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شقة رائعة غير تقليدية

آية منير آية منير
BALDUINA#2, MOB ARCHITECTS MOB ARCHITECTS الممر الحديث، المدخل و الدرج
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هل تمتلك شقة تقليدية جدا ؟ هل تود في تجديدها مع الحفاظ على ما هو مفضل لك من قطع أثاث ذات قيمة ، مع هوميفاي اليوم سنقدم لك نموذج يضم مجموعة أفكار رائعة من حلال جولة سريعة بين أركان شقة رائعة تحولت غير تقليدية رغم وجود عناصر عتيقة ذات قيمة بجميع غرفها قد تلهمك لتجديد منزلك . 

المدخل الرئيسي..

BALDUINA#2, MOB ARCHITECTS MOB ARCHITECTS الممر الحديث، المدخل و الدرج
MOB ARCHITECTS

MOB ARCHITECTS
MOB ARCHITECTS
MOB ARCHITECTS

أكثر ما يميز أي مدخل هو ترتيبه الأنيق ليرحب بضيوفك بالشكل الأمثل، هنا أاضاف المصمم مكتبة انيقة مكونة من مجموعة أرفف مفتوحة، ولوحة أنيقة أعلى الباب وإلى جانب المكتبة، ستشعر أنك في منزل يقدر القراءة ويحترم الكتب والفن.. 

استخدمت الأرضيات الخشبية ذات لون فاتح مع اللون الأبيض للجدران وكشافات بسيطة للإضاءة ، كل ذلك أعطى انطباع بالبساطة والأناقة ..

الحداثة والتقليدية..

BALDUINA#2, MOB ARCHITECTS MOB ARCHITECTS الممر الحديث، المدخل و الدرج
MOB ARCHITECTS

MOB ARCHITECTS
MOB ARCHITECTS
MOB ARCHITECTS

إلى جانب حداثة المشهدة وبساطته يأتي كونسول عتيق تقليدي يزين المدخل ويخبرنا الكثير عن تعلق أصحاب المنزل بقطع أثاث خاصة بهم، ومرآ ذات إطار كلاسيكي ذهبي متميز..

غرفة معيشة ..

BALDUINA#2, MOB ARCHITECTS MOB ARCHITECTS غرفة المعيشة
MOB ARCHITECTS

MOB ARCHITECTS
MOB ARCHITECTS
MOB ARCHITECTS

مزيج رائع بين الكلاسيكية والحداثة يخطف قلبك لغرفة المعيشة، دولاب   نيش تقليدي من الخشب، وأرائك باللون الأبيض، ولوحات بسيطة تزين الجدران، وستائر ذات تصميم بسيط وتقليدي تسمح بمرور الإضاءة الطبيعية..

غرفة طعام مفتوحة..

BALDUINA#2, MOB ARCHITECTS MOB ARCHITECTS غرفة السفرة
MOB ARCHITECTS

MOB ARCHITECTS
MOB ARCHITECTS
MOB ARCHITECTS

غرفة السفرة هي مزيج رائع آخر بين الكلاسيكية التقليدية والعصرية. فكما ترون تصميم طاولة السفرة كلاسيكي واختار المصمم كراسي بلاستيكية شفافة وعصرية . من القطع الفريدة من نوعها ساعة الحائط الكلاسيكية وكل ذلك يتباين مع تصميم حديث جدا لمطبخ مفتوح أمريكي..

نقوش وزخارف..

BALDUINA#2, MOB ARCHITECTS MOB ARCHITECTS غرفة السفرة
MOB ARCHITECTS

MOB ARCHITECTS
MOB ARCHITECTS
MOB ARCHITECTS

أكثر ما يميز هذا الطاولة الكلاسيكية هذه النقوش الخاصة التى تزينها، ومزهرية تقليدية ولكن لها طابع خاص..

مطبخ حديث ..

BALDUINA#2, MOB ARCHITECTS MOB ARCHITECTS مطبخ
MOB ARCHITECTS

MOB ARCHITECTS
MOB ARCHITECTS
MOB ARCHITECTS

نجد المطبخ حديث ومميز بتفاصيل بسيطة ورائعة، حيث صمم بشكل مودرن وأنيق في نفس الوقت بلمسة من اللون الأحمر النابض بالحياة. الشيء التقليدي الوحيد في هذا المطبخ هو الرخام الأبيض والرمادي في البار الذي تم استخدامه من الناحية الأخرى كمكان للتخزين أو مكتبة صغيرة.

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حمام فندقي..

BALDUINA#2, MOB ARCHITECTS MOB ARCHITECTS حمام
MOB ARCHITECTS

MOB ARCHITECTS
MOB ARCHITECTS
MOB ARCHITECTS

حمام بتصميم فندقي بسيط وأنيق للغاية، استخدم المصمم المعدن في لمسات رائعة ومميزة وأرضية خشبية وحائط مزاييك بألوان محايدة رائعة، مرآة كبيرة تزين الحمام وتضيف إحساس بالاتساع..

غرفة نوم رئيسية..

BALDUINA#2, MOB ARCHITECTS MOB ARCHITECTS غرفة نوم
MOB ARCHITECTS

MOB ARCHITECTS
MOB ARCHITECTS
MOB ARCHITECTS

أخيرًا نلقي نظرة على غرفة النوم الواسعة ذات تصميم خاص،  يتصدر المشهد سرير مزدوج على جانبيه كومودينو كلاسيكي يتماشى مع الدولاب الصغير الموجود بجانب الباب وكلهم يتماشون مع القطعة الفريدة من نوعها التي اكتمل بها الديكور وهي المرآة البيضاوية المعلقة على الحائط.

دولاب حديث..

BALDUINA#2, MOB ARCHITECTS MOB ARCHITECTS غرفة نوم
MOB ARCHITECTS

MOB ARCHITECTS
MOB ARCHITECTS
MOB ARCHITECTS

ويأتي تصميم الدولاب على الطراز الحديث مقسم بذكاء لينجح في الحفاظ على نظام الغرفة..

يمكنك قراءة 15 تصميم رائع لمسند سرير غرفة نومك

18 تصميم متميز لجدران منزلك من بلاطات السيراميك

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