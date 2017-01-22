شقة استديو بتصميم متميز على سطح منزل إيطالي

اليوم نذهب في رحلة قصيرة إلى إيطاليا بلد التصميمات المميزة والنمط المعماري الروماني العريق والذي سنراه في هذه الشقة الاستديو الصغيرة الموجودة المصممة على سطح أحد المنازل بتصميم حديث وأنيق ومميز للغاية.
هل تتسائلون الآن ما هو المميز في هذه الشقة؟!
تعالوا لتروا بأنفسكم..
المساحات الصغيرة يجب أن تستغل بشكل مثالي ومن أفضل الطرق العصرية في ذلك هو التصميمات المفتوحة وعدم وجود جدران داخلية كثيرة تأخذ من مساحة المكان، مثلا هنا عند الدخول من الباب نرى صالة الاستقبال تحتوي على غرفة معيشة بكنبة واحدة وغرفة سفرة بطاولة مستديرة صغيرة وأربعة كراسي فقط.
وعلى الرغم من وجود مساحة فضاء أخرى إلا أنها مهمة حتى لا تشعرك بضيق المكان.
الجدار الموجود أمامك هو أحد أهم عناصر الديكور في هذه الصالة، تلك الرفوف الموجودة داخل الجدار والتي يمكن التحكم بعددها حسب الذوق والاستخدام مع الإضاءة الموجودة بها مميزة للغاية وطريقة رائعة لاستغلال المساحات في أغراض متعددة ومنها:
1- وضع شاشة التلفاز.
2- وضع الاكسسوارات والديكورات المختلفة.
3- يمكن استخدامها في وضع الكتب بدلا من توفير مساحة أخرى للمكتبة.
4- وأخيرا هي في حد ذاتها عنصر إضاءة مميز وهاديء للمكان.
تتميز هذه الشقة بوجود عنصر إضاءة أساسي متمثل في هذه الشرفة الرائعة الموجودة على جدار كامل فيسمح بدخول الإضاءة إلى جميع الغرف، وبجانب هذه الشرفة تقع غرفة السفرة بطاولة أنيقة وصغيرة كلاسيكية وكأنها قادمة مباشرة من هذا التاجر الروماني القديم، كراسي خشبية أنيقة وطاولة خشبية تحمل نفس الروح التاريخية العريقة، وأخيرا المصباح الذي يحمل خريطة في تصميمه وهو نوع الفنون والرسومات التي اشتهر بها الرومانيون قديما كانت لمسة رائعة للطاولة بالنهاية.
غرفة النوم مصممة بشكل رائع يجعل كل ما تحتاجه في مكان واحد، سرير بسيط وعملي وأنيق وألوان حيادية تملأ الغرفة حتى لا تشعر بالضيق، أبواب مباشرة إلى الحمامات المصممة بشكل مختلف نراه فيما بعد.
وما يميز هذه الغرفة هو هذا السقف الخشبي باللون الأبيض والمصمم بشكل مائل يجعله مميزا للغاية، بالإضافة إلى تلك اللوحات بالألوان الرائعة التي كسرت من الملل الناتج عن انتشار الألوان الحيادية في الغرفة بأكملها.
في المساحات الصغيرة يجب أن نكون أذكياء عند اختيار قطع الأثاث الموجودة بالمنزل، كهذا السرير المستخدم بشكل آخر كوسيلة للتخزين، فهو مقسم من أسفله إلى مجموعة من الأدراج يمكن استخدامها في تخزين الملابس أو أي أغراض أخرى كما نرى.
لا زلنا داخل غرفة النوم في الجدار المواجه للسرير واستخدمه المصمم في صنع دولاب كبير بطول وعرض الجدار بالكامل لتخزين الملابس دون الحاجة إلى غرفة ملابس منفصلة، كما أن تصميم الدولاب كجزء من الجدار هو حل آخر عملي لتوفير المساحة، وكما نرى فإن هذا الدولاب يعمل كحد فاصل بين غرفة النوم وغرفة المعيشة، استغلال أمثل لكل مساحة في هذه الشقة!
بلاط الموزاييك دائما ما يمنحني شعورا منعشا، هذا الحمام الأول الذي يغطيه بلاط الموزاييك الجميل بلونه الأبيض والرمادي والأسود وكأنها صورة مبكسلة رائعة على الجدران، يوجد به حوض للغسيل وقاعدة حمام باللون الأبيض مع مرآة طولية مواجهة لنافذة تسمح بدخول الإضاءة الطبيعية، حمام بسيط للغاية ولكنه مذهل في استخدام العناصر البسيطة بجمال وأناقة.
بجانب الحمام الأول يوجد حمام آخر مخصص لمكان الاستحمام فقط ولكنه مختلف تماما عن التصميم السابق، استخدم هنا المصمم اللون الأبيض والأحمر في تصميم الخزائن، وأحاط منطقة الاستحمام بباب زجاجي حتى لا تشعر بضيق المساحة.
من الصعب تصميم مطابخ رائعة في مساحات صغيرة وبالأخص عندما تكون هذه المساحات طولية كهذه المساحة التي نراها الآن!
ولكن هنا برع المصمم في التصميم واستغلال كل سنتيمتر من هذه المساحة استغلالا أمثل لوضع كل ما يمكن أن يحتاجه الشخص، على اليمين نجد مكانا للفرن والغسالة مدمجة داخل الخزائن الموجودة بطول وعرض الجدار لتخزين كل ما يمكن أن تحتاجه، وعلى الجهة المقابلة يوجد المطبخ بعناصره الأساسية من الحوض والموقد وطاولة المطبخ التي يمكنك وضع ما تشاء عليها.
وكما نلاحظ فالأبيض هو اللون الأساسي المستخدم هنا حتى لا تشعر بضيق المساحة فهو اكثر لون يمنحنا شعورا بالاتساع خصوصا مع وجود إضاءة طبيعية قادمة من النافذة.
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ليس هناك ما هو أفضل لختام الكتاب من هذه الشرفة الرائعة، مكان رائع للتجمع مع الأصدقاء والعائلة في جو خاص ودافيء، فوجود الشقة على سطح المنزل يمنحك مساحة من الفضاء خارجها تسمح بممارسة أنشطة مختلفة وحفلات شواء والاستمتاع بالشمس وقت الغروب في جو رومانسي ورائع.