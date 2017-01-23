12 تصميم مختلف ومميز للبلاط الملون

البلاط المستخدم في الأرضيات والجدران هو أحد العوامل الرئيسية في ديكور الغرف، والتصميمات المحتوية على بلاط مميز من أكثر التصميمات نجاحا وجاذبية، وكعادة هوميفاي تأتي لكم بكل جديد في عالم التصميم، اليوم نعرض لكم 12 شكل مختلف لبلاط يناسب أنماط مختلفة في التصميم بين عصري وانتقائي وكلاسيكي والبحر المتوسط، فهيا بنا نبدأ الجولة..
إذا أردت إعطاء مدخل المنزل شكلا مميزا فالبلاطات الملونة هي أفضل الحلول، كما نرى في هذا التصميم أن البلاط الموجود بالأرضية يشبه سجادة فخمة وكبيرة تغطي المدخل بالكامل، ألوان متناسقة وجميلة وخصوصا مع وجود الجدران المصنوعة الطوب بذات الألوان المستخدمة في الأرضية.
هذه البلاطات المستخدمة على الحائط تعطي نموذجا يعبر عن الثقافة العربية الأصيلة، فالنقوشات الموجودة على البلاط بألوانها الرائعة مستمدة من الثقافة الإسلامية والعربية، يمكن أن تصنع مثل هذا الجدار في مدخل منزلك أو الشرفة أو جزء من الحديقة وسيعطي نتيجة مبهرة ومميزة.
الممرات الداخلية لا تقل أهمية عن أي من غرف المنزل، ويمكن باستخدام البلاطات المنقوشة بألوان مختارة بعناية تغيير شكل الممر والتصميم بالكامل، فجاءت ألوان الجدران والسقف والأبواب في ممر هذه الفيلا بألوان حيادية (بيج وأبيض) فأصبح إضافة البلاط الملون والمنقوش بأشكال متناسقة إضافة رائعة لديكور وتصميم المكان، وللمرة الثانية لست بحاجة إلى السجاد مع وجود هذه البلاطات الجميلة.
مرة أخرى تتجلى روعة الفن الإسلامي في تصميم بلاطات هذا العمود في غرفة المعيشة، فبدلا من استخدام العناصر التقليدية في ديكور المنزل استخدم المصمم هنا بلاطات منقوشة بفن زخرفي إسلامي جميل لتزيين عمود المكتبة الموجودة في أحد جوانب الغرفة ليصبح هو بذاته قطعة من الديكور.
البلاط الملون يمكن استخدامه في أي مساحة من المنزل بشرط مناسبة باقي عناصر التصميم لألوانه ونقوشاته، هنا استخدمت البلاطات الملونة على السلم الداخلي للمنزل لتشكل لوحة رائعة تراها العين كلما صعدت على هذا السلم، وكان اختيار ذكي من المصمم إضافة عنصر جاذب للعين يلهيها عن ضيق مساحة السلم وينشر لمسة جمالية في هذه المساحة الضيقة.
عشّاق الألوان سيجدون معنا أيضا ما يناسبهم، هذه البلاطات الجميلة والملونة والمنقوشة بأشكال مختلفة موضوعة معا بشكل رائع في في مساحة مربعة بهذا الحمام الصغير، فهي بحد ذاتها لوحة فنية لا تحتاج إلى ديكورات تعزز من جمالها.
المطابخ المصممة على شكل حرف U تحتاج إلى ما يضبط إيقاع الفراغ الموجود بمنتصفها وخصوصا عندما تكون بمساحات صغيرة كهذا المطبخ، يمكن إضافة السجاد ولكنه أحد العناصر التي لا يفضل إضافتها للمطبخ لصعوبة تنظيفه وسط بيئة المطبخ، والبديل هنا كان استخدام بلاطات ملونة تأخذ نفس شكل السجادة، وبالطبع جاء اللون الأزرق الغامق مع الأبيض متناسبا تماما مع اللون الأبيض الطاغي على المطبخ فكان وجودها في المنتصف بهذا الشكل إضافة مميزة للغاية.
لمن يحبون الأبيض والأسود، استخدم المصمم هنا بلاطا باللونين بشكل متماثل ليصنع في النهاية أرضية تشبه قاعدة الشطرنج.
الحمامات الفخمة الموجودة بالمنازل المتميزة لا تحتاج إلى لمسات فنية كثير لجعلها تبدو بتلك الفخامة، فمثلا هنا ما جعل هذا الحمام مختلفا وفخما للغاية عاملان رئيسيان هما:
1- النجفة الرائعة الكلاسيكية التي زادت الحمام فخامة وجمالا.
2- البلاط المستخدم في أرضية الحمام والذي يشبه السجاد الفخم الموضوع في الصالون أو غرفة الاستقبال. إن كنت تريد حماما فخما كهذا لا تتردد في استخدام بلاطات منقوشة بتلك النقوشات الدقيقة!
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هناك من يفضلون الحمامات ذات اللون الواحد، هنا استخدم البلاط باللون التركواز في الأرضيات والحوائط الموجود بالحمام، وما أظهر هذا اللون الجريء بشكل جيد هو أن باقي عناصر الحمام تم اختيارها باللون الأبيض.