الإضاءة صاحبة المفعول السحري لأي تصميم، وخاصة غن كانت مبتكرة وحديثة ومتبعة نظام رائع يبرز جمال العناصر المختلفة في المنزل، هناك عدة أنواع مختلفة للإضاءة سواء كانت مباشرة او غير مباشرة، وحدات مركزية او مصابيح معلقة ، نجفات بمختلف انماطها أو خطوط إضاءة LED ، هناك تقسيم آخر .. لإضاءات خاصة بالسقف والجدران والأرضيات، واليوم اخترنا لك نوعا واحد نتجول بين نماذجه ونتامله جيدا لنختار ما يناسبنا، وبالتأكيد هوميفاي اختارت لك 30 تصميم مميز لأسقف حديثة ذات إضاءة خاصة ..