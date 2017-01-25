12 تصميم مختلف لأرضيات رائعة من السيراميك

السيراميك واحد من أشهر وأكثر الخامات استخداما في تصميم الأرضيات والجدران بالأخص في الحمامات والمطابخ، فالسيراميك له عديد من المزايا على رأسها:
1- أشكاله المختلفة والمتنوعة التي تتناسب مع أنماط تصميم مختلفة.
2- سهولة تنظيفه.
3- هو أكثر المواد توفيرا من الناحية الاقتصادية فهو أرخص من الرخام والجرانيت على سبيل المثال.
لذا ستقدم لكم هوميفاي أشكال وتصميمات مختلفة للسيراميك المستخدم في الأرضيات في هذا المقال لتلقوا نظرة على آخر ماوصلت إليه التصميمات في هذا المجال..
السيراميك من المواد التي يمكن وضعها في أرضيات جميع الغرف، فعلى سبيل المثال في غرفة المعيشة الموجودة في هذا التصميم استخدمت سيراميك بلون حيادي سادة دون أي نقوشات، والسيراميك السادة هو الأكثر استخداما في غرف المنزل المختلفة في التصميمات المعاصرة.
عشّاق اللون الأزرق ومحبي الهدوء والتماثل سيعجبون كثيرا بهذه الأرضية الرائعة من السيراميك بلونيه الأزرق مع الأبيض، ألوان هادئة ورائعة وجعل جدار الغرفة باللون الأبيض اختيار مثالي في هذه الحالة.
إذا كنت تبحث عن الجمال والأناقة والبساطة في آن واحد ستجد جميعها في تصميم السيراميك الموجود بهذه الصورة، بالتة الألوان الموجودة هي الأفضل، النبيتي والأصفر الباهت والكافيه ولمسة رمادية خفيفة هو مزيج رائع للغاية.
من قال أن السيراميك لا يمكن دمجه مع خامات أخرى في الأرضية؟
هذه الأرضية الرائعة أساسها الخشب واستخدم المصمم السيراميك في صنع مربعين متداخلين في منتصف الغرفة زادوا من جمال وأناقة الأرضية ونقلواالتصميم إلى عالم مختلف ينطق بالجمال والإبداع.
السيراميك المط هو أحد الأنواع المستخدمة في الحمامات منعا للتزحلق بعد الخروج من حوض الاستحمام، ومن أفضل ألوانه البني كالموجود في هذا التصميم الرائع.
تصميم رائع ينطق بالجمال والإبداع والعصرية، الأرضية السيراميك جاءت جميعها باللون الأحمر السادة متناسبة تماما مع الجدران وهو أيضا من السيراميك الأحمر مع الأبيض ومع وجود حوض الاستحمام الأنيق في المنتصف، كيف يمكن أن يكون أجمل من هذا؟!
الأرضية والجدران في هذا الحمام صنعت لوحة فنية رائعة وخصوا مع استخدام المرايا العاكسة للتصميم على أكثر من حائط!
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دائما يكون الأسود ملك الألوان في جميع الخامات، وحينما نأتي للسيراميك فهو الملك بلا منازع!
جاءت أرضية هذا الحمام بسيراميك أسود ونقط بيضاء تتخلله مع إدخال نفس السيراميك في جزء من الجدار وجزء من الخزانة أيضا جعل التصميم راقي للغاية.
عندما يكون تصميم الأرضية مرتكزا حول رسمة أو شكل معين في منتصف المساحة يعطي جانبا من الرقي والأناقة للغرفة، والحمام الموجود بالصورة دليل مؤكد على صحة ذلك!
المعروف عن السيراميك أشكاله المربعة والمستطيلة، ولكن هناك الكثير من الأشكال المنتظمة الموجودة في تصميم سيراميك الأرضيات والتي تكون عادة جميلة ومتناسقة للغاية كأرضية هذا المطبخ الرائع بألوانها الثلاثة: الأزرق، والأبيض، والكافيه.
الأبيض واحد من أهم الألوان المستخدمة في المطابخ وهناك من يفضل استخدامه في جميع العناصر الموجودةولكسر الملل الناتج عنه استخدم المصمم سيراميك أبيض يتخلله نقوش رمادية اللون كانت إضافة رائعة للتصميم.
ختامه مسك مع هذا التصميم المشرق الذي يشع بهجة من كل جوانبه أثاث وألوان رائعة، بالإضافة إلى هذه الأرضية المميزة من السيراميك بنقوشات رائعة ومتماثلة لتزيد من جمال الغرفة.