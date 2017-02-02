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للمرايا سحر وتأثير فريد.. إليكم 10 تصميمات للمرايا ستأخذ عقولكم!

Eman Rifaat Eman Rifaat
Loft O, innenarchitektur-rathke innenarchitektur-rathke حمام
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كلما نظرت إلى صورة في هذا الكتاب ستدرك قوة تأثير المرايا في التصميم، القوة لا تكمن في عدد المرايا المستخدمة في التصميم الداخلي أو الخارجي ولكنها في كل الأحوال عنصر مهم يضيف سحرا للمكان، وهذه التصميمات ستثبت أن المرايا ليست مهمة فقط في الحمامات كما هو شائع ولكنها تضيف نفس التأثير في باقي غرف المنزل.

ولا تتوقف أهمية المرايا على شكلها الرائع والجميل الذي تضيفه للمكان، لكنها أيضا مهمة في عوامل أخرى على رأسها إعطاء اتساع وعمق للمساحات الصغيرة مثل الحمامات والممرات وباقي الغرف، فهيا بنا نلقي نظرة على مجموعة من أفضل وأرقى التصميمات التي استغلت المرايا بشكل عملي وجمالي في الغرف المختلفة.

أنيقة وفريدة

Suite Master, Movelvivo Interiores Movelvivo Interiores غرفة نوم
Movelvivo Interiores

Suite Master

Movelvivo Interiores
Movelvivo Interiores
Movelvivo Interiores

ماذا يريد الشخص في تصميم غرفته او حمامه أكثر من الراحة والهدوء والأناقة؟! 

هذا التصميم يتحدث عن نفسه ولا يحتاج لشرح، مجموعة من المرايا مع الإضاءة الرائعة التي لا تريد إغلاقها أبدا!، تصميم متفرّد ومدروس بشكل جيد ورائع أيضا في تقسيم المساحات.

السحر

Lustrzany dom, REFORM Architekt Marcin Tomaszewski REFORM Architekt Marcin Tomaszewski منازل
REFORM Architekt Marcin Tomaszewski

REFORM Architekt Marcin Tomaszewski
REFORM Architekt Marcin Tomaszewski
REFORM Architekt Marcin Tomaszewski

هل هذا منزل معلّق؟! بالطبع لا، فقط هو تأثير المرايا! 

المرآة الموجودة والعاكسة لشكل المنزل هي ما صنعت هذا التخيل، وجودها بهذا الوضع وسط المساحة البيضاء الرائعة والتشطيب الجميل جعل المنزل يبدو وكأنه فوق الأشجار!

غرفة بسيطة

RESIDENCIAL 10, Apê 102 Arquitetura Apê 102 Arquitetura غرفة نوم
Apê 102 Arquitetura

Apê 102 Arquitetura
Apê 102 Arquitetura
Apê 102 Arquitetura

هذه الغرفة المخصصة لشاب توفي باحتياجات الشباب الدائمة من رؤية أنفسهم باستمرار، فقد جعل المصمم المرآة هنا جزء من الديكور وفي نفس الوقت مستخدمة كباب للدولاب، بالإضافة إلى ذلك فقد أعطت عمقا للغرفة فكما نرى هي غرفة بمساحة ضيقة، تصميم أنيق وعصري وملائم لكل شاب.

أشعة مضيئة

Loft O, innenarchitektur-rathke innenarchitektur-rathke حمام
innenarchitektur-rathke

innenarchitektur-rathke
innenarchitektur-rathke
innenarchitektur-rathke

المرآة ليست فقط سطح واضح يعكس الإضاءة الساقطة عليه في اتجاه واحد، بل هي أيضا أداة لتوسيع المساحات الصغيرة بالإضافة إلى البعد الجمالي في الديكور الذي تضيفه لأي مكان، المرآة الموجودة في هذا الحمام أنيقة ومثالية خصوصا مع الإضاءة القادمة من خلفها والتي زادت التصميم أناقة وجمالا. 

