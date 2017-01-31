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شقة جميلة بلمسات صفراء في قلب روما

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
Cavour | Loft, EF_Archidesign EF_Archidesign غرفة المعيشة
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شقة صغيرة وجميلة في قلب روما تجسد عبقرية التعامل مع المساحات الصغيرة ليس هذا فحسب ما يميزها وإنما اختيار المصمم للون الأصفر كان إضافة فارقة في ديكوراتها فباتت أكثر إشراقة وبهجة رغم بساطة تلك اللمسة في الأساس.. لنكتشف معًا تفاصيل هذا المشروع في جولة خاطفة!

غرفة النوم.. الأصفر يزيدها إشراقة وبهجة

Cavour | Loft, EF_Archidesign EF_Archidesign غرفة نوم
EF_Archidesign

EF_Archidesign
EF_Archidesign
EF_Archidesign

تتحلى غرفة النوم هنا بـ تصميم بسيط إلا أنه جذاب وملفت للانتباه! السر يكمن ببساطة فيما أضافه اللون الأصفر للغرفة من إشراقة وبهجة تستشعرها في تصميم السرير بفرشه وكذلك الستائر بخاماتها الانسيابية والمرنة.

الغرفة مصممة وفق للنمط الحداثي بديكورات غير متكلفة يزين جدرانها بالكامل براويز مربعة الشكل بإطارات سوداء تملأ الفراغ الواضح فيها نتيجة الاعتماد على اللون الأبيض المحايد كطلاء أساسي لها. لم يُغفِل المصمم هنا أهمية تناسق السجادة الموضوعة على الأرضية مع فرش السرير وكذلك الستائر بل بالعكس حرص على اختيارها بلون مشرق زاد من حيوية الغرفة.

من زاوية أخرى نرى شاشة كبيرة مقابلة للسرير وحمام عصري ملحق بالغرفة!

Cavour | Loft, EF_Archidesign EF_Archidesign غرفة نوم
EF_Archidesign

EF_Archidesign
EF_Archidesign
EF_Archidesign

من زاوية أخرى للغرفة نجد شاشة تلفاز كبيرة مثبتة في الجهة المقابلة للسرير تكمل كل ما قد يحتاجه قاطنيها من وسائل راحة، في الوقت الذي نكتشف وجود حمامًا صغيرًا بتصميم عصري ملحق بالغرفة يختبئ خلف الجدار المخصص للتلفاز!

الحمام الملحق بالغرفة.. يفي بالغرض!

Cavour | Loft, EF_Archidesign EF_Archidesign حمام
EF_Archidesign

EF_Archidesign
EF_Archidesign
EF_Archidesign

حمام عصري بمساحة معقولة ملحق بالغرفة يفي بالغرض أبرز ما فيه خزانة غالبًا لترتيب الملابس وحوض عريض أسفله وحدة تخزينية بخامة الخشب تستوعب كافة أغراض الحمام من مناشف وأدوات استحمام ومنظفات وما غير ذلك.

المعيشة.. عصرية وعملية بنفس الإضافة الصفراء

Cavour | Loft, EF_Archidesign EF_Archidesign غرفة المعيشة
EF_Archidesign

EF_Archidesign
EF_Archidesign
EF_Archidesign

ساحة جميلة بمساحة معقولة تستوعب غرفة المعيشة المكونة من أريكة كبيرة صفراء اللون تسع ثلاثة أشخاص وربما أربعة! أمامها طاولة صغيرة للقهوة أو الشاي بنفس اللون المبهج يستحوذ كلاهما على مساحة قليلة من الغرفة فيما تظل البقية بلا أثاث أو ديكور.. فقط شرائح الخشب تكسيها بنظام ودقة غير متناهية!

جانب آخر من الغرفة يظهر روعة المدخل

Cavour | Loft, EF_Archidesign EF_Archidesign غرفة المعيشة
EF_Archidesign

EF_Archidesign
EF_Archidesign
EF_Archidesign

المدخل هادئ وبسيط يزينه طاولة صغيرة ومربعة سوداء اللون على جانبيها مقعدين صغيرين ويعلوها لوحة تشكيلية لإحدى البيوت المقامة في قلب الخضرة تعزز الشعور بالحيوية في هذه الشقة .. نرى من هذه الزاوية كيف تألق اللون الأصفر في تغليف الأريكة بطاولتها ورقة الوسائد المزينة للأولى!

المفاجأة.. الجدار الخلفي للأريكة يخبئ مطبخ متكامل العناصر!

Cavour | Loft, EF_Archidesign EF_Archidesign مطبخ
EF_Archidesign

EF_Archidesign
EF_Archidesign
EF_Archidesign

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المطبخ عن قرب

Cavour | Loft, EF_Archidesign EF_Archidesign مطبخ
EF_Archidesign

EF_Archidesign
EF_Archidesign
EF_Archidesign

يشمل المطبخ عدد كافي من الوحدات التخزينية تتناسب مع مساحة الشقة الصغيرة والتي بالتأكيد لن يسكنها إلا فردين أو أسرة صغيرة لا تزيد عن ثلاثة أفراد. وحدات المطبخ سوداء اللون مما يزيدها أناقة وتضم بداخلها الموقد باحترافية.

وحدة التلفاز تتألق بأرفف عديدة مختلفة الأحجام

Cavour | Loft, EF_Archidesign EF_Archidesign غرفة المعيشة
EF_Archidesign

EF_Archidesign
EF_Archidesign
EF_Archidesign

وحدة تلفاز ومكتبة في آنٍ واحد فالجزء السفلي منها يوضع عليه التلفاز في الوقت الذي تستخدم أرففها العلوية كمكتبة تضم عدد ليس بقليل من الكتب والمراجع!

17 برجولة أنيقة لحديقة منزلك

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