شقة رائعة غير تقليدية

هل تمتلك شقة تقليدية جدا ؟ هل تود في تجديدها مع الحفاظ على ما هو مفضل لك من قطع أثاث ذات قيمة ، مع هوميفاي اليوم سنقدم لك نموذج يضم مجموعة أفكار رائعة من حلال جولة سريعة بين أركان شقة رائعة تحولت غير تقليدية رغم وجود عناصر عتيقة ذات قيمة بجميع غرفها قد تلهمك لتجديد منزلك .
أكثر ما يميز أي مدخل هو ترتيبه الأنيق ليرحب بضيوفك بالشكل الأمثل، هنا أاضاف المصمم مكتبة انيقة مكونة من مجموعة أرفف مفتوحة، ولوحة أنيقة أعلى الباب وإلى جانب المكتبة، ستشعر أنك في منزل يقدر القراءة ويحترم الكتب والفن..
استخدمت الأرضيات الخشبية ذات لون فاتح مع اللون الأبيض للجدران وكشافات بسيطة للإضاءة ، كل ذلك أعطى انطباع بالبساطة والأناقة ..
إلى جانب حداثة المشهدة وبساطته يأتي
كونسول عتيق تقليدي يزين المدخل ويخبرنا الكثير عن تعلق أصحاب المنزل بقطع أثاث خاصة بهم، ومرآ ذات إطار كلاسيكي ذهبي متميز..
مزيج رائع بين الكلاسيكية والحداثة يخطف قلبك لغرفة المعيشة، دولاب
نيش تقليدي من الخشب، وأرائك باللون الأبيض، ولوحات بسيطة تزين الجدران، وستائر ذات تصميم بسيط وتقليدي تسمح بمرور الإضاءة الطبيعية..
غرفة السفرة هي مزيج رائع آخر بين الكلاسيكية التقليدية والعصرية. فكما ترون تصميم طاولة السفرة كلاسيكي واختار المصمم كراسي بلاستيكية شفافة وعصرية . من القطع الفريدة من نوعها ساعة الحائط الكلاسيكية وكل ذلك يتباين مع تصميم حديث جدا لمطبخ مفتوح أمريكي..
أكثر ما يميز هذا الطاولة الكلاسيكية هذه النقوش الخاصة التى تزينها، ومزهرية تقليدية ولكن لها طابع خاص..
نجد المطبخ حديث ومميز بتفاصيل بسيطة ورائعة، حيث صمم بشكل مودرن وأنيق في نفس الوقت بلمسة من اللون الأحمر النابض بالحياة. الشيء التقليدي الوحيد في هذا المطبخ هو الرخام الأبيض والرمادي في البار الذي تم استخدامه من الناحية الأخرى كمكان للتخزين أو مكتبة صغيرة.
حمام بتصميم فندقي بسيط وأنيق للغاية، استخدم المصمم المعدن في لمسات رائعة ومميزة وأرضية خشبية وحائط مزاييك بألوان محايدة رائعة، مرآة كبيرة تزين الحمام وتضيف إحساس بالاتساع..
أخيرًا نلقي نظرة على غرفة النوم الواسعة ذات تصميم خاص، يتصدر المشهد سرير مزدوج على جانبيه كومودينو كلاسيكي يتماشى مع الدولاب الصغير الموجود بجانب الباب وكلهم يتماشون مع القطعة الفريدة من نوعها التي اكتمل بها الديكور وهي المرآة البيضاوية المعلقة على الحائط.
ويأتي تصميم الدولاب على الطراز الحديث مقسم بذكاء لينجح في الحفاظ على نظام الغرفة..
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