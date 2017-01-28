تضج حياتنا الآن بالصخب والانشغال أكثر من أي وقتٍ مضى، ويمضي الكثيرون معظم أوقاتهم في مكاتب العمل أو في الطريق أكثر مما يقضونها داخل المنزل، فضلًا عن كون الحياة أصبحت سريعة بشكلٍ لا يُصدق، وهو ما لا يعتبره الكثيرون أمرًا طبيعيًا ولا يستطيعون التأقلم معه. لذا، يلجأ بعض الناس أثناء اختيار التصميم والأثاث المناسب لمنزل، باختيار نمط حيوي وعصري بروح ولمسة من الطبيعة، تبعث على الشعور بالاسترخاء والراحة والهدوء.

إضافة لمسات من الطبيعة للأثاث والتصميم الداخلي للمنزل يجعله يبدو وكأنه حديقة خاصة مليئة بالورود، كما أن المنزل غير المنظم والفوضوي غير مريح أبدًا. يتطلب الحصول على منزل عصري بلمسات من الطبيعة اتباع بعض الخطوات البسيطة والأساسية لجعل البيت يبدو أكثر انسجامًا وهدوء للشعور فيه بالراحة بعد يوم عمل شاق.