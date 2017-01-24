الإضاءة صاحبة المفعول السحري لأي تصميم، وخاصة غن كانت مبتكرة وحديثة ومتبعة نظام رائع يبرز جمال العناصر المختلفة في المنزل، هناك عدة أنواع مختلفة للإضاءة سواء كانت مباشرة او غير مباشرة، وحدات مركزية او مصابيح معلقة ، نجفات بمختلف انماطها أو خطوط إضاءة
LED ، هناك تقسيم آخر .. لإضاءات خاصة بالسقف والجدران والأرضيات، واليوم اخترنا لك نوعا واحد نتجول بين نماذجه ونتامله جيدا لنختار ما يناسبنا، وبالتأكيد هوميفاي اختارت لك 30 تصميم مميز لأسقف حديثة ذات إضاءة خاصة ..
من أبسط أسس التصميم الهندسي هو التماثل وهو أكثر ما يريح العين، هنا قرر المصمم تأكيدها بإضاءة متماثلة رائعة ذات لون برتقالي ساخن…
فقط بوحدات إضاءة صغيرة جدا، هلق المصمم إطلالة متميزة للفراغ ككل..
حيث أن لمسات الإضاءة لا حدود لها، يمكنك إضافة عدة أنواع مختلفة لوحدات الإضاءة أو الأسلوب المتبع، سواء كان حدود إضاءة حديثة أو وحداتت صغيرة موزعة بشكل عشوائي او منتظم..
بيت النور هو ببساطة جيب خاص بداخل السقف ويركب فيها إضاءة خفية نتحكم في شدتها أو لونها حسب الرغبة..
اختلاف المستويات في السقف المعلق يمكن تأكيده بعدة أشكال، ومنهم الإضاءة الغير مباشرة..
لا تتردد في إضافة إضاءة بمكتبتك لسقف خاص بها لتبرز جمالها..
كل ما ستحتاجه في منزلك هو تأكيد الفراغات باختلاف المستويات للسقف عن طريق الألواح الجبسية المصنعة
جيبسوم بورد مزودة بفتحات تكييف ووحدات إضاءة مختلفة..
بطريقة جذابة صمم هذا السقف مزود بإضاءة بألوان دافئة خاصة، والأجمل هو النعومة التى اختارها المصمم لجانب واحد من التصميم..
بطريقة مزدوجة يتم توزيع وحدات إضاءة خاصة بالسقف ، بشكل منظم جدا وأنيق لإضاءة الفراغ بطريقة سليمة وناجحة..
ومن المعتاد استخدام الأبيض في الأسقف خاصة في المساحات الضيقة والارتفاعات المحدودة ولكن في هذا التصميم اختيار لون جديد هو لمسة جريئة، لون رمادي مضاف إليه وحدات إضاءة موزعة بشكل منظم..
وبلمسة خفية أضاف المصمم إضاءة غير مبائرة بطريقة عكسية لتلقي بظلالها على الجدار وتغير من المشهد تماما..
لا يقتصر توزيع الإضاءة على الأسقف ولكن الجدران لها نصيب كبير في هذا التصميم..
وفي منتصف الفراغ تتمركز وحدة إضاءة رائعة ونحاوطها ببيوت نور بألوان دافئة لتكسر برودة التصميم العصري الحديث..
برغم الحفاظ على الإضاءة الطبيعية أضاف المصمم نوعين من الإضاءة الصناعية ليخلق مزيج رائع ..
خطوط الإضاءة المنتظمة تخلق تشكيل في السقف مختلف ومميز، بالإضافة إلى وحدات خشبية رائعة ومميزة..
وفي طرقة المنزل يمكنك تصميم السقف الداخلي بشكل مبتكر وإضاءة بلون أبيض مناسب للمساحات الضيقة..
يمكنك استخدام مصدر ضوء واحد بعدة وظائف وأشكال ، فيظهر في أماكن على هيئة ضوء مباشر ورئيسي وأماكن أخرى كإضاءة غير مباشرة..
أحيانا يلجأ المصمم لتغيير هندسة السقف لاستغلال ضوء الشمس بأكبر قدر ممكن، مع خطوط إضاءة حديثة رائعة تؤكد فتحة السقف وتزينها ..
لا حاجة للمبالغة في مصادر الإضاءة واختلاف أساليبها لتصميم أجمل، ولكن دائما البساطة هي مفتاح جمال أي تصميم..
توزيع وحدات مركزة تساعدنا في توزيع مناسب وإبراز عناصر وأركان معينة..
LED من أكثر وحدات الإضاءة انتشارا لتكلفتها المناسبة وسهولة تركيبها ومرونتها ..
دائما نقع في خطأ شائع وهو إهمال الأركان وعدم الاهتمام بإضاءتها بشكل مناسب، هنا المصمم استخدم بيت النور بشكل مناسب..
لا تتردد في إضافة وحدات إضاءة في أماكن غير متوقعة، كمثل هذا النموذج خلال مجرى الباب أضيف مصباح صغير ..
عندما تجتمع الإضاءة الطبيعية مع إضضاءة مميزة للسقف يخلق ذلك مزيج رائع لا مثيل له..
قام المصمم بتوزيع وحدات إضاءة صغيرة جدا واختيار تصميم معلق للسقف الخاص ببمر هذا المنزل، لنشعر بأننا داخل قاعة مميزة ..
مهما اختلف الهيكل الخاص بسقف منزلك بخطوات بسيطة وتخطيط ذكي ستنجح بإضاءته بشكل مناسب وسليم..
احيانا نفضل العشوائية في توزيع وحدات الإضاءة، هذا يناسب من لا يفضل النمطية ..
وأسهل طرق نشر الإضاءة هي الأسطح العاكسة كالمرايا والمواد اللامعة، لتشعر بقوة الضوء وتعدد مصادره..
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