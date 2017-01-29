6 لمسات رائعة لحمامك لم تخطر ببالك من قبل

الحمام هو روح البيت وكلما كان حديث مواكبا لأحدث صيحات الموضة كان المنزل أجمل وأرقى وأكثر إشراقا وتميزا، ولكن مع تطور عالم الديكور ظهرت الكثير من الوسائل للحفاظ عليه نظيف دائما، ولأن هوميفاي تسعى دائما لتقدم لك ما هو أفضل، اختارت لك اليوم 6 لمسات رائعة ستغير من حمامك تماما، وتجعله حديثا ومشرقا ومفعم بالحيوية، وتحافظ عليه نظيف دائما، بالتأكيد ستحب أن تمتلك أحدهم بحمامك..
إن كنت لا تمتلك حوض استحمام، فإليك أحدث صيحات الموضة في الحمامات العصرية
غرفة الاستحمام حيث بدلا من أن يبقى الدش الخاص بك مفتوحا ويتسبب ذلك في انتشار المياه في كل ركن في الحمام، حافظ على حمامك جافا لأطول فترة ممكنة عن طريقة تصميم جدران زجاجية خاصة ومن الممكن أيضا تخصيص لون مختلف أو نقوش وزخارف خاصة لهذا الركن لتشعر وكأنه فراغ منفصل..
من الممكن أيضا تصميم حوض استحمام خاص بك مزود بفاصل على طراز المينيمال، من الأفضل استخدام الالوان الفاتحة في الحمامات ولكن الأغلب يبتعد عن الأبيض لصعوبة تنظيفه ولكن مع تطور عالم الديكور ظهرت خامات جديدة سهلة التنظيف وغير قابلة للاتساخ السريع..
واحيانا نلجأ لحل آخر تقليدي وهو استخدام نفس اللون والنقوش الموحدة لخلق تأثير بصري وشعور بتناغم حوض الاستحمام مع باقي عناصر الحمام..
إن كنت تبحث عن خزانة كبيرة في حمامك فيمكنك تصميمها بكل سهولة .. فقط استغل المساحة المحيطة بحوض الاستحمام واصنع خزانتك بنفسك، بالإضافة إلى اللمسة الرائعة التى قد تضيفها لحمامك باستخدام خشب مميز وكأنك بداخل منتجع صحي ..
هل لديك مساحة مهملة في حمامك؟ ما رأيك أن تمتلك أرفف عملية لتخزين المناشف والأدوات الخاصة بك في حمامك، وتنجح في استغلال كل ركن بشكل مثالي وناجح ومميز..
الأثاث الذكي هو أحدث صيحات التكنولوجيا والتى تفرض نفسها على الساحة بشكل قوي، وقد نجح الكثير من الخبراء دمجها بشكل مناسب في منازلنا، وهنا نموذج رائع للأثاث الذكي متعدد الاستخدامات، الذي يوفر أكبر قدر من الخدمات في مساحة صغيرة ، وأكثر تنظيما عن استخدام قطع أثاث بعدد اكبر..
يمكنك قراءة أحدث صيحات الديكور في تصميم الحمامات