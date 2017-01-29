15 فكرة لأسقف ذات إضاءة ساحرة

هناك الكثير من الطرق لتزين الأسقف ولكن أجملهم هي الإضاءة، فالإضاءة في الأساس تعمل كعنصر وظيفي لإنارة الفراغات كما أنها فرصة لتجميل الغرف من خلال عناصر الإضاءة المختلفة.
فكيف يمكنك استغلال الإضاءة في تجميل منزلك هذا ما سنتعرف عليه من خلال مفال اليوم والذي سنعرض فيه أمثلة متنوعة لأسقف ذات تصميم متميز ومعاصرة، فتابعونا.
ما يميز هذا الفراغ المفتوح ويحدد المساحات المختلفة في فراغ الاستقبال من غرفة معيشة، لمطبخ وغرفة طعام هو توزيع المساحات في السقف مع وجود بيت النور حول الأجزاء البارزة من السقف مع تدلي مصابيح من السقف كإضاءة موجهة عند الحاجة.
أحدث صيحات الإضاءة هي بعمل بيت النور بشكل يجعل سقف الغرفة مشرق. فتركيبه سهل كما أنه يوزع الإضاءة في أرجاء الغرفة ويزيد من فاعلية الإنارة.
في هذا التصميم البسيط تم اللعب بخطوط السقف بشكل رائع وبزوايا مختلفة لتكون النتيجة سقف مثير ومتميز.
على الرغم من وجود تشكيلات في السقف ولكم تم الإكتفاء بوجود كشافات فقط في الحائط الرئيسي ليركز الضوء على اللوحات الفنية المعلقة فوق الأرفف الزجاجية.
يمكنك اللعب بالطلاء والإضاءة سوياً للحصول على سقف غير تقليدي.
انظر لهذا السقف الرائع ذو التشكيلات الهندسية الغائرة لبيت النور والتي يحدها وهج الإضاءة الليد الصفراء والتي تعطي للغرفة أناقة وخاصة مع المصابيح المتدلية من منتصف هذه الأشكال.
يمكنك إضافة إضاءة بأي شكل يحلو لك، وحسب تصميم السقف لتوزيع الإضاءة بشكل متميز.
تأتيالإضاءة بأكثر من لون، فهناك الإضاءة الباردة والدافئة. الإضاءة الباردة تعطي رؤية أفضل وتماثل في لونها الضوء الطبيعي أما الإضاءة الدافئة فهي تعطي حميمية للفراغات.
لا يوجد غنى عن الإضاءة الطبيعة ولكن يجب إعداد الغرف بحيث تستخدم في جميع أوقات اليوم بنفس الكفاءة. فهنا تم عمل إضاءة للسقف مع إضاءة حائط،ليعملوا سوياً وتكون بديل عن الضوء الطبيعي في الليل.
يمكنك تسليط الضوء على أركان الغرف ذات التفاصيل المشوقة. فلا يوجد أسوأ من الأركان المهملة والمظلمة ولكن بعد إنارتها فستتمكن من استغلالها كركن للقراءة أو لعمل مكتبة أنيقة.
تستخدم إضاءة الكشافات الموجهة لإظهارعناصر مهمة مثل حائط في نهاية الممر أو لوحة فنية.
يمكنك إضافة إنتعاش لممرات منزلك باستخدام الإضاءة. فهنا تم استخدام بيت النور مع الكشافات.
لا يجب أن تكون الكشافات موزعة بشكل مرتب، فيمكنك توزيعهم بعشوائية حول الغرفة.
لا يمكننا الحديث عن الإضاءة من دون التطرق للإضاءة الليد فهي حقاً إضاءة مبهرة في كونها تأخذ أي شكل كما أنها سهلة في التركيب وموفرة في الطاقة.