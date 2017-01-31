شقة مودرن على أحدث صيحات الديكور بمساحة 130م مربع

مهما كان إختيارك عند تصميم بيتك فجميعنا نفضل المنازل المنظمة والتي تشعرنا أننا منازلنا هي ملجأ وملاذ. عامل آخر هو عامل الترحاب بالضيوف والذي يتحقق بالتوزيع الجيد للفراغات مع الإبداع في إختيار الأثاث وتصميم واستغلال كل ركن من أركان المنزل، وأخيراً تصميم باليتة الألوان بشكل يروق كل الناظرين.
جولتنا اليوم في بيت يتمير بالبساطة والألوان، فعلى الرغم من أن مساحته ليست بكبيرة ولكنها مستغلة بشكل رائع تجعل الشقة تبدو مثل القصر. الشقة مكونة من مساحة استقبال مفتوحة وكبيرة تضم غرفة المعيشة، غرفة الطعام والمطبخ. ومساحة خاصة داخلية مكونة من غرفة معيشة كبيرة وغرفتين صغيرتين.
فتعالوا نأخذكم في جولة لنمتع أبصاركم بجمال هذه الشقة البديعة.
فور دخولنا إلى هذا المنزل نرى مزيج رائع من الألوان الصريحة وهو أول ما يلفت نظرنا في وسط هذا الفراغ الذي يغلب عليه اللون الأبيض. المنزل أرضيته من الخشب الدافئ والتي تتماشى مع حوائط وأسقف المنزل البيضاء بتناغم جميل.
تأخذ أريكة غرفة المعيشة دور البطولة بلونها الأزرق الصريح، فهي تتباين مع باقي عناصر الغرفة والتي تأخذ درجات فاتحة وهادئة لتكون هي محط الأنظار. أما العناصر الأخرى فهي مميزة أيضاً ولكن ليس بنفس القدر، فطاولة القهوة من تصميم عنيق من الخشب ومتميز، أما السجادة فهي من اللون الكريمي والذي يضيف رقة على غرفة المعيشة.
على الجهة الأخرى نري غرفة الطعام والمكونة من طاولة خلفها مقعد كبير (bench) ثابت يستند على الحائط أما في الجهة المقابلة فنرى 3 كراسي صفراء ذات تصميم متميز بأذرع. أما الطاولة فقد تم تصميمها بشكل ساحر، فهي عبارة عن لوحة خشبية تستند على حامل اكريليك شفاف تجعل الطاولة تبدو كأنها عائمة.
ننتقل إلى المطبخ وكما نرى فإن الرخام الأبيض يغلب على تصميمه فقد تم تكسية الجزيرة الوسطى من الرخام بالإضافة للحائط الذي يعلو سطح العمل.
تم استغلال الحائط الجانبي في عمل خزانات بطول الحائط تكفي لتخزين كافة الأغراض كما تم استغلال هذا الجزء لوضع الأجهزة الكهربية بشكل مدفون في وسط الخزانة، لتبدو كأنها جزء من الحائط.
تصميم الحمام بسيط وعملي على الرغم من مساحته البسيطة. وكما نرى فقد تم إضافة فاصل زجاجي ليفصل الدوش عن باقي الحمام ذو الأرضية الخشبية.
على الرغم من صغر مساحتها ولكن تم خلق إثارة وتميز فيها بتكرار استخدام الألوان المستخدمة في الخارج. فالحائط من اللون الأزرق الداكن مع وجود شق في وسط الحائط ذو سمك يجعله مستخدم كرف، باللون الأبيض ليكسر من اللون الأزرق. الأسرة الصغيرة تم تزينها بوسادات صفراء لعمل تباين وإشراق في الغرفة.