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12 تصميم مختلف لأرضيات رائعة من السيراميك

Eman Rifaat Eman Rifaat
Ambiente Soggiorno e Sala Pranzo, CERAMICHE MUSA CERAMICHE MUSA غرفة السفرة سيراميك Red
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السيراميك واحد من أشهر وأكثر الخامات استخداما في تصميم الأرضيات والجدران بالأخص في الحمامات والمطابخ، فالسيراميك له عديد من المزايا على رأسها: 

1- أشكاله المختلفة والمتنوعة التي تتناسب مع أنماط تصميم مختلفة. 

2- سهولة تنظيفه. 

3- هو أكثر المواد توفيرا من الناحية الاقتصادية فهو أرخص من الرخام والجرانيت على سبيل المثال. 

لذا ستقدم لكم هوميفاي أشكال وتصميمات مختلفة للسيراميك المستخدم في الأرضيات في هذا المقال لتلقوا نظرة على آخر ماوصلت إليه التصميمات في هذا المجال.. 

1- في غرفة المعيشة

---, STUDIO STUDIO غرفة المعيشة سيراميك Orange
STUDIO

STUDIO
STUDIO
STUDIO

السيراميك من المواد التي يمكن وضعها في أرضيات جميع الغرف، فعلى سبيل المثال في غرفة المعيشة الموجودة في هذا التصميم استخدمت سيراميك بلون حيادي سادة دون أي نقوشات، والسيراميك السادة هو الأكثر استخداما في غرف المنزل المختلفة في التصميمات المعاصرة.

2- أزرق أنيق

Ambiente Soggiorno e Sala Pranzo, CERAMICHE MUSA CERAMICHE MUSA غرفة السفرة سيراميك Blue
CERAMICHE MUSA

CERAMICHE MUSA
CERAMICHE MUSA
CERAMICHE MUSA

عشّاق اللون الأزرق ومحبي الهدوء والتماثل سيعجبون كثيرا بهذه الأرضية الرائعة من السيراميك بلونيه الأزرق مع الأبيض، ألوان هادئة ورائعة وجعل جدار الغرفة باللون الأبيض اختيار مثالي في هذه الحالة.

3- البساطة والجمال

Ambiente Soggiorno e Sala Pranzo, CERAMICHE MUSA CERAMICHE MUSA غرفة السفرة سيراميك Red
CERAMICHE MUSA

CERAMICHE MUSA
CERAMICHE MUSA
CERAMICHE MUSA

إذا كنت تبحث عن الجمال والأناقة والبساطة في آن واحد ستجد جميعها في تصميم السيراميك الموجود بهذه الصورة، بالتة الألوان الموجودة هي الأفضل، النبيتي والأصفر الباهت والكافيه ولمسة رمادية خفيفة هو مزيج رائع للغاية. 

4- مدمج مع الخشب

Ambiente Soggiorno e Sala Pranzo, CERAMICHE MUSA CERAMICHE MUSA غرفة المعيشة سيراميك Yellow
CERAMICHE MUSA

CERAMICHE MUSA
CERAMICHE MUSA
CERAMICHE MUSA

من قال أن السيراميك لا يمكن دمجه مع خامات أخرى في الأرضية؟ 

هذه الأرضية الرائعة أساسها الخشب واستخدم المصمم السيراميك في صنع مربعين متداخلين في منتصف الغرفة زادوا من جمال وأناقة الأرضية ونقلواالتصميم إلى عالم مختلف ينطق بالجمال والإبداع. 

5- السيراميك المط

homify حمام سيراميك Beige
homify

homify
homify
homify

السيراميك المط هو أحد الأنواع المستخدمة في الحمامات منعا للتزحلق بعد الخروج من حوض الاستحمام، ومن أفضل ألوانه البني كالموجود في هذا التصميم الرائع.

6- أحمر جريء

Ambiente Bagno, CERAMICHE MUSA CERAMICHE MUSA حمام سيراميك Red
CERAMICHE MUSA

CERAMICHE MUSA
CERAMICHE MUSA
CERAMICHE MUSA

تصميم رائع ينطق بالجمال والإبداع والعصرية، الأرضية السيراميك جاءت جميعها باللون الأحمر السادة متناسبة تماما مع الجدران وهو أيضا من السيراميك الأحمر مع الأبيض ومع وجود حوض الاستحمام الأنيق في المنتصف، كيف يمكن أن يكون أجمل من هذا؟!

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7- لوحة فنية

Ambiente Bagno, CERAMICHE MUSA CERAMICHE MUSA حمام سيراميك Blue
CERAMICHE MUSA

CERAMICHE MUSA
CERAMICHE MUSA
CERAMICHE MUSA

الأرضية والجدران في هذا الحمام صنعت لوحة فنية رائعة وخصوا مع استخدام المرايا العاكسة للتصميم على أكثر من حائط!

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8- الأسود هو الملك

homify حمام سيراميك
homify

homify
homify
homify

دائما يكون الأسود ملك الألوان في جميع الخامات، وحينما نأتي للسيراميك فهو الملك بلا منازع!  

جاءت أرضية هذا الحمام بسيراميك أسود ونقط بيضاء تتخلله مع إدخال نفس السيراميك في جزء من الجدار وجزء من الخزانة أيضا جعل التصميم راقي للغاية.

9- تصميم راقي

Ambiente Bagno, CERAMICHE MUSA CERAMICHE MUSA حمام سيراميك Beige
CERAMICHE MUSA

CERAMICHE MUSA
CERAMICHE MUSA
CERAMICHE MUSA

عندما يكون تصميم الأرضية مرتكزا حول رسمة أو شكل معين في منتصف المساحة يعطي جانبا من الرقي والأناقة للغرفة، والحمام الموجود بالصورة دليل مؤكد على صحة ذلك!

10- أشكال سداسية

Casa Altos de Trancoso, Vida de Vila Vida de Vila مطبخ سيراميك Multicolored
Vida de Vila

Vida de Vila
Vida de Vila
Vida de Vila

المعروف عن السيراميك أشكاله المربعة والمستطيلة، ولكن هناك الكثير من الأشكال المنتظمة الموجودة في تصميم سيراميك الأرضيات والتي تكون عادة جميلة ومتناسقة للغاية كأرضية هذا المطبخ الرائع بألوانها الثلاثة: الأزرق، والأبيض، والكافيه.

11- أبيض ورمادي

Réaménagement d'une maison, La Fable La Fable مطبخ سيراميك White
La Fable

La Fable
La Fable
La Fable

الأبيض واحد من أهم الألوان المستخدمة في المطابخ وهناك من يفضل استخدامه في جميع العناصر الموجودةولكسر الملل الناتج عنه استخدم المصمم سيراميك أبيض يتخلله نقوش رمادية اللون كانت إضافة رائعة للتصميم.

12- مبهج وأنيق

La cocina de la abuela, SIMPLE actitud SIMPLE actitud مطبخ سيراميك
SIMPLE actitud

SIMPLE actitud
SIMPLE actitud
SIMPLE actitud

ختامه مسك مع هذا التصميم المشرق الذي يشع بهجة من كل جوانبه أثاث وألوان رائعة، بالإضافة إلى هذه الأرضية المميزة من السيراميك بنقوشات رائعة ومتماثلة لتزيد من جمال الغرفة. 

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ما رأيكم في لون السيراميك الأحمر؟

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