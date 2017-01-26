أفكار بسيطة وذكية لتجديد حمامك بأقل التكاليف!

مع بداية السنة الجديدة يلجأ الجميع إلى وضع خطة محكمة لصرف الأموال خلال السنة الجديدة بما يتناسب مع الظروف الاقتصادية لكل شخص، وفي نفس الوقت تبدأ الحيرة عندما يتطلب الأمر مجموعة من التغييرات داخل المنزل ليصبح بشكل جيد وأنيق فالتجديد مطلوب كل فترة للحصول على جودة جيدة من المنزل الذي نسكنه، ومن أهم الاماكن التي تستنزف أموالا كثيرة عند تجديدها هي الحمامات.

هوميفاي تقدم لكم مجموعة عملية وبسيطة لتجديد الحمام بميزانية قليلة للغاية وأفكار بسيطة وذكية..