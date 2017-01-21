رحلة عبر الزمن: 8 تصميمات كلاسيكية لبلاط المطابخ

البلاط أو السيراميك أحد أهم قطع الديكور الكلاسيكية المستخدمة في تصميم المطابخ، ومع استخدام ألوان وخامات مختلفة منه يغير من شكل وطبيعة المساحة بشكل كامل، بالإضافة إلى ذلك توجد مزايا عدة للسيراميك وعلى رأسها سهولة تنظيفه وهو أمر مهم توافره في المطبخ لما تحتويه من دهون دوال الوقت، بالإضافة إلى دخول الغبار إلى أماكن ضيقة وسط الأجهزة المختلفة لذا يحتاج إلى تنظيف دقيق ومستمر.

اليوم نسافر على سجادة من البلاط ونعود بالزمن إلى الوراء في زيارة إلى مجموعة من التصميمات والديكورات الكلاسيكية في واحد من أكثر غرف المنزل سحرا وجمالا حتى مع تغير الزمن وتغير أنماط وعوامل التصميم، والتغير الجذري الحادث لمفهوم الجمال عبر السنين.

شدوا الأحزمة ودعونا ننطلق!