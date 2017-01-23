صمم مدخل منزلك بشكل رائع

مدخل منزلك هو الجملة الترحيبية التى تود قولها لضيوفك، وهو فراغ حر سهل تصميمه ولكن يحتاج لقليل من التخطيط والاهتمام، وعلى الرغم من أنه من أهم الأماكن التى علينا العناية بها وإعطائها قدر كبير من الاهتمام، إلا أنه للأسف في أغلب منازلنا نعمل هذا الجزء مما يعطي انطباع فوضوي عن منزلنا، لذا اليوم مع هوميفاي جمعنا لك مجموعة رائعة من أجمل التصاميم لمداخل مختلفة لتساعدك في تصميم مدخل منزلك..
في الأغلب نميل إلى العملية في تصميماتنا وخاصة في الأماكن الحيوية في المنزل، وشماعة لتعليق المعاطف وكرسي للاستراحة من طريق مرهق بلون شبابي جذاب، في النهاية أمامنا تصميم رائع وعملى جدا..
لا توجد وسيلة أفضل لاستقبال ضيوفك من استخدام لوحات فنية وقطع ديكورية تزين مدخلك، اللوحات من أكثر العناصر الجاذبة للانتباه وتخطف العين بمجرد رؤيتها، في هذا التصميم أخذت اتجاه اسكندينافي جرئ متناسق مع عصفور ديكوري رائع يزين طاولة بسيطة باللون الأبيض…
لديك خزانة قديمة، والميزانية لا تسمح لشراء الجديد، وتود تجديد مدخل منزلك بلمسة مبتكرة، قليل من المجهود يجعل من خزانتك القديمة قطعة ديكورية تزين مدخلك وتجذب الانتباه وتترك انطباع رائع عنك لضيوفك..
تصميم كلاسيكي بلمسة حداثة بسيطة ولا أروع، كما نرى اللون البنى يعطى فخامة وأناقة، مع أرضية ذو تصميم جديد، وعلى الجانبين منضدة أنيقة ومعها إضاءة هادئة..
استخدام الخشب على طبيعته هو أكثر السمات شيوعا للطراز الريفي، المصمم هنا صنع خزانة كاملة للأحذية من الخشب الطبيعي، بالتأكيد ستنال إعجابك..
الطراز الحديث معرفة عنه البساطة وتحقيق الوظيفة بأقل التفاصيل، وهنا المصمم استخدمه بشكل ذكي وناجح حيث خصص لوحة رائعة ومميزة للمعاطف، مع خزانة أنيقة للأحذية..بلمسات من الخشب اكتمل التصميم..
أهم ما يميز هذا النمط الرائع ، استخدامه للنقوش المبهجة والرسومات الجريئة والملون بحرية وجمال، مع لمسات من الأسود ملك الالوان، تصميم بسيط ولكنه سيترك انطباع عنك رائع ..
قد تجد حلول أخرى للتصميم الكلاسيكي بعيدا عن الألوان المعتادة، لون جرئ هادئ كالأزرق يجعل من مدخلك تصميم مختلف، كل تفاصيل التصميم الكلاسيكي ولكن بوجه جرئ وطلة مختلفة مع قطع ديكورية بألوان متناسقة مع اللمسات الجريئة المستخدمة في بعض قطع الأثاث، لوحة فنية مزينة باللون الاخضر لون الطبيعة..
الطراز الريفي متنوع ومختلف على حسب ثاقفة كل دولة فهناك مثلا الاتجاه الأوروبي، كما نرى الريف الأوروبي وبساطته وهدوءه، فالتصميم عبارة عن أريكة صغيرة وطاولة مع مرىة كبيرة وأما عن الألون فالأبيض هو السائد ..
النمط الانتقائي مختلف عن أي طراز لما له من عفوية وحرية في التصميم فهو مرح وحيوي للغاية، النباتات الموجودة بلونها الأخضر والنقوش المنتظمة على الحائط والمرآة الدائرية والألوان مع الخشب كلها عناصر تعطي التصميم طاقة إيجابية ..
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