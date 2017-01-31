تصميم آسيوي يحمل روح خليجية.. مجلس عربي سيذهلكم!

باب الغرفة يذكرني بأبواب غرف الحكام القدامى للدولة الإسلامية، النقوشات الدقيقة التي تحمل عبق التاريخ والموجودة داخل إطار أسود، الرخام الموجود بكل مكان في الغرفة ليعطيها هذا الشكل الفخم والرائع، فنجد الرخام يغلف باب الغرفة من جوانبه الثلاثويمتد لجزء من الجدار.

والرخام الموجود بأرضية الغرفة بشكل وتصميم فاخر وعتيق يجعلك تتوقف عنده لدراسة كل تفصيلة به.