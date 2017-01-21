رحلة عبر الزمن: 8 تصميمات كلاسيكية لبلاط المطابخ

البلاط أو السيراميك أحد أهم قطع الديكور الكلاسيكية المستخدمة في تصميم المطابخ، ومع استخدام ألوان وخامات مختلفة منه يغير من شكل وطبيعة المساحة بشكل كامل، بالإضافة إلى ذلك توجد مزايا عدة للسيراميك وعلى رأسها سهولة تنظيفه وهو أمر مهم توافره في المطبخ لما تحتويه من دهون دوال الوقت، بالإضافة إلى دخول الغبار إلى أماكن ضيقة وسط الأجهزة المختلفة لذا يحتاج إلى تنظيف دقيق ومستمر.
اليوم نسافر على سجادة من البلاط ونعود بالزمن إلى الوراء في زيارة إلى مجموعة من التصميمات والديكورات الكلاسيكية في واحد من أكثر غرف المنزل سحرا وجمالا حتى مع تغير الزمن وتغير أنماط وعوامل التصميم، والتغير الجذري الحادث لمفهوم الجمال عبر السنين.
شدوا الأحزمة ودعونا ننطلق!
الموزاييك أو الفسيفساء من الفنون الكلاسيكية القديمة في تصميم البلاط، هذا النوع من النقوش له سحر وجمال لا يضاهيه نوع آخر ويأخذنا في عوالم قديمة غما عنا فنرى فيه روعة التاريخ والنقوش الإسلامية المنتشرة في مدن مختلفة.
هذا التصميم استخدم الموزاييك الأزرق في نقوشه لتصميم سطح منضدة المطبخ، فصنع مزيجا من الجمال والأناقة والعصرية بهذه الرسوم الجميلة، فكان اختيارا رائعا مع باقي الألوان المستخدمة في المطبخ بمساحته الصغيرة والإضاءة المستخدمة فيه.
مع بداية القرن العشرين ظهرت التصميمات الزخرفية في الدول الأوروبية وعلى رأسها البرتغال التي اعتبرت عاصمة للديكور والزخارف العظيمة، ووقتها كانت الموضوعات المتحور حولها هذه التصميمات هي المناظر الطبيعية وخرائط القرون الوسطى ومشاهد مركبة نابعة من صفات المجتمع طغت على التصميم الداخلي والخارجي للمنازل في هذا العصر.
على سبيل المثال هذا التصميم الملون يحمل خريطة ملاحة مستخدمة في العصور الوسطى استخدمه المصمم في بلاط أرضية المطبخ ووجوده يمنحنا شعورا واضحا كلما مررنا عليه بسفرنا عبر الزمن للماضي ومعاصرتنا لتلك الفترة القديمة.
كان اللون الترابي أشهر الألوان انتشارا في التصميمات الداخلية منتصف القرن العشرين، فهو لون دافيء وأنيق كما أن وضعها في بعض التصميمات يحسن من قيمة التصميم ككل.
هذا التصميم كمثال يجمع اللون في البلاط المغطي لسطح منضدة المطبخ والأرضية كذلك، هذا التماثل في الألوان والقرب في التصميم كان رائعا للغاية في هذا المطبخ وخصوصا مع وجود اللون الأبيض في الخزائن.
هذا المطبخ بالتأكيد وسيلة عملية لجعلنا نسافر إلى العصور القديمة، البلاط الأبيض والتفاصيل الخضراء أنيقة للغاية معا، هناك أيضا بعض اللمسات الحديثة فمثلا الموقد المدمج وسط البلاط أعطت بعدا للنمط الريفي مع هذا الموقد الخشبي الموجود بالجانب والحجر الموجود بالأسفل.
الرسومات الملونة على بلاط الموزاييك اختيار رائع لجعل الديكور أكثر بهجة وحيوية، هذا البلاط على أرضية المطبخ كلاسيكي وأنيق للغاية وعلى الرغم من أنه قديم إلا أنه لا يزال جميلا بالتفاصيل الملونة الجميلة في مطبخ ريفي دافيء.
هذا التصميم الجميل مستوحى من السبعينات والثمانينات التي تميزت بانتشار اللون البيج والبني فيها في تصميمات المطابخ على وجه التحديد والتي مازال كبار السن يتمسكون بذلك النمط التقليدي في التصميم إلى يومنا هذا، الألوان الحيادية المتمثلة في البيج بدرجاته موجودة في أثاث المطبخ والأرضية أيضا، مع وجود حدود بيضاء أنيقة على النافذة لكسر الملل الناتج عن وجود لون واحد، بالإضافة إلى ذلك استخدم سيراميك بلون سماوي في الجدار الموجود بين الخزائن العلوية والسفلية للمطبخ فكانت إضافة رائعة وساحرة.
على الرغم من صغر مساحة هذا المطبخ إلا أن الأرضية ونقوشاتها القديمة الآتية من الماضي زادته بهاء وأناقة وأضافت لمسة كلاسيكية رائعة لهذا المطبخ المصمم بالنمط الحديث الواضح في الخزائن البيضاء والاضاءات الحديثة.
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أخيرا، لا يمكن ترك تصميم هذه الطاولة التي تحمل رائحة الماضي القديم دون الوقوف عندها، نقوشات رائعة زينت طاولة الطعام الموجودة بالمطبخ مع وجود هذه الشرفة المطلة على حديقة صغيرة بالبلكونة وكأنك تجلس في الريف وتتناول طعام دافيء وجالس على كرسي خشبي عتيق، جو رائع لكل من يحن إلى الماضي.