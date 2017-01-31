شقة جميلة بلمسات صفراء في قلب روما

تتحلى غرفة النوم هنا بـ تصميم بسيط إلا أنه جذاب وملفت للانتباه! السر يكمن ببساطة فيما أضافه اللون الأصفر للغرفة من إشراقة وبهجة تستشعرها في تصميم السرير بفرشه وكذلك الستائر بخاماتها الانسيابية والمرنة.

الغرفة مصممة وفق للنمط الحداثي بديكورات غير متكلفة يزين جدرانها بالكامل براويز مربعة الشكل بإطارات سوداء تملأ الفراغ الواضح فيها نتيجة الاعتماد على اللون الأبيض المحايد كطلاء أساسي لها. لم يُغفِل المصمم هنا أهمية تناسق السجادة الموضوعة على الأرضية مع فرش السرير وكذلك الستائر بل بالعكس حرص على اختيارها بلون مشرق زاد من حيوية الغرفة.