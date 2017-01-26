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أفضل 10 نماذج لشقق حديثة رائعة

آية منير آية منير
Appartamento a Milano , Gaia Brunello | in-photo Gaia Brunello | in-photo غرفة المعيشة
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اليوم مع هوميفاي سنأخذك في رحلة ملهمة رائعة، جمعنا لك 10 تصميمات داخلية لشقق حديثة رائعة صممت على يد أفضل الخبراء باستخدام أفضل وأحدث الديكورات والالوان والأثاث الحديث المميز، مخططة بشكل ذكي بلمسات ساحرة لتعبر كل شقة عن شخصية مالكيها وتنا إعجابهم، اختر من بينهم المفضلة لك..

1. بساطة وعملية ..

Andar Modelo - Oeiras, Traço Magenta - Design de Interiores Traço Magenta - Design de Interiores الممر الحديث، المدخل و الدرج
Traço Magenta – Design de Interiores

Traço Magenta - Design de Interiores
Traço Magenta – Design de Interiores
Traço Magenta - Design de Interiores

هذا التصميم مثال رائع للبساطة والعملية، واستغلال أمثل لكل عنصر من عناصر الديكور، حقق المصمم توازن رائع حيث ربط بين أكثر من فراغ مع احترام الخصوصية حيث استخدم أبواب بتصميم خاص قامت على فصل الفراغات دون حجب الرؤية، فساعد ذلك على الشعور باتساع مساحة المنزل وحرية الحركة بين قطاعاته ..

2. على الطراز الأسكندينافي

Salón en Barcelona: Color y Funcionalidad, Dröm Living Dröm Living غرفة المعيشة
Dröm Living

Dröm Living
Dröm Living
Dröm Living

اللمسات من الطراز الأسكندينافي مع الشقق المودرن يضيف الكثير لها، في التصميم الحالي الأشكال الهندسية والتوازن في اختيار الألوان والأثاث، جعلا من هذا المنزل مشرق وجميل.

3. ألوان أساسية..

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

ليس هناك مزيج في الألوان يعبر عن الاستايل المودرن أقوى من الجمع بين الأبيض والأسود الألوان الأساسية، لم يستخدم المصمم هنا سوى ذلك بدرجاتهما فكانت النتيجة النهائية منزل فخم وراقي على النمط الحداثي.

4. مزيج مدهش

Maison moderne, Jeux de Lumière Jeux de Lumière غرفة المعيشة
Jeux de Lumière

Jeux de Lumière
Jeux de Lumière
Jeux de Lumière

في الشقة الحالية لم يخف المصمم من أن يجمع بين الأسلوب العتيق -الذي يعتمد فيه على الاستعانة بأثاث من حقبة زمنية قديمة- مع الأسلوب المعاصر، كما أنه جمع بين عناصر مختلفة بتناغم واضح محققا بذلك توازن في التصميم سواء في الأثاث وتوزيعه وشكل النوافذ المبتكرة التي غيرت من شكل المكان كليا وجعلته مشرق دائما.

5. أناقة الأبيض مع الخشب

Lapa | Decorados, SESSO & DALANEZI SESSO & DALANEZI غرفة المعيشة
SESSO &amp; DALANEZI

SESSO & DALANEZI
SESSO &amp; DALANEZI
SESSO & DALANEZI

الأبيض مع الخشب هو مزيج رائع بين الحداثة ولغة الطبيعة ، في التصميم الحالي مزيج بين الاستايل الموردن ولمسات الاستايل الكلاسيكي الحديث للجمع بين قطاعات مختلفة مثل المطبخ وغرفة المعيشة، مستغل ببراعة التصميم الهندسي ليحصل في النهاية على توزيع مثالي للأثاث.

6. عناصر طبيعية

Appartamento a Milano , Gaia Brunello | in-photo Gaia Brunello | in-photo غرفة المعيشة
Gaia Brunello | in-photo

Gaia Brunello | in-photo
Gaia Brunello | in-photo
Gaia Brunello | in-photo

أريكة من الجلد الطبيعي وطاولة القهوة الزجاجية واللون الأبيض الذي يكسو الجدران بالإضافة إلى استخدام أرضيات خشبية، أصبح المكان ثري بالعناصر الطبيعية التي خلقت تواصل بين الطبيعة بالخارج وحال الشقة بالداخل.

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7. تصميم انتقائي

APPARTEMENT BOHEME CHIC AU MASCULIN, cristina velani cristina velani غرفة السفرة
cristina velani

cristina velani
cristina velani
cristina velani

التصميمات الانتقائية ببساطة هى دمج عناصر غير متجانسة وخامات مختلفة، وخليط من الأكسسوارات المتنوعة التي تعبر عن أزمنة مختلفة في تناغم رائع بينهم، وهذا هو الخط الفاصل بين الفوضى الخلاقة والفوضى المزعجة. 

8. تناغم ونعومة..

Ponte Milvio | Minimal Design, EF_Archidesign EF_Archidesign غرفة المعيشة
EF_Archidesign

EF_Archidesign
EF_Archidesign
EF_Archidesign

اللون الأبيض هو بطل المشهد بلا منازع وخطوط حديثة للديكورمع مسرح منزلي اجتمعوا مع سحر جدار من الحجر باللون الأبيض ..

9. مينيمال مع خطوط واضحة

Haus M - Stutensee, lc[a] la croix [architekten] lc[a] la croix [architekten] غرفة المعيشة
lc[a] la croix [architekten]

lc[a] la croix [architekten]
lc[a] la croix [architekten]
lc[a] la croix [architekten]

أكثر ما يميز الطراز المينيمال هو الخطوط البسيطة والواضحة، والمساحات المفتوحة والفراغات المشتركة، أثاث جلدي مع قطعة أثاث ذات تصميم مبتكر، مع مصادرة مختلفة للإضاءة..

10. حضور قوي

Shepherds Hill, Inglis Badrashi Loddo Inglis Badrashi Loddo غرفة المعيشة
Inglis Badrashi Loddo

Shepherds Hill

Inglis Badrashi Loddo
Inglis Badrashi Loddo
Inglis Badrashi Loddo

وفي نهاية جولتنا مع تصميم قوى لشقة حديثة مزودة باجمل الاكسسوارات على الطراز الصناعي الحديث، استخدام المعدن اللامع هو أقوى ما في المشهد وأحدث صيحات الديكور في التصميمات ..

يمكنك قراءة  كيف تصمم منزلك على الطراز المينمال

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