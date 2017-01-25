12 تصميم مختلف لأرضيات رائعة من السيراميك

السيراميك واحد من أشهر وأكثر الخامات استخداما في تصميم الأرضيات والجدران بالأخص في الحمامات والمطابخ، فالسيراميك له عديد من المزايا على رأسها:

1- أشكاله المختلفة والمتنوعة التي تتناسب مع أنماط تصميم مختلفة.

2- سهولة تنظيفه.

3- هو أكثر المواد توفيرا من الناحية الاقتصادية فهو أرخص من الرخام والجرانيت على سبيل المثال.

لذا ستقدم لكم هوميفاي أشكال وتصميمات مختلفة للسيراميك المستخدم في الأرضيات في هذا المقال لتلقوا نظرة على آخر ماوصلت إليه التصميمات في هذا المجال..