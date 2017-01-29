10 تصميمات سهلة التنفيذ لغرفة المعيشة

عشّاق المكتبات لهم نصيب كبير من تصميمات غرف المعيشة، يمكن تصميم المكتبة بأشكال مختلفة ومنها هذا التصميم الذي استخدم رفوف متوازية فوق الجدار الخاص بشاشة التلفاز لوضع الكتب والاكسسوارات أيضا، بالإضافة إلى ذلك فقد وضعت مصابيح إنارة داخل الرفوف كان لها تأثير رائع على الشكل النهائي.

أريكة باللون الأسود موجهة للحائط الأبيض مع إضاءة طبيعية هي ألوان متميزة وحيايدية تناسب النمط العصري في التصميم.