شقة مودرن على أحدث صيحات الديكور بمساحة 130م مربع

مهما كان إختيارك عند تصميم بيتك فجميعنا نفضل المنازل المنظمة والتي تشعرنا أننا منازلنا هي ملجأ وملاذ. عامل آخر هو عامل الترحاب بالضيوف والذي يتحقق بالتوزيع الجيد للفراغات مع الإبداع في إختيار الأثاث وتصميم واستغلال كل ركن من أركان المنزل، وأخيراً تصميم باليتة الألوان بشكل يروق كل الناظرين.

جولتنا اليوم في بيت يتمير بالبساطة والألوان، فعلى الرغم من أن مساحته ليست بكبيرة ولكنها مستغلة بشكل رائع تجعل الشقة تبدو مثل القصر. الشقة مكونة من مساحة استقبال مفتوحة وكبيرة تضم غرفة المعيشة، غرفة الطعام والمطبخ. ومساحة خاصة داخلية مكونة من غرفة معيشة كبيرة وغرفتين صغيرتين.

فتعالوا نأخذكم في جولة لنمتع أبصاركم بجمال هذه الشقة البديعة.