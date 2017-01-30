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منزل العائلة عنوان الفخامة والأناقة

آية منير آية منير
Family Home in Winchester's Sleepers Hill, Martin Gardner Photography Martin Gardner Photography منازل
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اليوم مع جولة رائعة ومميزة وفريدة من نوعها بين أركان منزل العائلة حيث صممه Emma Hooton Ltd ليكون عنوان الفخامة والأناقة، الطراز الكلاسيكي لايزال يحتفظ بقدر كبير من الإعجاب و التقدير من جانب الجميع مهما ظهرت صيحات حداثية في التصميم الداخلي ، لذلك يقدم هوميفاي اليوم مزيج رائع بين الكلاسيكية الحديثة والطراز الحداث في منزل صمم بفكر راقي وفخامة غير معهودة ليناسب عائلة كبيرة بلمسة عصرية مميزة..

واجهة رئيسية .. عنوان الكلاسيكية ..

Family Home in Winchester's Sleepers Hill, Martin Gardner Photography Martin Gardner Photography منازل
Martin Gardner Photography

Family Home in Winchester's Sleepers Hill

Martin Gardner Photography
Martin Gardner Photography
Martin Gardner Photography

بتفاصيل كلاسيكية بطابع انجليزي جاءت الواجهة الرئيسية، واستخدم المصمم الطوب الأحمر المميز كمادة أساسية مع أعمال الجبس الأبيض..

حديقة خاصة تليق بفخامة المنزل وحجمه ..

Family Home in Winchester's Sleepers Hill, Martin Gardner Photography Martin Gardner Photography منازل
Martin Gardner Photography

Family Home in Winchester's Sleepers Hill

Martin Gardner Photography
Martin Gardner Photography
Martin Gardner Photography

دمج اللون الأبيض مع الأخضر المتمثل في الطبيعة والسماء الزرقاء، لوحة فنية متكاملة..

مدخل المنزل.. سيرحب بالضيوف ويخطف قلبك من أول لحظة..

Family Home in Winchester's Sleepers Hill, Martin Gardner Photography Martin Gardner Photography راهرو سبک کلاسیک، راهرو و پله
Martin Gardner Photography

Family Home in Winchester's Sleepers Hill

Martin Gardner Photography
Martin Gardner Photography
Martin Gardner Photography

غرفة استقبال رائعة ومميزة

Family Home in Winchester's Sleepers Hill, Martin Gardner Photography Martin Gardner Photography غرفة المعيشة
Martin Gardner Photography

Family Home in Winchester's Sleepers Hill

Martin Gardner Photography
Martin Gardner Photography
Martin Gardner Photography

بتصميم كلاسيكي وجدنا هذه الغرفة لاستقبال الضيوف بألوان حيادية ونعومة الخامات، ولمسة من لون المارون الجرئ لكسر ملل وروتين الحيادية..

ركن خاص ..

Family Home in Winchester's Sleepers Hill, Martin Gardner Photography Martin Gardner Photography غرفة المعيشة
Martin Gardner Photography

Family Home in Winchester's Sleepers Hill

Martin Gardner Photography
Martin Gardner Photography
Martin Gardner Photography

تصميم لركن خاص بجوار نافذة لقراءة كتاب وتناول مشروب دافئ في هدوء وسكينة..

غرفة معيشة خاصة..

Family Home in Winchester's Sleepers Hill, Martin Gardner Photography Martin Gardner Photography مطبخ
Martin Gardner Photography

Family Home in Winchester's Sleepers Hill

Martin Gardner Photography
Martin Gardner Photography
Martin Gardner Photography

غرفة معيشة خاصة بالعائلة بألوان باردة وتصميم حديث وخامات ناعمة..

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مكتب مميز وبسيط..

Family Home in Winchester's Sleepers Hill, Martin Gardner Photography Martin Gardner Photography مطبخ
Martin Gardner Photography

Family Home in Winchester's Sleepers Hill

Martin Gardner Photography
Martin Gardner Photography
Martin Gardner Photography

مكتب بسيط جدا لإنهاء الأعمال الخاص بتصميم يساعد التركيز…

أزرق فيروزي..

Family Home in Winchester's Sleepers Hill, Martin Gardner Photography Martin Gardner Photography مطبخ
Martin Gardner Photography

Family Home in Winchester's Sleepers Hill

Martin Gardner Photography
Martin Gardner Photography
Martin Gardner Photography

اللون الأزرق الفيروزي يتألق مع الإضاءة الطبيعية وينبض بالحياة ..

