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صمم مدخل منزلك بشكل رائع

آية منير آية منير
Sala Tropical Chic, Movelvivo Interiores Movelvivo Interiores Corridor, hallway & stairsAccessories & decoration Wood effect
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مدخل منزلك هو الجملة الترحيبية التى تود قولها لضيوفك، وهو فراغ حر سهل تصميمه ولكن يحتاج لقليل من التخطيط والاهتمام، وعلى الرغم من أنه من أهم الأماكن التى علينا العناية بها وإعطائها قدر كبير من الاهتمام، إلا أنه للأسف في أغلب منازلنا نعمل هذا الجزء مما يعطي انطباع فوضوي عن منزلنا، لذا اليوم مع هوميفاي جمعنا لك مجموعة رائعة من أجمل التصاميم لمداخل مختلفة لتساعدك في تصميم مدخل منزلك..

تصميم عملي

miniszyk, unikat:lab unikat:lab الممر والمدخل
unikat:lab

miniszyk

unikat:lab
unikat:lab
unikat:lab

في الأغلب نميل إلى العملية في تصميماتنا وخاصة في الأماكن الحيوية في المنزل، وشماعة لتعليق المعاطف وكرسي للاستراحة من طريق مرهق بلون شبابي جذاب، في النهاية أمامنا تصميم رائع وعملى جدا..

عصفور ديكوري

Glebe Wood House Trewin Design Architects الممر الحديث، المدخل و الدرج
Trewin Design Architects

Glebe Wood House

Trewin Design Architects
Trewin Design Architects
Trewin Design Architects

لا توجد وسيلة أفضل لاستقبال ضيوفك من استخدام لوحات فنية وقطع ديكورية تزين مدخلك، اللوحات من أكثر العناصر الجاذبة للانتباه وتخطف العين بمجرد رؤيتها، في هذا التصميم أخذت اتجاه اسكندينافي جرئ متناسق مع عصفور ديكوري رائع يزين طاولة بسيطة باللون الأبيض…

إعادة تدوير..

Proyecto Residencial en Marbella, Estudio Reverso Estudio Reverso إنتقائي، أسلوب، الرواق، رواق، &، درج
Estudio Reverso

Estudio Reverso
Estudio Reverso
Estudio Reverso

لديك خزانة قديمة، والميزانية لا تسمح لشراء الجديد، وتود تجديد مدخل منزلك بلمسة مبتكرة، قليل من المجهود يجعل من خزانتك القديمة قطعة ديكورية تزين مدخلك وتجذب الانتباه وتترك انطباع رائع عنك لضيوفك..

الكلاسيكية المطلقة

Private Villa, Surrey, Keir Townsend Ltd. Keir Townsend Ltd. الممر الحديث، المدخل و الدرج
Keir Townsend Ltd.

Private Villa, Surrey

Keir Townsend Ltd.
Keir Townsend Ltd.
Keir Townsend Ltd.

تصميم كلاسيكي بلمسة حداثة بسيطة ولا أروع، كما نرى اللون البنى يعطى فخامة وأناقة، مع أرضية ذو تصميم جديد، وعلى الجانبين منضدة أنيقة  ومعها إضاءة هادئة..

طراز ريفي أصيل..

Boot Warmer Hart Design and Construction البلد، لقب، الرواق، رواق، &، درج
Hart Design and Construction

Boot Warmer

Hart Design and Construction
Hart Design and Construction
Hart Design and Construction

استخدام الخشب على طبيعته هو أكثر السمات شيوعا للطراز الريفي، المصمم هنا صنع خزانة كاملة للأحذية من الخشب الطبيعي، بالتأكيد ستنال إعجابك..

حداثة وبساطة..

Reforma de apartamento en dos plantas, A Estrada, Pontevedra, Ameneiros Rey | HH arquitectos Ameneiros Rey | HH arquitectos الممر والمدخل
Ameneiros Rey | HH arquitectos

Ameneiros Rey | HH arquitectos
Ameneiros Rey | HH arquitectos
Ameneiros Rey | HH arquitectos

الطراز الحديث معرفة عنه البساطة وتحقيق الوظيفة بأقل التفاصيل، وهنا المصمم استخدمه بشكل ذكي وناجح حيث خصص لوحة رائعة ومميزة للمعاطف، مع خزانة أنيقة للأحذية..بلمسات من الخشب اكتمل التصميم..

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الطراز الاسكندينافي..

Bright hallway, J.Design J.Design الممر الحديث، المدخل و الدرج Multicolored
J.Design

J.Design
J.Design
J.Design

أهم ما يميز هذا النمط الرائع ، استخدامه للنقوش المبهجة والرسومات الجريئة والملون بحرية وجمال، مع لمسات من الأسود ملك الالوان، تصميم بسيط ولكنه سيترك انطباع عنك رائع ..

​الأزرق الكلاسيكي

Mucor, MUEBLES MUCOR, S.L. MUEBLES MUCOR, S.L. Corridor, hallway & stairsAccessories & decoration
MUEBLES MUCOR, S.L.

MUEBLES MUCOR, S.L.
MUEBLES MUCOR, S.L.
MUEBLES MUCOR, S.L.

قد تجد حلول أخرى للتصميم الكلاسيكي بعيدا عن الألوان المعتادة، لون جرئ هادئ كالأزرق يجعل من مدخلك تصميم مختلف، كل تفاصيل التصميم الكلاسيكي ولكن بوجه جرئ وطلة مختلفة مع قطع ديكورية بألوان متناسقة مع اللمسات الجريئة المستخدمة في بعض قطع الأثاث، لوحة فنية مزينة باللون الاخضر لون الطبيعة..

على الطراز الريفي..

Caprice Deco, Equipe Ceramicas Equipe Ceramicas البلد، لقب، الرواق، رواق، &، درج
Equipe Ceramicas

Equipe Ceramicas
Equipe Ceramicas
Equipe Ceramicas

الطراز الريفي متنوع ومختلف على حسب ثاقفة كل دولة فهناك مثلا الاتجاه الأوروبي، كما نرى الريف الأوروبي وبساطته وهدوءه، فالتصميم عبارة عن أريكة صغيرة وطاولة مع مرىة  كبيرة وأما عن الألون فالأبيض هو السائد ..

نمط انتقائي..

HALL Movelvivo Interiores Corridor, hallway & stairsAccessories & decoration Wood effect
Movelvivo Interiores

HALL

Movelvivo Interiores
Movelvivo Interiores
Movelvivo Interiores

النمط الانتقائي مختلف عن أي طراز لما له من عفوية وحرية في التصميم فهو مرح وحيوي للغاية، النباتات الموجودة بلونها الأخضر والنقوش المنتظمة على الحائط والمرآة الدائرية والألوان مع الخشب كلها عناصر تعطي التصميم طاقة إيجابية .. 

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