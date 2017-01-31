تصميم آسيوي يحمل روح خليجية.. مجلس عربي سيذهلكم!

اليوم تأتيكم هوميفاي بتصميم فريد من نوعه لغرفة معيشة موجودة بروسيا، صممت على الطراز الآسيوي، ستجدون انفسكم فجأة داخل الحضارة الصينية، وعلى الرغم من ذلك فإني اجده متأثرا بشدة بالعمارة الإسلامية والروح الخليجية، فهيا بنا نرى ما يحمله لنا هذا التصميم الفريد..
باب الغرفة يذكرني بأبواب غرف الحكام القدامى للدولة الإسلامية، النقوشات الدقيقة التي تحمل عبق التاريخ والموجودة داخل إطار أسود، الرخام الموجود بكل مكان في الغرفة ليعطيها هذا الشكل الفخم والرائع، فنجد الرخام يغلف باب الغرفة من جوانبه الثلاثويمتد لجزء من الجدار.
والرخام الموجود بأرضية الغرفة بشكل وتصميم فاخر وعتيق يجعلك تتوقف عنده لدراسة كل تفصيلة به.
تميز الأثاث في التاريخ الآسيوي بلونه الاحمر الداكن ونرى هذا متجليا هنا بشدة في اختيار القماش المغلّف للصالون بنفس اللون، أماكن وضع قطع الأثاث رائعة ومرتكزة في منتصف الغرفة خلفها يوجد هذا الجدار الرائع المقسم لثلاثة أجزاء.
الجزء الموجود بالنتصف خلف الكنبية الرئيسية بالستائر التي تحمل ذات اللون مع نقوش مختلفة لكسر حدة الأحمر، وعلى الجانبين الآخرين صنعت قطعة فنية اخرى من الرخام متأثرة بشدة بالفن الإسلامي والزخرفة الأندلسية القديمة.
أخيرا المصابيح وضعت بنفس نمط وضع الأثاث وتوزيعه مع الجدار، النجفة الرئيسية في المنتصف مميزة بشدة وموضوعة أعلى المنضدة مباشرة بمركز الغرف، وعلى الجانبين مصباحبن بنفس التصميم يتدليان على الحائط الرخامي الملون ليظهر بهذا الشكل الرائع في النهاية.
في مواجهة باب الغرفة وضعت تلك المرآة الرائعة، لمسة أنيقة ومثالية وموضوعة بدقة في مواجهة الباب للحفاظ على التماثل الذي نراه في التصميم بالكامل، ومعها قطعة الأثاث الخشبية العريقة المستخدمة في وضع اكسسوارات وأغراض مختلفة.
إلى الآن لم نتحدث عن القماش الرائع الذي يغطي مركز السقف أعلى الصالون، ما هذا الجمال وتلك الاناقة!، اختيار رائع من المصمم الذي يبدو أنه دارس بعمق للتصميمات الآسيوية القديمة.
ننتقل للجزء المقابل من الغرفة والمخصص للجلوس على الأرض مع العائلة في أوقات التجمع التي تشعرنا بالدفء والراحة.
نرى هنا الجانب الإبداعي في التصميم في نقاط مختلفة:
1- الأعمدة والجدار المزخرف المحيط بهذا الجزء من الغرفة وكأننا ندخل إلى عالم آخر عبر آلة من الزمن تأخذنا إلى عصر الخلافة الإسلامية.
2- خلف مكان الجلوس توجد لوحة مرسومة على الجدار المقابل لنظرك عندما تنظر إليها ستعتقد أن هناك تكملة لهذه الغرفة ولكنها في الحقيقة مجرد لوحة استخدمها المصمم للخداع البصري لإيهامك بوجود شيء ما خلف هذه الغرفة ولكي يجعلك تعيش بشكل أكبر داخل هذا العصر من التصميمات.
3- التماثل الواضح على جانبي اللوحة والذي استخدم فيه المصمم نفس الزخرفة بالرخام الموجودة حول الصالون المقابل لها وكأن هذا التصميم ينظر إلى نفسه في المرآة، حى انه استخدم نفس النوع من المصابيح!
كما نرى في هذا السقف الرائع الذي يذكرنا بسقف المساجد القديمة التي يتدلى منها مصابيح عتيقة تنير المكان بالكامل، نفس أسلوب العمارة الإسلامية مستخدم في هذا السقف المزخرف بشكل هندسي منتظم ومدلّى منه مصابيح للإنارة على أبعاد متساوية.
الوسادات بنفس لون الصالون والسجادة تحمل نقوشات متشابهة مع رخام الأرضية الموجود في الردهة، هذا التصميم عبقري ورائع ويأخذنا في لحظة إلى مكان هاديء قديما داخل أحد صروح العمارة الإسلامية.
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