مدفأة حديثة وعصرية

Family Home in Winchester's Sleepers Hill, Martin Gardner Photography Martin Gardner Photography غرفة الميديا
Martin Gardner Photography

Family Home in Winchester's Sleepers Hill

Martin Gardner Photography
Martin Gardner Photography
Martin Gardner Photography

مدفأة حديثة بتصميم خاص على هيئة جدار كامل كمكتبة ومزودة بتليفزيون وإضاءة غير مباشرة حديثة..

الأبيض..

Bulthaup kitchen Martin Gardner Photography مطبخ
Martin Gardner Photography

Bulthaup kitchen

Martin Gardner Photography
Martin Gardner Photography
Martin Gardner Photography

اللون الأبيض هو بطل المشهد في كل من الجدران ووحدات التخزين والبار الأنيق والمميز والأسقف..

مطبخ حديث..

Bulthaup kitchen Martin Gardner Photography مطبخ
Martin Gardner Photography

Bulthaup kitchen

Martin Gardner Photography
Martin Gardner Photography
Martin Gardner Photography

مطبخ حديث رائع ذو مساحة كبير مصمم بأقل تفاصيل ولمسات من الطبيعة اخلابة على هيئة مزهرية رائعة..

نقوش ممبزة..

Bulthaup kitchen Martin Gardner Photography مطبخ
Martin Gardner Photography

Bulthaup kitchen

Martin Gardner Photography
Martin Gardner Photography
Martin Gardner Photography

نقوش مميزة باللون الأخضر في لستائر متناسقة مع قطع أثاث صغيرة بلمسات من نفس اللون، لوحة رائعة من قلب الطبيعة..

تفاصيل خاصة..

Family Home in Winchester's Sleepers Hill, Martin Gardner Photography Martin Gardner Photography غرفة المعيشة
Martin Gardner Photography

Family Home in Winchester's Sleepers Hill

Martin Gardner Photography
Martin Gardner Photography
Martin Gardner Photography

أهم ما يميز أي تصميم هو التفاصيل وما يجعل المشهد يستحق المشاهدة والتحليل، بألوان باردة ومزيج رائع بين الأخضر والأزرق والرمادي…

غرفة طعام رائعة ومبهرة..

Family Home in Winchester's Sleepers Hill, Martin Gardner Photography Martin Gardner Photography غرفة السفرة
Martin Gardner Photography

Family Home in Winchester's Sleepers Hill

Martin Gardner Photography
Martin Gardner Photography
Martin Gardner Photography

غرفة طعام بألوان محايدة أزرق وأبيض وأرضيات خشبية بلمسة من الاحمر الساخن حيث أن الداراسات مؤخرا أثبتت انه من اكثر الألوان الصالحة لأماكن تناول الطعام لفتح شهية المستخدمين..

وحدات إضاءة غاية في الروعة

Family Home in Winchester's Sleepers Hill, Martin Gardner Photography Martin Gardner Photography غرفة السفرة
Martin Gardner Photography

Family Home in Winchester's Sleepers Hill

Martin Gardner Photography
Martin Gardner Photography
Martin Gardner Photography

الحداثة في أروع صورها

Family Home in Winchester's Sleepers Hill, Martin Gardner Photography Martin Gardner Photography غرفة السفرة
Martin Gardner Photography

Family Home in Winchester's Sleepers Hill

Martin Gardner Photography
Martin Gardner Photography
Martin Gardner Photography

مساحة أسفل الدرج..

Family Home in Winchester's Sleepers Hill, Martin Gardner Photography Martin Gardner Photography راهرو سبک کلاسیک، راهرو و پله
Martin Gardner Photography

Family Home in Winchester's Sleepers Hill

Martin Gardner Photography
Martin Gardner Photography
Martin Gardner Photography

استغلال المساحة أسفل الدرج هي مهمة صعبة ولكن بقليل من التفكير والتخطيط ستنجح في ذلك، هنا اكتفى المصمم بمقعد مميز وطاولة صغيرة..

رواق مميز..

Family Home in Winchester's Sleepers Hill, Martin Gardner Photography Martin Gardner Photography راهرو سبک کلاسیک، راهرو و پله
Martin Gardner Photography

Family Home in Winchester's Sleepers Hill

Martin Gardner Photography
Martin Gardner Photography
Martin Gardner Photography

لمسات ذهبية لها طابع خاص..

