منزل أخاذ مُقام في عرض البحر!

جولتنا اليوم مع هوميفاي 360 ومشروع جديد وفريد مقام في قلب البحر يطل على منظر خلاب يضم السماء والبحر والجبال معًا في وقتٍ واحد.. ديكوراته ساحرة اعتمدت على الخشب بشكل أساسي ولاسيما إكسسواراته أيضًا.. اكتشف الآن كيف تألق تصميمه الداخلي وسجل ما يُعجِبَك من لمسات لتستعن بها في منزل العمر!
نبدأ جولتنا في هذا المنزل المقام في عرض البحر بـ غرفة معيشة فريدة التصميم، وهادئة المعالم أي بسيطة التفاصيل ومع ذلك نجد أن ديكوراتها مبهرة بكل وضوح.. تتكون الغرفة من ركنة كبيرة مصممة على شكل حرف L متينة وقوية نتيجة كونها مبنية خرسانيًا أما الجزء العلوي منها فقط فهو مبطن بلون بيج فاتح ومزين بنخبة جميلة من الوسائد ذات النقوش الملونة فتهيئ بذلك جلسة مريحة لا يمل منها قاطنو المنزل مطلقًا!
من هذه الزاوية قد تظن أن هذه البقعة من المنزل ركن هادئ خاص فقط للاسترخاء خصوصًا مع تواجد هذا المقعد المريح أقصى اليسار ولكن المفاجأة أن هذا الركن ما هو إلا غرفة المعيشة من زاوية مختلفة تعرض بقية الديكورات.. لنتفاجئ معًا بما يختبئه ذلك اللوح الخشبي المتصدر للغرفة!
نتفاجئ من هذه الصورة بأن اللوح الخشبي الذي يتصدر واجهة الغرفة ما هو إلا باب جرار ينفتح بسهولة ليكشف عما بداخله من تلفاز يختبئ وراءه ببراعة! ليكتمل الآن المنظر العام لغرفة المعيشة بوحدة التلفاز كاملة لا ينقصها شئ.
بعد أن فاجئنا التلفاز بأنه يختبئ خلف لوح خشبي أنيق نحسبه في أول الأمر جزء من ديكور الغرفة! لم يعد يفاجئنا الآن أن غرفة السفرة مخبئة هي الأخرى وراء غرفة المعيشة.. نلمح من هنا السفرة بسيطة التصميم صغيرة الحجم تستوعب شخصين وربما أربعة فقط.. لنكتشف تفاصيلها عن قرب في الصورة التالية!
غرفة السفرة صغيرة لكنها مذهلة مائدتها دائرية رائعة التصميم.. لا تحظى السفرة إلا بثلاث مقاعد فقط، اثنين منهما بنفس الشكل والتصميم العصري الأخاذ بهما مساند توفر قدر كافي من الراحة لجالسها، أما الكرسي الثالث فهو بلا مسند ولكنه نسخة أخرى من وحدة الإضاءة المتدلية من السقف إلى السفرة!
تتميز كلا الغرفتين سواء المعيشة أو السفرة بأنهما يطلان على منظر خلاب يجسد التحام السماء مع البحر ويخترقهما جبل عريض يزيد المنظر جمالًا!
مطبخ عصري أنيق مصمم على شكل حرف U وحداته خشبية بالكامل نلمح فيها تعرجات الخشب باللونين البني الداكن والفاتح.. أما الإضاءة فهي مقسمة ما بين سبوتات مثبتة أسفل الوحدات العلوية وسبوتات مثبتة بسقف المطبخ!
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من المعروف أن النمط الانتقائي هو ذلك النمط في التصميم الذي يجمع بين أفضل سمات أنماط الديكور الأخرى من حداثي وكلاسيكي وبلدي وتبسيطي واستوائي وغيرهم! ولهذا السبب قرر المصمم اتباعه في تصميم الغرفة هنا والتي تحلت بلمسات مميزة نتاج مزيج رائع من الأنماط المختلفة للديكور!
من هذه الزاوية نرى بوضوح ما تتمتع به الغرفة من مساحة خاصة للاستحمام والتي هي عبارة عن كابينة زجاجية تبعد عن السرير فقط بخطوات معدودة في الوقت الذي نلمح فيه بآخر الرواق المقابل للسرير حمام صغير ملحق بالغرفة. الوسائد المزركشة والفرش الناعم والإضاءة الساحرة.. لمسات أخرى جعلت من التصميم الداخلي للغرفة الأروع بلا منازع!
تتميز غرفة النوم الثانية بأنها أكثر أناقة علّ السبب يكمن في تصميم السرير ذو النمط الحداثي والذي يتألق مسنده باللون البني الداكن وما يتوسطه من مرآة عريضة تعكس بقية محتويات الغرفة.. فرش السرير مذهل أما الوسائد فتنوع درجات كسوتها اللونية زاد السرير سحرًا!
تخلى تصميم هذه الغرفة عن بعض من خصوصيته في سبيل الاندماج مع بقية أجزاء المنزل! نتفاجئ من هذه الزاوية أن الغرفة مفتوحة لا أبواب لها ولا جدران تفصلها عن بقية الغرفة الأخرى.. فقط عمود رخامي ضخم يتوسط الساحة ويمثل عازلًا إلى حد ما يحوى مدفئة مستطيلية تمد الغرفة بمزيد من الدفء.