تصميم تركي لمنزل عصري بخطوط منتظمة

وكعادة التصميمات الحديثة فالمساحات المفتوحة هي عنوانها الدائم، نجد هنا غرفة الاستقبال والسفرة والمطبخ في مساحة واحدة لا يفصل بينهم سوى حواجز وهمية ناتجة عن مصابيح الإضاءة واختلاف خامة ولون الجدران في كل منها.

المطبخ اتخذ اللون الأبيض كلون أساسي مع إضافة لمسة من الأسود على رخامة المطبخ كانت غاية في الذكاء، أما كراسي السفرة فهي بيضاء منحنية وأنيقة للغاية متناسبة تماما مع أناقة الطاولة المميزة بهذه النقوش المفرّغة في نهايتها باللون الأبيض.

كل قطعة أثاث مستخدمة في التصميم هي رائعة للغاية ويجب الوقوف عندها لتأملها!