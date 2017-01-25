منزل رائع لأصحاب الذوق الرفيع

لأصحاب الذوق الرفيع وعاشقين التفاصيل الأنيقة إليكم هذه الجولة هدية من هوميفاي لكم من تصميم HEATHFIELD & CO، منزل رائع بتفاصيل مدهشة، ورغم اختلاف الذوق الفني لكل شخص، فهناك من يفضل أن يعيش في منزل مودرن بسيط، أو كلاسيكي يتميز بالفخامه أو نمط اسكندنافي يتميز بلمسة دفء، ولكن هذا النموذج سيرضي جميع الأذواق لأنه يتميز بالسلاسة والبساطة في كافة عناصره سواء في تشطيب المنزل، الأثاث أو حتى في الاكسسوارات المستخدمة.