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أفكار بسيطة وذكية لتجديد حمامك بأقل التكاليف!

Eman Rifaat Eman Rifaat
Villas Chuburná Puerto, Arq Mobil Arq Mobil حمام Beige
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مع بداية السنة الجديدة يلجأ الجميع إلى وضع خطة محكمة لصرف الأموال خلال السنة الجديدة بما يتناسب مع الظروف الاقتصادية لكل شخص، وفي نفس الوقت تبدأ الحيرة عندما يتطلب الأمر مجموعة من التغييرات داخل المنزل ليصبح بشكل جيد وأنيق فالتجديد مطلوب كل فترة للحصول على جودة جيدة من المنزل الذي نسكنه، ومن أهم الاماكن التي تستنزف أموالا كثيرة عند تجديدها هي الحمامات. 

هوميفاي تقدم لكم مجموعة عملية وبسيطة لتجديد الحمام بميزانية قليلة للغاية وأفكار بسيطة وذكية.. 

1- استخدام اللون أبيض في طلاء الجدران يعطي إشراقا للحمام ولمسة برّاقة، مع التفاصيل الجميلة والزخرفية الموجودة بشريط البلاط الموضوع أعلى الحوض والذي لم يكن من ضمن التصميم الأصلي ولكنه أضاف لمسة رائعة للحائط.

PARIS 4 30m2, blackStones blackStones حمام
blackStones

blackStones
blackStones
blackStones

PARIS 4 30m2, blackStones blackStones حمام
blackStones

blackStones
blackStones
blackStones

2- مرآة عصرية ومتألقة بإضاءة خافتة

Appartement 140m², blackStones blackStones حمام
blackStones

blackStones
blackStones
blackStones

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3- فقط بتغيير تصميم الحوض يمكنك تغيير شكل الحمام بالكامل!

Morumbi, MeyerCortez arquitetura & design MeyerCortez arquitetura & design حمام
MeyerCortez arquitetura &amp; design

MeyerCortez arquitetura & design
MeyerCortez arquitetura &amp; design
MeyerCortez arquitetura & design

4- صنابير جديدة وعصرية ستغير من شكل حمامك، احرص على اختيار الأشكال الجديدة والعصرية.

Bosque da Saúde II, MeyerCortez arquitetura & design MeyerCortez arquitetura & design حمام
MeyerCortez arquitetura &amp; design

MeyerCortez arquitetura & design
MeyerCortez arquitetura &amp; design
MeyerCortez arquitetura & design

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5- إعادة ترتيب العناصر، ففي بعض الأحيان لا يكن من الضروري إضافة أغراض جديدة لتجديد حمامك، فقط بتغيير أماكن الأشياء القديمة وإعادة تنظيمها ستحصل على تصميم جديد!

casa dei colori, studio ferlazzo natoli studio ferlazzo natoli حمام
studio ferlazzo natoli

studio ferlazzo natoli
studio ferlazzo natoli
studio ferlazzo natoli

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6- استخدام الأسمنت أو الخرسانة عند بناء حمامك، فهذه المواد أصبحت عصرية وشائعة في التصميمات الحديثة كما أنها اقتصادية للغاية.

casa dei colori, studio ferlazzo natoli studio ferlazzo natoli حمام
studio ferlazzo natoli

studio ferlazzo natoli
studio ferlazzo natoli
studio ferlazzo natoli

7- نظف حمامك جيدا واستخدم مواد لإزالة الصدأ من على الأدوات الصحية، أشياء بسيطة للغاية ولكنها ستغير من شكل الحمام للأبد!

casa dei colori, studio ferlazzo natoli studio ferlazzo natoli حمام
studio ferlazzo natoli

studio ferlazzo natoli
studio ferlazzo natoli
studio ferlazzo natoli

8- إذا لم يكن لديك منشفة أو فوّاطة استخدم أحد السلالم الخشبية القديمة لعمل نفس الوظيفة وستضيف بشدة إلى ديكور الحمام كهذا التصميم.

A Coruña for rent!, Egue y Seta Egue y Seta غرفة نوم
Egue y Seta

Egue y Seta
Egue y Seta
Egue y Seta

9- اشتري خزانة جديدة في حمامك، فالحمام يبدو أكثر تنظيما بهذه القطعة البسيطة التي تضم كل الأغراض.

Apartamento Parque Butantã - 50m², Raphael Civille Arquitetura Raphael Civille Arquitetura حمام
Raphael Civille Arquitetura

Raphael Civille Arquitetura
Raphael Civille Arquitetura
Raphael Civille Arquitetura

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10- على الرغم من أننا نتحدث عن ميزاينية بسيطة إلا أن فكرة الرفوف داخل الحائط من أجل تخزين ووضع الأغراض هي فكرة رائعة في الحمامات فلا تتردد عندما يكون لديك ما يكفي من المال لتنفيذها في حمامك.

Apartamento Parque Butantã - 50m², Raphael Civille Arquitetura Raphael Civille Arquitetura حمام
Raphael Civille Arquitetura

Raphael Civille Arquitetura
Raphael Civille Arquitetura
Raphael Civille Arquitetura

11- للحمامات الصغيرة يمكن استخدام مرآة عريضة على الحائط فهي تعطي شعورا بالاتساع، المرآة حل مثالي للمساحات الضيقة.

homify حمام
homify

homify
homify
homify

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12- الأزهار والمواد الطبيعية! لن تكلفك الكثير من المال ولكنها ستعطي حمامك لمسة نشيطة ومشرقة على الدوام

B + H 45 , HPONCE ARQUITECTOS HPONCE ARQUITECTOS حمام
HPONCE ARQUITECTOS

HPONCE ARQUITECTOS
HPONCE ARQUITECTOS
HPONCE ARQUITECTOS

13- زوج من الرفوف الخشبية

Villas Chuburná Puerto, Arq Mobil Arq Mobil حمام Beige
Arq Mobil

Arq Mobil
Arq Mobil
Arq Mobil

14- اكسسوارات عصرية وأنيقة

Remodelacion de Baño, Taller 03 Taller 03 حمام خشب Brown
Taller 03

Taller 03
Taller 03
Taller 03
منزل العائلة الصغيرة يجمع كل وسائل الراحة!
أي من هذه الأفكار ستنفذها في حمامك؟

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