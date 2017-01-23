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12 تصميم مختلف ومميز للبلاط الملون

Eman Rifaat Eman Rifaat
Casa en Dubai, Hispalcerámica Hispalcerámica الممر الأبيض، الرواق، أيضا، درج
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البلاط المستخدم في الأرضيات والجدران هو أحد العوامل الرئيسية في ديكور الغرف، والتصميمات المحتوية على بلاط مميز من أكثر التصميمات نجاحا وجاذبية، وكعادة هوميفاي تأتي لكم بكل جديد في عالم التصميم، اليوم نعرض لكم 12 شكل مختلف لبلاط يناسب أنماط مختلفة في التصميم بين عصري وانتقائي وكلاسيكي والبحر المتوسط، فهيا بنا نبدأ الجولة.. 

1- بدلا من السجاد!

Geometric (Victorian) Tiles, Original Features Original Features Walls & flooringTiles
Original Features

Geometric (Victorian) Tiles

Original Features
Original Features
Original Features

إذا أردت إعطاء مدخل المنزل شكلا مميزا فالبلاطات الملونة هي أفضل الحلول، كما نرى في هذا التصميم أن البلاط الموجود بالأرضية يشبه سجادة فخمة وكبيرة تغطي المدخل بالكامل، ألوان متناسقة وجميلة وخصوصا مع وجود الجدران المصنوعة الطوب بذات الألوان المستخدمة في الأرضية.

2- تصميم عربي أصيل

Casa en Dubai, Hispalcerámica Hispalcerámica الممر الأبيض، الرواق، أيضا، درج
Hispalcerámica

Hispalcerámica
Hispalcerámica
Hispalcerámica

هذه البلاطات المستخدمة على الحائط تعطي نموذجا يعبر عن الثقافة العربية الأصيلة، فالنقوشات الموجودة على البلاط بألوانها الرائعة مستمدة من الثقافة الإسلامية والعربية، يمكن أن تصنع مثل هذا الجدار في مدخل منزلك أو الشرفة أو جزء من الحديقة وسيعطي نتيجة مبهرة ومميزة.

3- في الممرات

Geometric (Victorian) Tiles, Original Features Original Features Walls & flooringTiles
Original Features

Geometric (Victorian) Tiles

Original Features
Original Features
Original Features

الممرات الداخلية لا تقل أهمية عن أي من غرف المنزل، ويمكن باستخدام البلاطات المنقوشة بألوان مختارة بعناية تغيير شكل الممر والتصميم بالكامل، فجاءت ألوان الجدران والسقف والأبواب في ممر هذه الفيلا بألوان حيادية (بيج وأبيض) فأصبح إضافة البلاط الملون والمنقوش بأشكال متناسقة إضافة رائعة لديكور وتصميم المكان، وللمرة الثانية لست بحاجة إلى السجاد مع وجود هذه البلاطات الجميلة.

4- جزء من الديكور

Encaustic Cement Tiles with Endless Pattern Combination, Original Features Original Features Walls & flooringTiles
Original Features

Encaustic Cement Tiles with Endless Pattern Combination

Original Features
Original Features
Original Features

مرة أخرى تتجلى روعة الفن الإسلامي في تصميم بلاطات هذا العمود في غرفة المعيشة، فبدلا من استخدام العناصر التقليدية في ديكور المنزل استخدم المصمم هنا بلاطات منقوشة بفن زخرفي إسلامي جميل لتزيين عمود المكتبة الموجودة في أحد جوانب الغرفة ليصبح هو بذاته قطعة من الديكور.

5- سلم المنزل

New Customer photos of cement tiles, Crafted Tiles Crafted Tiles الممر الأبيض، الرواق، أيضا، درج
Crafted Tiles

Crafted Tiles
Crafted Tiles
Crafted Tiles

البلاط الملون يمكن استخدامه في أي مساحة من المنزل بشرط مناسبة باقي عناصر التصميم لألوانه ونقوشاته، هنا استخدمت البلاطات الملونة على السلم الداخلي للمنزل لتشكل لوحة رائعة تراها العين كلما صعدت على هذا السلم، وكان اختيار ذكي من المصمم إضافة عنصر جاذب للعين يلهيها عن ضيق مساحة السلم وينشر لمسة جمالية في هذه المساحة الضيقة.

