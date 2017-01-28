تصميم تبسيطي لمنزل برتغالي رائع من الحجر!

عودة للأبيض المشرق الطاغي على هذه الغرفة والمتكامل مع الأرضية الخشبية والإضاءة الطبيعية، ونلاحظ هنا ان غرفة النوم مثلها كباقي المنزل أخذت نفس الألوان والمواد المستخدمة في باقي الغرف.

أما هذا الباب الزجاجي فيفصل بين الحمام وغرفة النوم بشكل جذّاب وأنيق.