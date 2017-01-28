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تحول جذري لشقة على الطراز الحديث

آية منير آية منير
RISTRUTTURAZIONE SAN FLORIANO, K.B. Ristrutturazioni K.B. Ristrutturazioni
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اليوم سنسافر معا لزيارة إيطاليا، حيث قام K.B. RISTRUTTURAZIONI بإحياء شقة كانت بمثابة موقع بناء مهمل وحولته إلى شقة حديثة وعصرية، بشكل ساحر ويحقق أعلى إستفادة ممكنة، اختار المصمم لهذه الشقة أفضل الأساليب الحديثة لاستغلال كل ركن على أكمل وجه، وبطريقة مبتكرة وخلاقة ومبدعة، واحترام التخطيط الهندسي للمنزل، جولة سريعة بين أركان هذه الشقة مع نظرة على ما كانت عليه ستتأكد أن لا يوجد هناك ما يسمى بالمستحيل..

قبل : فراغ مهمل وبدون إمكانيات..

RISTRUTTURAZIONE SAN FLORIANO, K.B. Ristrutturazioni K.B. Ristrutturazioni
K.B. Ristrutturazioni

K.B. Ristrutturazioni
K.B. Ristrutturazioni
K.B. Ristrutturazioni

هكذا كان بيدو الفراغ في بداية التصميم، مهمل وغير محدد الاتجاه المفضل لدي أصحاب المنزل، تركيبات الكهربا والسباكة واضحة وغير مكتملة، والأرضيات والجدران تعرضت لكثير من عمليات الهدم ..

اثناء مرحلة التصميم..

RISTRUTTURAZIONE SAN FLORIANO, K.B. Ristrutturazioni K.B. Ristrutturazioni
K.B. Ristrutturazioni

K.B. Ristrutturazioni
K.B. Ristrutturazioni
K.B. Ristrutturazioni

في هذه المرحلة تظهر أولى ملامح الفراغ المصمم على هيئة مطبخ حيث، تم تركيب الهيكل الأساس للمطبخ والبار الأنيق المصمم بطريقة رائعة مع الشفاط الكهربائي، أرضيات من الخشب رائعة ويمكن تركيبها بأساليب حديثة وبدون تكسير أو هدم لما سبق..

بعد : مطبخ حديث رائع..

RISTRUTTURAZIONE SAN FLORIANO, K.B. Ristrutturazioni K.B. Ristrutturazioni
K.B. Ristrutturazioni

K.B. Ristrutturazioni
K.B. Ristrutturazioni
K.B. Ristrutturazioni

وبمجرد من الانتهاء بالكامل من تصميم المطبخ، لن تصدق التغييرالجذري وستقف أمامه منبهر، مطبخ حديث ومفتوح مع غرفة الطعام، استخدم المصمم مزيج رائع بين اللون الأبيض مع الخشب، مع وحدات إضاءة خاصة لتزيين وإظهار جمال وروعة تصميم وحدات التخزين، لم ينس لمسة مميزة من نباتات الزينة لتجعل منه لوحة متكاملة ينبض بروح الطبيعة..

غرفة معيشة..ومكتبة أنيقة..

RISTRUTTURAZIONE SAN FLORIANO, K.B. Ristrutturazioni K.B. Ristrutturazioni
K.B. Ristrutturazioni

K.B. Ristrutturazioni
K.B. Ristrutturazioni
K.B. Ristrutturazioni

على الطراز الحديث صمم هذا المشهد بالكامل مع لمسة من النمط الصناعي في السلم سنراه بالتفصيل فيما بعد، مكتبة باللون الأبيض ذات أرفف مفتوحة، مع لمسة من الخشب مميزة، استغل المصمم المساحة الكبيرة لفراغ المعيشة ليضيف للمنزل هذه المكتبة، لمحبي القراءة هذا التصميم سيكون المفضل لك..

درج صناعي ومعيشة حديثة..

RISTRUTTURAZIONE SAN FLORIANO, K.B. Ristrutturazioni K.B. Ristrutturazioni
K.B. Ristrutturazioni

K.B. Ristrutturazioni
K.B. Ristrutturazioni
K.B. Ristrutturazioni

مزيج رائع بين الطراز الصناعي والحديث في مشهد رائع وقوي، بألوان محايدة ولمسات من الأزرق الباهت ونقوش وزخارف رائعة في سجادة أنيقة، وإضاءة بسيطة لخلق جو رومانسي وشاعري يناسب محبي الهدوء ، الدرج جاء على النمط الصناعي بالمعدن اللامع ليكون حضوره قوي جدا ويجذب الانتباه بدرجات مفرغة ومقبض من شرائح معدنية بسيطة..

