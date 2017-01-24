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30 تصميم مميز لأسقف حديثة ذات إضاءة خاصة

آية منير آية منير
Ristrutturazione Appartamento, Elia Falaschi Fotografo Elia Falaschi Fotografo غرفة السفرة
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الإضاءة صاحبة المفعول السحري لأي تصميم، وخاصة غن كانت مبتكرة وحديثة ومتبعة نظام رائع يبرز جمال العناصر المختلفة في المنزل، هناك عدة أنواع مختلفة للإضاءة سواء كانت مباشرة او غير مباشرة، وحدات مركزية او مصابيح معلقة ، نجفات بمختلف انماطها أو خطوط إضاءة LED ، هناك تقسيم آخر .. لإضاءات خاصة بالسقف والجدران والأرضيات، واليوم اخترنا لك نوعا واحد نتجول بين نماذجه ونتامله جيدا لنختار ما يناسبنا، وبالتأكيد هوميفاي اختارت لك 30 تصميم مميز لأسقف حديثة ذات إضاءة خاصة ..

1 – ظلال وتماثل..

la casa di Angelo e Savina, yesHome yesHome غرفة المعيشة
yesHome

yesHome
yesHome
yesHome

من أبسط أسس التصميم الهندسي هو التماثل وهو أكثر ما يريح العين، هنا قرر المصمم تأكيدها بإضاءة متماثلة رائعة ذات لون برتقالي ساخن…

2 – تخطيط أفضل..

casa moderna a Roma, NicArch NicArch مطبخ
NicArch

NicArch
NicArch
NicArch

إن كنت تمتلك فراغ مفتوح يجمع عدة فراغات معا ، مطبخ ومعيشة وطعام في مكان واحد، يمكنك تمييزهم بتصميم سقف مبتكر وتأكيردهم بخطوط إضاءة حديثة..

3 – وحدات إضاءة صغيرة ..

CASA MNC, Tramas Tramas غرفة المعيشة
Tramas

Tramas
Tramas
Tramas

فقط بوحدات إضاءة صغيرة جدا، هلق المصمم إطلالة متميزة للفراغ ككل..

4 – إضاءة بلا حدود..

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

حيث أن لمسات الإضاءة لا حدود لها، يمكنك إضافة عدة أنواع مختلفة لوحدات الإضاءة أو الأسلوب المتبع، سواء كان حدود إضاءة حديثة أو وحداتت صغيرة موزعة بشكل عشوائي او منتظم..

5 – بيت نور..

Appartamento 70mq, zero6studio - Studio Associato di Architettura zero6studio - Studio Associato di Architettura غرفة المعيشة
zero6studio – Studio Associato di Architettura

zero6studio - Studio Associato di Architettura
zero6studio – Studio Associato di Architettura
zero6studio - Studio Associato di Architettura

بيت النور هو ببساطة جيب خاص بداخل السقف ويركب فيها إضاءة خفية نتحكم في شدتها أو لونها حسب الرغبة..

6 – اختلاف المستويات ..

​SINUOSA PLASTICITA', GIOIA Biagio ARCHITETTO GIOIA Biagio ARCHITETTO غرفة المعيشة
GIOIA Biagio ARCHITETTO

GIOIA Biagio ARCHITETTO
GIOIA Biagio ARCHITETTO
GIOIA Biagio ARCHITETTO

اختلاف المستويات في السقف المعلق يمكن تأكيده بعدة أشكال، ومنهم الإضاءة الغير مباشرة..

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7 – مكتبة خاصة..

Interior design of a villa, F_Studio+ dell'Arch. Davide Friso F_Studio+ dell'Arch. Davide Friso Living roomLighting
F_Studio+ dell&#39;Arch. Davide Friso

Interior design of a villa

F_Studio+ dell'Arch. Davide Friso
F_Studio+ dell&#39;Arch. Davide Friso
F_Studio+ dell'Arch. Davide Friso

لا تتردد في إضافة إضاءة بمكتبتك لسقف خاص بها لتبرز جمالها..

8 – تصميم بسيط..

"Tabula rasa", Agostinelli Architetti - Green Interior Design Agostinelli Architetti - Green Interior Design غرفة المعيشة
Agostinelli Architetti – Green Interior Design

Agostinelli Architetti - Green Interior Design
Agostinelli Architetti – Green Interior Design
Agostinelli Architetti - Green Interior Design

كل ما ستحتاجه في منزلك هو تأكيد الفراغات باختلاف المستويات للسقف عن طريق الألواح الجبسية المصنعة جيبسوم بورد مزودة بفتحات تكييف ووحدات إضاءة مختلفة..

10 – تصميم جذاب..

