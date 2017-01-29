15 فكرة لأسقف ذات إضاءة ساحرة

هناك الكثير من الطرق لتزين الأسقف ولكن أجملهم هي الإضاءة، فالإضاءة في الأساس تعمل كعنصر وظيفي لإنارة الفراغات كما أنها فرصة لتجميل الغرف من خلال عناصر الإضاءة المختلفة.

فكيف يمكنك استغلال الإضاءة في تجميل منزلك هذا ما سنتعرف عليه من خلال مفال اليوم والذي سنعرض فيه أمثلة متنوعة لأسقف ذات تصميم متميز ومعاصرة، فتابعونا.