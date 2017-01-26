منزل ذكي ديكوراته شديدة العصرية!

منزل صغير وذكي ديكوراته شديدة العصرية يسيطر عليها لونين أساسيين هما الأبيض والرمادي واللذان نجحا بهدوءهما في بسط حالة من الراحة والسكون بأرجاء المنزل المختلفة.. لنرى معًا هنا كيف تألقت الديكورات وكذلك التصميم الداخلي الأخاذ لجميع الغرف!
باب خشبي كبير بلون بني داكن بمجرد فتحه نرى كوريدور طويل يأخذنا لغرف المنزل المختلفة.. يتسم الكوريديور بالهدوء ويشعر المار فيه بالراحة والسبب يكمن في جدرانه بيضاء اللون والمزينة بلوحات تشكيلية مذهلة، أما الأرضية فـ مكسية بشرائح الباركيه بلونه البني الفاتح وتكسب المدخل شعور بالدفء لا ينتهي!
اللون الأبيض يسيطر على المطبخ بالكامل سواء في التصميم الداخلي ذاته من جدران وأرضية وسقف أو الديكورات! تصميم المطبخ بسيط رغم عصريته المفرطة يتكون فقط من مجموعة وحدات قليلة نلمحها خلف جزيرة المطبخ بلون فضي براق تحتضن بداخلها الفرن ويزين الجزء العلوي منها سيراميك رمادي منقوش بنقوش متداخلة وصغيرة.
وحدات المطبخ التخزينية رائعة بكل المقاييس فتصميمها عصري من الدرجة الأولى تتخلى عن المقابض ورغم ذلك إلا أنها تفتح بسهولة! استغنى المصمم عن وحدات المطبخ العلوية مع هذا التصميم الفريد واستعاض عنها في الجزء العلوي بسيراميك منقوش يزين واجهة المطبخ بل ودعمه بإضاءة سقفية مذهلة تضئ تلك المنطقة الحيوية. تتمتع تلك البقعة من المطبخ بإنارة طبيعية جيدة أيضًا وتهوية سليمة ناتجة عن النافذة الزجاجية الأفقية التي تحتل سقف المطبخ المائل!
على جانبي مدخل المطبخ نجد خزانتين فضيتين في حالة تناغم كبيرة مع الوحدات حيث أنهما بنفس اللون الفضي الجذاب كلًا منهما يمارس دوره في حفظ أكبر قدر من الطعام. اما جزيرة المطبخ فهي توفر بحجمها الكبير مساحة لمستخدمي المطبخ بإعداد الطعام بكل سلاسة!
الحمام الأول بهذا المنزل العصري كبير المساحة مقسم بشكل شديد الذكاء ما بين منطقة للحوض -مكونة من لوح خشبي كبير مثبت عليه حوضين دائريين إلى جانب مساحة خالية تسمح بوضع الإكسسوارات وأغراض الاغتسال وما غير ذلك- ومنطقة سفلية للحوض بها خزانة متعددة الأرفف تستوعب العديد والعديد من أدوات الاستحمام وأغراض الحمام بشكل عام، وأخيرًا منطقة ثالثة للاستحمام نراها بوضوح في الصورة التالية!
من هذه الزاوية نرى كابينة الاستحمام الزجاجية بوضوح يزينها سيراميك منقوش بنفس ألوان الأرضية! وجود الكابينة بأي حمام يضمن الحفاظ عليه جافًا طوال الوقت دون تسرب المياه إلى ما هو خارجها وبالتالي يظل منمقًا بأروع الهيئات.
بتخللنا للبقاع الأكثر حيوية بالمنزل تصادفنا كلًا من السفرة والمعيشة في ساحة مشتركة.. السفرة تتألق بتصميم فريد من نوعه واللون الأسود يستحوذ عليها بالكامل، أما غرفة المعيشة فهي مكونة من أرائك رمادية اللون مبطنة بشكل جيد يضمن راحة من يجلس عليها فترة طويلة مشاهدًا للتلفاز!
تصميم غرفة المعيشة غريب رغم كونها مريحة -كما أشارنا من قبل!- ربما تنسيق الأرائك هنا لم يكن الأمثل.. إلا أن هذا لا ينفي جودتها وخامات الأقمشة التي تكسيها وغيرها من المميزات الكامنة. نلمح جهة اليمين من غرفة المعيشة أبواب زجاجية جرارة تدمجها ببراعة مع جلسة المنزل الخارجية.
نرى هنا غرفة السفرة عن قرب بمائدة زجاجية كبيرة للغاية شفافة بشكل يسمح برؤية المقاعد بوضوح من خلالها بلونها الأسود الأنيق. على يسار السفرة نلمح مكتبة كبيرة بخامة خشبية ملتصقة بالجدار مقسمة لأرفف متعددة تضع بها ما يحلو لك من كتب وإكسسوارات.
ما بين مائدة طعام منتمية للسفرة داخل المنزل ومائدة أخرى خارجية يفصلنا باب زجاجي جرار تفتحه متى شئت للاندماج مع الساحة الخارجية وتغلقه وقتما أردت الانفصال عنها!
الشازلونج
جميعنا يرغب في كثير من الأحيان في قضاء بعض الوقت خارج المنزل للاستمتاع بالهواء الطلق والهدوء الذي يغمر المكان ومن هذا المنطلق خصص مصمم هذا المنزل جلسة خارجية بسيطة ومريحة مكونة من 2 شازلونج تتوسطهما طاولة تكمل روعة الجلسة.
تصميم غرفة النوم كما نرى بسيطة بنفس روح غرف المنزل المختلفة مكونة من سرير هادئ بمسند أبيض لا نقوش تزينه ولا زخارف.. على جانبي السرير نجد 2 كومود ويزين جدران الغرفة عمومًا لوحات تشكيلية تشبه المزينة للكوريدور بالخارج!
حمام آخر مذهل ولكنه أصغر من حيث المساحة يشبه في تصميمه الداخلي الحمام الأول رغم اختلاف ألوانه وديكوراته وملحق بغرفة النوم في الطابق العلوي.
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