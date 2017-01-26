أفضل 10 نماذج لشقق حديثة رائعة

في الشقة الحالية لم يخف المصمم من أن يجمع بين الأسلوب العتيق -الذي يعتمد فيه على الاستعانة بأثاث من حقبة زمنية قديمة- مع الأسلوب المعاصر، كما أنه جمع بين عناصر مختلفة بتناغم واضح محققا بذلك توازن في التصميم سواء في الأثاث وتوزيعه وشكل النوافذ المبتكرة التي غيرت من شكل المكان كليا وجعلته مشرق دائما.