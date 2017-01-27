منزل أحلامك على الطراز الحديث

العمارة فن من اجمل الفنون، يتذوقه المبدعون ويعشقه أصحاب الذوق الرفيع، فهي وجه آخر من وجوه الإنسانية، وكلما أبدع الخبراء كلما ظهر أسرار جديدة في هذا العالم، ونحن اليوم مع هوميفاي سنقدم لك تصميم منزل على مساحة 556 متر مربع، عنون للجمال والأناقة ولوحة معبرة عن العمارة في أجمل إطلالتها، مع جولة بين أركان المنزل من الداخل ورحلة حوله من الخارج لنستمتع معا بتفاصيل رائعة..
الواجهة الأمامية للمنزل جاءت مصممة بالكامل من الحجر وممزوجة مع الخشب بلمسة أنيقة ومتميزة، المنزل من طابقين تحاوطه الطبيعة من حوله ولعبت الأضاءة دوراً رائعاً فى أبراز جمال تصميمه بشكل واضح، ليصبح لدينا مزيج مثالى فى تصميم الواجهة بين الطبيعة، الأضاءة، الحجر والخشب فى تصميم منزل حتماً سينال إعجاب كل من يراه من الخارج، استغل المصمم المساحة الخارجية لتصميم مرأب مزدوج خاص للمنزل..
ومن جهة أخرى يتألق المنزل بإضاءة ساحرة لا مثيل لها، ليتلألأ كل ركن فيه ويروي قصة تصميمه..
تصميم الدرج الداخلي للمنزل غاية في الأناقة، الذى يعتبر حلقة الوصل بين الطابق العلوى والسفلى، أختار المصمم الخشب بأناقته المميزة ليكون هو البطل فى تصميم درجات الدرج، واستعان بالزجاج ليكون هو اساس تصميم الدرابزين، شفافية الزجاج وأناقة الخشب أضافا للتصميم بأكمله أناقة وجمال..
مع تصميم كلاسيكي حديث لغرفة السفرة ، أول ما سيلفت انتباهك هي وحدة الإضاءة ذات التصميم الخاص والمبتكر، وقطع ديكورية خاصة تزين الطاولة ، جاءت مقاعد السفرة بتصميمين مختلفين ولكن الرابط بينهم هو الخشب الرائع..
تصميم غرفة المعيشة في هذا المنزل لعشاق التميز والأناقة، استعان المصمم بالألوان الحيادية كالرمادي والبني والكريمي وأضاف بعض القطع الديكورية الملونة لترك لمسة جريئة وتكسر ملل الألوان الحيادية ، حيث أنك تستطيع تغيير التحف والقطع الديكورية ووحدات الإضاءة في أي وقت لتجديد منزلك بأقل تكلفة..
المطبخ هو عنوان المنزل، وهنا جاء تصميمه مميز جداً بتصميم عصرى وعملى، اختار المصمم اللون الأبيض مع الرمادى ولمسة من الخشب ليخلق مزيج رائع يجذب العين ويخطف القلب، اعتمد المصمم على الخزانات فى تصميم المطبخ، يتوسطه طاولة صغيرة مزودة بمقاعدة ذات تصميم حديث للتناول وجباتك السريعة مع أسرتك..
اختيار الإضاءة فى تصميم المطبخ كان مميز جداً فاستخدام المصابيح البسيطة تركت لمسة جذابة ومضيئة، مع إشراق الإضاءة الطبيعية..
اما الطابق العلوى فكان مخصص لغرف النوم والتى كان أهم محدد لتصميمها هو الراحة والأناقة لتصبح هي الركن الخاص لمستخدمينها بعد عناء يوم طويل، اللون الأبيض العصرى والهادئ مع البني الأنيق هما الأساس فى تصميم الغرفة بالكامل، بجانب أرضيات من الخشب وبعض اللمسات فى تصميم غرفة النوم التى أضافت أناقة واضحة على الغرفة بالكامل، الأضاءة الطبيعية كان لها دوراً كبيراً فى تصميم غرفة النوم من خلال تلك النافذة الكبيرة وكانت بمثابة بوابة على الطبيعة الخلابة المحيطة بالمنزل والتى سمحت أيضا بمرور الضوء والهواء الطبيعى إلى الغرفة.
وهنا تصميم غرفة نوم الأطفال التى جاءت مرحة جداً بتصميمها الرائع، وقد أضافت التفاصيل الصغيرة المميزة جمالاً ومرح على تصميم الغرفة، بجانب تجانس الألوان كالأبيض والأزق والرمادى والتى تعكس ما هو مناسب لطفل صغير، اعتمد المصمم على خلق تجانس بين الطبيعة والأضاءة الطبيعية خارج المنزل من خلال تلك النوافذ الكبيرة المطلة على الطبيعة.
في هذا الحمام اختار المصمم اللون الأبيض الحيادى المريح للعين بطبيعته ولكن بشكل مختلف هذه المرة عن طريق الموازييك ذو الشكل المميز، وقد خلقت هذه الفكرة على الحمام التميز المطلوب مع الراحة للعين لاستخدامها بألوان فاتحة مشرقة.
لا تتردد في أن تضيف لمسة فنية خاصة في حمامك كما فعل هنا المصمم، حيث أضاف حائط ذو تصميم خاص غير من الحمام ككل وأصبح إضافة للمنزل..