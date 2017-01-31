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شقة مودرن على أحدث صيحات الديكور بمساحة 130م مربع

Marwa Hasan Marwa Hasan
CASA LAGASCA, Tarimas de Autor Tarimas de Autor
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مهما كان إختيارك عند تصميم بيتك فجميعنا نفضل المنازل المنظمة والتي تشعرنا أننا منازلنا هي ملجأ وملاذ. عامل آخر هو عامل الترحاب بالضيوف والذي يتحقق بالتوزيع الجيد للفراغات مع الإبداع في إختيار الأثاث وتصميم واستغلال كل ركن من أركان المنزل، وأخيراً تصميم باليتة الألوان بشكل يروق كل الناظرين. 

جولتنا اليوم في بيت يتمير بالبساطة والألوان، فعلى الرغم من أن مساحته ليست بكبيرة ولكنها مستغلة بشكل رائع تجعل الشقة تبدو مثل القصر. الشقة مكونة من مساحة استقبال مفتوحة وكبيرة تضم غرفة المعيشة، غرفة الطعام والمطبخ. ومساحة خاصة داخلية مكونة من غرفة معيشة كبيرة وغرفتين صغيرتين.

فتعالوا نأخذكم في جولة لنمتع أبصاركم بجمال هذه الشقة البديعة.

الإنطباعات الأولى

CASA LAGASCA, Tarimas de Autor Tarimas de Autor
Tarimas de Autor

Tarimas de Autor
Tarimas de Autor
Tarimas de Autor

فور دخولنا إلى هذا المنزل نرى مزيج رائع من الألوان الصريحة وهو أول ما يلفت نظرنا في وسط هذا الفراغ الذي يغلب عليه اللون الأبيض. المنزل أرضيته من الخشب الدافئ والتي تتماشى مع حوائط وأسقف المنزل البيضاء بتناغم جميل.

غرفة المعيشة

CASA LAGASCA, Tarimas de Autor Tarimas de Autor
Tarimas de Autor

Tarimas de Autor
Tarimas de Autor
Tarimas de Autor

تأخذ أريكة غرفة المعيشة دور البطولة بلونها الأزرق الصريح، فهي تتباين مع باقي عناصر الغرفة والتي تأخذ درجات فاتحة وهادئة لتكون هي محط الأنظار. أما العناصر الأخرى فهي مميزة أيضاً ولكن ليس بنفس القدر، فطاولة القهوة من تصميم عنيق من الخشب ومتميز، أما السجادة فهي من اللون الكريمي والذي يضيف رقة على غرفة المعيشة.

​في ركن الغرفة نلاحظ وجود كرسي من لون موف فاتح لمسة جريئة مدهشة. يجاور الكرسي حائط تم استغلاله في عمل مكتبة بطول الحائط أما وسط الحائط فقد تم عمل مدفئة ذات تصميم مودرن لامع أنيق.

CASA LAGASCA, Tarimas de Autor Tarimas de Autor
Tarimas de Autor

Tarimas de Autor
Tarimas de Autor
Tarimas de Autor

غرفة الطعام

CASA LAGASCA, Tarimas de Autor Tarimas de Autor
Tarimas de Autor

Tarimas de Autor
Tarimas de Autor
Tarimas de Autor

على الجهة الأخرى نري غرفة الطعام والمكونة من طاولة خلفها مقعد كبير (bench) ثابت يستند على الحائط أما في الجهة المقابلة فنرى 3 كراسي صفراء ذات تصميم متميز بأذرع. أما الطاولة فقد تم تصميمها بشكل ساحر، فهي عبارة عن لوحة خشبية تستند على حامل اكريليك شفاف تجعل الطاولة تبدو كأنها عائمة.

لن ننسى ذكر الإضاءة الرائعة ذات التصميم المودرن والتي تعلو الطاولة بالإضافة لوحدة الزرع الطويلة والمجاورة للطاولة والتي بدورها تضيف لمسة لون وحيوية للغرفة.

