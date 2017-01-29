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10 تصميمات سهلة التنفيذ لغرفة المعيشة

Eman Rifaat Eman Rifaat
Casa R, Architrek Architrek غرفة المعيشة
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كيف تصمم غرفة معيشة عصرية؟ ما هي الألوان المستخدمة؟ ما هو الأثاث المناسب؟

في كثير من الأحيان تصبح هذه الأسئلة مزعجة للغاية، وتكون الغجابة عنها خاطئة وتحمل كثير من التفاصيل غير المهمة والتي لا تترك تأثيرا كبيرا على التصميم، لذلك هوميفاي تطمح دائما لإعطائكم ما تبحثون عنه في تصميماتهان البساطة وسهولة التنفيذ دون اللجوء لوضع تفاصيل كثير تسبب اضطرابا في التصميم. 

إليكم 10 تصميمات مختلفة لغرف المعيشة المميزة والعصرية من هوميفاي..

1- أريكة ومكتبة

Luce e spazi aperti - rivisitazione di un interno a Ceggia (VE), Studio Massimo Rinaldo architetto Studio Massimo Rinaldo architetto غرفة المعيشة
Studio Massimo Rinaldo architetto

Studio Massimo Rinaldo architetto
Studio Massimo Rinaldo architetto
Studio Massimo Rinaldo architetto

عشّاق المكتبات لهم نصيب كبير من تصميمات غرف المعيشة، يمكن تصميم المكتبة بأشكال مختلفة ومنها هذا التصميم الذي استخدم رفوف متوازية فوق الجدار الخاص بشاشة التلفاز لوضع الكتب والاكسسوارات أيضا، بالإضافة إلى ذلك فقد وضعت مصابيح إنارة داخل الرفوف كان لها تأثير رائع على الشكل النهائي. 

أريكة باللون الأسود موجهة للحائط الأبيض مع إضاءة طبيعية هي ألوان متميزة وحيايدية تناسب النمط العصري في التصميم.

2- شكل مختلف للرفوف

Living room BRENSO Architecture & Design غرفة المعيشة
BRENSO Architecture &amp; Design

Living room

BRENSO Architecture & Design
BRENSO Architecture &amp; Design
BRENSO Architecture & Design

شكل آخر من الرفوف، هنا تم وضعها بشكل عشوائي على أكثر من جدار يتخللها لوحة فنية ومرآة، على الرغم من عشوائية تصميم المكتبة إلا أنها عشوائية خلّاقة صنعت غرفة معيشة رائعة بالنهاية.

3- أسفل السلم

casa s_f, Andrea Stortoni Architetto Andrea Stortoni Architetto غرفة المعيشة
Andrea Stortoni Architetto

Andrea Stortoni Architetto
Andrea Stortoni Architetto
Andrea Stortoni Architetto

المساحة الموجودة أسفل السلم يتغاضة عنها المصممون في أحيان كثيرة، هنا استخدمها المصمم بشكل ذكي وفعّال وعصري فصنع قاعدة من الخشب لوضع شاشة التلفاز الخاص بغرفة المعيشة تحت السلم مباشرة ويقابله أريكة باللون الأبيض. 

تصميم ذكي وبسيط وعصري.

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4- متماثلة مع غرفة السفرة

PROGETTO DI RIMODULAZIONE INTERNA DI UN APPARTAMENTO, Beniamino Faliti Architetto Beniamino Faliti Architetto غرفة المعيشة
Beniamino Faliti Architetto

Beniamino Faliti Architetto
Beniamino Faliti Architetto
Beniamino Faliti Architetto

جاءت غرفة المعيشة هنا متماثلة مع غرفة السفرة الموجودة معها في نفس المساحة، فالاثنان يحملان نفس الألوان والمواد المستخدمة في التصميم، استخدم هنا الخشب مع اللون الأبيض في تصميم مكتبة التلفاز، وفي مقابله أريكة باللون الرمادي بسيطة وخالية من التفاصيل، ومنضدة زجاجية في المنتصف. 

أخيرا وجود الزهور الحمراء مع النجفة بذات اللون الموجودة فوق طاولة السفرة أعطى التصميم لمسة أنيقة للغاية.

5- غرفة طولية

Riqualificazione e arredo casa privata, Studio HAUS Studio HAUS غرفة المعيشة
Studio HAUS

Studio HAUS
Studio HAUS
Studio HAUS

من أصعب المساحات في التصميم هي المساحات الطولية والتي يكون فيها الطول كبيرا والعرض صغيرا جدا كهذه الغرفة. 

