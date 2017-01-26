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منزل ذكي ديكوراته شديدة العصرية!

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
INTERNO ITALIANO, ZETAE Studio ZETAE Studio غرفة السفرة
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منزل صغير وذكي ديكوراته شديدة العصرية يسيطر عليها لونين أساسيين هما الأبيض والرمادي واللذان نجحا بهدوءهما في بسط حالة من الراحة والسكون بأرجاء المنزل المختلفة.. لنرى معًا هنا كيف تألقت الديكورات وكذلك التصميم الداخلي الأخاذ لجميع الغرف!

المدخل بسيط ومريح

INTERNO ITALIANO, ZETAE Studio ZETAE Studio راهرو سبک کلاسیک، راهرو و پله
ZETAE Studio

ZETAE Studio
ZETAE Studio
ZETAE Studio

باب خشبي كبير بلون بني داكن بمجرد فتحه نرى كوريدور طويل يأخذنا لغرف المنزل المختلفة.. يتسم الكوريديور بالهدوء ويشعر المار فيه بالراحة والسبب يكمن في جدرانه بيضاء اللون والمزينة بلوحات تشكيلية مذهلة، أما الأرضية فـ مكسية بشرائح الباركيه بلونه البني الفاتح وتكسب المدخل شعور بالدفء لا ينتهي! 

المطبخ.. نظرة شاملة

INTERNO ITALIANO, ZETAE Studio ZETAE Studio مطبخ
ZETAE Studio

ZETAE Studio
ZETAE Studio
ZETAE Studio

اللون الأبيض يسيطر على المطبخ بالكامل سواء في التصميم الداخلي ذاته من جدران وأرضية وسقف أو الديكورات! تصميم المطبخ بسيط رغم عصريته المفرطة يتكون فقط من مجموعة وحدات قليلة نلمحها خلف جزيرة المطبخ بلون فضي براق تحتضن بداخلها الفرن ويزين الجزء العلوي منها سيراميك رمادي منقوش بنقوش متداخلة وصغيرة. 

وحدات التخزين عن قرب.. فضية وبراقة

INTERNO ITALIANO, ZETAE Studio ZETAE Studio مطبخ
ZETAE Studio

ZETAE Studio
ZETAE Studio
ZETAE Studio

وحدات المطبخ التخزينية رائعة بكل المقاييس فتصميمها عصري من الدرجة الأولى تتخلى عن المقابض ورغم ذلك إلا أنها تفتح بسهولة! استغنى المصمم عن وحدات المطبخ العلوية مع هذا التصميم الفريد واستعاض عنها في الجزء العلوي بسيراميك منقوش يزين واجهة المطبخ بل ودعمه بإضاءة سقفية مذهلة تضئ تلك المنطقة الحيوية. تتمتع تلك البقعة من المطبخ بإنارة طبيعية جيدة أيضًا وتهوية سليمة ناتجة عن النافذة الزجاجية الأفقية التي تحتل سقف المطبخ المائل!

جانب آخر من المطبخ

INTERNO ITALIANO, ZETAE Studio ZETAE Studio مطبخ
ZETAE Studio

ZETAE Studio
ZETAE Studio
ZETAE Studio

على جانبي مدخل المطبخ نجد خزانتين فضيتين في حالة تناغم كبيرة مع الوحدات حيث أنهما بنفس اللون الفضي الجذاب كلًا منهما يمارس دوره في حفظ أكبر قدر من الطعام. اما جزيرة المطبخ فهي توفر بحجمها الكبير مساحة لمستخدمي المطبخ بإعداد الطعام بكل سلاسة!

الحمام الأول.. يتسم بالاتساع والبهجة والراحة معًا

INTERNO ITALIANO, ZETAE Studio ZETAE Studio حمام
ZETAE Studio

ZETAE Studio
ZETAE Studio
ZETAE Studio

الحمام الأول بهذا المنزل العصري كبير المساحة مقسم بشكل شديد الذكاء ما بين منطقة للحوض -مكونة من لوح خشبي كبير مثبت عليه حوضين دائريين إلى جانب مساحة خالية تسمح بوضع الإكسسوارات وأغراض الاغتسال وما غير ذلك- ومنطقة سفلية للحوض بها خزانة متعددة الأرفف تستوعب العديد والعديد من أدوات الاستحمام وأغراض الحمام بشكل عام، وأخيرًا منطقة ثالثة للاستحمام نراها بوضوح في الصورة التالية!  

كابينة الاستحمام جميلة بسيراميك منقوش

homify حمام
homify

homify
homify
homify

من هذه الزاوية نرى كابينة الاستحمام الزجاجية بوضوح يزينها سيراميك منقوش بنفس ألوان الأرضية! وجود الكابينة بأي حمام يضمن الحفاظ عليه جافًا طوال الوقت دون تسرب المياه إلى ما هو خارجها وبالتالي يظل منمقًا بأروع الهيئات.

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السفرة بتصميم عصري لافت للانتباه!

