منزل العائلة عنوان الفخامة والأناقة

اليوم مع جولة رائعة ومميزة وفريدة من نوعها بين أركان منزل العائلة حيث صممه Emma Hooton Ltd ليكون عنوان الفخامة والأناقة، الطراز الكلاسيكي لايزال يحتفظ بقدر كبير من الإعجاب و التقدير من جانب الجميع مهما ظهرت صيحات حداثية في التصميم الداخلي ، لذلك يقدم هوميفاي اليوم مزيج رائع بين الكلاسيكية الحديثة والطراز الحداث في منزل صمم بفكر راقي وفخامة غير معهودة ليناسب عائلة كبيرة بلمسة عصرية مميزة..