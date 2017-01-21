شقة رائعة غير تقليدية

أكثر ما يميز أي مدخل هو ترتيبه الأنيق ليرحب بضيوفك بالشكل الأمثل، هنا أاضاف المصمم مكتبة انيقة مكونة من مجموعة أرفف مفتوحة، ولوحة أنيقة أعلى الباب وإلى جانب المكتبة، ستشعر أنك في منزل يقدر القراءة ويحترم الكتب والفن..

استخدمت الأرضيات الخشبية ذات لون فاتح مع اللون الأبيض للجدران وكشافات بسيطة للإضاءة ، كل ذلك أعطى انطباع بالبساطة والأناقة ..