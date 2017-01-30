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15 فكرة مبتكرة لتوفير المساحة بمنزلك الصغير

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
Loft Parco Nomentano - Roma, in&outsidesign in&outsidesign مكتب عمل أو دراسة
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نعرض لكم اليوم 15 فكرة مبتكرة تجسد التعامل الأمثل مع المساحات الصغيرة بل وتوفر ببيتك مساحة إضافية نابعة من شدة تنسيق الديكورات وكذلك من تطبيق تلك الحلول المبتكرة.. لنبدأ جولتنا الاستكشافية الآن ودوّن معنا الفكرة الأكثر تماشيًا مع بيتك!  

1- جدران مفرغة تصنع مكتبة مذهلة

Loft Parco Nomentano - Roma, in&outsidesign in&outsidesign غرفة السفرة
in&amp;outsidesign

in&outsidesign
in&amp;outsidesign
in&outsidesign

عادة ما يكون تصميم المكتبات المنزلية ما هو إلا عدة أرفف متراصة فوق بعضها البعض بشكل جمالي بسيط.. ولكننا هنا نعرض ما هو غير مألوف! فالجدران مفرغة بأشكال مربعة ومستطيلة تسمح بوضع العديد من الكتب داخلها بشكل مبتكر بألوانها المختلفة التي تزين هي الأخرى ديكور الساحة الموضوعة بها وهو ما حدث بكل بساطة. 

2- غرفة نوم صغيرة ومنمقة محاصرة بالأرفف والأدراج

DEPARTAMENTO 18 M2, MinBai MinBai Study/officeStorage
MinBai

MinBai
MinBai
MinBai

غرفة نوم صغيرة بديكورات منمقة استغل مصممها كل إنش فيها بمنتهى الذكاء والعملية! فخلفية السرير محاطة بالعديد من الأرفف التي تسمح بوضع ما تريد من الكتب أو التحف أو الإكسسوارات وغيرهم. على جانبي السرير نجد وحدات أدراج كبيرة تستغل هي الأخرى في ترتيب أغراض القاطنين المختلفة مع ضمان عدم حدوث أي فوضى بالغرفة.

3- وحدة أدراج ومكتب في آنٍ واحد

Loft Parco Nomentano - Roma, in&outsidesign in&outsidesign مكتب عمل أو دراسة
in&amp;outsidesign

in&outsidesign
in&amp;outsidesign
in&outsidesign

بمنتهى البساطة يمكن لرف صغير أن يثبت بأي وحدة أدراج ببيتك في أي غرفة من الغرف ولاسيما بأي زاوية غير مستغلة ليصنع لك مكتبًا هادئ المعالم كالموضح هنا. 

4- تنسيق رهيب للديكورات ومساحة مستغلة 100%

BJN, Och_Ach_Concept Och_Ach_Concept حمام
Och_Ach_Concept

Och_Ach_Concept
Och_Ach_Concept
Och_Ach_Concept

لابد أن يجذب انتباهنا هنا التنسيق الرهيب لأدوات الحمام الصحية وكذلك الديكورات الخشبية المزينة لأرجاءه المختلفة بما تضفيه من دفء.. فمساحة الحمام مستغلة 100% دون أن تشعر بضيق المساحة أو أن يعيقك شئ! وهو ما ينم على عقلية مصممه الإبداعية التي جعلته بهذا الشكل!

5- المطبخ في قلب الجدار وكذلك غسالة الملابس

casa di ringhiera, marta novarini architetto marta novarini architetto غرفة المعيشة
marta novarini architetto

marta novarini architetto
marta novarini architetto
marta novarini architetto

في قلب إحدى جدران المنزل المقابلة لغرفة تناول الطعام صمم مطبخ صغير بوحدات تخزينية قليلة تفي بالغرض، في الوقت الذي استغل فيه الجانب الآخر من الجدار في وضع غسالة الملابس والتي نشعر هنا وكأنها تخترق الجدار ببراعة تفوق وحدات المطبخ!

6- وحدة تلفاز ومكتبة تخدم غرفتي المعيشة والسفرة معًا

APPARTAMENTO PER UNA GIOVANE COPPIA, ROBERTA DANISI architetto ROBERTA DANISI architetto غرفة المعيشة
ROBERTA DANISI architetto

ROBERTA DANISI architetto
ROBERTA DANISI architetto
ROBERTA DANISI architetto

في زاوية صغيرة من المنزل صمم خبير الديكور وحدة تلفاز عملية مبنية من الجبس الأبيض وزينها بمجموعة أرفف تصلح لتكوين مكتبة قيمة قمة في البساطة والرقي.. تخدم تلك الوحدة غرفتي المعيشة والسفرة معًا المتشاركتان في الأساس تلك الساحة ذات الأرضية الخشبية.

