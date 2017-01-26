منزل ذكي ديكوراته شديدة العصرية!

الحمام الأول بهذا المنزل العصري كبير المساحة مقسم بشكل شديد الذكاء ما بين منطقة للحوض -مكونة من لوح خشبي كبير مثبت عليه حوضين دائريين إلى جانب مساحة خالية تسمح بوضع الإكسسوارات وأغراض الاغتسال وما غير ذلك- ومنطقة سفلية للحوض بها خزانة متعددة الأرفف تستوعب العديد والعديد من أدوات الاستحمام وأغراض الحمام بشكل عام، وأخيرًا منطقة ثالثة للاستحمام نراها بوضوح في الصورة التالية!