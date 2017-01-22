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10 أفكار تخزينية متميزة للمنازل الصغيرة

Marwa Hasan Marwa Hasan
Интерьер DG, INT2architecture INT2architecture غرفة الاطفال
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في منازلنا الصغيرة نواجهة تحدي كبير ونقف أمامه حائرين، فيجب علينا توفير مساحات تخزينية لتجنب الفوضى التي قد تظهر في المساحات الصغيرة. ولكن في نفس الوقت دائماً ما يمنعنا صغر المساحة من إضافة وحدات أثاث أكثر. ولذلك فيجب علينا في هذه الحالة اللجوء للتخزين الذكي، التخطيط والاستغلال الجيد لكل عناصر البيت وأركانه.

جئنا لكم اليوم ب10 أفكار حول المنزل والتي تثبت أن المنزل الصغير ملئ بالإمكانيات التخزينية، فتعالوا نعرض لكم 10 أفكار مودرن وعملية في كل أنحاء المنزل للحصول على منزل أنيق ومنظم دائماً.

1.أرفف جانبية

homify مساحات تجارية فنادق
homify

homify
homify
homify

تفتقر غرف النوم الصغيرة المساحة الكافية لعمل طاولات السرير الجانبية ولذلك يجب التفكير في حل عملي لتتمكن من وضع أغراضك الشخصية بالإضافة لمصابيح السرير الجانبية. كان هذا الحل الذي نراه في المثال أفضل الحلول، ولكن أحياناً لا تسع المساحة لعمل أرفف جانبية، ولكن في هذه الحالة يفضل عمل رف كبير يعلو مسند السرير.

2.​تحت السرير

better.sleeping, better.interiors better.interiors غرفة نوم
better.interiors

better.interiors
better.interiors
better.interiors

للتخزين الموسمي للملابس والأغراض الغير مستخدمة بشكل دائم فاستغلال مساحة تحت السرير تعد خطة مثالية، فيمكنك رفع السرير بعض الشئ للحصول على مساحة إضافية والتي ستصنع فارق في تجنب الفوضى حول المنزل.

3.​استغلال الأركان

REHABILITATION APPARTEMENT, Martin Gasc Martin Gasc مكتب عمل أو دراسة
Martin Gasc

Martin Gasc
Martin Gasc
Martin Gasc

التصميم الذكي يتميز بحسن استغلال كل المساحات والأركان بشكل يتيح عمل غرف جديدة في أقل المساحات الممكنة بشكل عملي وأنيق.

4.أرفف عالية

CASA TRES, Estudio Meraki Estudio Meraki غرفة نوم
Estudio Meraki

Estudio Meraki
Estudio Meraki
Estudio Meraki

استغلال الإرتفاعات في عمل أرفف في مستوى السقف قد يبدو للبعض كفكرة غيرعملية في الإستخدام ولكن بالإضافة لذكاء الفكرة في أنها لا تزحم الحوائط في الغرف الصغيرة فهي تظهر غرف منزلك الصغيرة بشكل أكبر كما تعطي فرصة للأثاث في الظهور ولفت الإنتباه.

5.​تحت السلم

Storage under stairs Fraher and Findlay Corridor, hallway & stairsStorage
Fraher and Findlay

Storage under stairs

Fraher and Findlay
Fraher and Findlay
Fraher and Findlay

أفكار استغلال تحت السلالم لا تحصى، فيمكنك استغلالها لعمل خزانات للملابس الموسمية أو خزانات تتسع للأحذية…

أو حتى مكتبة للكتب أو المقتنات المختلفة

Фантазия, he.d group he.d group الغرف خشب Beige
he.d group

he.d group
he.d group
he.d group

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6.​استغلال الحوائط

Appartement 107m², Lise Compain Lise Compain غرف نوم صغيرة
Lise Compain

Lise Compain
Lise Compain
Lise Compain

استغلال الحائط بأكمله لعمل أرفف للكتب وعرض الاكسسوارات والمقتنيات ليست فقط فكرة عملية ولكنها وسلية تجميلية رائعة وبسيطة للغرف والتي تضيف لها شخصية وبعد ثقافي.

7.​أثاث متعدد الاستخدامات

Laurel, MARIANGEL COGHLAN MARIANGEL COGHLAN غرفة الاطفال
MARIANGEL COGHLAN

MARIANGEL COGHLAN
MARIANGEL COGHLAN
MARIANGEL COGHLAN

في المساحات الصغيرة يفضل استغلال الأثاث الشاغل للمساحات لأكثر من استخدام أو وظيفة باستخدام الأثاث متعدد الاستخدامات وغالباً ما تضيف هذه الوحدات مساحات تخزينية وأرفف إضافية. فكما نرى هنا فقد تم استغلال كل شبر بعمل أرفف، مكتبات وخزانات.

8.تخزين مدمج

Интерьер DG, INT2architecture INT2architecture غرفة الاطفال
INT2architecture

INT2architecture
INT2architecture
INT2architecture

التخزين المدمج هي فكرة ممتازة للمنازل الصغيرة فكما نرى فقد تم توزيع الخزانات بشكل ذكي في المساحة المحصورة بين الأريكة والحائط بدون تضيع أي مساحة. فتم عمل أدراج أسفل الأريكة يمكنك جرها للخارج عند الحاجة، بالإضافة للأرفف الجانبية والعلوية أيضاً.

9.استقطاع جزء من الطرقات

Meble do stylowej willi w małopolsce, Zirador - Meble tworzone z pasją Zirador - Meble tworzone z pasją Corridor, hallway & stairsStorage
Zirador – Meble tworzone z pasją

Zirador - Meble tworzone z pasją
Zirador – Meble tworzone z pasją
Zirador - Meble tworzone z pasją

في هذا المثال تم اقتطاع جزء من الطرقة لعمل خزانة خاصة لتخزين الملابس أو أدوات النظافة، مع إخفاء الخزانة بعمل باب منزلق من الأرضية للسقف ويأخذ نفس لون الحائط.

10.أرفف في الحمام

Fresh apartments, Polygon arch&des Polygon arch&des حمام
Polygon arch&amp;des

Polygon arch&des
Polygon arch&amp;des
Polygon arch&des

مهما صغرت مساحة الحمام فلا يجب أن ننسى نصيبه من المساحات التخزينية فهو يعد أحد أكثر المساحات والمعرضة للفوضى والتي قد تؤثرعلى سلامك وسلامة أسرتك. 

10 تصميمات للأرفف والوحدات تناسب كل الحمامات
أي الأفكار أعجبك أكثر؟

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