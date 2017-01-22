10 أفكار تخزينية متميزة للمنازل الصغيرة

في منازلنا الصغيرة نواجهة تحدي كبير ونقف أمامه حائرين، فيجب علينا توفير مساحات تخزينية لتجنب الفوضى التي قد تظهر في المساحات الصغيرة. ولكن في نفس الوقت دائماً ما يمنعنا صغر المساحة من إضافة وحدات أثاث أكثر. ولذلك فيجب علينا في هذه الحالة اللجوء للتخزين الذكي، التخطيط والاستغلال الجيد لكل عناصر البيت وأركانه.
جئنا لكم اليوم ب10 أفكار حول المنزل والتي تثبت أن المنزل الصغير ملئ بالإمكانيات التخزينية، فتعالوا نعرض لكم 10 أفكار مودرن وعملية في كل أنحاء المنزل للحصول على منزل أنيق ومنظم دائماً.
تفتقر غرف النوم الصغيرة المساحة الكافية لعمل طاولات السرير الجانبية ولذلك يجب التفكير في حل عملي لتتمكن من وضع أغراضك الشخصية بالإضافة لمصابيح السرير الجانبية. كان هذا الحل الذي نراه في المثال أفضل الحلول، ولكن أحياناً لا تسع المساحة لعمل أرفف جانبية، ولكن في هذه الحالة يفضل عمل رف كبير يعلو مسند السرير.
للتخزين الموسمي للملابس والأغراض الغير مستخدمة بشكل دائم فاستغلال مساحة تحت السرير تعد خطة مثالية، فيمكنك رفع السرير بعض الشئ للحصول على مساحة إضافية والتي ستصنع فارق في تجنب الفوضى حول المنزل.
التصميم الذكي يتميز بحسن استغلال كل المساحات والأركان بشكل يتيح عمل غرف جديدة في أقل المساحات الممكنة بشكل عملي وأنيق.
استغلال الإرتفاعات في عمل أرفف في مستوى السقف قد يبدو للبعض كفكرة غيرعملية في الإستخدام ولكن بالإضافة لذكاء الفكرة في أنها لا تزحم الحوائط في الغرف الصغيرة فهي تظهر غرف منزلك الصغيرة بشكل أكبر كما تعطي فرصة للأثاث في الظهور ولفت الإنتباه.
أفكار استغلال تحت السلالم لا تحصى، فيمكنك استغلالها لعمل خزانات للملابس الموسمية أو خزانات تتسع للأحذية…
استغلال الحائط بأكمله لعمل أرفف للكتب وعرض الاكسسوارات والمقتنيات ليست فقط فكرة عملية ولكنها وسلية تجميلية رائعة وبسيطة للغرف والتي تضيف لها شخصية وبعد ثقافي.
في المساحات الصغيرة يفضل استغلال الأثاث الشاغل للمساحات لأكثر من استخدام أو وظيفة باستخدام الأثاث متعدد الاستخدامات وغالباً ما تضيف هذه الوحدات مساحات تخزينية وأرفف إضافية. فكما نرى هنا فقد تم استغلال كل شبر بعمل أرفف، مكتبات وخزانات.
التخزين المدمج هي فكرة ممتازة للمنازل الصغيرة فكما نرى فقد تم توزيع الخزانات بشكل ذكي في المساحة المحصورة بين الأريكة والحائط بدون تضيع أي مساحة. فتم عمل أدراج أسفل الأريكة يمكنك جرها للخارج عند الحاجة، بالإضافة للأرفف الجانبية والعلوية أيضاً.
في هذا المثال تم اقتطاع جزء من الطرقة لعمل خزانة خاصة لتخزين الملابس أو أدوات النظافة، مع إخفاء الخزانة بعمل باب منزلق من الأرضية للسقف ويأخذ نفس لون الحائط.
مهما صغرت مساحة الحمام فلا يجب أن ننسى نصيبه من المساحات التخزينية فهو يعد أحد أكثر المساحات والمعرضة للفوضى والتي قد تؤثرعلى سلامك وسلامة أسرتك.