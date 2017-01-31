شقة جميلة بلمسات صفراء في قلب روما

شقة صغيرة وجميلة في قلب روما تجسد عبقرية التعامل مع المساحات الصغيرة ليس هذا فحسب ما يميزها وإنما اختيار المصمم للون الأصفر كان إضافة فارقة في ديكوراتها فباتت أكثر إشراقة وبهجة رغم بساطة تلك اللمسة في الأساس.. لنكتشف معًا تفاصيل هذا المشروع في جولة خاطفة!
تتحلى غرفة النوم هنا بـ تصميم بسيط إلا أنه جذاب وملفت للانتباه! السر يكمن ببساطة فيما أضافه اللون الأصفر للغرفة من إشراقة وبهجة تستشعرها في تصميم السرير بفرشه وكذلك الستائر بخاماتها الانسيابية والمرنة.
الغرفة مصممة وفق للنمط الحداثي بديكورات غير متكلفة يزين جدرانها بالكامل براويز مربعة الشكل بإطارات سوداء تملأ الفراغ الواضح فيها نتيجة الاعتماد على اللون الأبيض المحايد كطلاء أساسي لها. لم يُغفِل المصمم هنا أهمية تناسق السجادة الموضوعة على الأرضية مع فرش السرير وكذلك الستائر بل بالعكس حرص على اختيارها بلون مشرق زاد من حيوية الغرفة.
من زاوية أخرى للغرفة نجد شاشة تلفاز كبيرة مثبتة في الجهة المقابلة للسرير تكمل كل ما قد يحتاجه قاطنيها من وسائل راحة، في الوقت الذي نكتشف وجود حمامًا صغيرًا بتصميم عصري ملحق بالغرفة يختبئ خلف الجدار المخصص للتلفاز!
حمام عصري بمساحة معقولة ملحق بالغرفة يفي بالغرض أبرز ما فيه خزانة غالبًا لترتيب الملابس وحوض عريض أسفله وحدة تخزينية بخامة الخشب تستوعب كافة أغراض الحمام من مناشف وأدوات استحمام ومنظفات وما غير ذلك.
ساحة جميلة بمساحة معقولة تستوعب غرفة المعيشة المكونة من أريكة كبيرة صفراء اللون تسع ثلاثة أشخاص وربما أربعة! أمامها طاولة صغيرة للقهوة أو الشاي بنفس اللون المبهج يستحوذ كلاهما على مساحة قليلة من الغرفة فيما تظل البقية بلا أثاث أو ديكور.. فقط شرائح الخشب تكسيها بنظام ودقة غير متناهية!
المدخل هادئ وبسيط يزينه طاولة صغيرة ومربعة سوداء اللون على جانبيها مقعدين صغيرين ويعلوها لوحة تشكيلية لإحدى البيوت المقامة في قلب الخضرة تعزز الشعور بالحيوية في هذه الشقة .. نرى من هذه الزاوية كيف تألق اللون الأصفر في تغليف الأريكة بطاولتها ورقة الوسائد المزينة للأولى!
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يشمل المطبخ عدد كافي من الوحدات التخزينية تتناسب مع مساحة الشقة الصغيرة والتي بالتأكيد لن يسكنها إلا فردين أو أسرة صغيرة لا تزيد عن ثلاثة أفراد. وحدات المطبخ سوداء اللون مما يزيدها أناقة وتضم بداخلها الموقد باحترافية.
وحدة تلفاز ومكتبة في آنٍ واحد فالجزء السفلي منها يوضع عليه التلفاز في الوقت الذي تستخدم أرففها العلوية كمكتبة تضم عدد ليس بقليل من الكتب والمراجع!