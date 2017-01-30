15 فكرة مبتكرة لتوفير المساحة بمنزلك الصغير

نعرض لكم اليوم 15 فكرة مبتكرة تجسد التعامل الأمثل مع المساحات الصغيرة بل وتوفر ببيتك مساحة إضافية نابعة من شدة تنسيق الديكورات وكذلك من تطبيق تلك الحلول المبتكرة.. لنبدأ جولتنا الاستكشافية الآن ودوّن معنا الفكرة الأكثر تماشيًا مع بيتك!
عادة ما يكون تصميم المكتبات المنزلية ما هو إلا عدة أرفف متراصة فوق بعضها البعض بشكل جمالي بسيط.. ولكننا هنا نعرض ما هو غير مألوف! فالجدران مفرغة بأشكال مربعة ومستطيلة تسمح بوضع العديد من الكتب داخلها بشكل مبتكر بألوانها المختلفة التي تزين هي الأخرى ديكور الساحة الموضوعة بها وهو ما حدث بكل بساطة.
غرفة نوم صغيرة بديكورات منمقة استغل مصممها كل إنش فيها بمنتهى الذكاء والعملية! فخلفية السرير محاطة بالعديد من الأرفف التي تسمح بوضع ما تريد من الكتب أو التحف أو الإكسسوارات وغيرهم. على جانبي السرير نجد وحدات أدراج كبيرة تستغل هي الأخرى في ترتيب أغراض القاطنين المختلفة مع ضمان عدم حدوث أي فوضى بالغرفة.
بمنتهى البساطة يمكن لرف صغير أن يثبت بأي وحدة أدراج ببيتك في أي غرفة من الغرف ولاسيما بأي زاوية غير مستغلة ليصنع لك مكتبًا هادئ المعالم كالموضح هنا.
لابد أن يجذب انتباهنا هنا التنسيق الرهيب لأدوات الحمام الصحية وكذلك الديكورات الخشبية المزينة لأرجاءه المختلفة بما تضفيه من دفء.. فمساحة الحمام مستغلة 100% دون أن تشعر بضيق المساحة أو أن يعيقك شئ! وهو ما ينم على عقلية مصممه الإبداعية التي جعلته بهذا الشكل!
في قلب إحدى جدران المنزل المقابلة لغرفة تناول الطعام صمم مطبخ صغير بوحدات تخزينية قليلة تفي بالغرض، في الوقت الذي استغل فيه الجانب الآخر من الجدار في وضع غسالة الملابس والتي نشعر هنا وكأنها تخترق الجدار ببراعة تفوق وحدات المطبخ!
في زاوية صغيرة من المنزل صمم خبير الديكور وحدة تلفاز عملية مبنية من الجبس الأبيض وزينها بمجموعة أرفف تصلح لتكوين مكتبة قيمة قمة في البساطة والرقي.. تخدم تلك الوحدة غرفتي المعيشة والسفرة معًا المتشاركتان في الأساس تلك الساحة ذات الأرضية الخشبية.
يمكن لمائدة المطبخ الجزيرة أن تضم بداخلها مجموعة أدراج مختلفة الاحجام وكذلك الأجهزة الكهربائية أيضًا كالفرن أو الميكروويف مثلًا! بل والأروع من ذلك أن تسحب منها رف كبير يكون مائدة تناول طعام.
المنطقة السفلية للدرج يمكنها أن تكون خزانة ملابس رائعة خصوصًا إن قسمت لأرفف بشكل عملي ومنظم كالمعروض أمامنا مع مراعاة تطبيق ذلك في حال بعد الدرج عن مدخل المنزل حتى لا تكون أغراضك مكشوفة أمام زائريك!
سحارةالسرير وسعة تخزينية إضافية
يمكن لسحارة السرير أن تضيف لك سعة تخزينية جديدة فتضع بها ما تريد أن تخفيه من أغراض.. فهناك من يستخدمهم في وضع الأحذية وهناك من يستخدمهم في وضع الملابس مع تغيير فصول السنة.
يمكن الاستغناء عن وحدات المطبخ التخزينية والاستعاضة عنها بأرفف خشبية كالمطروحة هنا تضم داخلها عدد هائل من الأسبتة التي تستوعب أغراض المطبخ كاملة! هذا التصميم منخفض التكلفة مقارنة بالوحدات التخزينية.
إن كان مطبخك مكتظ بالعديد من الأدوات والأغراض فلا بأس.. يمكنك الاستفادة من أريكة غرفة المعيشة تحديدًا الجزء الخلفي منها في وضع الأواعي الزجاجية الخاصة بالمطبخ من خلال أدراج مختلفة الأحجام كـ التي نراها هنا.
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