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6 لمسات رائعة لحمامك لم تخطر ببالك من قبل

آية منير آية منير
valle dei casali, stefania eugeni stefania eugeni حمام
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الحمام هو روح البيت وكلما كان حديث مواكبا لأحدث صيحات الموضة كان المنزل أجمل وأرقى وأكثر إشراقا وتميزا، ولكن مع تطور عالم الديكور ظهرت الكثير من الوسائل للحفاظ عليه نظيف دائما، ولأن هوميفاي تسعى دائما لتقدم لك ما هو أفضل، اختارت لك اليوم 6 لمسات رائعة ستغير من حمامك تماما، وتجعله حديثا ومشرقا ومفعم بالحيوية، وتحافظ عليه نظيف دائما، بالتأكيد ستحب أن تمتلك أحدهم بحمامك..

1 – غرفة استحمام..

APPARTAMENTO PER UNA GIOVANE COPPIA, ROBERTA DANISI architetto ROBERTA DANISI architetto غرفة نوم
ROBERTA DANISI architetto

ROBERTA DANISI architetto
ROBERTA DANISI architetto
ROBERTA DANISI architetto

إن كنت لا تمتلك حوض استحمام، فإليك أحدث صيحات الموضة في الحمامات العصرية غرفة الاستحمام حيث بدلا من أن يبقى الدش الخاص بك مفتوحا ويتسبب ذلك في انتشار المياه في كل ركن في الحمام، حافظ على حمامك جافا لأطول فترة ممكنة عن طريقة تصميم جدران زجاجية خاصة ومن الممكن أيضا تخصيص لون مختلف أو نقوش وزخارف خاصة لهذا الركن لتشعر وكأنه فراغ منفصل..

2 – فاصل حقيقي..

Verezzi, con3studio con3studio حمام الخرسانة White
con3studio

con3studio
con3studio
con3studio

من الممكن أيضا تصميم حوض استحمام خاص بك مزود بفاصل على طراز المينيمال، من الأفضل استخدام الالوان الفاتحة في الحمامات ولكن الأغلب يبتعد عن الأبيض لصعوبة تنظيفه ولكن مع تطور عالم الديكور ظهرت خامات جديدة سهلة التنظيف وغير قابلة للاتساخ السريع..

3 – تناغم من نوع خاص..

valle dei casali, stefania eugeni stefania eugeni حمام
stefania eugeni

stefania eugeni
stefania eugeni
stefania eugeni

واحيانا نلجأ لحل آخر تقليدي وهو استخدام نفس اللون والنقوش الموحدة لخلق تأثير بصري وشعور بتناغم حوض الاستحمام مع باقي عناصر الحمام..

4 – أماكن غير متوقعة للتخزين..

case Bircat, Cattaneo Brindelli architetti associati Cattaneo Brindelli architetti associati حمام
Cattaneo Brindelli architetti associati

Cattaneo Brindelli architetti associati
Cattaneo Brindelli architetti associati
Cattaneo Brindelli architetti associati

إن كنت تبحث عن خزانة كبيرة في حمامك فيمكنك تصميمها بكل سهولة .. فقط استغل المساحة المحيطة بحوض الاستحمام واصنع خزانتك بنفسك، بالإضافة إلى اللمسة الرائعة التى قد تضيفها لحمامك باستخدام خشب مميز وكأنك بداخل منتجع صحي ..

5 – استغلال أمثل..

Un sogno chiamato casa, LF&Partners LF&Partners حمام
LF&amp;Partners

LF&Partners
LF&amp;Partners
LF&Partners

هل لديك مساحة مهملة في حمامك؟ ما رأيك أن تمتلك أرفف عملية لتخزين المناشف والأدوات الخاصة بك في حمامك، وتنجح في استغلال كل ركن بشكل مثالي وناجح ومميز..

6 – أثاث ذكي..

Lavarredo, Xilon S.r.l. Xilon S.r.l. BathroomSinks
Xilon S.r.l.

Xilon S.r.l.
Xilon S.r.l.
Xilon S.r.l.

الأثاث الذكي هو أحدث صيحات التكنولوجيا والتى تفرض نفسها على الساحة بشكل قوي، وقد نجح الكثير من الخبراء دمجها بشكل مناسب في منازلنا، وهنا نموذج رائع للأثاث الذكي متعدد الاستخدامات، الذي يوفر أكبر قدر من الخدمات في مساحة صغيرة ، وأكثر تنظيما عن استخدام قطع أثاث بعدد اكبر..

يمكنك قراءة أحدث صيحات الديكور في تصميم الحمامات

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