Tagli Plastici, Rosy Gioia Architetto Rosy Gioia Architetto غرفة المعيشة
Rosy Gioia Architetto

Rosy Gioia Architetto
Rosy Gioia Architetto
Rosy Gioia Architetto

بطريقة جذابة صمم هذا السقف مزود بإضاءة بألوان دافئة خاصة، والأجمل هو النعومة التى اختارها المصمم لجانب واحد من التصميم..

11 – توزيع مزدوج..

casa KUBE, Stefania Paradiso Architecture Stefania Paradiso Architecture غرفة المعيشة
Stefania Paradiso Architecture

Stefania Paradiso Architecture
Stefania Paradiso Architecture
Stefania Paradiso Architecture

بطريقة مزدوجة يتم توزيع وحدات إضاءة خاصة بالسقف ، بشكل منظم جدا وأنيق لإضاءة الفراغ بطريقة سليمة وناجحة..

12 – لون مختلف..

Casa "Elle" bianca e grigia, MAMESTUDIO MAMESTUDIO غرفة المعيشة
MAMESTUDIO

MAMESTUDIO
MAMESTUDIO
MAMESTUDIO

ومن المعتاد استخدام الأبيض في الأسقف خاصة في المساحات الضيقة والارتفاعات المحدودة ولكن في هذا التصميم اختيار لون جديد هو لمسة جريئة، لون رمادي مضاف إليه وحدات إضاءة موزعة بشكل منظم..

13 – إضاءة غير مباشرة..

AM HOUSE, SANSON ARCHITETTI SANSON ARCHITETTI غرفة المعيشة
SANSON ARCHITETTI

SANSON ARCHITETTI
SANSON ARCHITETTI
SANSON ARCHITETTI

وبلمسة خفية أضاف المصمم إضاءة غير مبائرة بطريقة عكسية لتلقي بظلالها على الجدار وتغير من المشهد تماما..

14 – توزيع مختلف..

Interior design "Blades Lights " - Roma , Arch. Lamberto Grutter Arch. Lamberto Grutter غرفة المعيشة
Arch. Lamberto Grutter

Arch. Lamberto Grutter
Arch. Lamberto Grutter
Arch. Lamberto Grutter

لا يقتصر توزيع الإضاءة على الأسقف ولكن الجدران لها نصيب كبير في هذا التصميم..

15 – المركزية..

Casa M, tizianavitielloarchitetto tizianavitielloarchitetto غرفة المعيشة
tizianavitielloarchitetto

tizianavitielloarchitetto
tizianavitielloarchitetto
tizianavitielloarchitetto

وفي منتصف الفراغ تتمركز وحدة إضاءة رائعة ونحاوطها ببيوت نور بألوان دافئة لتكسر برودة التصميم العصري الحديث..

16 – أساليب مختلفة..

Casa M, tizianavitielloarchitetto tizianavitielloarchitetto غرفة السفرة
tizianavitielloarchitetto

tizianavitielloarchitetto
tizianavitielloarchitetto
tizianavitielloarchitetto

برغم الحفاظ على الإضاءة الطبيعية أضاف المصمم نوعين من الإضاءة الصناعية ليخلق مزيج رائع ..

17 – خطوط إضاءة حديثة..

Casa AS, Nicola Sacco Architetto Nicola Sacco Architetto غرفة المعيشة
Nicola Sacco Architetto

Nicola Sacco Architetto
Nicola Sacco Architetto
Nicola Sacco Architetto

خطوط الإضاءة المنتظمة تخلق تشكيل في السقف مختلف ومميز، بالإضافة إلى وحدات خشبية رائعة ومميزة..

18 – أفكار مبتكرة ..

Casa T, ArchitetturaTerapia® ArchitetturaTerapia® الممر الحديث، المدخل و الدرج
ArchitetturaTerapia®

ArchitetturaTerapia®
ArchitetturaTerapia®
ArchitetturaTerapia®

وفي طرقة المنزل يمكنك تصميم السقف الداخلي بشكل مبتكر وإضاءة بلون أبيض مناسب للمساحات الضيقة..

19 – تعدد وظائف..

Appartamento su litorale romano, Lorenzo Pagnini Architetto Lorenzo Pagnini Architetto غرفة المعيشة
Lorenzo Pagnini Architetto

Lorenzo Pagnini Architetto
Lorenzo Pagnini Architetto
Lorenzo Pagnini Architetto

يمكنك استخدام مصدر ضوء واحد بعدة وظائف وأشكال ، فيظهر في أماكن على هيئة ضوء مباشر ورئيسي وأماكن أخرى كإضاءة غير مباشرة..

20 – أسقف مائل..

home L, Lemayr Thomas Lemayr Thomas مطبخ
Lemayr Thomas

Lemayr Thomas
Lemayr Thomas
Lemayr Thomas

أحيانا يلجأ المصمم لتغيير هندسة السقف لاستغلال ضوء الشمس بأكبر قدر ممكن، مع خطوط إضاءة حديثة رائعة تؤكد فتحة السقف وتزينها ..

