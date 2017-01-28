10 أمثلة تثبت أن جمال منزلك يبدأ من الممرات

أصعب فراغ للتزين والتأثيث في منزلك هو الممرات، فهو مساحة نمر بها كل يوم في انتقالتنا اليومية حيث أنها تربط بين المساحات المختلفة والغرف الداخلية. وأحياناً يأتي الممر ليكون بمثابتة مدخل للبيت. لذلك فيجب الإهتمام بتزين وتجميل الممرات وجعلها جزء من المنزل، جميل وذو شخصية. فإذا أردت تصميم أنيق ومتميز على طراز معاصر لممرات بيتك فتابعنا اليوم.
في هذا المنزل ذو الفراغ المفتوح ونظراً لحاجة المنزل لخلق خصوصية بين الفراغات الخارجية العامة والفراغات الداخلية فتم عمل وحدة أثاث تخدم غرفة المعيشة من جهة كوحدة تلفاز ومن الجهة الأخرى كوحدة تخزين للممر مع استخدامها بدلاً من الحائط في فصل المساحتين بشكل رائع وعملي.
في هذا الممر الكلاسيكي الأنيق ذو الأرضية المتميزة، جائت الجاجة لعمل مكتبة تملء القراغ بين العمودين لاستغلال الممر بشكل أفضل.
تم استغلال هذا الممر الضيق لعرض لوحات فنية أنيقة مع خلق نقطة بصرية في نهاية الممر مميزة بالإضاءة والألوان.
في هذا الممر الطويل والذي يبدأ بعد الدخول من الباب الرئيسي، تم طلاء الحوائط باللون الأبيض والذي أضاف إيحاءاً زائداً بالطول. ولذلك لزم كسر الرتابة بوضع لوحات داكنة لتظهر الممر بشكل أقصر واكثر أناقة.
تم إعطاء هذا الممره نصيب من الإهتمام بإضافة تفاصيل أنيقة، تجعله جزء من المنزل ذو شخصية، فبالإضافة للأرضية الباركية ذات التصميم الأنيق تم وضع طاولة على الجانب عليها بعض الإكسسوارات من مزهريات وشموع، بالإضاقة لطاولة في الركن. أما الحائط في آخر الممر لم يصح تركه خالياً ولكن تم وضع بعض الإطارات الفارغة ذات التصميم الكلاسيكي لتضيف الرونق لهذا الحائط الفراغ.
إذا سمحت لك الظروف فيمكنك استقطاع جزء من الممر لوضع الغسالة ولكن إحرص على توفير مساحة تخزينية للصابون ومستحضرات التنظيف الأخرى وأيضاً على إخفاء هذا الركن بباب يأخذ نفس لون الحائط.
كل عنصر في هذا الممر يلفت الأنظار على حدة، فقد تم عمل الأرضية من جرانيت أسود لامع وأنيق يتابين بشدة مع اللون الأبيض الغالب على الحوائط والسقف. أبواب الغرف المطلة على الممر يغلب عليها الزجاج والمرايا العاكسة. أما السقف فيتدلى منه كرة ذات وهج مميزة في شكلها وملفتة للأنظار. وقد تم استغلا كل الأماكن على الحوائط في تعليق مرايات أو إطارات أنيقة من أشكال وألوان مختلفة ليكون هذا الممر خير مثال على تزين ممرات منزلك ذات الطابع الإنتقائي.
الخامة الأساسية في هذا الممر هي الخشب، فقد تم تكسية أغلب الحوائط بالخشب وعمل فواصل مفتوحة تتيح وضع بعض الإكسسوارات الملونة وأيضاً تسمح باستغلال هذا الفاصل كخزانة ميديا للتلفاز في غرقة المعيشة بأناقة شديدة.
تم إختيار بلاطات سيراميكية ذات أشكال هندسية مميزة لتكون أرضية هذا الممر المينمال مع تكرار عناصر إضاءة على جانبي الحائط بشكل يضمن توزيعها بشكل صحيح وأنيق.
في هذا المنزل المودرن تم إضافة لمسة عتيقة على الممر بإضافة سقف من الخشب المعاد استخدامه بالإضافة لورق حائط يعطي شكل الطوب المكشوف بلون أبيض ليتباين هذه اللمسات مع الزجاج المشبر والحائط الأبيض على الجانب الآخر من الممر.