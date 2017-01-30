15 فكرة مبتكرة لتوفير المساحة بمنزلك الصغير

عادة ما يكون تصميم المكتبات المنزلية ما هو إلا عدة أرفف متراصة فوق بعضها البعض بشكل جمالي بسيط.. ولكننا هنا نعرض ما هو غير مألوف! فالجدران مفرغة بأشكال مربعة ومستطيلة تسمح بوضع العديد من الكتب داخلها بشكل مبتكر بألوانها المختلفة التي تزين هي الأخرى ديكور الساحة الموضوعة بها وهو ما حدث بكل بساطة.