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6 مطابخ تركية صغيرة يلتقي فيها الرُقي بالبساطة!

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
MISCELLANEOUS HOME PROJECT, HİSARİ DESIGN STUDIO HİSARİ DESIGN STUDIO مطبخ
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نقدم لكم اليوم من خلال هذا المقال 6 مطابخ تركية صغيرة يلتقي فيها الرُقي بالبساطة أغلبهم ينعم بتصميم كلاسيكي فاخر يظهر في وحداتهم التخزينية بوضوح ولكنهم يحملون في طياتهم لمسات عصرية تتواكب مع التطورات التي يشهدها عالم الديكور يوم بعد يوم!

1- ​مطبخ بتصميم فريد وحداته التخزينية ملونة

Housing, Murat Aksel Architecture Murat Aksel Architecture مطبخ خشب White
Murat Aksel Architecture

Murat Aksel Architecture
Murat Aksel Architecture
Murat Aksel Architecture

مطبخ بتصميم فريد وحداته التخزينية ملونة بمزيج البرتقالي والأبيض حيث يحتل البرتقالي الجزء العلوي فيما يستقر الأبيض في الجزء السفلي من الوحدات. إن دققنا النظر هنا في تصميم الوحدات نجدها مصممة على شكل حرف S وهو تصميم غير مألوف في حد ذاته في تصميمات المطابخ فـالأكثر شيوعًا كلًا من تصميم L  وتصميم U.

يحظى المطبخ بمائدة طعام بيضاوية وصغيرة يحيط بها مجموعة كراسي ملونة ما بين البرتقالي والأزرق والنيلي، في الوقت الذي تألقت فيه وحدة الإضاءة بتصميمها المأخوذ من تصميم الكؤوس المقلوبة بنفس اللون البرتقالي ولكنه داكن!

2- ​مطبخ صغير يناسب المساحات الصغيرة

Mutfak Projesi, Blue Home Blue Home KitchenTables & chairs الخشب البلاستيك المركب Brown
Blue Home

Blue Home
Blue Home
Blue Home

على شكل حرف L  صمم هذا المطبخ بتصميم لا يقل روعة عن نظيره رقم 1 ولكنه يجمع بين خامتي الخشب والأكريليك معًا في آن واحد وهذا هو سر تميزه.. وحدات المطبخ في الأساس مصممة على هيئة قطعتين واحدة بالجزء العلوي والأخرى بالجزء السفلي ويمتد ذلك الأخير بشكل عمودي ليكون حرف L  بمائدة طعام مذهلة تغني عن السفرة تضم أربعة مقاعد جلدية لونها أسود بأرجل خشبية تجعل المطبخ أكثر حيوية!

3- ​الموازييك ومائدة الجزيرة سر تألق هذا المطبخ

homify KitchenTables & chairs
homify

homify
homify
homify

أبرز ما يلفت انتباهنا في التصميم الداخلي لهذا المطبخ هو ذلك الموازييك الذي يكسي الجدار الخلفي للوحدات التخزينية بالكامل وتفاصيله الدقيقة والملهمة وكذلك تلك المائدة الجزيرة الموازية للوحدات والتي تخلق مساحة إضافية تساعد مستخدم المطبخ على إعداد الطعام.

تصميم الوحدات كلاسيكي إلى أبعد الحدود كما نرى هنا حيث يبرز ذلك تحديدًا في الجزء العلوي من المطبخ فعلى الجانبين الأيمن والأيسر نجد وحدتين صغيرتين بضلف جمعت بين الزجاج والخشب المطلي باللون الأبيض الناصع تتمتع بإضاءة داخلية تكشف عما بداخلها من أغراض بسهولة!

4- الرخام الأسود السميك والإضاءة السقفية إضافات غير عادية لأي مطبخ!

MISCELLANEOUS HOME PROJECT, HİSARİ DESIGN STUDIO HİSARİ DESIGN STUDIO مطبخ
HİSARİ DESIGN STUDIO

HİSARİ DESIGN STUDIO
HİSARİ DESIGN STUDIO
HİSARİ DESIGN STUDIO

مطبخ عصري مكون من جزئين أحدهما يتمثل في الوحدات التخزينية والآخر يتجسد في البار المصمم على شكل حرف L ومغلف بالرخام الأسود السميك الذي يعد إضافة حقيقية لأي مطبخ ولكن يعيبه فقط ارتفاع تكلفته في الأسواق مقارنة ببقية ألوان الرخام فهذا هو ثمن فخامته وأناقته المستمرة أبد الدهر! يتميز المطبخ بإضاءة سقفية مذهلة نلمحها في الجزء العلوي من الوحدات وفي السقف المعلق أيضًا.

5- مطبخ عتيق ديكوراته قديمة الطراز

Filiz Ozcan Yaz, Bilgece Tasarım Bilgece Tasarım مطبخ
Bilgece Tasarım

Bilgece Tasarım
Bilgece Tasarım
Bilgece Tasarım

مطبخ عتيق يظهر ذلك في ديكوراته قديمة الطراز تصميمه على شكل حرف U أكمله تلك المائدة الكلاسيكية بيضاوية الشكل خشبية الخامة والتي يحاوطها مجموعة مقاعد خشبية تتميز هي الأخرى بتصميماتها القديمة فتأخذنا بعيدًا لعصر آخر بتحالفها مع الديكورات المحيطة. 

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6- تصميم مماثل ولكن.. الإضاءة تطل علينا في ثوبٍ جديد

Erdal Demircan İç Tasarım ve Dekorasyon, Erdal Demircan İç Tasarım ve Dekorasyon Erdal Demircan İç Tasarım ve Dekorasyon KitchenCabinets & shelves
Erdal Demircan İç Tasarım ve Dekorasyon

Erdal Demircan İç Tasarım ve Dekorasyon
Erdal Demircan İç Tasarım ve Dekorasyon
Erdal Demircan İç Tasarım ve Dekorasyon

شكل الوحدات هنا في هذا النموذج لم يختلف كثيرًا عن التصميمات السابقة بل يمكن نجد هنا ان ما يميزه هو عنصر الإضاءة الذي يطل علينا في ثوبٍ جديد.. فلم تصمم هنا فقط داخليًا في الوحدات ولا متمثلة في الثريا فقط وإنما أيضًا نلمحها مثبتة بأسفل الوحدات العلوية بحيث تضئ تلك المساحة العملية المخصصة لإعداد الطعام وبالتالي توفر إنارة كافية تساعد مستخدمو المطبخ على رؤية أغراضه بوضوح.

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