6 استخدامات مختلفة لأرفف KALLAX من أيكيا

هناك عدد من المنتجات في السوق والتي تعد ناحجة جداً نظراً لعمليتها الشديدة وشكلها الجميل وقلة تكلفتها. ينطبق هذا المبدأ على مجموعة أيكيا المتميزة KALLAX وهو عبارة عن خزانات سهلة النقل، يمكن استخدامها بأكثر من مقاس وشكل في كل غرف المنزل.

تأتي هذه الوحدة بأكثر من لون، أسود، لون الخشب، وردي، أزرق وأبيض وهو اكثر الألوان استخداماً (كما سنرى). فيمكنك استخدامها بأكثر من طريقة، بالطول أو بالعرض، ويمكنك تركها مفتوحة كأرفف للكتب أو غلقها بأبواب لاستغلالها كخزانات، بالإضافة لبديل آخر باستخدام سلال لتنظيمها.

البوم أتينا لكم بعدد من الأمثلة في أكثر من غرفة حول المنزل في غرفة المعيشة، غرفة الطعام، غرفة الأطفال وفي المطبخ والحمام، مع طرق استخدام لا نهائية للـ KALLAX.