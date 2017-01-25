منزل العائلة الصغيرة يجمع كل وسائل الراحة!

الراحة هي ذلك العنصر الذي نأمل جميعنا أن تحظى منازلنا به دائمًا وأبدًا.. فهو شرط أساسي لبقاءنا في أي بقعة من بقاع العالم! فكيف ستسكن في بيت لا يتوفر به هذا العامل الهام؟! من هذا المنطلق أصر مصمم هذا المشروع على أن يجعل المنزل جامعًا لكل وسائل الراحة رغم مساحته الصغيرة ورغم بساطة ديكوراته إلا أنه نجح في تحقيق ما أراد هنا ببراعة!
سنبدأ جولتنا من الخارج للداخل.. ما يميز الخارج أي باحة المنزل الخضراء هو تلك الجلسة الصغيرة العملية بما تضمه من أماكن حيوية ووسائل ترفيهية تجعلنا لا نبالغ في وصف هذا المنزل بالمنزل الجامع لوسائل الراحة! فهي تشمل مطبخ صغير بوحدات علوية وسفلية تجمع ما قد تحتاجه الأسرة من أغراض خارجًا بدلًا من إهدار الكثير من الوقت والمجهود في الدخول للمطبخ وجلب أدوات الطهي مثلًا وإعادتها مرة أخرى بعد الانتهاء من استخدامها.
بجانب وحدات المطبخ التخزينية كان من الطبيعي أن نجد مائدة طعام بيضاء تستوعب أكثر من أربعة أفراد بتصميم بسيط ومريح مضاء بوحدة إضاءة عصرية وهادئة متدلية من السقف الخشبية المطلي باللون الأبيض الناصع. بجانب كلًا من المطبخ ومائدة الطعام نلمح طاولة خشبية تنتمي لإحدى الألعاب الشهيرة التي يمكن ممارستها في البيت بين أفراد العائلة أو الأصدقاء في أجواء تسودها المرح.
تتميز واجهة المنزل بأنها بسيطة وهادئة وذلك نابع -بكل تأكيد- من الألوان المحايدة المستخدمة في طلاءها.. يزين الواجهة نوافذ طويلة كلًا منها مكون من ضلفتين أحدهما مغلق والآخر زجاجي يسمح باندماج المنزل من الداخل مع الطبيعة والأشجار في الخارج! في الوقت الذي يضمن لغرفه الداخلية تخلل ضوء الشمس والذي يمد البيت بالدفء وكذلك يوفر التهوية السليمة.
ممر هادئ المعالم تمامًا كواجهة المنزل جدرانه مطلية بنفس اللون البيج الفاتح.. الأرضية برتقالية اللون ودافئة تقودنا بمنحدرها إلى حديقة المنزل الخلفية المكسية بالأعشاب الخضراء. نلمح من هذه الصورة جزء من الممر مغطى بسقف خرساني وجزء آخر مغطى بسقف معدني فيما نجد بقيته مكشوفًا ومفتوحًا على السماء مثلثه مثل الحديقة.
هذه الصورة تنقل لنا شكل الساحة الخلفية للمنزل بوضوح حيث تكسيها الأعشاب الخضراء بالكامل عدا جزء صغير مزين بالأحجار الصغيرة وجزء آخر مخصص لجلسة حيوية أشارنا إليه سلفًا! نرى من هذه الزاوية أيضًا تصميم مبنى المنزل ذاته وما يتمتع به من سقف مائل كالهرم بقاعدة منفرجة!
مطبخ عصري التصميم مصمم على شكل حرف L يضم عدد كافي من الوحدات التخزينية التي تستوعب أغراض الطهي بالكامل وتضمن الحفاظ على المطبخ منمق ومرتب خالي من الفوضى. التصميم الداخلي للمطبخ رائع وسليم بكل المقاييس كما أن توزيع الوحدات والأجهزة على المساحة كان الأفضل على الإطلاق!
يتمتع المطبخ بتهوية سليمة وهو ما حرص المصمم على تحقيقه هنا فنجد المطبخ شبه مفتوحًا على باحة المنزل الخارجية فقط يفصلهما باب زجاجي جرار يسمح بتمرير الضوء الطبيعي أيضًا، في الوقت الذي تقوم فيه النوافذ الزجاجية الصغيرة بنفس الدور تقريبًا!
إن كان منزلك لا يحظى بمساحة كبيرة يمكنك الاستغناء عن غرفة تناول الطعام والاستعاضة عنها بتصميم بار للمطبخ كبير نسبيًا حتى تحيط به بعدد كافي من المقاعد الذي يناسب أسرتك الصغيرة تمامًا كما تحقق هنا في هذا النموذج البسيط والأنيق في الوقت ذاته!
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كوريدور خشبي بسيط يربط كافة غرف المنزل المختلفة أرضيته من الباركيه وجدرانه ناصعة البياض نلمح بآخره طاولة كلاسيكية التصميم مطلية بالأبيض أيضًا ويزينها مجموعة مرايات صغيرة بأشكال متنوعة وإطارات مزخرفة.
الحمام الأول بهذا المنزل الصغير راقي وبسيط أحد جدرانه مغلف بورق حائط مزخرف باللون البني الداكن يستند إليه حوض دائري صغير مثبت في الأساس على لوح خشبي تزينه مزهرية تمتلئ بنخبة من أروع زهور البنفسج.
حمام آخر ولكنه يتفوق عن نظيره السابق الإشارة إليه ليس فقط في مساحته الكبيرة وإنما أيضًا بما يحظى به من لمسات أنيقة تجعله فخمًا وساحرًا على رأسها الرخام الذي يغلف الحوض!