10 أمثلة تثبت أن جمال منزلك يبدأ من الممرات

كل عنصر في هذا الممر يلفت الأنظار على حدة، فقد تم عمل الأرضية من جرانيت أسود لامع وأنيق يتابين بشدة مع اللون الأبيض الغالب على الحوائط والسقف. أبواب الغرف المطلة على الممر يغلب عليها الزجاج والمرايا العاكسة. أما السقف فيتدلى منه كرة ذات وهج مميزة في شكلها وملفتة للأنظار. وقد تم استغلا كل الأماكن على الحوائط في تعليق مرايات أو إطارات أنيقة من أشكال وألوان مختلفة ليكون هذا الممر خير مثال على تزين ممرات منزلك ذات الطابع الإنتقائي.