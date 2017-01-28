تحول جذري لشقة على الطراز الحديث

إن كنت تظن أن حمامك صعب تصميمه، هذا النموذج سيغير تفكيرك بالتأكيد، أنه برغم من التصميم الهندسي الخاص وضيق مساحته وقلة ارتفاهخ، إلا أنه نجح المصمم في تحقيق الجانب الوظيفي للفراغ وبأقل تكاليف..

يمكنك قراءة قبل وبعد.. شاهد التغيير الجذري في هذا الحمام!