CASA LAGASCA, Tarimas de Autor Tarimas de Autor
Tarimas de Autor

Tarimas de Autor
Tarimas de Autor
Tarimas de Autor

CASA LAGASCA, Tarimas de Autor Tarimas de Autor
Tarimas de Autor

Tarimas de Autor
Tarimas de Autor
Tarimas de Autor

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المطبخ

CASA LAGASCA, Tarimas de Autor Tarimas de Autor مطبخ
Tarimas de Autor

Tarimas de Autor
Tarimas de Autor
Tarimas de Autor

ننتقل إلى المطبخ وكما نرى فإن الرخام الأبيض يغلب على تصميمه فقد تم تكسية الجزيرة الوسطى من الرخام بالإضافة للحائط الذي يعلو سطح العمل.

​أما بالنسبة للخزانات

CASA LAGASCA, Tarimas de Autor Tarimas de Autor
Tarimas de Autor

Tarimas de Autor
Tarimas de Autor
Tarimas de Autor

تم استغلال الحائط الجانبي في عمل خزانات بطول الحائط تكفي لتخزين كافة الأغراض كما تم استغلال هذا الجزء لوضع الأجهزة الكهربية بشكل مدفون في وسط الخزانة، لتبدو كأنها جزء من الحائط.

​تم استغلال الجزيرة الوسطى كبار بالإضافة لكونها طاولة لإعداد الطعام مع وجود 3 كراسي عالية ليكون ركن مناسب لتناول الإفطار

CASA LAGASCA, Tarimas de Autor Tarimas de Autor مطبخ
Tarimas de Autor

Tarimas de Autor
Tarimas de Autor
Tarimas de Autor

​فوق البار تم إضافة 3 مصابيح متدلية من أعلى بشكل أنبق ومتوازن مع الكراسي

CASA LAGASCA, Tarimas de Autor Tarimas de Autor
Tarimas de Autor

Tarimas de Autor
Tarimas de Autor
Tarimas de Autor

الحمام

CASA LAGASCA, Tarimas de Autor Tarimas de Autor
Tarimas de Autor

Tarimas de Autor
Tarimas de Autor
Tarimas de Autor

تصميم الحمام بسيط وعملي على الرغم من مساحته البسيطة. وكما نرى فقد تم إضافة فاصل زجاجي ليفصل الدوش عن باقي الحمام ذو الأرضية الخشبية.

CASA LAGASCA, Tarimas de Autor Tarimas de Autor
Tarimas de Autor

Tarimas de Autor
Tarimas de Autor
Tarimas de Autor

​غرفة نوم الضيوف

CASA LAGASCA, Tarimas de Autor Tarimas de Autor
Tarimas de Autor

Tarimas de Autor
Tarimas de Autor
Tarimas de Autor

على الرغم من صغر مساحتها ولكن تم خلق إثارة وتميز فيها بتكرار استخدام الألوان المستخدمة في الخارج. فالحائط من اللون الأزرق الداكن مع وجود شق في وسط الحائط ذو سمك يجعله مستخدم كرف، باللون الأبيض ليكسر من اللون الأزرق. الأسرة الصغيرة تم تزينها بوسادات صفراء لعمل تباين وإشراق في الغرفة.

​أما غرفة النوم الرئيسية فهي تعد بسيطة في تصميمها ولكن تم إضافة عنصر جعل من هذه الغرفة فريد من نوعه… ..

CASA LAGASCA, Tarimas de Autor Tarimas de Autor
Tarimas de Autor

Tarimas de Autor
Tarimas de Autor
Tarimas de Autor

تم إضافة بانيو خرساني في منتصف الغرفة ليضيف للغرفة رومانسية

CASA LAGASCA, Tarimas de Autor Tarimas de Autor
Tarimas de Autor

Tarimas de Autor
Tarimas de Autor
Tarimas de Autor

الغرفة ملحق بها حمام ولكنه غير مغلق فمثل البانيو يمكنك رؤية حوض يعلوه مرآة كبيرة في ركن الغرفة، بالإضافة لوجود مساحة دوش مغلقة

CASA LAGASCA, Tarimas de Autor Tarimas de Autor
Tarimas de Autor

Tarimas de Autor
Tarimas de Autor
Tarimas de Autor
منزل بسيط في غاية الأناقة والرقي
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