غرفة بتصميم هندسي خاص..

RISTRUTTURAZIONE SAN FLORIANO, K.B. Ristrutturazioni K.B. Ristrutturazioni
K.B. Ristrutturazioni

K.B. Ristrutturazioni
K.B. Ristrutturazioni
K.B. Ristrutturazioni

بعد غرفة المعيشة والدرج المميز يأتي دور هذه الغرفة ذات التصميم الهندسي الخاص، حيث سقف مائل مصنوع من الخشب، استخدم المصمم سجادة كبيرة ناعمة بلون مميز، مع اريكة بسيطة جدا وأرفف عملية في أركان مختلفة للغرفة ..

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قبل : تركيب السباكة..

RISTRUTTURAZIONE SAN FLORIANO, K.B. Ristrutturazioni K.B. Ristrutturazioni
K.B. Ristrutturazioni

K.B. Ristrutturazioni
K.B. Ristrutturazioni
K.B. Ristrutturazioni

ما قبل التصميم في الحمام نقوم بتركيب كهربا وسباكة كل ما يخص الحمام وبناء الهيكي الأساسي للتصميم..

بعد : حمام فندقي..

RISTRUTTURAZIONE SAN FLORIANO, K.B. Ristrutturazioni K.B. Ristrutturazioni
K.B. Ristrutturazioni

K.B. Ristrutturazioni
K.B. Ristrutturazioni
K.B. Ristrutturazioni

بعد التغيير لن تصدق عيناك، حمام فاخر على غرار الفنادق يأتي باللون الرمادي والخشب يزينه، يتصدر المشهد خزانة رائعة تضم حوضين لغسيل الأيدي، ومرآة كبير لتعكس الجانب الآخر للحمام، تأثير بصري مبهر ومميز وتوزيع إضاءة مميز..

تفاصيل رائعة..

RISTRUTTURAZIONE SAN FLORIANO, K.B. Ristrutturazioni K.B. Ristrutturazioni
K.B. Ristrutturazioni

K.B. Ristrutturazioni
K.B. Ristrutturazioni
K.B. Ristrutturazioni

كل تفاصيل هذا التصميم رائعة ومميزة، هنا جاءت الأرضيات مزودة بنقوش كلاسيكية، وإضاءة مميزة غير مباشرة، اللون الرمادي هو بطل المشهد ككل ويزينه الأبيض في الأثاث الصحي، والخشب يتألق في تصميم باب مميز..

قبل : حمام تحت التجهيز..

RISTRUTTURAZIONE SAN FLORIANO, K.B. Ristrutturazioni K.B. Ristrutturazioni
K.B. Ristrutturazioni

K.B. Ristrutturazioni
K.B. Ristrutturazioni
K.B. Ristrutturazioni

وياتي حمام آخر لهذا المنزل بتصميم هندسي خاص في حالة البناء الأولى، لم يتم تركيب البلاط أو السيراميك للأرضيات أو الجدران..

أثناء عملية التصميم..

RISTRUTTURAZIONE SAN FLORIANO, K.B. Ristrutturazioni K.B. Ristrutturazioni
K.B. Ristrutturazioni

K.B. Ristrutturazioni
K.B. Ristrutturazioni
K.B. Ristrutturazioni

تركيب حوض قدم تجهيزا لتصميم الحمام بشكل مبتكر..

بعدد تصميم ذكي..

RISTRUTTURAZIONE SAN FLORIANO, K.B. Ristrutturazioni K.B. Ristrutturazioni
K.B. Ristrutturazioni

K.B. Ristrutturazioni
K.B. Ristrutturazioni
K.B. Ristrutturazioni

يأتي هذا التصميم بأسس نمط الحد الأدني بلمسة عصرية حديقة، ولا يزال اللون الرمادي هو المسيطة مع سجادة أنيقة بلون مميز..

تصميم ذكي..

RISTRUTTURAZIONE SAN FLORIANO, K.B. Ristrutturazioni K.B. Ristrutturazioni
K.B. Ristrutturazioni

K.B. Ristrutturazioni
K.B. Ristrutturazioni
K.B. Ristrutturazioni

إن كنت تظن أن حمامك صعب تصميمه، هذا النموذج سيغير تفكيرك بالتأكيد، أنه برغم من التصميم الهندسي الخاص وضيق مساحته وقلة ارتفاهخ، إلا أنه نجح المصمم في تحقيق الجانب الوظيفي للفراغ وبأقل تكاليف..

يمكنك قراءة قبل وبعد.. شاهد التغيير الجذري في هذا الحمام!

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