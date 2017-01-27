الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

منزل أحلامك على الطراز الحديث

آية منير آية منير
CASA CAR, Imativa Arquitectos Imativa Arquitectos منازل حجر Amber/Gold
Loading admin actions …

العمارة فن من اجمل الفنون، يتذوقه المبدعون ويعشقه أصحاب الذوق الرفيع، فهي وجه آخر من وجوه الإنسانية، وكلما أبدع الخبراء كلما ظهر أسرار جديدة في هذا العالم، ونحن اليوم مع هوميفاي سنقدم لك تصميم منزل على مساحة 556 متر مربع، عنون للجمال والأناقة ولوحة معبرة عن العمارة في أجمل إطلالتها، مع جولة بين أركان المنزل من الداخل ورحلة حوله من الخارج لنستمتع معا بتفاصيل رائعة..

الواجهة الرئيسية..

CASA CAR, Imativa Arquitectos Imativa Arquitectos منازل
Imativa Arquitectos

Imativa Arquitectos
Imativa Arquitectos
Imativa Arquitectos

الواجهة الأمامية للمنزل جاءت مصممة بالكامل من الحجر وممزوجة مع الخشب بلمسة أنيقة ومتميزة، المنزل من طابقين تحاوطه الطبيعة من حوله ولعبت الأضاءة دوراً رائعاً فى أبراز جمال تصميمه بشكل واضح، ليصبح لدينا مزيج مثالى فى تصميم الواجهة بين الطبيعة، الأضاءة، الحجر والخشب فى تصميم منزل حتماً سينال إعجاب كل من يراه من الخارج، استغل المصمم المساحة الخارجية لتصميم مرأب مزدوج خاص للمنزل..

مشهد عظيم..

CASA CAR, Imativa Arquitectos Imativa Arquitectos منازل
Imativa Arquitectos

Imativa Arquitectos
Imativa Arquitectos
Imativa Arquitectos

ومن جهة أخرى يتألق المنزل بإضاءة ساحرة لا مثيل لها، ليتلألأ كل ركن فيه ويروي قصة تصميمه..

درج أنيق

CASA CAR, Imativa Arquitectos Imativa Arquitectos الممر الحديث، المدخل و الدرج
Imativa Arquitectos

Imativa Arquitectos
Imativa Arquitectos
Imativa Arquitectos

 تصميم الدرج الداخلي للمنزل غاية في الأناقة، الذى يعتبر حلقة الوصل بين الطابق العلوى والسفلى، أختار المصمم الخشب بأناقته المميزة ليكون هو البطل فى تصميم درجات الدرج، واستعان بالزجاج ليكون هو اساس تصميم الدرابزين، شفافية الزجاج وأناقة الخشب أضافا للتصميم بأكمله أناقة وجمال..

غرفة سفرة جذابة

CASA CAR, Imativa Arquitectos Imativa Arquitectos غرفة السفرة
Imativa Arquitectos

Imativa Arquitectos
Imativa Arquitectos
Imativa Arquitectos

مع تصميم كلاسيكي حديث لغرفة السفرة ، أول ما سيلفت انتباهك هي وحدة الإضاءة ذات التصميم الخاص والمبتكر، وقطع ديكورية خاصة تزين الطاولة ، جاءت مقاعد السفرة بتصميمين مختلفين ولكن الرابط بينهم هو الخشب الرائع..

​غرفة معيشة أنيقة

CASA CAR, Imativa Arquitectos Imativa Arquitectos غرفة المعيشة
Imativa Arquitectos

Imativa Arquitectos
Imativa Arquitectos
Imativa Arquitectos

تصميم غرفة المعيشة في هذا المنزل لعشاق التميز والأناقة، استعان المصمم بالألوان الحيادية كالرمادي  والبني والكريمي وأضاف بعض القطع الديكورية الملونة لترك لمسة جريئة وتكسر ملل الألوان الحيادية ، حيث أنك تستطيع تغيير التحف والقطع الديكورية ووحدات الإضاءة  في أي وقت لتجديد منزلك بأقل تكلفة..

المطبخ الحديث

CASA CAR, Imativa Arquitectos Imativa Arquitectos مطبخ
Imativa Arquitectos

Imativa Arquitectos
Imativa Arquitectos
Imativa Arquitectos

المطبخ هو عنوان المنزل، وهنا جاء تصميمه مميز جداً بتصميم عصرى وعملى، اختار المصمم اللون الأبيض مع الرمادى ولمسة من الخشب  ليخلق مزيج رائع يجذب العين ويخطف القلب، اعتمد المصمم على الخزانات فى تصميم المطبخ، يتوسطه طاولة صغيرة مزودة بمقاعدة ذات تصميم حديث للتناول وجباتك السريعة مع أسرتك..

