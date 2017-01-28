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10 أمثلة تثبت أن جمال منزلك يبدأ من الممرات

Marwa Hasan Marwa Hasan
Appartamento privato di Marco Piva, Studio Marco Piva Studio Marco Piva الممر الحديث، المدخل و الدرج
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أصعب فراغ للتزين والتأثيث في منزلك هو الممرات، فهو مساحة نمر بها كل يوم في انتقالتنا اليومية حيث أنها تربط بين المساحات المختلفة والغرف الداخلية.  وأحياناً يأتي الممر ليكون بمثابتة مدخل للبيت. لذلك فيجب الإهتمام بتزين وتجميل الممرات وجعلها جزء من المنزل، جميل وذو شخصية. فإذا أردت تصميم أنيق ومتميز على طراز معاصر لممرات بيتك فتابعنا اليوم.

​1.وحدة متعددة الاستخدامات

CASA G+M, GRAZIANI & DICEMBRINO GRAZIANI & DICEMBRINO الممر والمدخل
GRAZIANI &amp; DICEMBRINO

GRAZIANI & DICEMBRINO
GRAZIANI &amp; DICEMBRINO
GRAZIANI & DICEMBRINO

في هذا المنزل ذو الفراغ المفتوح ونظراً لحاجة المنزل لخلق خصوصية بين الفراغات الخارجية العامة والفراغات الداخلية فتم عمل وحدة أثاث تخدم غرفة المعيشة من جهة كوحدة تلفاز ومن الجهة الأخرى كوحدة تخزين للممر مع استخدامها بدلاً من الحائط في فصل المساحتين بشكل رائع وعملي.

​2.مكتبة

Casa Bernini (Milano), studiodonizelli studiodonizelli الممر الحديث، المدخل و الدرج
studiodonizelli

studiodonizelli
studiodonizelli
studiodonizelli

في هذا الممر الكلاسيكي الأنيق ذو الأرضية المتميزة، جائت الجاجة لعمل مكتبة تملء القراغ بين العمودين لاستغلال الممر بشكل أفضل.

PRIVATE APARTMENT_MNG, cristianavannini | arc cristianavannini | arc إنتقائي، أسلوب، الرواق، رواق، &، درج
cristianavannini | arc

cristianavannini | arc
cristianavannini | arc
cristianavannini | arc

​3.ممر فني

Ristrutturazione abitazione RT a Bologna, Studio Sabatino Architetto Studio Sabatino Architetto الممر الحديث، المدخل و الدرج
Studio Sabatino Architetto

Studio Sabatino Architetto
Studio Sabatino Architetto
Studio Sabatino Architetto

تم استغلال هذا الممر الضيق لعرض لوحات فنية أنيقة مع خلق نقطة بصرية في نهاية الممر مميزة بالإضاءة والألوان.

​4.كسر رتابة الممرات الطويلة

Un appartamento in centro, Mario Ferrara Mario Ferrara الممر الحديث، المدخل و الدرج
Mario Ferrara

Mario Ferrara
Mario Ferrara
Mario Ferrara

في هذا الممر الطويل والذي يبدأ بعد الدخول من الباب الرئيسي، تم طلاء الحوائط باللون الأبيض والذي أضاف إيحاءاً زائداً بالطول. ولذلك لزم كسر الرتابة بوضع لوحات داكنة لتظهر الممر بشكل أقصر واكثر أناقة.

​5.ممر أنيق

Open Space , Onlydesign Onlydesign الممر والمدخل
Onlydesign

Onlydesign
Onlydesign
Onlydesign

تم إعطاء هذا الممره نصيب من الإهتمام بإضافة تفاصيل أنيقة، تجعله جزء من المنزل ذو شخصية، فبالإضافة للأرضية الباركية ذات التصميم الأنيق تم وضع طاولة على الجانب عليها بعض الإكسسوارات من مزهريات وشموع، بالإضاقة لطاولة في الركن. أما الحائط في آخر الممر لم يصح تركه خالياً ولكن تم وضع بعض الإطارات الفارغة ذات التصميم الكلاسيكي لتضيف الرونق لهذا الحائط الفراغ.

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​6.غرفة غسيل في الممر

APPARTAMENTO URBANO, bdastudio bdastudio الممر والمدخل
bdastudio

bdastudio
bdastudio
bdastudio

إذا سمحت لك الظروف فيمكنك استقطاع جزء من الممر لوضع الغسالة ولكن إحرص على توفير مساحة تخزينية للصابون ومستحضرات التنظيف الأخرى وأيضاً على إخفاء هذا الركن بباب يأخذ نفس لون الحائط.

​7.ممر خاطف للأنظار

Appartamento privato di Marco Piva, Studio Marco Piva Studio Marco Piva الممر الحديث، المدخل و الدرج
Studio Marco Piva

Studio Marco Piva
Studio Marco Piva
Studio Marco Piva

كل عنصر في هذا الممر يلفت الأنظار على حدة، فقد تم عمل الأرضية من جرانيت أسود لامع وأنيق يتابين بشدة مع اللون الأبيض الغالب على الحوائط والسقف. أبواب الغرف المطلة على الممر يغلب عليها الزجاج والمرايا العاكسة. أما السقف فيتدلى منه كرة ذات وهج مميزة في شكلها وملفتة للأنظار. وقد تم استغلا كل الأماكن على الحوائط في تعليق مرايات أو إطارات أنيقة من أشكال وألوان مختلفة ليكون هذا الممر خير مثال على تزين ممرات منزلك ذات الطابع الإنتقائي.

​8.ممر خشبي

homify ريفي، أسلوب، الرواق، رواق، &، درج
homify

homify
homify
homify

الخامة الأساسية في هذا الممر هي الخشب، فقد تم تكسية أغلب الحوائط بالخشب وعمل فواصل مفتوحة تتيح وضع بعض الإكسسوارات الملونة وأيضاً تسمح باستغلال هذا الفاصل كخزانة ميديا للتلفاز في غرقة المعيشة بأناقة شديدة.

​9.ممر ذو شخصية

Casa sulle colline Versiliesi, Massimo Fiorido Associati Massimo Fiorido Associati الممر الحديث، المدخل و الدرج
Massimo Fiorido Associati

Massimo Fiorido Associati
Massimo Fiorido Associati
Massimo Fiorido Associati

تم إختيار بلاطات سيراميكية ذات أشكال هندسية مميزة لتكون أرضية هذا الممر المينمال مع تكرار عناصر إضاءة على جانبي الحائط بشكل يضمن توزيعها بشكل صحيح وأنيق.

​10.لمسة عتيقة

Appartamento in montagna, Architetto Luigia Pace Architetto Luigia Pace ريفي، أسلوب، الرواق، رواق، &، درج خشب Wood effect
Architetto Luigia Pace

Architetto Luigia Pace
Architetto Luigia Pace
Architetto Luigia Pace

في هذا المنزل المودرن تم إضافة لمسة عتيقة على الممر بإضافة سقف من الخشب المعاد استخدامه بالإضافة لورق حائط يعطي شكل الطوب المكشوف بلون أبيض ليتباين هذه اللمسات مع الزجاج المشبر والحائط الأبيض على الجانب الآخر من الممر.

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