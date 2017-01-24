منزل كلاسيكي صغير لم يتخل عن العصرية!

مطبخ كلاسيكي كبير المساحة تطلب من المصمم الاستعانة بالعديد من الوحدات التخزينية العلوية منها والسفلية وإن كانت الأخيرة أكثر نسبيًا.. اختار المصمم اللون الأبيض الناصع ليكون اللون الأساسي لجميع الوحدات وقد تألق بوضوح بفضل الخامة اللامعة التي تغلف الضلف بالكامل.

تظهر اللمسات الكلاسيكية بوضوح في هذا المطبخ بداية من عنصر الإضاءة المتمثل في تلك الثريا قديمة الطراز والأرضية المزركشة برسوم متداخلة ومعقدة فضلًا عن شكل الوحدات ذاتها، إلا أن السقف المجوف والإضاءة الداخلية التي تبرزه كانت إحدى الإضافات العصرية التي عززت إطلالة المطبخ بلا شك وكذلك تلك السيراميكات المنقوشة بألوان زاهية والتي استخدمت كديكور بالجانب الأيمن من جدران المطبخ.