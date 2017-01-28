تصميم تبسيطي لمنزل برتغالي رائع من الحجر!

سنتجول اليوم في منزل ذو تصميم تبسيطي أو ما يسميه البعض المينيمال، يدمج هذا التصميم بين الموادالطبيعية كالحجر والشكل العصري للتصميمات البرتغالية الرائعة، صمم هذا المنزل على شكل صندوق مربع ستدهشك تفاصيله من الداخل والخارج أيضا.. دعونا نبدأ
الاعتماد على الباب الخشبي الموجود في جانب الجدار أضاف لمسة من الغموض على المدخل الرئيسي للمنزل، وبالرغم من ذلك لم يقلل هذا من جمل المدخل مع وجود الأحجار الرائعة والرخام على أرضيته، جميل وبسيط ورائع.
واجهة المنزل مكونة من الزجاج والحجر والخرسانة، ثلاث مواد مستخدمة ولكن يظل النمط التبسيطي ظاهرا بشدة فلا توجد تفاصيل مزعجة، كما أنهذا الجزء من الواجهة مقابل للشارع لذا نجد فيه شرفة واحدة صغيرة للحفاظ على خصوصية المنزل من الداخل.
يوجد في الجانب الآخر من الحديقة منزل مخصص للضيوف في حالة إقامتهم لفترة من الوقت، له منفذ مباشر على الحديقة ويتخذ نفس نمط تصميم المنزل الرئيسي، وأيضا مبني من الحجر.
هذا المنزل الإضافي يحتوي على شرفة زجاجية كبيرة وحديقة خاصة، وبالإضافة إلى كل ذلك يوجد به كراج خاص للسيارات بباب خشبي منسجم بشدة مع الزجاج والحجر الموجود في واجهة المنزل.
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ننتقل إلى التصميم الداخلي للمنزل لنجده يحمل نفس طابع التناقض الموجود في الواجهة، فتوجد هنا مواد مختلفة في التصميم تنقسم بين الخشب الطبيعي الجميل والجدران البيضاء المشرقة، بالإضافة إلى وجود ألوان مختلفة في هذه المواد، البيج في الأرضية والبني في الخسب والأبيض في الجدران.
دمج المصمم الإضاءة هنا مع الخشب بحيث تتواجد بين اللوح الخشبي بالأعلى والسقفبلونه الأبيض فتنعكس وتؤثر على الغرفة بالكامل بشكل هاديء وأنيق.
يحتوي المطبخ في تصميمه على نفس الألوان المستخدمة في باقي المنزل، ولكنها مستخدمة هنا بشكل مبتكر في تصميم قطع الأثاث كذلك كما هو واضح في جزيرة المطبخ العصرية والبسيطة والمتميزة ببساطة تصميمها وتميزه، ولن يتميز هذا التصميم دون وجود تلك الإضاءة الطبيعية التي تعطي إشراقا للمكان بأكمله.
درجاتمن الخشب الأنيق تزين هذا السلم الرائع بدربزين زجاجي يخطف نظرك، يوجد السلم بجانب حائط بلون أبيض فيظهره كقطعة فنية منفردة بذاتها تأخذنا إلى الجزء الآخر الخاص من المنزل.
أخيرا فإن الجدار الخشبي الموجود أسفل السلم هو ليس جدار حقيقي بل هو عبارة عن خزائن خشبية تستخدم لتخزين الاغراض المختلفة، ويمكن هنا استخدامها كدولاب كبير للملابس ولكنه غير مرئي!
عودة للأبيض المشرق الطاغي على هذه الغرفة والمتكامل مع الأرضية الخشبية والإضاءة الطبيعية، ونلاحظ هنا ان غرفة النوم مثلها كباقي المنزل أخذت نفس الألوان والمواد المستخدمة في باقي الغرف.
أما هذا الباب الزجاجي فيفصل بين الحمام وغرفة النوم بشكل جذّاب وأنيق.
الإضاءة الغير مباشرة القادمة من خلف مسند السرير الخشبي أعطت لمسة فاخرة وعصرية للتصميم، بالطبع هذا بالإضافة إلى تزويد الغرفة بمصابيح كهربية وإمكانية فتحها وغلقها من خلال مفاتيج الغنارة الموجودة على مسند السرير لتسهيل الأمر على ساكني المنزل، بالطبع فنحن في عمق النمط التبسيطي!
التصميم المينيمالي هنا يظهر في هذه الجدران الرخامية الفاخرة بتصميمها البسيط، بالإضاة إلى هذا الحوض الرائع الخالي من أي تفاصيل وكأنه جزء من الجدار الرخامي.
حمام آخر استخدمت فيه حوض عصري وأنيق للغاية مع مرىة بطول الحائط تعطي اتساعا ومساحة أكبر للحمام مع استخدام نفس نوع الصنبور المستخدم في الحمام الأول.
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