INTERNO ITALIANO, ZETAE Studio ZETAE Studio غرفة السفرة
ZETAE Studio

ZETAE Studio
ZETAE Studio
ZETAE Studio

بتخللنا للبقاع الأكثر حيوية بالمنزل تصادفنا كلًا من السفرة والمعيشة في ساحة مشتركة.. السفرة تتألق بتصميم فريد من نوعه واللون الأسود يستحوذ عليها بالكامل، أما غرفة المعيشة فهي مكونة من أرائك رمادية اللون مبطنة بشكل جيد يضمن راحة من يجلس عليها فترة طويلة مشاهدًا للتلفاز!

غرفة المعيشة مريحة بتصميم غريب!

INTERNO ITALIANO, ZETAE Studio ZETAE Studio غرفة المعيشة
ZETAE Studio

ZETAE Studio
ZETAE Studio
ZETAE Studio

تصميم غرفة المعيشة غريب رغم كونها مريحة -كما أشارنا من قبل!- ربما تنسيق الأرائك هنا لم يكن الأمثل.. إلا أن هذا لا ينفي جودتها وخامات الأقمشة التي تكسيها وغيرها من المميزات الكامنة. نلمح جهة اليمين من غرفة المعيشة أبواب زجاجية جرارة تدمجها ببراعة مع جلسة المنزل الخارجية. 

السفرة عن قرب بلمسات زجاجية شفافة

INTERNO ITALIANO, ZETAE Studio ZETAE Studio غرفة السفرة
ZETAE Studio

ZETAE Studio
ZETAE Studio
ZETAE Studio

نرى هنا غرفة السفرة عن قرب بمائدة زجاجية كبيرة للغاية شفافة بشكل يسمح برؤية المقاعد بوضوح من خلالها بلونها الأسود الأنيق. على يسار السفرة نلمح مكتبة كبيرة بخامة خشبية ملتصقة بالجدار مقسمة لأرفف متعددة تضع بها ما يحلو لك من كتب وإكسسوارات.

مائدتان يفصلهما باب زجاجي جرار

INTERNO ITALIANO, ZETAE Studio ZETAE Studio بلكونة أو شرفة
ZETAE Studio

ZETAE Studio
ZETAE Studio
ZETAE Studio

ما بين مائدة طعام منتمية للسفرة داخل المنزل ومائدة أخرى خارجية يفصلنا باب زجاجي جرار تفتحه متى شئت للاندماج مع الساحة الخارجية وتغلقه وقتما أردت الانفصال عنها!

جلسة خارجية مريحة عنوانها الشازلونج

homify بلكونة أو شرفة
homify

homify
homify
homify

جميعنا يرغب في كثير من الأحيان في قضاء بعض الوقت خارج المنزل للاستمتاع بالهواء الطلق والهدوء الذي يغمر المكان ومن هذا المنطلق خصص مصمم هذا المنزل جلسة خارجية بسيطة ومريحة مكونة من 2 شازلونج تتوسطهما طاولة تكمل روعة الجلسة.

سلم عملي ومبهج ينقلنا للطابق العلوي حيث غرف النوم

INTERNO ITALIANO, ZETAE Studio ZETAE Studio غرفة الاطفال
ZETAE Studio

ZETAE Studio
ZETAE Studio
ZETAE Studio

غرفة النوم.. أبسط ما يكون

INTERNO ITALIANO, ZETAE Studio ZETAE Studio غرفة نوم
ZETAE Studio

ZETAE Studio
ZETAE Studio
ZETAE Studio

تصميم غرفة النوم كما نرى بسيطة بنفس روح غرف المنزل المختلفة مكونة من سرير هادئ بمسند أبيض لا نقوش تزينه ولا زخارف.. على جانبي السرير نجد 2 كومود ويزين جدران الغرفة عمومًا لوحات تشكيلية تشبه المزينة للكوريدور بالخارج! 

جانب آخر من غرفة النوم يكشف عن ركن مخصص للتلفاز

INTERNO ITALIANO, ZETAE Studio ZETAE Studio غرفة نوم
ZETAE Studio

ZETAE Studio
ZETAE Studio
ZETAE Studio

الحمام الثاني وروعة التصميم الداخلي

INTERNO ITALIANO, ZETAE Studio ZETAE Studio حمام
ZETAE Studio

ZETAE Studio
ZETAE Studio
ZETAE Studio

حمام آخر مذهل ولكنه أصغر من حيث المساحة يشبه في تصميمه الداخلي الحمام الأول رغم اختلاف ألوانه وديكوراته وملحق بغرفة النوم في الطابق العلوي.

زاوية تعرض كابينة الاستحمام بالحمام الثاني

homify حمام
homify

homify
homify
homify

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صور أخرى لهذا المشروع

homify راهرو سبک کلاسیک، راهرو و پله
homify

homify
homify
homify

INTERNO ITALIANO, ZETAE Studio ZETAE Studio حمام
ZETAE Studio

ZETAE Studio
ZETAE Studio
ZETAE Studio

INTERNO ITALIANO, ZETAE Studio ZETAE Studio مطبخ
ZETAE Studio

ZETAE Studio
ZETAE Studio
ZETAE Studio

INTERNO ITALIANO, ZETAE Studio ZETAE Studio غرفة نوم
ZETAE Studio

ZETAE Studio
ZETAE Studio
ZETAE Studio

INTERNO ITALIANO, ZETAE Studio ZETAE Studio غرفة المعيشة
ZETAE Studio

ZETAE Studio
ZETAE Studio
ZETAE Studio
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