اختيار الإضاءة فى تصميم المطبخ كان مميز جداً فاستخدام المصابيح البسيطة تركت لمسة جذابة ومضيئة، مع إشراق الإضاءة الطبيعية..

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

غرفة نوم رئيسية

CASA CAR, Imativa Arquitectos Imativa Arquitectos غرفة نوم خشب Wood effect
Imativa Arquitectos

Imativa Arquitectos
Imativa Arquitectos
Imativa Arquitectos

اما الطابق العلوى فكان مخصص لغرف النوم والتى كان أهم محدد لتصميمها هو الراحة والأناقة لتصبح هي الركن الخاص لمستخدمينها بعد عناء يوم طويل، اللون الأبيض العصرى والهادئ مع البني الأنيق هما الأساس فى تصميم الغرفة بالكامل، بجانب أرضيات من الخشب وبعض اللمسات فى تصميم غرفة النوم التى أضافت أناقة واضحة على الغرفة بالكامل، الأضاءة الطبيعية كان لها دوراً كبيراً فى تصميم غرفة النوم من خلال تلك النافذة الكبيرة وكانت بمثابة بوابة على الطبيعة الخلابة المحيطة بالمنزل والتى سمحت أيضا بمرور الضوء والهواء الطبيعى إلى الغرفة.

غرفة نوم للأطفال مرحة

CASA CAR, Imativa Arquitectos Imativa Arquitectos غرفة الاطفال خشب Wood effect
Imativa Arquitectos

Imativa Arquitectos
Imativa Arquitectos
Imativa Arquitectos

وهنا تصميم غرفة نوم الأطفال التى جاءت مرحة جداً بتصميمها الرائع، وقد أضافت التفاصيل الصغيرة المميزة جمالاً ومرح على تصميم الغرفة، بجانب تجانس الألوان كالأبيض والأزق والرمادى والتى تعكس ما هو مناسب لطفل صغير، اعتمد المصمم على خلق تجانس بين الطبيعة والأضاءة الطبيعية خارج المنزل من خلال تلك النوافذ الكبيرة المطلة على الطبيعة.

حمام مميز

CASA CAR, Imativa Arquitectos Imativa Arquitectos حمام خشب White
Imativa Arquitectos

Imativa Arquitectos
Imativa Arquitectos
Imativa Arquitectos

في هذا الحمام اختار المصمم اللون الأبيض الحيادى المريح للعين بطبيعته ولكن بشكل مختلف هذه المرة عن طريق الموازييك ذو الشكل المميز، وقد خلقت هذه الفكرة على الحمام التميز المطلوب مع الراحة للعين لاستخدامها بألوان فاتحة مشرقة.

حائط ذو تصميم خاص..

CASA CAR, Imativa Arquitectos Imativa Arquitectos حمام رخام Amber/Gold
Imativa Arquitectos

Imativa Arquitectos
Imativa Arquitectos
Imativa Arquitectos

لا تتردد في أن تضيف لمسة فنية خاصة في حمامك كما فعل هنا المصمم، حيث أضاف حائط ذو تصميم خاص غير من الحمام ككل وأصبح إضافة للمنزل..

المساقط الأفقية..

CASA CAR, Imativa Arquitectos Imativa Arquitectos
Imativa Arquitectos

Imativa Arquitectos
Imativa Arquitectos
Imativa Arquitectos

CASA CAR, Imativa Arquitectos Imativa Arquitectos
Imativa Arquitectos

Imativa Arquitectos
Imativa Arquitectos
Imativa Arquitectos

الواجهات الرئيسية..

CASA CAR, Imativa Arquitectos Imativa Arquitectos
Imativa Arquitectos

Imativa Arquitectos
Imativa Arquitectos
Imativa Arquitectos

CASA CAR, Imativa Arquitectos Imativa Arquitectos
Imativa Arquitectos

Imativa Arquitectos
Imativa Arquitectos
Imativa Arquitectos

القطاع الرأسي..

CASA CAR, Imativa Arquitectos Imativa Arquitectos
Imativa Arquitectos

Imativa Arquitectos
Imativa Arquitectos
Imativa Arquitectos

CASA CAR, Imativa Arquitectos Imativa Arquitectos
Imativa Arquitectos

Imativa Arquitectos
Imativa Arquitectos
Imativa Arquitectos

CASA CAR, Imativa Arquitectos Imativa Arquitectos
Imativa Arquitectos

Imativa Arquitectos
Imativa Arquitectos
Imativa Arquitectos

CASA CAR, Imativa Arquitectos Imativa Arquitectos
Imativa Arquitectos

Imativa Arquitectos
Imativa Arquitectos
Imativa Arquitectos

يمكنك قراءة منزل أنيق من دورين ستقع في حبه

لمسات بسيطة أعادت الحياة لهذا المنزل

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Add SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً