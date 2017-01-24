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تصميم تركي لمنزل عصري بخطوط منتظمة

Eman Rifaat Eman Rifaat
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عشّاق التصميمات المنتظمة والعصرية تقدم لكم هوميفاي اليوم في جولتنا تصميم تركي رائع لمنزل عصري أنيق وفخم في ذات الوقت، اكسسوارات راقية وتفاصيل وإضاءة جذّابة ستدهشك عند رؤيتها، وأكثر يميز هذا المنزل هو التصميم المنتظم والمتماثل الذي اعتمد عليه في غرف مختلفة. 

هيا بنا نبدأ الجولة آملين أن يلهمكم ببعض الأفكار العصرية عند تصميم منازلكم! 

استقبال فخم وإضاءة جذّابة

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قاعة الاستقبال الرئيسية بالمنزل هي أروع مثال على الفخامة والذورق الراقي الذي يتمتع به المصمم.. 

المصابيح الموزعة بالسقف لتوزيع الإضاءة في الصالة بشكل جيد ومتماثل مع الإضاءة الغير مباشرة القادمة من خلف السقف والتي نراها منعكسة على الستائر، صالون فخم مغطى بقماش لامع وبلون رمادي أنيق مع منضدة بيضاء على الرغم من بساطتها إلا أنها فخمة للغاية مع هذه الأرجل الذهبية الرائعة. 

الجدران والستائر ومكان التلفاز كلها عناصر أساسية جعلت التصميم يظهر بهذا الشكل الرائع بالنهاية.

السفرة والمطبخ

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وكعادة التصميمات الحديثة فالمساحات المفتوحة هي عنوانها الدائم، نجد هنا غرفة الاستقبال والسفرة والمطبخ في مساحة واحدة لا يفصل بينهم سوى حواجز وهمية ناتجة عن مصابيح الإضاءة واختلاف خامة ولون الجدران في كل منها. 

المطبخ اتخذ اللون الأبيض كلون أساسي مع إضافة لمسة من الأسود على رخامة المطبخ كانت غاية في الذكاء، أما كراسي السفرة فهي بيضاء منحنية وأنيقة للغاية متناسبة تماما مع أناقة الطاولة المميزة بهذه النقوش المفرّغة في نهايتها باللون الأبيض. 

كل قطعة أثاث مستخدمة في التصميم هي رائعة للغاية ويجب الوقوف عندها لتأملها! 

سلم أنيق

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ولا يمكن أن يكون السلم المؤدي للدور العلوي أقل روعة من هذا التصميم، فكيف يمكن وضع سلم عادي وسط هذه الأناقة الموجودة في الصالة؟! 

سلم خشبي أنيق وبسيط ودرابزين من الزجاج اللامع العاكس للإضاءة الرائعة ليزيد من فخامة المكان في عينيك.. 

غرفة المعيشة

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هل تعرفون الآن لم ذكرنا أن هذا المنزل صمم بخطوط منتظمة؟! 

نفس تقسيم صالة الاستقبال انطبق هنا على غرفة المعيشة المدمجة أيضا في مساحة واحدة مع غرفة السفرة والمطبخ، بنفس نمط التصميم وعناصر تشبه العناصر الموجودة بالأسفل.

فمثلا هنا نرى شاشة التلفاز الموجودة على حائط مستغل للمكتبة وبعض الخزائن مواجهة للكنبة البيضاء بحرف L ومنضدة عصرية جميلة في المنتصف بالإضافة إلى الكراسي الرمادية التي تجذبك بمجرد رؤيتها. 

طاولة السفرة أيضا على الرغم من اختلاف لون الكراسي فهنا كانت باللون الأصفر إلا أنها تبدو مماثلة للموجودة بالأسفل طاولة بيضاء ونفس النجفة التي تعلوها، كما أن المطبخ بنفس اللون الأبيض ونفس التقسيمة.

هناك كثير من العقول المنتظمة في التفكير تفضل هذا النوع من التصميمات، وتحب رؤية التماثل في جميع الغرف وهذا ما يحققه هذا التصميم! 

حمام خيالي

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homify

أول ما وقعت على العين عند دخول هذا الحمام هو هذه المنطقة الموجود بها بانيو سبا ويعلوه إضاءة خيالية وكأنك في منتجع صحي داخل فندق فخم! 

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جدران أنيقة

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homify
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اتخذ الحمام من السيراميك البيج والبني في الأرضيات والحوائط عاملا أساسي لعكس الإضاءة الموزعة في السقف بشكل جيد، مع وجود المرايا في أماكن مختلفة لزيادة جاذبية المكان.

كان من الذكاء أيضا وضع قاعدة الحمام في زاوية منفصلة لمزيد من الخصوصية وذلك لأن مساحة الحمام كبيرة كما نرى.

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غرفة نوم فاخرة

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تصميم ملوكي لغرفة نوم فاخرة بداية من السرير الفاخر بلونه الأبيض مع الإطار السماوي الموجود أمام مسند كامل من الزجاج الرائع، والمفارش البيج اللامعة وكأنك تحت غطاء ذهبي. 

الجدران هنا أنيقة للغاية فقد كان اختيار ورق الحائط بهذه النقوش الهادئة والدافئة رومانسيا ومناسبا لغرفة النوم وفخامتها، بالإضافة إلى هذه اللوحة الأنيقة الموجودة على الجدار الموازي للسرير.

أخيرا فكما نرى ان غرفة الملابس موجود خلف هذا الجدار لمنحها خصوصية ومكانا منفصل عن مكان النوم. 

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ترفيه ورفاهية

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يحب كثير منا ان يحصل على وقت ترفيهي وحده بغرفة نومه، وجود التلفاز يمنحك هذا الجانب الترفيهي. 

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ما رأيكم في التماثل بين صالة الاستقبال وغرفة المعيشة؟

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