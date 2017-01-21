أفضل مقالات الأسبوع

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عادةً ما تُشكل الحمامات صغيرة الحجم مشكلة للكثيرين في اختيار الديكور والتصاميم المناسبة. ومن المعروف أن الحمامات من أكثر الأماكن التي يهتم بها الناس في الآونة الأخيرة، خصوصًا مع ظهور التصميمات والديكورات الحديثة التي توفر المزيد من الراحة والخصوصية. بالإضافة إلى أنها تساعد على إبراز التصميم الداخلي للمنزل. ودائمًا ما يختار الناس النمط الذي يعكس ذوقها الشخصي، ويحافظ على الراحة داخل المكان. وفيما يلي سنعرض لك بعض الأفكار المختلفة الحمامات مصنوعة من الخشب والأحجار من شأنها إضافة لمسة جمالية خاصة بمنزلك.
جولتنا اليوم ستكون بين 18 نموذج مختلف لغرفة معيشة عصرية تتحلى بلمسات إبداعية تفوق الوصف مصممة على مساحة صغيرة ستتعلم منها فن استغلال المساحات وكيف توزع الأثاث والديكورات بالغرفة بطريقة سليمة لا تبرز صغر مساحتها وكذلك الأساسيات التي لا غنى عنها بأي غرفة معيشة.. لنبدأ الآن!
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الانسجام، البساطة والإنتباه للتفاصيل مع المثالية، كلها صفات يتحلى بها هذا المنزل الذي معنا اليوم. فهو مشروع من تصميم porto Architecture & interior design في المكسيك.
هذا المنزل ينغمر بالأناقة والنابعة من البساطة والوضوح في التصميم. فهناك إضاءة ساحرة في كل غرفة وانتباه عالي للتفاصيل والتي تعملان معاً بشكل رائع. في هذا المنزل، كل غرفة تظهر كشخصية واضحة بعناصر بسيطة وألوان مختلفة وذوق رفيع بدون خلق ازدحام ومراعاة العملية وحرية الحركة. فتعالوا معنا في جولة في هذا المنزل الأنيق..
مدخل المنزل هو بوابة العبور الأولى داخله، وهو غرفة قائمة بذاتها على الرغم من أن الجميع يتجاهله في التصميم إلا أنه من أهم الأماكن التي يجب العناية بها فهو ما يعبر عن ذوقك ويعطي الانطباع الأول للضيوف.
كتاب الأفكار هذا يعرض لكم مجموعة من الأفكار المختلفة لمدخل المنزل بغض النظر عن المساحة والتقسيم، كما سنكتشف مجموعة مختلفة من أنماط التصميم في هذه المساحة تناسب أذواق مختلفة ستجدون منها ما يعجبكم بالتأكيد..
فيلا رائعة الجمال وهادئة المعالم.. اللون الأبيض بسكونه يكتسحها بالكامل وهي تستلم في صمتٍ رهيب وكأنها تعلم أنه سيكون له الفضل في إطلالتها المبهرة من الداخل والخارج.. تتمتع الفيلا بسمة مميزة تجعلها فريدة في تصميمها عن غيرها من الفلل الا وهي كثرة المنحنيات.. فكل غرفة من غرفها بل كل ركن إن صح القول يحظى بإنحناء إما في السقف أو الجدران أو الأرضية أو الفرش.. شاهد معنا روعة التصميم الداخلي واستمد منها العديد من الأفكار الساحرة!