Family Home in Winchester's Sleepers Hill, Martin Gardner Photography Martin Gardner Photography مكتب عمل أو دراسة
Martin Gardner Photography

Family Home in Winchester's Sleepers Hill

Martin Gardner Photography
Martin Gardner Photography
Martin Gardner Photography

جلسة تليفزيونية للعائلة..

Family Home in Winchester's Sleepers Hill, Martin Gardner Photography Martin Gardner Photography غرفة الميديا
Martin Gardner Photography

Family Home in Winchester's Sleepers Hill

Martin Gardner Photography
Martin Gardner Photography
Martin Gardner Photography

جلسة خاصة بألوان محايدة ولمسة من الأصفر وبتصميم هندسي مميز وخاص للهيكل، احترمه المصمم وزينه بوحدات إضاءة صغيرة.

الابواب كلاسيكية بسيطة..

Family Home in Winchester's Sleepers Hill, Martin Gardner Photography Martin Gardner Photography غرفة الميديا
Martin Gardner Photography

Family Home in Winchester's Sleepers Hill

Martin Gardner Photography
Martin Gardner Photography
Martin Gardner Photography

حمام حديث.. بألوان حيادية..

Family Home in Winchester's Sleepers Hill, Martin Gardner Photography Martin Gardner Photography حمام
Martin Gardner Photography

Family Home in Winchester's Sleepers Hill

Martin Gardner Photography
Martin Gardner Photography
Martin Gardner Photography

تصميم حديث للحمام مزود بغرفة استحمام وخزانة خاصة بحوض غسيل الأيدي ومرايا كبير بطول الجدار..

حوض استحمام مميز..

Family Home in Winchester's Sleepers Hill, Martin Gardner Photography Martin Gardner Photography حمام
Martin Gardner Photography

Family Home in Winchester's Sleepers Hill

Martin Gardner Photography
Martin Gardner Photography
Martin Gardner Photography

غرفة نوم رئيسية..

Family Home in Winchester's Sleepers Hill, Martin Gardner Photography Martin Gardner Photography غرفة نوم
Martin Gardner Photography

Family Home in Winchester's Sleepers Hill

Martin Gardner Photography
Martin Gardner Photography
Martin Gardner Photography

غرفة النوم كلاسيكية حديثة بتفاصيل رقيقة وبألوان محايدة وناعمة مع لمسة خاصة من البنفسج..

غرفة نوم للضيوف..

Family Home in Winchester's Sleepers Hill, Martin Gardner Photography Martin Gardner Photography غرفة نوم
Martin Gardner Photography

Family Home in Winchester's Sleepers Hill

Martin Gardner Photography
Martin Gardner Photography
Martin Gardner Photography

الأبيض مع الأسود مع الأحمر مزيج رائع لا مثيل له، وينال إعجاب الجميع..

أناقة لا مثيل لها..

Family Home in Winchester's Sleepers Hill, Martin Gardner Photography Martin Gardner Photography راهرو سبک کلاسیک، راهرو و پله
Martin Gardner Photography

Family Home in Winchester's Sleepers Hill

Martin Gardner Photography
Martin Gardner Photography
Martin Gardner Photography

درج كلاسيكي..

Family Home in Winchester's Sleepers Hill, Martin Gardner Photography Martin Gardner Photography راهرو سبک کلاسیک، راهرو و پله
Martin Gardner Photography

Family Home in Winchester's Sleepers Hill

Martin Gardner Photography
Martin Gardner Photography
Martin Gardner Photography

اكسسوارات أنيقة..

Family Home in Winchester's Sleepers Hill, Martin Gardner Photography Martin Gardner Photography راهرو سبک کلاسیک، راهرو و پله
Martin Gardner Photography

Family Home in Winchester's Sleepers Hill

Martin Gardner Photography
Martin Gardner Photography
Martin Gardner Photography

الخسب ونعومته..

Family Home in Winchester's Sleepers Hill, Martin Gardner Photography Martin Gardner Photography راهرو سبک کلاسیک، راهرو و پله
Martin Gardner Photography

Family Home in Winchester's Sleepers Hill

Martin Gardner Photography
Martin Gardner Photography
Martin Gardner Photography

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