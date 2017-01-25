منزل العائلة الصغيرة يجمع كل وسائل الراحة!

سنبدأ جولتنا من الخارج للداخل.. ما يميز الخارج أي باحة المنزل الخضراء هو تلك الجلسة الصغيرة العملية بما تضمه من أماكن حيوية ووسائل ترفيهية تجعلنا لا نبالغ في وصف هذا المنزل بالمنزل الجامع لوسائل الراحة! فهي تشمل مطبخ صغير بوحدات علوية وسفلية تجمع ما قد تحتاجه الأسرة من أغراض خارجًا بدلًا من إهدار الكثير من الوقت والمجهود في الدخول للمطبخ وجلب أدوات الطهي مثلًا وإعادتها مرة أخرى بعد الانتهاء من استخدامها.

بجانب وحدات المطبخ التخزينية كان من الطبيعي أن نجد مائدة طعام بيضاء تستوعب أكثر من أربعة أفراد بتصميم بسيط ومريح مضاء بوحدة إضاءة عصرية وهادئة متدلية من السقف الخشبية المطلي باللون الأبيض الناصع. بجانب كلًا من المطبخ ومائدة الطعام نلمح طاولة خشبية تنتمي لإحدى الألعاب الشهيرة التي يمكن ممارستها في البيت بين أفراد العائلة أو الأصدقاء في أجواء تسودها المرح.