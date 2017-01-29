نقدم لكم اليوم من خلال هذا المقال 6 مطابخ تركية صغيرة يلتقي فيها الرُقي بالبساطة أغلبهم ينعم بتصميم كلاسيكي فاخر يظهر في وحداتهم التخزينية بوضوح ولكنهم يحملون في طياتهم لمسات عصرية تتواكب مع التطورات التي يشهدها عالم الديكور يوم بعد يوم!
مطبخ بتصميم فريد وحداته التخزينية ملونة بمزيج البرتقالي والأبيض حيث يحتل البرتقالي الجزء العلوي فيما يستقر الأبيض في الجزء السفلي من الوحدات. إن دققنا النظر هنا في تصميم الوحدات نجدها مصممة على شكل حرف S وهو تصميم غير مألوف في حد ذاته في تصميمات المطابخ فـالأكثر شيوعًا كلًا من تصميم L وتصميم U.
يحظى المطبخ بمائدة طعام بيضاوية وصغيرة يحيط بها مجموعة كراسي ملونة ما بين البرتقالي والأزرق والنيلي، في الوقت الذي تألقت فيه وحدة الإضاءة بتصميمها المأخوذ من تصميم الكؤوس المقلوبة بنفس اللون البرتقالي ولكنه داكن!
على شكل حرف L صمم هذا المطبخ بتصميم لا يقل روعة عن نظيره رقم 1 ولكنه يجمع بين خامتي الخشب والأكريليك معًا في آن واحد وهذا هو سر تميزه.. وحدات المطبخ في الأساس مصممة على هيئة قطعتين واحدة بالجزء العلوي والأخرى بالجزء السفلي ويمتد ذلك الأخير بشكل عمودي ليكون حرف L بمائدة طعام مذهلة تغني عن السفرة تضم أربعة مقاعد جلدية لونها أسود بأرجل خشبية تجعل المطبخ أكثر حيوية!
أبرز ما يلفت انتباهنا في التصميم الداخلي لهذا المطبخ هو ذلك الموازييك الذي يكسي الجدار الخلفي للوحدات التخزينية بالكامل وتفاصيله الدقيقة والملهمة وكذلك تلك المائدة الجزيرة الموازية للوحدات والتي تخلق مساحة إضافية تساعد مستخدم المطبخ على إعداد الطعام.
تصميم الوحدات كلاسيكي إلى أبعد الحدود كما نرى هنا حيث يبرز ذلك تحديدًا في الجزء العلوي من المطبخ فعلى الجانبين الأيمن والأيسر نجد وحدتين صغيرتين بضلف جمعت بين الزجاج والخشب المطلي باللون الأبيض الناصع تتمتع بإضاءة داخلية تكشف عما بداخلها من أغراض بسهولة!
مطبخ عصري مكون من جزئين أحدهما يتمثل في الوحدات التخزينية والآخر يتجسد في البار المصمم على شكل حرف L ومغلف بالرخام الأسود السميك الذي يعد إضافة حقيقية لأي مطبخ ولكن يعيبه فقط ارتفاع تكلفته في الأسواق مقارنة ببقية ألوان الرخام فهذا هو ثمن فخامته وأناقته المستمرة أبد الدهر! يتميز المطبخ بإضاءة سقفية مذهلة نلمحها في الجزء العلوي من الوحدات وفي السقف المعلق أيضًا.
مطبخ عتيق يظهر ذلك في ديكوراته قديمة الطراز تصميمه على شكل حرف U أكمله تلك المائدة الكلاسيكية بيضاوية الشكل خشبية الخامة والتي يحاوطها مجموعة مقاعد خشبية تتميز هي الأخرى بتصميماتها القديمة فتأخذنا بعيدًا لعصر آخر بتحالفها مع الديكورات المحيطة.
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شكل الوحدات هنا في هذا النموذج لم يختلف كثيرًا عن التصميمات السابقة بل يمكن نجد هنا ان ما يميزه هو عنصر الإضاءة الذي يطل علينا في ثوبٍ جديد.. فلم تصمم هنا فقط داخليًا في الوحدات ولا متمثلة في الثريا فقط وإنما أيضًا نلمحها مثبتة بأسفل الوحدات العلوية بحيث تضئ تلك المساحة العملية المخصصة لإعداد الطعام وبالتالي توفر إنارة كافية تساعد مستخدمو المطبخ على رؤية أغراضه بوضوح.