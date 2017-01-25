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منزل رائع لأصحاب الذوق الرفيع

آية منير آية منير
homify مساحات تجارية
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لأصحاب الذوق الرفيع وعاشقين التفاصيل الأنيقة إليكم هذه الجولة هدية من هوميفاي لكم من تصميم HEATHFIELD & CO، منزل رائع بتفاصيل مدهشة، ورغم اختلاف الذوق الفني لكل شخص، فهناك من يفضل أن يعيش في منزل مودرن بسيط، أو كلاسيكي يتميز بالفخامه أو نمط اسكندنافي يتميز بلمسة دفء، ولكن هذا النموذج سيرضي جميع الأذواق لأنه يتميز بالسلاسة والبساطة في كافة عناصره سواء في تشطيب المنزل، الأثاث أو حتى في الاكسسوارات المستخدمة.

غرفة معيشة..

homify مساحات تجارية
homify

homify
homify
homify

منزل ذو ارتفاع خاص يتألق بنجفة حديثة متميزة ويزينه تصميم تقليدي للدرج، تصميم غرفة معيشة صغيرة على الطراز الحديث أريكة ناعمة حديثة وبلون محايد، الألوان الدافئة لها سحر خاص مع إضاءة خاصة، اختلاف ألوان الخشب المستخدم في التصميم ليخلق تباين رائع وتناغم مع الألوان الدافئة..

مدفأة..

homify مساحات تجارية
homify

homify
homify
homify

مدفأة ذات تصميم خاص من الحجر، مزيج رائع بين الكلاسيكية والحداثة رائع، بالإضافة إلى استخدام وحدات من الخشب كما هو مع معالجته بطريقة سليمة للحفاظ على حالته، لم ينس المصمم وحدات الإضاءة والتى تترك تأثير خاص..

تراس مفتوح ..

homify مساحات تجارية
homify

homify
homify
homify

حافظ المصمم على تواصل المنزل مع الطبيعة المحيطة به عن طريق تراس مفتوح بسقف معلق خشبي، ولمسات باللون الأخضر ونباتات أنيقة تزينه جنبا إلى جنب مع جدار حجري رائع، وباب منطبق متميز للحفاظ على الخصوصية المطلوبة..

غرفة نوم رئيسية

homify مساحات تجارية
homify

homify
homify
homify

وعلى نمط الفنادق صممت هذه الغرفة على طراز كلاسيكي حديث بسرير عظيم يتوسط الغرفة على عكس ما تعودنا بوجوده في ركن من أركان الغرفة ولكن ابتكر المصمم مكان مختلف هذه المرة، وبألوان محايدة دافئة، الإضاءة الطبيعة لها سحر خاص ومبهج ومشرق وتأثير متميز على أي تصميم، كما ترى امامك في هذا التصميم، مع إضافة ستائر عازلة لتحقيق الخصوصية المطلوبة..

تفاصيل خاصة..

homify مساحات تجارية
homify

homify
homify
homify

كلما اقتربنا من كل عنصر في هذا المنزل ستجد من التفاصيل ما ستعشقه وتحبه، وفي غرفة النوم هذه ستجد كومودينو من الخشب مع أباجورة كلاسيكية، وإضاءة خاصة لمحبي القراءة معلقة جانبا، وهناك بعيدا يوجد نصر آخر سيخطف نظرك له، تسريحة صغيرة مزودة بمقعد أنثوي رائع..

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