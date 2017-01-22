جولة رائعة بين أركان شقة عصرية تركية

تنجح البساطة دائما في أن تجعل منزلك أجمل مهما كانت اختياراتك، مع الألوان الحيادية التى تصبح عنوان لمنزلك وتجمع كل عناوين الأناقة والجمال بداخله، سنقدم لك اليوم نموذج من تصميم NIYAZI ÖZÇAKAR İÇ MIMARLIK ، والذي استخدم الألوان الحيادية كلون أساسي في تصميمه وترك في كل ركن لميته الخاصة لتصبح النتيجة منزل عصري وهادئ ومثال..
عند دخولك من باب المنزل ستجد عالم متكامل من اللون الأبيض . وستلاحظ تصميم الأبواب بسيط جدا حيث مكونة من مستطيلات تتشابه مع جدار الرواق باللون الأبيض أيضا، وتأتي خزانة الأحذيه بتصميم عصري بسيط و عملي ، متعددة الاستخدامات حيث يمكن تحويلها إلى مقعد أثناء ارتدائك الحذاء.. أما تصميم المرأه فجاء ليبهرنا قليلا ، مزودة بوحدة إضاءة لتبرز جمالها ولا شك أن اختيار هذه القطعة الديكوريه باللون الأسود الأنيق ، خلق تناقض وتباين رائع. وتصميم مبتكر مزود بقطع خشبية لرف عملي، في المجمل هي إضافة رائعة للمدخل..
في بداية فراغ الاستقبال نجد غرفة الطعام، مفتوحة ومشتركة مع المعيشة، ولكن أضاف المصمم هذا الفاصل الأنيق محاولة لتخصيص مساحة محددة لها، جاءت بألوان مشتركة حيادية بتصميم بسيط للغاية، وأرضيات خشبية ذو لون فاتح..
تصميم رائع ومميز لغرفة المعيشة بخطوط حديثة وألوان جذابة، كل عنصر في التصميم له إطلالة مميزة، مكتبة حديثة وسجادة أنيقة بنقوش هندسة رائعة وتصميم بسيط للكراسي والأرائك..
ومن جهة شظهر وجه أخر للتصميم، حيث استغل المصمم الشبابيك للحفاظ على الإضاءة الطبيعية وأشعة الشمس وأن يجعل التصميم مشرق دائما، مع لمسة رائعة من الطبيعة الخلابة كافية لتجعل التصميم أجمل بالتأكيد..
غرفة معيشة خاصةهو اجمل ما يضاف لبيتك ، تصميم يتميز بالحيويه و البساطة ، حيث نجد أريكه باللون الرمادي الفاتح تحتوي على ورود صغيره بألوان الوردي و الأوف وايت بشكل ينبض بالحيويه و كرسي أبيض بتصميم جذاب مع طاولة دائريه بسيطه ..
تصميم غرفة النوم الرئيسية على الطراز الحديث، و نلاحظ إستخدام الأحجار في خلفية السرير تربعت صيحة الأحجار على عرش ديكورات الجدران، مما زاده جمالاً و تميزاً . إضافة لمسة جريئة بالون الأحمر ، حيث إستخدم المصمم قطع ديكوريه حمراء و كرسي تسريحه باللون الأحمر،وجاءت هذه الفكرة لتكسر روتين اللون الأبيض والذي استخدمه المصمم ليضيف تأثير بصري وشعور بالاتساع، مع المرايات كحل مثالي للمساحات الضيقة..
استخدم المصمم نافذة كبيرة مغطاة بحصيرة إلكترونية ذات تحكم عن بعد، تستخدم بكثرة في المكاتب والشركات، تصميم مميز ومبتكر للمكتب متصل بمكتبة عملية وأرفف لتنظيم كتبك المفضلة، استخدام ورق الجدران في أي غرفة يزيد من قيمتها ويضيف لها لمسة تجعلها دائما جميلة ومبهرة، وبالأبيض والأسود اختار المصمم هذه اللوحة ليزين بها فراغ العمل الخاص بصاحب المنزل..
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