هنا برع المصمم في انتقاء الأثاث الموجود بالغرفة ليجعلها تبدو بمظهر عصري وأنيق ويمنع الشعور بالضيق، أريكتان بنفس الشكل في مقابل بعضهما البعض وبنفس ألوان الوسادات ونفس الترتيب ما يجعل هذا التماثل عنصرا رئيسيا في اختفاء الشعور بضيق المساحة، مصباح إنارة في الزاوية مع نافذة للإضاءة الطبيعية بالنهار بجانبه، ولاستغلال الحائط المواجه للنافذة قام المصمم بتفريغه ووضع الاكسسوارات المناسبة بداخل الرفوف الموجودة به، حلول ذكية وعملية لهذه الغرفة الصغيرة.

6- التصميم التقليدي

Casa AS, Nicola Sacco Architetto Nicola Sacco Architetto غرفة المعيشة خشب
Nicola Sacco Architetto

Nicola Sacco Architetto
Nicola Sacco Architetto
Nicola Sacco Architetto

التصميم التقليدي لغرفة المعيشة هو أريكة وكرسي أو اثنين يحملان نفس الشكل والألوان، وهذا ما فعله المصمم في هذه الغرفة، ولكن التقليد لا يعني التخلي عن العصرية، فكما نرى السقف الأبيض الذي يتخلله خطوط خشبية رائعة تحمل وحدات إنارة صغيرة، والوسادات الملونة الموجودة على الصالون كلها عناصر بسيطة لكن عصرية وأنيقة.

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7- دمجها مع الغرف الأخرى

Villa Andora, Architetto ANTONIO ZARDONI Architetto ANTONIO ZARDONI غرفة المعيشة
Architetto ANTONIO ZARDONI

Architetto ANTONIO ZARDONI
Architetto ANTONIO ZARDONI
Architetto ANTONIO ZARDONI

نحتاج إلى المساحات المفتوحة بشكل دائم عندما تكون مساحة المنزل صغيرة، ومن أكثر المساحات المفتوحة انتشارا هي غرفة السفرة والمطبخ ودمجهم مع غرفة المعيشة في مساحة واحدة. 

هذا مثال واضح على ذلك، فالمساحة هنا تبدو صغيرة للغاية على وجود ثلاث غرف بها وعلى الرغم من ذلك برع المصمم في استخدام جزء صغير وخصصه لغرفة معيشة بسيطة تحتوي على أريكة وفي مقابلها شاشة تلفاز، واستخدم لونا مختلفا ليخلق تأثيرا بصريا ويوحي لك بفصل الغرف عن بعضها ولكن بطريقة وهمية. 

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8- الإضاءة الطبيعية

casa di ringhiera, marta novarini architetto marta novarini architetto غرفة المعيشة
marta novarini architetto

marta novarini architetto
marta novarini architetto
marta novarini architetto

وجود الإضاءة الطبيعية في غرفة المعيشة يعطيها روحا مشرقة وحيوية، اختر مكانا مناسبا لتصميم غرفة معيشتك بجانب نافذة او شرفة بالمنزل، هذا التصميم لم يستخدم سوى أريكة صغيرة باللون البني مع طاولات بسيطة متفرقة في الغرفة ونباتات خضراء لإضافة لمسة أنيقة للديكور، ومع ذلك جعلته الإضاءة الطبيعية تصميما مفعما بالحيوية.

9- بساطة العناصر

Casa Bobolo, tiziano de cian tiziano de cian غرفة المعيشة
tiziano de cian

tiziano de cian
tiziano de cian
tiziano de cian

الكرسي الخشبي بقاعدة باللون السماوي، والمنضدة الخشبية البسيطة في تصميمها، وأخيرا Bean bag لمزيد من الراحة عند الجلوس، جميعها عناصر بسيطة وغير صعبة في تنفيذها. 

أخيرا هذه السجادة الرائعة كان لها مفعول السحر في التصميم النهائي للغرفة فتخيل معي لو أزلناها ماذا سيصبح شكل التصميم؟!، هذا ما نطمح أن تكون عليه التصميمات بسيطة ولكنها مؤثرة للغاية.

10- خالي من التفاصيل!

Casa R, Architrek Architrek غرفة المعيشة
Architrek

Architrek
Architrek
Architrek

نختم مع هذا التصميم لغرفة معيشة تخلو من أي تفاصيل، فهي لا تحتوي إلى على أريكة بشكل L، وكرسي صغيربألوان زاهية وجميلة ومتناسبة مع الأرضية الخشبية، لم يستخدم المصمم أي عناصر أخرى في هذه الغرفة ولوضع لمسة من الديكور وضع هذه القطعة الفنية فوق الأريكة وهي عبارة عن إطار يحتوي عدد كبير من المرايا الدائرية الصغيرة بجانب بعضها، في الحقيقة كانت لمسة رائعة وجميلة للغرفة.

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هل أنتم من محبي التفاصيل الكثيرة في غرفة المعيشة؟

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