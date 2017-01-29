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15 فكرة لأسقف ذات إضاءة ساحرة

Marwa Hasan Marwa Hasan
home L, Lemayr Thomas Lemayr Thomas مطبخ
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هناك الكثير من الطرق لتزين الأسقف ولكن أجملهم هي الإضاءة، فالإضاءة  في الأساس تعمل كعنصر وظيفي لإنارة الفراغات كما أنها فرصة لتجميل الغرف من خلال عناصر الإضاءة المختلفة. 

فكيف يمكنك استغلال الإضاءة في تجميل منزلك هذا ما سنتعرف عليه من خلال مفال اليوم والذي سنعرض فيه أمثلة متنوعة لأسقف ذات تصميم متميز ومعاصرة، فتابعونا.

​1.فراغ مفتوح

casa moderna a Roma, NicArch NicArch مطبخ
NicArch

NicArch
NicArch
NicArch

ما يميز هذا الفراغ المفتوح  ويحدد المساحات المختلفة في فراغ الاستقبال من غرفة معيشة، لمطبخ وغرفة طعام هو توزيع المساحات في السقف مع وجود بيت النور حول الأجزاء البارزة من السقف مع تدلي مصابيح من السقف كإضاءة موجهة عند الحاجة.

2.وهج مثالي

la casa di Angelo e Savina, yesHome yesHome غرفة المعيشة
yesHome

yesHome
yesHome
yesHome

أحدث صيحات الإضاءة هي بعمل بيت النور بشكل يجعل سقف الغرفة مشرق. فتركيبه سهل كما أنه يوزع الإضاءة في أرجاء الغرفة ويزيد من فاعلية الإنارة.

​3.خطوط وزوايا

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

في هذا التصميم البسيط تم اللعب بخطوط السقف بشكل رائع وبزوايا مختلفة لتكون النتيجة سقف مثير ومتميز.

​4.كشافات spotlight

Interior design of a villa, F_Studio+ dell'Arch. Davide Friso F_Studio+ dell'Arch. Davide Friso Living roomLighting
F_Studio+ dell&#39;Arch. Davide Friso

Interior design of a villa

F_Studio+ dell'Arch. Davide Friso
F_Studio+ dell&#39;Arch. Davide Friso
F_Studio+ dell'Arch. Davide Friso

على الرغم من وجود تشكيلات في السقف ولكم تم الإكتفاء بوجود كشافات فقط في الحائط الرئيسي ليركز الضوء على اللوحات الفنية المعلقة فوق الأرفف الزجاجية.

5.سقف ملون

Casa "Elle" bianca e grigia, MAMESTUDIO MAMESTUDIO غرفة المعيشة
MAMESTUDIO

MAMESTUDIO
MAMESTUDIO
MAMESTUDIO

يمكنك اللعب بالطلاء والإضاءة سوياً للحصول على سقف غير تقليدي.

6.أشكال هندسبة

Casa M, tizianavitielloarchitetto tizianavitielloarchitetto غرفة المعيشة
tizianavitielloarchitetto

tizianavitielloarchitetto
tizianavitielloarchitetto
tizianavitielloarchitetto

انظر لهذا السقف الرائع ذو التشكيلات الهندسية الغائرة لبيت النور والتي يحدها وهج الإضاءة الليد الصفراء والتي تعطي للغرفة أناقة وخاصة مع المصابيح المتدلية من منتصف هذه الأشكال.

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7.إضاءة خطية

Casa AS, Nicola Sacco Architetto Nicola Sacco Architetto غرفة المعيشة
Nicola Sacco Architetto

Nicola Sacco Architetto
Nicola Sacco Architetto
Nicola Sacco Architetto

يمكنك إضافة إضاءة بأي شكل يحلو لك، وحسب تصميم السقف لتوزيع الإضاءة بشكل متميز.

8.ألوان الإضاءة

Appartamento su litorale romano, Lorenzo Pagnini Architetto Lorenzo Pagnini Architetto غرفة المعيشة
Lorenzo Pagnini Architetto

Lorenzo Pagnini Architetto
Lorenzo Pagnini Architetto
Lorenzo Pagnini Architetto

تأتيالإضاءة بأكثر من لون، فهناك الإضاءة الباردة والدافئة. الإضاءة الباردة تعطي رؤية أفضل وتماثل في لونها الضوء الطبيعي أما الإضاءة الدافئة فهي تعطي حميمية للفراغات.

9.الإضاءة الطبيعية

home L, Lemayr Thomas Lemayr Thomas مطبخ
Lemayr Thomas

Lemayr Thomas
Lemayr Thomas
Lemayr Thomas

لا يوجد غنى عن الإضاءة الطبيعة ولكن يجب إعداد الغرف بحيث تستخدم في جميع أوقات اليوم بنفس الكفاءة. فهنا تم عمل إضاءة للسقف مع إضاءة حائط،ليعملوا سوياً وتكون بديل عن الضوء الطبيعي في الليل.

​10.إنارة الأركان

Intervento di ristrutturazione di un appartamento a Roma in via Delle Cave, NicArch NicArch الممر الحديث، المدخل و الدرج
NicArch

NicArch
NicArch
NicArch

يمكنك تسليط الضوء على أركان الغرف ذات التفاصيل المشوقة. فلا يوجد أسوأ من الأركان المهملة والمظلمة ولكن بعد إنارتها فستتمكن من استغلالها كركن للقراءة أو لعمل مكتبة أنيقة.

​11.إضاءة موجهة

Ambiti che nascono intorno ad un vincolo presistente, Silvia Panaro Architettura e Design Silvia Panaro Architettura e Design غرفة المعيشة
Silvia Panaro Architettura e Design

Silvia Panaro Architettura e Design
Silvia Panaro Architettura e Design
Silvia Panaro Architettura e Design

تستخدم إضاءة الكشافات الموجهة لإظهارعناصر مهمة مثل حائط في نهاية الممر أو لوحة فنية.

​12.إضاءة الممرات

homify الممر الحديث، المدخل و الدرج
homify

homify
homify
homify

يمكنك إضافة إنتعاش لممرات منزلك باستخدام الإضاءة. فهنا تم استخدام بيت النور مع الكشافات.

​13.توزيع عشوائي

Ristrutturazione Appartamento, Elia Falaschi Fotografo Elia Falaschi Fotografo غرفة السفرة
Elia Falaschi Fotografo

Elia Falaschi Fotografo
Elia Falaschi Fotografo
Elia Falaschi Fotografo

لا يجب أن تكون الكشافات موزعة بشكل مرتب، فيمكنك توزيعهم بعشوائية حول الغرفة.

​14.إضاءة LED

Parapharmacy "D", Marco Maria Statella - Architect Marco Maria Statella - Architect مساحات تجارية مكاتب ومحلات
Marco Maria Statella – Architect

Marco Maria Statella - Architect
Marco Maria Statella – Architect
Marco Maria Statella - Architect

لا يمكننا الحديث عن الإضاءة من دون التطرق للإضاءة الليد فهي حقاً إضاءة مبهرة في كونها تأخذ أي شكل كما أنها سهلة في التركيب وموفرة في الطاقة.

​15.السماء مليئة بالنجوم

CASA MNC, Tramas Tramas غرفة المعيشة
Tramas

Tramas
Tramas
Tramas

قد تظن أن الكشافات تشكل بديل ضعيف للإضاءة ولكن عند توزيع الكشافات بشكل صحيح فستتمكن من الحصول على درجة إضاءة قوية ومناسبة للغرف الكبيرة.

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