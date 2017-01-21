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أفضل مقالات الأسبوع

جحا جحا
Restauración de masia guardando la esencia de los años, Puigdesens fusteria interiorisme Puigdesens fusteria interiorisme حمام
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نستعرض لكم أكثر خمسة مقالات قراءة ومشاركة خلال الأسبوع!، ستجدون من خلال هذا المقال روابط لإكمال قراءة هذه المواضيع.

سنقوم بنشر موضوع المقالات الأكثر مشاهدة يوم السبت  وبشكل أسبوعي راجين ان ينال إعجابكم. 

9 أفكار مختلفة لحمامات مصنوعة من الخشب والأحجار

APPARTAMENTO A PALERMO - 2013, Giuseppe Rappa & Angelo M. Castiglione Giuseppe Rappa & Angelo M. Castiglione حمام
Giuseppe Rappa &amp; Angelo M. Castiglione

Giuseppe Rappa & Angelo M. Castiglione
Giuseppe Rappa &amp; Angelo M. Castiglione
Giuseppe Rappa & Angelo M. Castiglione

عادةً ما تُشكل الحمامات صغيرة الحجم مشكلة للكثيرين في اختيار الديكور والتصاميم المناسبة. ومن المعروف أن الحمامات من أكثر الأماكن التي يهتم  بها الناس في الآونة الأخيرة، خصوصًا مع ظهور التصميمات والديكورات الحديثة التي توفر المزيد من الراحة والخصوصية. بالإضافة إلى أنها تساعد على إبراز التصميم الداخلي للمنزل. ودائمًا ما يختار الناس النمط الذي يعكس ذوقها الشخصي، ويحافظ على الراحة داخل المكان. وفيما يلي سنعرض لك بعض الأفكار المختلفة الحمامات مصنوعة من الخشب والأحجار من شأنها إضافة لمسة جمالية خاصة بمنزلك.

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18 غرفة معيشة صغيرة تتعلم منها فن استغلال المساحات!

Arquitetura Interiores de Residência, studio VIVADESIGN POR FLAVIA PORTELA ARQUITETURA + INTERIORES studio VIVADESIGN POR FLAVIA PORTELA ARQUITETURA + INTERIORES غرفة الميديا
studio VIVADESIGN POR FLAVIA PORTELA ARQUITETURA + INTERIORES

studio VIVADESIGN POR FLAVIA PORTELA ARQUITETURA + INTERIORES
studio VIVADESIGN POR FLAVIA PORTELA ARQUITETURA + INTERIORES
studio VIVADESIGN POR FLAVIA PORTELA ARQUITETURA + INTERIORES

جولتنا اليوم ستكون بين 18 نموذج مختلف لغرفة معيشة عصرية تتحلى بلمسات إبداعية تفوق الوصف مصممة على مساحة صغيرة ستتعلم منها فن استغلال المساحات وكيف توزع الأثاث والديكورات بالغرفة بطريقة سليمة لا تبرز صغر مساحتها وكذلك الأساسيات التي لا غنى عنها بأي غرفة معيشة.. لنبدأ الآن!

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منزل أنيق من دورين ستقع في حبه

"PROYECTO LDZ26", PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores غرفة المعيشة
PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores

PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores
PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores
PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores

الانسجام، البساطة والإنتباه للتفاصيل مع المثالية، كلها  صفات يتحلى بها هذا المنزل الذي معنا اليوم. فهو مشروع من تصميم porto Architecture & interior design في المكسيك.

هذا المنزل ينغمر بالأناقة والنابعة من البساطة والوضوح في التصميم. فهناك إضاءة ساحرة في كل غرفة وانتباه عالي للتفاصيل والتي تعملان معاً بشكل رائع. في هذا المنزل، كل غرفة تظهر كشخصية واضحة بعناصر بسيطة وألوان مختلفة وذوق رفيع بدون خلق ازدحام ومراعاة العملية وحرية الحركة. فتعالوا معنا في جولة في هذا المنزل الأنيق..

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أفكار لم تخطر على بالك لمدخل المنزل!

homify HouseholdAccessories & decoration
homify

homify
homify
homify

مدخل المنزل هو بوابة العبور الأولى داخله، وهو غرفة قائمة بذاتها على الرغم من أن الجميع يتجاهله في التصميم إلا أنه من أهم الأماكن التي يجب  العناية بها فهو ما يعبر عن ذوقك ويعطي الانطباع الأول للضيوف.

كتاب الأفكار هذا يعرض لكم مجموعة من الأفكار المختلفة لمدخل المنزل بغض النظر عن المساحة والتقسيم، كما سنكتشف مجموعة مختلفة من أنماط التصميم في هذه المساحة تناسب أذواق مختلفة ستجدون منها ما يعجبكم بالتأكيد..

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منزل المنحنيات والإلهام البصري

Reforma Casa Ipiranga, Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris غرفة الميديا
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

فيلا رائعة الجمال وهادئة المعالم.. اللون الأبيض بسكونه يكتسحها بالكامل وهي تستلم في صمتٍ رهيب وكأنها تعلم أنه سيكون له الفضل في إطلالتها المبهرة من الداخل والخارج.. تتمتع الفيلا بسمة مميزة تجعلها فريدة في تصميمها عن غيرها من الفلل الا وهي كثرة المنحنيات.. فكل غرفة من غرفها بل كل ركن إن صح القول يحظى بإنحناء إما في السقف أو الجدران أو الأرضية أو الفرش.. شاهد معنا روعة التصميم الداخلي واستمد منها العديد من  الأفكار الساحرة!

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