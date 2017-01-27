لمسات بسيطة أعادت الحياة لهذا المنزل

في أحيان كثيرة يقوم السماسرة باتباع استراتيجية تسويقية رائعة (منتشرة في أمريكا) وهي بشراء منازل مع عمل بعض التجديدات واللمسات البسيطة والتي تغير المنزل تماماً وتظهره بشكل مختلف محبب للمشترين. فهذه الطريقة تقلل من مدة بيع المنازل حيث أنها تركز على إظهار نقاط القوة في تصميم المنزل الداخلي من خلال استخدام ترتيب معين للأثاث يعطي إيحاء بالترحاب واستغلال المساحة بشكل مثالي، مع التركيز على التفاصيل الصغيرة والتي تصنع كل الفارق.

ليس من السهل الحصول على بيئة ملبية لكل الاحتياجات، حيث أثبتت الدراسات أن قرار العميل بشراء المنزل يكون في أول 90 ثانية ولذلك فيجب الإهتمام بالإنطباعات الأولى لأنها حقاً تدوم!

اليوم سنعرض لكم هذا المشروع الإيطالي والذي عمل عليه فريق Sold at First Sight. هذه الشقة تمثل طراز مينمال بدون عمل أي زخارف ولكن مع الحرص الشديد في الترتيب والإهتمام بالتفاصيل ومعرفة جيدة بالسوق.