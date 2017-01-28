تضج حياتنا الآن بالصخب والانشغال أكثر من أي وقتٍ مضى، ويمضي الكثيرون معظم أوقاتهم في مكاتب العمل أو في الطريق أكثر مما يقضونها داخل المنزل، فضلًا عن كون الحياة أصبحت سريعة بشكلٍ لا يُصدق، وهو ما لا يعتبره الكثيرون أمرًا طبيعيًا ولا يستطيعون التأقلم معه. لذا، يلجأ بعض الناس أثناء اختيار التصميم والأثاث المناسب لمنزل، باختيار نمط حيوي وعصري بروح ولمسة من الطبيعة، تبعث على الشعور بالاسترخاء والراحة والهدوء.
إضافة لمسات من الطبيعة للأثاث والتصميم الداخلي للمنزل يجعله يبدو وكأنه حديقة خاصة مليئة بالورود، كما أن المنزل غير المنظم والفوضوي غير مريح أبدًا. يتطلب الحصول على منزل عصري بلمسات من الطبيعة اتباع بعض الخطوات البسيطة والأساسية لجعل البيت يبدو أكثر انسجامًا وهدوء للشعور فيه بالراحة بعد يوم عمل شاق.
أبرز ما يميز المنازل العصرية ذات الطابع الريفي، أو التي تحتوي على لمسات من الطبيعة، هو حسن استغلال المساحة. إذ يتم استغلال كل المساحة الممكنة بطريقة عصرية وعن طريق استخدام قطع أثاث مميزة ومصنعة بطريقة خاصة لتوفير مساحة للتحرك بحرية داخل الغرفة، مع إمكانية استخدامها لأغراض مختلفة، للتخزين مثلًا.
من أفضل الأفكار التي يمكن استخدامها في التصميم الداخلي للمنزل، هي إضافة مكتبة بحجمٍ مناسب في مساحة خاصة، وإحاطة نفسك بالكتب من كل جانب، مع التركيز على اختيار قطع الأثاث البسيطة ذات الألوان الفاتحة المميزة، مثل اللون الأصفر، واختيار بعض قطع الأثاث المصنوعة من الخشب، مثل الخزانة وبعض الطاولات الصغيرة التي تستخدم لعدة أغراض مختلفة مع إمكانية إضافة سجادة ناعمة صغيرة. كل هذا يساعد على خلق جو أكثر هدوءًا واسترخاء.
يجب مراعاة اختيار ألوان طلاء خاصة ومميزة داخل منزلك، مع الاهتمام بتنسيق الألوان للشعور بالتناغم، مما يؤثر تأثيرًا إيجابيًا على حالتك المزاجية، والشعور بالهدوء والاسترخاء. يفضل المزج بين اللون الأبيض ولون من الطبيعة، مثل الأخضر، الذي يرمز إلى الشجر والبهجة، ويوفر جو من الحيوية والراحة. بالإضافة إلى إمكانية استخدام بعض قطع الأثاث المصنوعة من الخشب والتي ترمز بدورها إلى الطبيعة الخلابة، مثل استخدام أرضيات خشبية، وكذلك طاولة من الخشب الفاتح.
ترتيب المساحة الداخلية في منزلك، وإزالة الفوضى يغرس الشعور بالتخلص من الارتباك و الاختلال النفسي. فمن الرائع الاهتمام بتنظيم الأغراض والأثاث واستبدال العناصر غير المفيدة بأخرى تبعث على الهدوء وتجلب لك السلام النفسي، مثل إضافة بعض الصور العائلية، والزهور والنباتات التي ترمز إلى الطبيعة الخلابة.
استخدام الجدران الحجرية باعتبارها جزء من الديكور الداخلي، من أبسط وأكثر الخطوات الأساسية في إدراج الطبيعة داخل منزلك، كما أن اختيار ألوان الطلاء الفاتحة، مثل الأبيض، لها تأثير قوي وعميق في تحسين مزاجك، والشعور بالهدوء والاسترخاء والهدوء. فضلًا عن عدم التكلف في اختيار قطع الأثاث، واستخدام القطع صغيرة الحجم وبسيطة التصميم.
تُعد الإضاءة من أهم الخطوات، إذ يتسلل ضوء الشمس الطبيعي إلى داخل الغرفة وحتى أعماق روحك. لذا تعمد إدخال أشعة الشمس الطبيعية إلى الغرفة مع مراعاة استخدام ستائر ذات ألوان فاتحة واسحب الستائر على الجانبين. ضوء النهار مشرق ويساعد على الشعور بالحيوية والنشاط، فضلًا عن كونه يجذب الطبيعة إلى داخل منزلك.
نلاحظ التركيز على استخدام اللون الأبيض البراق في تصميم الحمام، المتمثل في الحوض، الجدران، السقف والأرضية. يفضل استخدام اللون الأبيض في المساحات الصغيرة الشعور بالاتساع الوهمي، فضلًا عن كونه لون حيوي ونقي يرمز للطبيعة.
يمكن تخصيص مساحة صغيرة للجلوس و استخدام الوسائد الأرضية، مع إضافة بعض العناصر المستوحاة من الطبيعة مثل الأشجار والنباتات، مع مراعاة توفير إضاءة مميزة داخل المكان.
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