12 تصميم مختلف ومميز للبلاط الملون

المطابخ المصممة على شكل حرف U تحتاج إلى ما يضبط إيقاع الفراغ الموجود بمنتصفها وخصوصا عندما تكون بمساحات صغيرة كهذا المطبخ، يمكن إضافة السجاد ولكنه أحد العناصر التي لا يفضل إضافتها للمطبخ لصعوبة تنظيفه وسط بيئة المطبخ، والبديل هنا كان استخدام بلاطات ملونة تأخذ نفس شكل السجادة، وبالطبع جاء اللون الأزرق الغامق مع الأبيض متناسبا تماما مع اللون الأبيض الطاغي على المطبخ فكان وجودها في المنتصف بهذا الشكل إضافة مميزة للغاية.