لمسات بسيطة أعادت الحياة لهذا المنزل

في أحيان كثيرة يقوم السماسرة باتباع استراتيجية تسويقية رائعة (منتشرة في أمريكا) وهي بشراء منازل مع عمل بعض التجديدات واللمسات البسيطة والتي تغير المنزل تماماً وتظهره بشكل مختلف محبب للمشترين. فهذه الطريقة تقلل من مدة بيع المنازل حيث أنها تركز على إظهار نقاط القوة في تصميم المنزل الداخلي من خلال استخدام ترتيب معين للأثاث يعطي إيحاء بالترحاب واستغلال المساحة بشكل مثالي، مع التركيز على التفاصيل الصغيرة والتي تصنع كل الفارق.
ليس من السهل الحصول على بيئة ملبية لكل الاحتياجات، حيث أثبتت الدراسات أن قرار العميل بشراء المنزل يكون في أول 90 ثانية ولذلك فيجب الإهتمام بالإنطباعات الأولى لأنها حقاً تدوم!
اليوم سنعرض لكم هذا المشروع الإيطالي والذي عمل عليه فريق Sold at First Sight. هذه الشقة تمثل طراز مينمال بدون عمل أي زخارف ولكن مع الحرص الشديد في الترتيب والإهتمام بالتفاصيل ومعرفة جيدة بالسوق.
تخيل نفسك كعميل، وبدون الخوض في الكثير من التفاصيل، لكن ستتمكن من ملاحظة أن هذا الفراغ داكن وغير مستغل بشكل صحيح. ربما يحتاج تغير ألوان طلاء الحوائط والأرضية الداكنة، فهذا الفراغ له امكانيات أعلى وأفضل.
هنا يمكننا أن نرى نفس الفراغ ولكنه يبدو مختلف بفضل اللمسات المشرقة والتي أُضيفت على الفراغ. فالحوائط والسقف تم طلائهم باللون الأبيض والرمادي الفاتح، أما الأرضية فقد تم تفتيحها وإضافة لمعة لها. الأثاث بسيط مع لمسات ديكورية ناعمة وإضافة نبتة أعطت حيوية وطاقة إيجابية للغرفة. كلها لمسات بسيطة ولكنها تصنع فارق كبير.
كما نرى وعند التركيز على غرفة المعيشة فقد أُثثت بواسطة أريكة بسيطة باللون الرمادي والتي تناسب كل الألوان، مع بعض الاكسسوار مثل الوسائد، البطانية، السجادة وطاولات بأكثر من شكل، كلها تأخذ لون أبيض صافي وأنيق. بالإضافة لوجود مصدر إضاءة أرضية ذو تصميم مودرن يتوازن مع المرايا المعلقة على الجانب الآخر من الأريكة بانسجام رائع.
ننتقل للجانب الآخر من مساحة الاستقبال لنرى طاولة طعام صغيرة يحتضنها المطبخ ذو تصميم حرف L. في هذا الركن نرى أن اللون الأبيض هو اللون المسيطر، فالخزانات، الطاولة والكراسي كلها مدهونة بالأبيض. ولكسر حدة اللون تم إضافة بعض الاكسسوارات على أرفف المطبخ بالإضافة للوردة الأنيقة على الطاولة والتي تضيف لمسة رومانسية.
نستكمل جولتنا قبل التجديدات وكما نرى فإن الفراغ مظلم وكئيب حتى في حضرة الضوء الطبيعي.
تفاصيل هذه الغرفة هي دليل أن مكتب التصميم فعل كل ما في وسعه وإهتم بأبسط التفاصيل ليجعلنا نرى الشقة من منظور متميز.
الكئابة تظهر بشكل واضح على هذا الحمام ، فلا يوجد شخصية، ولا يوجد لمسات تربط كل عناصره ببعض ولكن انتظر حتى ترى الإضافات الجديدة…
حماممنتعش بلمسات بسيطة للغاية. فتم استغلال البلاطات الخضراء القديمة وتم إضافة طاولة خشبية لتضيف رونق وتباين في الألوان وخاصة مع إضافة نبتة البامبو مع تغطية الشباك بستارة بيضاء ناعمة ليظهر الحمام بشكل مختلف تماماً بدون الكثير من التغير، فقط رؤية وتخطيط وإهتمام بالتفاصيل..