21 – البساطة ..

Cucina su misura - Formarredo Due & Key Sbabo Cucine, Formarredo Due design 1967 Formarredo Due design 1967 مطبخ White
Formarredo Due design 1967

Formarredo Due design 1967
Formarredo Due design 1967
Formarredo Due design 1967

لا حاجة للمبالغة في مصادر الإضاءة واختلاف أساليبها لتصميم أجمل، ولكن دائما البساطة هي مفتاح جمال أي تصميم..

22 – وحدات مركزة..

Ambiti che nascono intorno ad un vincolo presistente, Silvia Panaro Architettura e Design Silvia Panaro Architettura e Design غرفة المعيشة
Silvia Panaro Architettura e Design

Silvia Panaro Architettura e Design
Silvia Panaro Architettura e Design
Silvia Panaro Architettura e Design

توزيع وحدات مركزة تساعدنا في توزيع مناسب وإبراز عناصر وأركان معينة..

23 – إضاءة LED

Parapharmacy "D", Marco Maria Statella - Architect Marco Maria Statella - Architect مساحات تجارية مكاتب ومحلات
Marco Maria Statella – Architect

Marco Maria Statella - Architect
Marco Maria Statella – Architect
Marco Maria Statella - Architect

LED من أكثر وحدات الإضاءة انتشارا لتكلفتها المناسبة وسهولة تركيبها ومرونتها ..

24 – إضاءة الأركان..

Intervento di ristrutturazione di un appartamento a Roma in via Delle Cave, NicArch NicArch الممر الحديث، المدخل و الدرج
NicArch

NicArch
NicArch
NicArch

دائما نقع في خطأ شائع وهو إهمال الأركان وعدم الاهتمام بإضاءتها بشكل مناسب، هنا المصمم استخدم بيت النور بشكل مناسب..

25 – أماكن غير متوقعة..

Ambiti che nascono intorno ad un vincolo presistente, Silvia Panaro Architettura e Design Silvia Panaro Architettura e Design غرفة نوم
Silvia Panaro Architettura e Design

Silvia Panaro Architettura e Design
Silvia Panaro Architettura e Design
Silvia Panaro Architettura e Design

لا تتردد في إضافة وحدات إضاءة في أماكن غير متوقعة، كمثل هذا النموذج خلال مجرى الباب أضيف مصباح صغير ..

26 – مزيج رائع..

Ristrutturazione appartamento, Cristiano Rossi Interior Designer Cristiano Rossi Interior Designer غرفة المعيشة خشب White
Cristiano Rossi Interior Designer

Cristiano Rossi Interior Designer
Cristiano Rossi Interior Designer
Cristiano Rossi Interior Designer

عندما تجتمع الإضاءة الطبيعية مع إضضاءة مميزة للسقف يخلق ذلك مزيج رائع لا مثيل له..

27 – ممر أنيق..

homify الممر الحديث، المدخل و الدرج
homify

homify
homify
homify

قام المصمم بتوزيع وحدات إضاءة صغيرة جدا واختيار تصميم معلق للسقف الخاص ببمر هذا المنزل، لنشعر بأننا داخل قاعة مميزة ..

28 – هيكل مختلف..

Ristrutturazione Residenza - Roma, Studio Racheli Architetti Studio Racheli Architetti غرفة المعيشة
Studio Racheli Architetti

Studio Racheli Architetti
Studio Racheli Architetti
Studio Racheli Architetti

مهما اختلف الهيكل الخاص بسقف منزلك بخطوات بسيطة وتخطيط ذكي ستنجح بإضاءته بشكل مناسب وسليم..

29 – توزيع بشكل عشوائي..

Ristrutturazione Appartamento, Elia Falaschi Fotografo Elia Falaschi Fotografo غرفة السفرة
Elia Falaschi Fotografo

Elia Falaschi Fotografo
Elia Falaschi Fotografo
Elia Falaschi Fotografo

احيانا نفضل العشوائية في توزيع وحدات الإضاءة، هذا يناسب من لا يفضل النمطية ..

29 – شريط لامع..

Selezione di Progetti, A2pa A2pa غرفة المعيشة White
A2pa

A2pa
A2pa
A2pa

وبشكل أو بآخر يمكنك إضافة شريط لامع يعكس الإضاءة وينشرها بشكل مميز..

30 – أسطح عاكسة..

Bedroom Filippo Colombetti, Architetto غرفة نوم خشب Grey
Filippo Colombetti, Architetto

Bedroom

Filippo Colombetti, Architetto
Filippo Colombetti, Architetto
Filippo Colombetti, Architetto

وأسهل طرق نشر الإضاءة هي الأسطح العاكسة كالمرايا والمواد اللامعة، لتشعر بقوة الضوء وتعدد مصادره..

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