مألوف حيث اتخذ من شكل المكعب تصميمًا له يستند على رف يجمع خامني الخشب والسيراميك معًا أما الوحدة التخزينية فقد صممت بشكل مستطيلي بلون أسود أنيق مقسمة لثلاثة أرفف تحوى أغراض الحمام الرفيعة.
في قلب الحمام صممت وحدة أدراج مختلفة الأحجام بمقابض معدنية فضية طويلة مثبتة بشكل أفقي تزيد الوحدة جمالًا، يعتليها من الجانبين مجموعة أرفف صغيرة يتوسطهما مرىة كبيرة مربعة الشكل تعكس بقية أجزاء الحمام بوضوح.. قد يكتفي البعض بالاستعانة بإحدى الأمرين فقط في حال إن كانت مساحة الحمام صغيرة على عكس مساحة هذا الحمام أي الوحدة التخزينية السفلية وحدها أو الأرفف العلوية الطولية وحدها.
نموذج بسيط يمكنك تطبيقه بسهولة في حمام منزلك نظرًا لكونه غير مكلف يتكون فقط من أرفف خشبية بلون برتقالي فاتح الرف الأول كبير ويضم الحوض بطرفه الأيسر أما الرف الثاني فهو أصغر حجمًا ويضم أسبتة بلاستيكية تستخدم لأغراض متنوعة.
وحدة تخزينية قمة في الأناقة والرقي تتمنى أن تحظى بها في حمامك تجمع بين الرخام الأسود الأخاذ والمعروف بتكلفته العالية وكذلك الخشب بدرجته اللونية الداكنة.. يتناغم الجزء العلوي من الحوض مع الوحدة ويكمل جمال هيئتها نتيجة استعانة المصمم بمرآة ضخمة وعريضة يحيط بها إطار أسود منقوش بنقوش متداخلة لا تلحظها إلا بالنظر عن قرب إليها!
تصيميم مختلف وفريد بكل المقاييس للأرفف التخزينية زين الحمام بشكل كبير.. فالأرفف خشبية الخامة متصلة ببعضها البعض تصميمها مستوحى من شكل المتاهة! تتسم بكثير من الإنحناءات وهو ما ميزها عن غيرها من الأرفف المعتاد رؤيتها ومستخدمة هنا في وضع الإكسسوارات كديكور في الحمام وليس كخزانة لأغراض الاستحمام وما إلى ذلك.
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حمام فخم وأنيق نابع من الرخام المكتسح لكل أرجاءه مصمم باللونين الأبيض الناصع والرمادي الفاتح. الوحدة التخزينية جزء من الحوض والجدران فلا تشعر بوجودها من الأساس من شدة تداخلها معهما.. أما المرايات فغلفت الأجزء المغلقة من الوحدة بشكل يعطي بعدًا وعمقًا لـ الأرضية جعلها تبدو أكبر!