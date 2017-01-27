الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

منزل أخاذ مُقام في عرض البحر!

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
homify غرفة المعيشة
Loading admin actions …

جولتنا اليوم مع هوميفاي 360 ومشروع جديد وفريد مقام في قلب البحر يطل على منظر خلاب يضم السماء والبحر والجبال معًا في وقتٍ واحد.. ديكوراته ساحرة اعتمدت على الخشب بشكل أساسي ولاسيما إكسسواراته أيضًا.. اكتشف الآن كيف تألق تصميمه الداخلي وسجل ما يُعجِبَك من لمسات لتستعن بها في منزل العمر!

المعيشة بتصميم ساحر تطل على منظر خلاب

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

نبدأ جولتنا في هذا المنزل المقام في عرض البحر بـ غرفة معيشة فريدة التصميم، وهادئة المعالم أي بسيطة التفاصيل ومع ذلك نجد أن ديكوراتها مبهرة بكل وضوح.. تتكون الغرفة من ركنة كبيرة مصممة على شكل حرف L متينة وقوية نتيجة كونها مبنية خرسانيًا أما الجزء العلوي منها فقط فهو مبطن بلون بيج فاتح ومزين بنخبة جميلة من الوسائد ذات النقوش الملونة فتهيئ بذلك جلسة مريحة لا يمل منها قاطنو المنزل مطلقًا!

ركن هادئ قد تظنه للاسترخاء ولكن..

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

من هذه الزاوية قد تظن أن هذه البقعة من المنزل ركن هادئ خاص فقط للاسترخاء خصوصًا مع تواجد هذا المقعد المريح أقصى اليسار ولكن المفاجأة أن هذا الركن ما هو إلا غرفة المعيشة من زاوية مختلفة تعرض بقية الديكورات.. لنتفاجئ معًا بما يختبئه ذلك اللوح الخشبي المتصدر للغرفة!

المفاجأة.. ينقسم اللوح الخشبي إلى جزئين ليظهر التلفاز بينهم!

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

نتفاجئ من هذه الصورة بأن اللوح الخشبي الذي يتصدر واجهة الغرفة ما هو إلا باب جرار ينفتح بسهولة ليكشف عما بداخله من تلفاز يختبئ وراءه ببراعة! ليكتمل الآن المنظر العام لغرفة المعيشة بوحدة التلفاز كاملة لا ينقصها شئ. 

السفرة هي الأخرى تختبئ وراء المعيشة!

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

بعد أن فاجئنا التلفاز بأنه يختبئ خلف لوح خشبي أنيق نحسبه في أول الأمر جزء من ديكور الغرفة! لم يعد يفاجئنا الآن أن غرفة السفرة مخبئة هي الأخرى وراء غرفة المعيشة..  نلمح من هنا السفرة بسيطة التصميم صغيرة الحجم تستوعب شخصين وربما أربعة فقط.. لنكتشف تفاصيلها عن قرب في الصورة التالية!

السفرة بوضوح وديكورات عصرية

homify غرفة السفرة
homify

homify
homify
homify

غرفة السفرة صغيرة لكنها مذهلة مائدتها دائرية رائعة التصميم.. لا تحظى السفرة إلا بثلاث مقاعد فقط، اثنين منهما بنفس الشكل والتصميم العصري الأخاذ بهما مساند توفر قدر كافي من الراحة لجالسها، أما الكرسي الثالث فهو بلا مسند ولكنه نسخة أخرى من وحدة الإضاءة المتدلية من السقف إلى السفرة! 

نظرة شاملة لغرفة المعيشة

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

تتميز كلا الغرفتين سواء المعيشة أو السفرة بأنهما يطلان على منظر خلاب يجسد التحام السماء مع البحر ويخترقهما جبل عريض يزيد المنظر جمالًا!

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

المطبخ.. خشبي بحت بوحدات متعددة

homify غرفة السفرة
homify

homify
homify
homify

مطبخ عصري أنيق مصمم على شكل حرف U وحداته خشبية بالكامل نلمح فيها تعرجات الخشب باللونين البني الداكن والفاتح.. أما الإضاءة فهي مقسمة ما بين سبوتات مثبتة أسفل الوحدات العلوية وسبوتات مثبتة بسقف المطبخ! 

اقرأ أيضًا: 7 طرق مختلفة لوضع الميكروويف في المطبخ

طاولة خشبية بأشكال هندسية تصنع فارقًا بهذا الركن

homify الممر الحديث، المدخل و الدرج
homify

homify
homify
homify

غرفة النوم الأولى.. بروعة النمط الانتقائي!

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

من المعروف أن النمط الانتقائي هو ذلك النمط في التصميم الذي يجمع بين أفضل سمات أنماط الديكور الأخرى من حداثي وكلاسيكي وبلدي وتبسيطي واستوائي وغيرهم! ولهذا السبب قرر المصمم اتباعه في تصميم الغرفة هنا والتي تحلت بلمسات مميزة نتاج مزيج رائع من الأنماط المختلفة للديكور!

الغرفة الأولى من زاوية أكثر وضوحًا.. تحظى بمساحة مخصصة للاستحمام

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

من هذه الزاوية نرى بوضوح ما تتمتع به الغرفة من مساحة خاصة للاستحمام والتي هي عبارة عن كابينة زجاجية تبعد عن السرير فقط بخطوات معدودة في الوقت الذي نلمح فيه بآخر الرواق المقابل للسرير حمام صغير ملحق بالغرفة. الوسائد المزركشة والفرش الناعم والإضاءة الساحرة.. لمسات أخرى جعلت من التصميم الداخلي للغرفة الأروع بلا منازع!

الغرفة الثانية.. أكثر أناقة!

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

تتميز غرفة النوم الثانية بأنها أكثر أناقة علّ السبب يكمن في تصميم السرير ذو النمط الحداثي والذي يتألق مسنده باللون البني الداكن وما يتوسطه من مرآة عريضة تعكس بقية محتويات الغرفة.. فرش السرير مذهل أما الوسائد فتنوع درجات كسوتها اللونية زاد السرير سحرًا!

من زاوية أخرى.. الغرفة مفتوحة!

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

تخلى تصميم هذه الغرفة عن بعض من خصوصيته في سبيل الاندماج مع بقية أجزاء المنزل! نتفاجئ من هذه الزاوية أن الغرفة مفتوحة لا أبواب لها ولا جدران تفصلها عن بقية الغرفة الأخرى.. فقط عمود رخامي ضخم يتوسط الساحة ويمثل عازلًا إلى حد ما يحوى مدفئة مستطيلية تمد الغرفة بمزيد من الدفء.

صور أخرى لهذا المشروع

homify الممر الحديث، المدخل و الدرج
homify

homify
homify
homify

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

homify حمام
homify

homify
homify
homify
منزل أحلامك على الطراز الحديث

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Add SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً