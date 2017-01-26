6 استخدامات مختلفة لأرفف KALLAX من أيكيا

هناك عدد من المنتجات في السوق والتي تعد ناحجة جداً نظراً لعمليتها الشديدة وشكلها الجميل وقلة تكلفتها. ينطبق هذا المبدأ على مجموعة أيكيا المتميزة KALLAX وهو عبارة عن خزانات سهلة النقل، يمكن استخدامها بأكثر من مقاس وشكل في كل غرف المنزل.
تأتي هذه الوحدة بأكثر من لون، أسود، لون الخشب، وردي، أزرق وأبيض وهو اكثر الألوان استخداماً (كما سنرى). فيمكنك استخدامها بأكثر من طريقة، بالطول أو بالعرض، ويمكنك تركها مفتوحة كأرفف للكتب أو غلقها بأبواب لاستغلالها كخزانات، بالإضافة لبديل آخر باستخدام سلال لتنظيمها.
البوم أتينا لكم بعدد من الأمثلة في أكثر من غرفة حول المنزل في غرفة المعيشة، غرفة الطعام، غرفة الأطفال وفي المطبخ والحمام، مع طرق استخدام لا نهائية للـ KALLAX.
هل تريد طاولة ميديا بسيطة وغير مكلفة لتلفازك؟ يمكنك استخدام KALLAX. فمثل هذا المثال، أرففها المربعة ذات الصفين المتراصين يتيح لك مرونة استخدامها في توزيع أجهزة الميديا المختلفة وربما استغلال البعض كأرفف للكتب مع الحرص على إختيار لون يتماشى مع باقي الأثاث في غرفة معيشتك.
أحد مميزات هذه الوحدة هو التكرار، فيمكنك تكرارها بوضع وحدتين أو ثلاثة أو أكثر بجانب بعضهم حسب الحاجة والمساحة المتاحة. ففي هذا المثال تم استخدام 4 وحدات متجاورة، مع رصهم بالطول واستخدامهم كأرفف للكتب واستغلال بعض الأرفف للسلال، أما سطحها فقد تم استغلاله للاكسسوارات مثل اللوحات الفنية ذات المقاسات المختلفة و المزينة للغرفة.
KALLAX تصلح أيضاً في غرفة الملابس فهي تتيح إمكانية تخزين ملابسك بشكل واضح وعملي. يمكنك أيضاً إضافة أرفف داخل الوحدات لتصغيرها لتتناسب مع استخدامك.
هناك حاجة دائمة في غرفة المكتب لخزانات وأرفف لترتيب الكتب والأوراق وإلا ستتكون في حالة فوضى دائمة. ولذلك فإن KALLAX يعد حل مثالي لتنظيم كل المستندات بشكل واضح وعملي. يمكنك تثبيت عجلات أسفل الوحدة ليسهل تحريكها بسهولة أينما كنت.
من أهم الأماكن وأكثرها عرضة للفوضى هي المدخل ولذلك فيعد KALLAX فكرة سديدة، فيمكنك استخدام سطحه لوضع مفاتيح أو أغراضك عند الدخول للمنزل مع استغلال الأرفف في تخزين سلات، توفير مكان للحقائب أو وضع الأحذية. يعد KALLAX حل عملي ونظيف، كما أنه يأتي بأحجام مختلفة تناسب كل المساحات بالإضافة لأنه مثالي للطراز المودرن أو المينمال.
أعمار الأطفال تتغير ولكن يبقى هناك ثابت واحد هو الفوضى التي يخلفوها خلفهم في غرفهم. فسواء كانوا رضع أو أطفال فلعبهم وأغراضهم ستكون في كل مكان، حتى في سن الدرسة ستكون كل الألوان والكتب وأغراض الاستذكار دائماً محدثة للفوضى. ولكن KALLAX يحل هذا الأمر لأنه يأتي بأحجام كثيرة ويناسب شكله كل الغرف لكل الأعمار والألوان، فيمكن استخدامه كرف للكتب، أو لتنظيم سلال المحتوية على أدوات الهوايات أو اللعب أو الأغراض المختلفة.