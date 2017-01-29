6 مطابخ تركية صغيرة يلتقي فيها الرُقي بالبساطة!

مطبخ بتصميم فريد وحداته التخزينية ملونة بمزيج البرتقالي والأبيض حيث يحتل البرتقالي الجزء العلوي فيما يستقر الأبيض في الجزء السفلي من الوحدات. إن دققنا النظر هنا في تصميم الوحدات نجدها مصممة على شكل حرف S وهو تصميم غير مألوف في حد ذاته في تصميمات المطابخ فـالأكثر شيوعًا كلًا من تصميم L وتصميم U.

يحظى المطبخ بمائدة طعام بيضاوية وصغيرة يحيط بها مجموعة كراسي ملونة ما بين البرتقالي والأزرق والنيلي، في الوقت الذي تألقت فيه وحدة الإضاءة بتصميمها المأخوذ من تصميم الكؤوس المقلوبة بنفس اللون البرتقالي ولكنه داكن!