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7- وحدة أدراج تضم أجهزة المطبخ الكهربائية يخرج منها رف يشكل مائدة سفرة!

QBETTO, SteellArt SteellArt KitchenBench tops
SteellArt

SteellArt
SteellArt
SteellArt

يمكن لمائدة المطبخ الجزيرة أن تضم بداخلها مجموعة أدراج مختلفة الاحجام وكذلك الأجهزة الكهربائية أيضًا كالفرن أو الميكروويف مثلًا! بل والأروع من ذلك أن تسحب منها رف كبير يكون مائدة تناول طعام.

8- خزانة ملابس أسفل الدرج!

Appartement familial atypique : réaménagement de chambres de services-Paris-16e , ATELIER FB ATELIER FB الممر الحديث، المدخل و الدرج
ATELIER FB

ATELIER FB
ATELIER FB
ATELIER FB

المنطقة السفلية للدرج يمكنها أن تكون خزانة ملابس رائعة خصوصًا إن قسمت لأرفف بشكل عملي ومنظم كالمعروض أمامنا مع مراعاة تطبيق ذلك في حال بعد الدرج عن مدخل المنزل حتى لا تكون أغراضك مكشوفة أمام زائريك!

9- سحارة السرير وسعة تخزينية إضافية

METROPOLITAN, Bolzanletti Bolzanletti BedroomBeds & headboards
Bolzanletti

Bolzanletti
Bolzanletti
Bolzanletti

يمكن لسحارة السرير أن تضيف لك سعة تخزينية جديدة فتضع بها ما تريد أن تخفيه من أغراض.. فهناك من يستخدمهم في وضع الأحذية وهناك من يستخدمهم في وضع الملابس مع تغيير فصول السنة.

10- أرفف وأسبتة كثيرة تكفي أغراض مطبخك كاملة

CASA EG, ROMERO DE LA MORA ROMERO DE LA MORA مطبخ
ROMERO DE LA MORA

ROMERO DE LA MORA
ROMERO DE LA MORA
ROMERO DE LA MORA

يمكن الاستغناء عن وحدات المطبخ التخزينية والاستعاضة عنها بأرفف خشبية كالمطروحة هنا تضم داخلها عدد هائل من الأسبتة التي تستوعب أغراض المطبخ كاملة! هذا التصميم منخفض التكلفة مقارنة بالوحدات التخزينية.

11- ركنة المعيشة تضم أواعي المطبخ الزجاجية!

Inspired by Brukman Chechik, LIVE IN LIVE IN غرفة المعيشة
LIVE IN

LIVE IN
LIVE IN
LIVE IN

إن كان مطبخك مكتظ بالعديد من الأدوات والأغراض فلا بأس.. يمكنك الاستفادة من أريكة غرفة المعيشة تحديدًا الجزء الخلفي منها في وضع الأواعي الزجاجية الخاصة بالمطبخ من خلال أدراج مختلفة الأحجام كـ التي نراها هنا.

12- سريرين صغيرين في قلب خزانة غرفة الأطفال

NIDI MOOVING: idee salvaspazio room #3, Nidi Nidi BedroomBeds & headboards Yellow
Nidi

Nidi
Nidi
Nidi

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13- غسالة الملابس داخل الجدار مجددًا

apartamento en dos alturas, MILL-HOUSE MILL-HOUSE حمام
MILL-HOUSE

MILL-HOUSE
MILL-HOUSE
MILL-HOUSE

14- السفرة تختبئ أسفل الدرج ببراعة!

Little Cottage - casa di charme per vacanze e soggiorni brevi a Bologna, Tommaso Bettini Architetto Tommaso Bettini Architetto غرفة المعيشة
Tommaso Bettini Architetto

Tommaso Bettini Architetto
Tommaso Bettini Architetto
Tommaso Bettini Architetto

15- مطبخ وغرفة تناول طعام في وقتٍ واحد

MACHIAVELLI, MOB ARCHITECTS MOB ARCHITECTS مطبخ
MOB ARCHITECTS

MOB ARCHITECTS
MOB ARCHITECTS
MOB ARCHITECTS
شقة عصرية تحمل نموذجا رائعا للإضاءة المثالية

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