شقة استديو بتصميم متميز على سطح منزل إيطالي

اليوم نذهب في رحلة قصيرة إلى إيطاليا بلد التصميمات المميزة والنمط المعماري الروماني العريق والذي سنراه في هذه الشقة الاستديو الصغيرة الموجودة المصممة على سطح أحد المنازل بتصميم حديث وأنيق ومميز للغاية.

هل تتسائلون الآن ما هو المميز في هذه الشقة؟!

تعالوا لتروا بأنفسكم..