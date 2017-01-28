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تصميم تبسيطي لمنزل برتغالي رائع من الحجر!

Eman Rifaat Eman Rifaat
CASA RM_PÓVOA DE VARZIM_2013, PFS-arquitectura PFS-arquitectura مرآب~ كراج
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سنتجول اليوم في منزل ذو تصميم تبسيطي أو ما يسميه البعض المينيمال، يدمج هذا التصميم بين الموادالطبيعية كالحجر والشكل العصري للتصميمات البرتغالية الرائعة، صمم هذا المنزل على شكل صندوق مربع ستدهشك تفاصيله من الداخل والخارج أيضا.. دعونا نبدأ 

مدخل غامض

CASA RM_PÓVOA DE VARZIM_2013, PFS-arquitectura PFS-arquitectura منازل
PFS-arquitectura

PFS-arquitectura
PFS-arquitectura
PFS-arquitectura

الاعتماد على الباب الخشبي الموجود في جانب الجدار أضاف لمسة من الغموض على المدخل الرئيسي للمنزل، وبالرغم من ذلك لم يقلل هذا من جمل المدخل مع وجود الأحجار الرائعة والرخام على أرضيته، جميل وبسيط ورائع. 

واجهة بسيطة

CASA RM_PÓVOA DE VARZIM_2013, PFS-arquitectura PFS-arquitectura منازل
PFS-arquitectura

PFS-arquitectura
PFS-arquitectura
PFS-arquitectura

واجهة المنزل مكونة من الزجاج والحجر والخرسانة، ثلاث مواد مستخدمة ولكن يظل النمط التبسيطي ظاهرا بشدة فلا توجد تفاصيل مزعجة، كما أنهذا الجزء من الواجهة مقابل للشارع لذا نجد فيه شرفة واحدة صغيرة للحفاظ على خصوصية المنزل من الداخل.

منزل للضيوف

CASA RM_PÓVOA DE VARZIM_2013, PFS-arquitectura PFS-arquitectura منازل
PFS-arquitectura

PFS-arquitectura
PFS-arquitectura
PFS-arquitectura

يوجد في الجانب الآخر من الحديقة منزل مخصص للضيوف في حالة إقامتهم لفترة من الوقت، له منفذ مباشر على الحديقة ويتخذ نفس نمط تصميم المنزل الرئيسي، وأيضا مبني من الحجر. 

متعدد الوظائف

CASA RM_PÓVOA DE VARZIM_2013, PFS-arquitectura PFS-arquitectura مرآب~ كراج
PFS-arquitectura

PFS-arquitectura
PFS-arquitectura
PFS-arquitectura

هذا المنزل الإضافي يحتوي على شرفة زجاجية كبيرة وحديقة خاصة، وبالإضافة إلى كل ذلك يوجد به كراج خاص للسيارات بباب خشبي منسجم بشدة مع الزجاج والحجر الموجود في واجهة المنزل.

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ألوان ومواد مختلفة

CASA RM_PÓVOA DE VARZIM_2013, PFS-arquitectura PFS-arquitectura الممر والمدخل
PFS-arquitectura

PFS-arquitectura
PFS-arquitectura
PFS-arquitectura

ننتقل إلى التصميم الداخلي للمنزل لنجده يحمل نفس طابع التناقض الموجود في الواجهة، فتوجد هنا مواد مختلفة في التصميم تنقسم بين الخشب الطبيعي الجميل والجدران البيضاء المشرقة، بالإضافة إلى وجود ألوان مختلفة في هذه المواد، البيج في الأرضية والبني في الخسب والأبيض في الجدران.

تفاصيل ذكية

CASA RM_PÓVOA DE VARZIM_2013, PFS-arquitectura PFS-arquitectura الممر والمدخل
PFS-arquitectura

PFS-arquitectura
PFS-arquitectura
PFS-arquitectura

دمج المصمم الإضاءة هنا مع الخشب بحيث تتواجد بين اللوح الخشبي بالأعلى والسقفبلونه الأبيض فتنعكس وتؤثر على الغرفة بالكامل بشكل هاديء وأنيق.

