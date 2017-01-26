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6 استخدامات مختلفة لأرفف KALLAX من أيكيا

Marwa Hasan Marwa Hasan
Home Library, Piwko-Bespoke Fitted Furniture Piwko-Bespoke Fitted Furniture Living roomShelves
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هناك عدد من المنتجات في السوق والتي تعد ناحجة جداً نظراً لعمليتها الشديدة وشكلها الجميل وقلة تكلفتها. ينطبق هذا المبدأ على مجموعة أيكيا المتميزة KALLAX وهو عبارة عن خزانات سهلة النقل، يمكن استخدامها بأكثر من مقاس وشكل في كل غرف المنزل. 

تأتي هذه الوحدة بأكثر من لون، أسود، لون الخشب، وردي، أزرق وأبيض وهو اكثر الألوان استخداماً (كما سنرى). فيمكنك استخدامها بأكثر من طريقة، بالطول أو بالعرض، ويمكنك تركها مفتوحة كأرفف للكتب أو غلقها بأبواب لاستغلالها كخزانات، بالإضافة لبديل آخر باستخدام سلال لتنظيمها.

البوم أتينا لكم بعدد من الأمثلة في أكثر من غرفة حول المنزل في غرفة المعيشة، غرفة الطعام، غرفة الأطفال وفي المطبخ والحمام، مع طرق استخدام لا نهائية للـ KALLAX.

​1.KALLAX كطاولة للميديا

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

هل تريد طاولة ميديا بسيطة وغير مكلفة لتلفازك؟ يمكنك استخدام KALLAX. فمثل هذا المثال، أرففها المربعة ذات الصفين المتراصين يتيح لك مرونة استخدامها في توزيع أجهزة الميديا المختلفة وربما استغلال البعض كأرفف للكتب مع الحرص على إختيار لون يتماشى مع باقي الأثاث في غرفة معيشتك.

​2.KALLAX كمكتبة للكتب

Home Library, Piwko-Bespoke Fitted Furniture Piwko-Bespoke Fitted Furniture Living roomShelves
Piwko-Bespoke Fitted Furniture

Piwko-Bespoke Fitted Furniture
Piwko-Bespoke Fitted Furniture
Piwko-Bespoke Fitted Furniture

أحد مميزات هذه الوحدة هو التكرار، فيمكنك تكرارها بوضع وحدتين أو ثلاثة أو أكثر بجانب بعضهم حسب الحاجة والمساحة المتاحة. ففي هذا المثال تم استخدام 4 وحدات متجاورة، مع رصهم بالطول واستخدامهم كأرفف للكتب واستغلال بعض الأرفف للسلال، أما سطحها فقد تم استغلاله للاكسسوارات مثل اللوحات الفنية ذات المقاسات المختلفة و المزينة للغرفة.

​3.KALLAX في غرفة الملابس

Sanierung Dachwohnung , Karl Kaffenberger Architektur | Einrichtung Karl Kaffenberger Architektur | Einrichtung غرفة الملابس
Karl Kaffenberger Architektur | Einrichtung

Karl Kaffenberger Architektur | Einrichtung
Karl Kaffenberger Architektur | Einrichtung
Karl Kaffenberger Architektur | Einrichtung

KALLAX تصلح أيضاً في غرفة الملابس فهي تتيح إمكانية تخزين ملابسك بشكل واضح وعملي. يمكنك أيضاً إضافة أرفف داخل الوحدات لتصغيرها لتتناسب مع استخدامك.

​4.KALLAX في المكتب

CHALET VALDEMARIN, Tarimas de Autor Tarimas de Autor الممر الحديث، المدخل و الدرج خشب
Tarimas de Autor

Tarimas de Autor
Tarimas de Autor
Tarimas de Autor

هناك حاجة دائمة في غرفة المكتب لخزانات وأرفف لترتيب الكتب والأوراق وإلا ستتكون في حالة فوضى دائمة. ولذلك فإن KALLAX يعد حل مثالي لتنظيم كل المستندات بشكل واضح وعملي. يمكنك تثبيت عجلات أسفل الوحدة ليسهل تحريكها بسهولة أينما كنت.

​5.KALLAX في المدخل

Maison Fleury, Francesca Greco - HOME|Philosophy Francesca Greco - HOME|Philosophy الممر الأبيض، الرواق، أيضا، درج
Francesca Greco – HOME|Philosophy

Francesca Greco - HOME|Philosophy
Francesca Greco – HOME|Philosophy
Francesca Greco - HOME|Philosophy

من أهم الأماكن وأكثرها عرضة للفوضى هي المدخل ولذلك فيعد KALLAX فكرة سديدة، فيمكنك استخدام سطحه لوضع مفاتيح أو أغراضك عند الدخول للمنزل مع استغلال الأرفف في تخزين سلات، توفير مكان للحقائب أو وضع الأحذية. يعد KALLAX حل عملي ونظيف، كما أنه يأتي بأحجام مختلفة تناسب كل المساحات بالإضافة لأنه مثالي للطراز المودرن أو المينمال.

​6.KALLAX في غرفة الأطفال

Gärtnerhaus, 28 Grad Architektur GmbH 28 Grad Architektur GmbH غرفة الاطفال
28 Grad Architektur GmbH

28 Grad Architektur GmbH
28 Grad Architektur GmbH
28 Grad Architektur GmbH

أعمار الأطفال تتغير ولكن يبقى هناك ثابت واحد هو الفوضى التي يخلفوها خلفهم في غرفهم. فسواء كانوا رضع أو أطفال فلعبهم وأغراضهم ستكون في كل مكان، حتى في سن الدرسة ستكون كل الألوان والكتب وأغراض الاستذكار دائماً محدثة للفوضى. ولكن KALLAX يحل هذا الأمر لأنه يأتي بأحجام كثيرة ويناسب شكله كل الغرف لكل الأعمار والألوان، فيمكن استخدامه كرف للكتب، أو لتنظيم سلال المحتوية على أدوات الهوايات أو اللعب أو الأغراض المختلفة.

أفكار مختلفة لتوظيف اللون الأبيض في ديكور منزل عصري
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