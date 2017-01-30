منزل العائلة عنوان الفخامة والأناقة

اليوم مع جولة رائعة ومميزة وفريدة من نوعها بين أركان منزل العائلة حيث صممه Emma Hooton Ltd ليكون عنوان الفخامة والأناقة، الطراز الكلاسيكي لايزال يحتفظ بقدر كبير من الإعجاب و التقدير من جانب الجميع مهما ظهرت صيحات حداثية في التصميم الداخلي ، لذلك يقدم هوميفاي اليوم مزيج رائع بين الكلاسيكية الحديثة والطراز الحداث في منزل صمم بفكر راقي وفخامة غير معهودة ليناسب عائلة كبيرة بلمسة عصرية مميزة..
بتفاصيل كلاسيكية بطابع انجليزي جاءت الواجهة الرئيسية، واستخدم المصمم الطوب الأحمر المميز كمادة أساسية مع أعمال الجبس الأبيض..
دمج اللون الأبيض مع الأخضر المتمثل في الطبيعة والسماء الزرقاء، لوحة فنية متكاملة..
بتصميم كلاسيكي وجدنا هذه الغرفة لاستقبال الضيوف بألوان حيادية ونعومة الخامات، ولمسة من لون المارون الجرئ لكسر ملل وروتين الحيادية..
تصميم لركن خاص بجوار نافذة لقراءة كتاب وتناول مشروب دافئ في هدوء وسكينة..
غرفة معيشة خاصة بالعائلة بألوان باردة وتصميم حديث وخامات ناعمة..
مكتب بسيط جدا لإنهاء الأعمال الخاص بتصميم يساعد التركيز…
اللون الأزرق الفيروزي يتألق مع الإضاءة الطبيعية وينبض بالحياة ..
مدفأة حديثة بتصميم خاص على هيئة جدار كامل كمكتبة ومزودة بتليفزيون وإضاءة غير مباشرة حديثة..
اللون الأبيض هو بطل المشهد في كل من الجدران ووحدات التخزين والبار الأنيق والمميز والأسقف..
مطبخ حديث رائع ذو مساحة كبير مصمم بأقل تفاصيل ولمسات من الطبيعة اخلابة على هيئة مزهرية رائعة..
نقوش مميزة باللون الأخضر في لستائر متناسقة مع قطع أثاث صغيرة بلمسات من نفس اللون، لوحة رائعة من قلب الطبيعة..
أهم ما يميز أي تصميم هو التفاصيل وما يجعل المشهد يستحق المشاهدة والتحليل، بألوان باردة ومزيج رائع بين الأخضر والأزرق والرمادي…
غرفة طعام بألوان محايدة أزرق وأبيض وأرضيات خشبية بلمسة من الاحمر الساخن حيث أن الداراسات مؤخرا أثبتت انه من اكثر الألوان الصالحة لأماكن تناول الطعام لفتح شهية المستخدمين..
استغلال المساحة أسفل الدرج هي مهمة صعبة ولكن بقليل من التفكير والتخطيط ستنجح في ذلك، هنا اكتفى المصمم بمقعد مميز وطاولة صغيرة..
جلسة خاصة بألوان محايدة ولمسة من الأصفر وبتصميم هندسي مميز وخاص للهيكل، احترمه المصمم وزينه بوحدات إضاءة صغيرة.
تصميم حديث للحمام مزود بغرفة استحمام وخزانة خاصة بحوض غسيل الأيدي ومرايا كبير بطول الجدار..
غرفة النوم كلاسيكية حديثة بتفاصيل رقيقة وبألوان محايدة وناعمة مع لمسة خاصة من البنفسج..
الأبيض مع الأسود مع الأحمر مزيج رائع لا مثيل له، وينال إعجاب الجميع..
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