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أنيق وبسيط

CASA RM_PÓVOA DE VARZIM_2013, PFS-arquitectura PFS-arquitectura مطبخ
PFS-arquitectura

PFS-arquitectura
PFS-arquitectura
PFS-arquitectura

يحتوي المطبخ في تصميمه على نفس الألوان المستخدمة في باقي المنزل، ولكنها مستخدمة هنا بشكل مبتكر في تصميم قطع الأثاث كذلك كما هو واضح في جزيرة المطبخ العصرية والبسيطة والمتميزة ببساطة تصميمها وتميزه، ولن يتميز هذا التصميم دون وجود تلك الإضاءة الطبيعية التي تعطي إشراقا للمكان بأكمله.

قطعة فنية

CASA RM_PÓVOA DE VARZIM_2013, PFS-arquitectura PFS-arquitectura الممر والمدخل
PFS-arquitectura

PFS-arquitectura
PFS-arquitectura
PFS-arquitectura

درجاتمن الخشب الأنيق تزين هذا السلم الرائع بدربزين زجاجي يخطف نظرك، يوجد السلم بجانب حائط بلون أبيض فيظهره كقطعة فنية منفردة بذاتها تأخذنا إلى الجزء الآخر الخاص من المنزل. 

أخيرا فإن الجدار الخشبي الموجود أسفل السلم هو ليس جدار حقيقي بل هو عبارة عن خزائن خشبية تستخدم لتخزين الاغراض المختلفة، ويمكن هنا استخدامها كدولاب كبير للملابس ولكنه غير مرئي!

غرفة النوم

CASA RM_PÓVOA DE VARZIM_2013, PFS-arquitectura PFS-arquitectura حمام
PFS-arquitectura

PFS-arquitectura
PFS-arquitectura
PFS-arquitectura

عودة للأبيض المشرق الطاغي على هذه الغرفة والمتكامل مع الأرضية الخشبية والإضاءة الطبيعية، ونلاحظ هنا ان غرفة النوم مثلها كباقي المنزل أخذت نفس الألوان والمواد المستخدمة في باقي الغرف. 

أما هذا الباب الزجاجي فيفصل بين الحمام وغرفة النوم بشكل جذّاب وأنيق.

لمسات صغيرة ولكنها فاخرة

CASA RM_PÓVOA DE VARZIM_2013, PFS-arquitectura PFS-arquitectura غرفة نوم
PFS-arquitectura

PFS-arquitectura
PFS-arquitectura
PFS-arquitectura

الإضاءة الغير مباشرة القادمة من خلف مسند السرير الخشبي أعطت لمسة فاخرة وعصرية للتصميم، بالطبع هذا بالإضافة إلى تزويد الغرفة بمصابيح كهربية وإمكانية فتحها وغلقها من خلال مفاتيج الغنارة الموجودة على مسند السرير لتسهيل الأمر على ساكني المنزل، بالطبع فنحن في عمق النمط التبسيطي! 

حمام استثنائي

CASA RM_PÓVOA DE VARZIM_2013, PFS-arquitectura PFS-arquitectura حمام
PFS-arquitectura

PFS-arquitectura
PFS-arquitectura
PFS-arquitectura

التصميم المينيمالي هنا يظهر في هذه الجدران الرخامية الفاخرة بتصميمها البسيط، بالإضاة إلى هذا الحوض الرائع الخالي من أي تفاصيل وكأنه جزء من الجدار الرخامي.

أدوات عصرية وتصميم مبهر

CASA RM_PÓVOA DE VARZIM_2013, PFS-arquitectura PFS-arquitectura حمام
PFS-arquitectura

PFS-arquitectura
PFS-arquitectura
PFS-arquitectura

حمام آخر استخدمت فيه حوض عصري وأنيق للغاية مع مرىة بطول الحائط تعطي اتساعا ومساحة أكبر للحمام مع استخدام نفس نوع الصنبور المستخدم في الحمام الأول.

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