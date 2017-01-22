جولة رائعة بين أركان شقة عصرية تركية

عند دخولك من باب المنزل ستجد عالم متكامل من اللون الأبيض . وستلاحظ تصميم الأبواب بسيط جدا حيث مكونة من مستطيلات تتشابه مع جدار الرواق باللون الأبيض أيضا، وتأتي خزانة الأحذيه بتصميم عصري بسيط و عملي ، متعددة الاستخدامات حيث يمكن تحويلها إلى مقعد أثناء ارتدائك الحذاء.. أما تصميم المرأه فجاء ليبهرنا قليلا ، مزودة بوحدة إضاءة لتبرز جمالها ولا شك أن اختيار هذه القطعة الديكوريه باللون الأسود الأنيق ، خلق تناقض وتباين رائع. وتصميم مبتكر مزود بقطع خشبية لرف عملي، في المجمل هي إضافة رائعة للمدخل..