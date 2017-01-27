منزل أخاذ مُقام في عرض البحر!

من هذه الزاوية قد تظن أن هذه البقعة من المنزل ركن هادئ خاص فقط للاسترخاء خصوصًا مع تواجد هذا المقعد المريح أقصى اليسار ولكن المفاجأة أن هذا الركن ما هو إلا غرفة المعيشة من زاوية مختلفة تعرض بقية الديكورات.. لنتفاجئ معًا بما يختبئه ذلك اللوح الخشبي المتصدر للغرفة!