منزل أحلامك على الطراز الحديث

المطبخ هو عنوان المنزل، وهنا جاء تصميمه مميز جداً بتصميم عصرى وعملى، اختار المصمم اللون الأبيض مع الرمادى ولمسة من الخشب ليخلق مزيج رائع يجذب العين ويخطف القلب، اعتمد المصمم على الخزانات فى تصميم المطبخ، يتوسطه طاولة صغيرة مزودة بمقاعدة ذات تصميم حديث للتناول وجباتك السريعة مع أسرتك..

اختيار الإضاءة فى تصميم المطبخ كان مميز جداً فاستخدام المصابيح البسيطة تركت لمسة جذابة ومضيئة، مع إشراق الإضاءة الطبيعية..