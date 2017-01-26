أفضل 10 نماذج لشقق حديثة رائعة

اليوم مع هوميفاي سنأخذك في رحلة ملهمة رائعة، جمعنا لك 10 تصميمات داخلية لشقق حديثة رائعة صممت على يد أفضل الخبراء باستخدام أفضل وأحدث الديكورات والالوان والأثاث الحديث المميز، مخططة بشكل ذكي بلمسات ساحرة لتعبر كل شقة عن شخصية مالكيها وتنا إعجابهم، اختر من بينهم المفضلة لك..
هذا التصميم مثال رائع للبساطة والعملية، واستغلال أمثل لكل عنصر من عناصر الديكور، حقق المصمم توازن رائع حيث ربط بين أكثر من فراغ مع احترام الخصوصية حيث استخدم أبواب بتصميم خاص قامت على فصل الفراغات دون حجب الرؤية، فساعد ذلك على الشعور باتساع مساحة المنزل وحرية الحركة بين قطاعاته ..
اللمسات من الطراز الأسكندينافي مع الشقق المودرن يضيف الكثير لها، في التصميم الحالي الأشكال الهندسية والتوازن في اختيار الألوان والأثاث، جعلا من هذا المنزل مشرق وجميل.
ليس هناك مزيج في الألوان يعبر عن الاستايل المودرن أقوى من الجمع بين الأبيض والأسود
الألوان الأساسية، لم يستخدم المصمم هنا سوى ذلك بدرجاتهما فكانت النتيجة النهائية منزل فخم وراقي على النمط الحداثي.
في الشقة الحالية لم يخف المصمم من أن يجمع بين الأسلوب العتيق -الذي يعتمد فيه على الاستعانة بأثاث من حقبة زمنية قديمة- مع الأسلوب المعاصر، كما أنه جمع بين عناصر مختلفة بتناغم واضح محققا بذلك توازن في التصميم سواء في الأثاث وتوزيعه وشكل النوافذ المبتكرة التي غيرت من شكل المكان كليا وجعلته مشرق دائما.
الأبيض مع الخشب هو مزيج رائع بين الحداثة ولغة الطبيعة ، في التصميم الحالي مزيج بين الاستايل الموردن ولمسات الاستايل الكلاسيكي الحديث للجمع بين قطاعات مختلفة مثل المطبخ وغرفة المعيشة، مستغل ببراعة التصميم الهندسي ليحصل في النهاية على توزيع مثالي للأثاث.
أريكة من الجلد الطبيعي وطاولة القهوة الزجاجية واللون الأبيض الذي يكسو الجدران بالإضافة إلى استخدام أرضيات خشبية، أصبح المكان ثري بالعناصر الطبيعية التي خلقت تواصل بين الطبيعة بالخارج وحال الشقة بالداخل.
التصميمات الانتقائية ببساطة هى دمج عناصر غير متجانسة وخامات مختلفة، وخليط من الأكسسوارات المتنوعة التي تعبر عن أزمنة مختلفة في تناغم رائع بينهم، وهذا هو الخط الفاصل بين الفوضى الخلاقة والفوضى المزعجة.
اللون الأبيض هو بطل المشهد بلا منازع وخطوط حديثة للديكورمع مسرح منزلي اجتمعوا مع سحر جدار من الحجر باللون الأبيض ..
أكثر ما يميز الطراز المينيمال هو الخطوط البسيطة والواضحة، والمساحات المفتوحة والفراغات المشتركة، أثاث جلدي مع قطعة أثاث ذات تصميم مبتكر، مع مصادرة مختلفة للإضاءة..
وفي نهاية جولتنا مع تصميم قوى لشقة حديثة مزودة باجمل الاكسسوارات على الطراز الصناعي الحديث، استخدام المعدن اللامع هو أقوى ما في المشهد وأحدث صيحات الديكور في التصميمات ..
يمكنك قراءة كيف تصمم منزلك على الطراز المينمال