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جريء وعصري

homify HouseholdAccessories & decoration
homify

homify
homify
homify

هذه الشقة الموجودة في وسط المدينة يجب ان تتناسب تصميماتها مع النمط العصري والحديث والسريع، ولكنها أيضا جاءت جريئة للغاية، غرفة النوم الموجودة بالصورة استخدمت المرايا في كل جوانبها، على الشرفة المطلة على المدينة من الخارج، وداخل الغرفة لتعكس كل ما يحدث وكأنك ترى نفسك باستمرار في غرفة نومك، تصميم جريء ويناسب الشباب في مقتبل العمر، وخصوصا مع هذه الألوان (الأزرق والأحمر) وهي ألوان شبابية وعصرية.

مركز الانتباه

Mirrors, bandesign bandesign مساحات تجارية مطاعم
bandesign

Mirrors

bandesign
bandesign
bandesign

تصميم آخر لمنزل من الخارج تم إحاطته بالمرايا من جميع الاتجاهات، ولكنه تحول الآن إلى مقهى مشهور في اليابان يجذب إليه فئات مختلفة. 

استخدم التصميم مرآة لتشكل زاوية منفرجة حول شجرة الكرز الموجودة في الواجهة وجعلها محط أنظار القادمين للمكان ولتخلق تأثير فني رائع دون استخدام لوحات فنية، فهي بحد ذاتها لوحة جميلة.

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جميلة ورقيقة

Otty mirror Mirrors by Ottilie Living roomAccessories & decoration خشب White
Mirrors by Ottilie

Otty mirror

Mirrors by Ottilie
Mirrors by Ottilie
Mirrors by Ottilie

في المساحات الصغيرة والمفتوحة المرايا هي الحل المثالي، فأنت في هذه الحالة تحتاج إلى عمق ومساحة أكبر، في هذا التصميم يمكنك أن ترى هذه المرآة الجميلة في مواجهة الممر تزين المكان بشكل أنيق وجذّاب وتنعكس فيها المطبخ وغرفة المعيشة فكما ذكرنا أنها موجودة بمساحة مفتوحة، هي فكرة رائعة!

مرآة ضخمة

Polanco, Decoré Interiorismo Decoré Interiorismo HouseholdHomewares
Decoré Interiorismo

Decoré Interiorismo
Decoré Interiorismo
Decoré Interiorismo

المرآة هنا هي ملكة الغرفة، كما نرى غرفة نوم رئيسية وكبيرة يتناسب معها هذا الحجم من المرآة، ومع ذلك لم يغفل المصمم الجانب الجمالي والإضافة إلى الديكور بشكل ممتاز فاختار شكل المرآة بعناية وليس فقط حجمها، إطار بني متناسب مع ألوان الغرفة وإضاءات موزعة فوقها كما أن مكان وضع المرآة رائع جدا!

جدار بلا نهاية!

Residence Flat | Boavista Palace | 2015, Atelier Susana Camelo Atelier Susana Camelo حمام White
Atelier Susana Camelo

Atelier Susana Camelo
Atelier Susana Camelo
Atelier Susana Camelo

حمام صغير جدا ولكنه يبدو بشكل أكبر في الصورة بسبب تغطية الجدار بالكامل بمرآة كبيرة ليبدو وكأنه جدار بلا نهاية! 

هذا التصميم يصلح للأنماط الكلاسيكية والعصرية في التصميم خاصة مع إضافة هذه الوحدات من الإضاءة الرائعة والتي زادت المرىة جمالا فهي وحدها ليس بإضافة جمالية  كبيرة، تلك اللمسات البسيطة مع الإضاءة الطبيعية جعلت الحمام مذهلا!

بلاط ساحر!

Apartamento Batel., Studio Leonardo Muller Studio Leonardo Muller حمام
Studio Leonardo Muller

Studio Leonardo Muller
Studio Leonardo Muller
Studio Leonardo Muller

مثال آخر على استخدام المرايا من أجل إعطاء عمق ومساحة أكبر للحمامات الصغيرة  حتى عندما تكون الألوان الداكنة هي أساس التصميم، ولا يمكن هنا أن نجهل جمال وروعة البلاط المستخدم في الجدران والذي كان له تأثير رائع عند انعكاسه في المرآة. 

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ما رأيكم في استخدام المريا في التصميم الخارجي للمنزل؟ 

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