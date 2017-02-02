للمرايا سحر وتأثير فريد.. إليكم 10 تصميمات للمرايا ستأخذ عقولكم!

كلما نظرت إلى صورة في هذا الكتاب ستدرك قوة تأثير المرايا في التصميم، القوة لا تكمن في عدد المرايا المستخدمة في التصميم الداخلي أو الخارجي ولكنها في كل الأحوال عنصر مهم يضيف سحرا للمكان، وهذه التصميمات ستثبت أن المرايا ليست مهمة فقط في الحمامات كما هو شائع ولكنها تضيف نفس التأثير في باقي غرف المنزل.
ولا تتوقف أهمية المرايا على شكلها الرائع والجميل الذي تضيفه للمكان، لكنها أيضا مهمة في عوامل أخرى على رأسها إعطاء اتساع وعمق للمساحات الصغيرة مثل الحمامات والممرات وباقي الغرف، فهيا بنا نلقي نظرة على مجموعة من أفضل وأرقى التصميمات التي استغلت المرايا بشكل عملي وجمالي في الغرف المختلفة.
ماذا يريد الشخص في تصميم غرفته او حمامه أكثر من الراحة والهدوء والأناقة؟!
هذا التصميم يتحدث عن نفسه ولا يحتاج لشرح، مجموعة من المرايا مع الإضاءة الرائعة التي لا تريد إغلاقها أبدا!، تصميم متفرّد ومدروس بشكل جيد ورائع أيضا في تقسيم المساحات.
هل هذا منزل معلّق؟! بالطبع لا، فقط هو تأثير المرايا!
المرآة الموجودة والعاكسة لشكل المنزل هي ما صنعت هذا التخيل، وجودها بهذا الوضع وسط المساحة البيضاء الرائعة والتشطيب الجميل جعل المنزل يبدو وكأنه فوق الأشجار!
هذه الغرفة المخصصة لشاب توفي باحتياجات الشباب الدائمة من رؤية أنفسهم باستمرار، فقد جعل المصمم المرآة هنا جزء من الديكور وفي نفس الوقت مستخدمة كباب للدولاب، بالإضافة إلى ذلك فقد أعطت عمقا للغرفة فكما نرى هي غرفة بمساحة ضيقة، تصميم أنيق وعصري وملائم لكل شاب.
المرآة ليست فقط سطح واضح يعكس الإضاءة الساقطة عليه في اتجاه واحد، بل هي أيضا أداة لتوسيع المساحات الصغيرة بالإضافة إلى البعد الجمالي في الديكور الذي تضيفه لأي مكان، المرآة الموجودة في هذا الحمام أنيقة ومثالية خصوصا مع الإضاءة القادمة من خلفها والتي زادت التصميم أناقة وجمالا.
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هذه الشقة الموجودة في وسط المدينة يجب ان تتناسب تصميماتها مع النمط العصري والحديث والسريع، ولكنها أيضا جاءت جريئة للغاية، غرفة النوم الموجودة بالصورة استخدمت المرايا في كل جوانبها، على الشرفة المطلة على المدينة من الخارج، وداخل الغرفة لتعكس كل ما يحدث وكأنك ترى نفسك باستمرار في غرفة نومك، تصميم جريء ويناسب الشباب في مقتبل العمر، وخصوصا مع هذه الألوان (الأزرق والأحمر) وهي ألوان شبابية وعصرية.
تصميم آخر لمنزل من الخارج تم إحاطته بالمرايا من جميع الاتجاهات، ولكنه تحول الآن إلى مقهى مشهور في اليابان يجذب إليه فئات مختلفة.
استخدم التصميم مرآة لتشكل زاوية منفرجة حول شجرة الكرز الموجودة في الواجهة وجعلها محط أنظار القادمين للمكان ولتخلق تأثير فني رائع دون استخدام لوحات فنية، فهي بحد ذاتها لوحة جميلة.
في المساحات الصغيرة والمفتوحة المرايا هي الحل المثالي، فأنت في هذه الحالة تحتاج إلى عمق ومساحة أكبر، في هذا التصميم يمكنك أن ترى هذه المرآة الجميلة في مواجهة الممر تزين المكان بشكل أنيق وجذّاب وتنعكس فيها المطبخ وغرفة المعيشة فكما ذكرنا أنها موجودة بمساحة مفتوحة، هي فكرة رائعة!
المرآة هنا هي ملكة الغرفة، كما نرى غرفة نوم رئيسية وكبيرة يتناسب معها هذا الحجم من المرآة، ومع ذلك لم يغفل المصمم الجانب الجمالي والإضافة إلى الديكور بشكل ممتاز فاختار شكل المرآة بعناية وليس فقط حجمها، إطار بني متناسب مع ألوان الغرفة وإضاءات موزعة فوقها كما أن مكان وضع المرآة رائع جدا!
حمام صغير جدا ولكنه يبدو بشكل أكبر في الصورة بسبب تغطية الجدار بالكامل بمرآة كبيرة ليبدو وكأنه جدار بلا نهاية!
هذا التصميم يصلح للأنماط الكلاسيكية والعصرية في التصميم خاصة مع إضافة هذه الوحدات من الإضاءة الرائعة والتي زادت المرىة جمالا فهي وحدها ليس بإضافة جمالية كبيرة، تلك اللمسات البسيطة مع الإضاءة الطبيعية جعلت الحمام مذهلا!
مثال آخر على استخدام المرايا من أجل إعطاء عمق ومساحة أكبر للحمامات الصغيرة حتى عندما تكون الألوان الداكنة هي أساس التصميم، ولا يمكن هنا أن نجهل جمال وروعة البلاط المستخدم في الجدران والذي كان له تأثير رائع عند انعكاسه في المرآة.
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