6- بهجة الألوان

Encaustic Cement Tiles with Endless Pattern Combination, Original Features Original Features Walls & flooringTiles
Original Features

Encaustic Cement Tiles with Endless Pattern Combination

Original Features
Original Features
Original Features

عشّاق الألوان سيجدون معنا أيضا ما يناسبهم، هذه البلاطات الجميلة والملونة والمنقوشة بأشكال مختلفة موضوعة معا بشكل رائع في في مساحة مربعة بهذا الحمام الصغير، فهي بحد ذاتها لوحة فنية لا تحتاج إلى ديكورات تعزز من جمالها.

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7- إضافة مميزة

Encaustic Cement Tiles with Endless Pattern Combination, Original Features Original Features Walls & flooringTiles
Original Features

Encaustic Cement Tiles with Endless Pattern Combination

Original Features
Original Features
Original Features

المطابخ المصممة على شكل حرف U تحتاج إلى ما يضبط إيقاع الفراغ الموجود بمنتصفها وخصوصا عندما تكون بمساحات صغيرة كهذا المطبخ، يمكن إضافة السجاد ولكنه أحد العناصر التي لا يفضل إضافتها للمطبخ لصعوبة تنظيفه وسط بيئة المطبخ، والبديل هنا كان استخدام بلاطات ملونة تأخذ نفس شكل السجادة، وبالطبع جاء اللون الأزرق الغامق مع الأبيض متناسبا تماما مع اللون الأبيض الطاغي على المطبخ فكان وجودها في المنتصف بهذا الشكل إضافة مميزة للغاية.

8- شطرنج

Projecto de Reabilitação - Quinta Dona Matilde, Germano de Castro Pinheiro, Lda Germano de Castro Pinheiro, Lda مطبخ البلاط
Germano de Castro Pinheiro, Lda

Germano de Castro Pinheiro, Lda
Germano de Castro Pinheiro, Lda
Germano de Castro Pinheiro, Lda

لمن يحبون الأبيض والأسود، استخدم المصمم هنا بلاطا باللونين بشكل متماثل ليصنع في النهاية أرضية تشبه قاعدة الشطرنج.

9- تصميم آخر لبلاط ملون في المطبخ بلون نبيتي جريء كسر حدته الأبيض الموجود في تصميم الأثاث والإضاءة الطبيعية القادمة من الشرفة المطلة على الحديقة.

Encaustic Cement Tiles with Endless Pattern Combination, Original Features Original Features Walls & flooringTiles
Original Features

Encaustic Cement Tiles with Endless Pattern Combination

Original Features
Original Features
Original Features

10- حمام كالصالون!

New Customer photos of cement tiles, Crafted Tiles Crafted Tiles منتجع
Crafted Tiles

Crafted Tiles
Crafted Tiles
Crafted Tiles

الحمامات الفخمة الموجودة بالمنازل المتميزة لا تحتاج إلى لمسات فنية كثير لجعلها تبدو بتلك الفخامة، فمثلا هنا ما جعل هذا الحمام مختلفا وفخما للغاية عاملان رئيسيان هما: 

1- النجفة الرائعة الكلاسيكية التي زادت الحمام فخامة وجمالا. 

2- البلاط المستخدم في أرضية الحمام والذي يشبه السجاد الفخم الموضوع في الصالون أو غرفة الاستقبال. إن كنت تريد حماما فخما كهذا لا تتردد في استخدام بلاطات منقوشة بتلك النقوشات الدقيقة! 

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11- تركواز رائع

homify حمام البلاط Blue
homify

homify
homify
homify

هناك من يفضلون الحمامات ذات اللون الواحد، هنا استخدم البلاط باللون التركواز في الأرضيات والحوائط الموجود بالحمام، وما أظهر هذا اللون الجريء بشكل جيد هو أن باقي عناصر الحمام تم اختيارها باللون الأبيض.

12- كلاسيكي وعصري

Aqua Marine Turquoise Glass Metro Tile Kitchen Splash Back homify Walls & flooringTiles البلاط Turquoise
homify

Aqua Marine Turquoise Glass Metro Tile Kitchen Splash Back

homify
homify
homify

أرضية من البلاط الكلاسيكي باللون البني والبيج مع أثاث عصري دمج نمطين مختلفين من التصميم في هذه المساحة الصغيرة هو ذكاء كبير من المصمم.

قصر تركي مبهر تأسرك كل تفصيلة من تفاصيله!
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