للمرايا سحر وتأثير فريد.. إليكم 10 تصميمات للمرايا ستأخذ عقولكم!

كلما نظرت إلى صورة في هذا الكتاب ستدرك قوة تأثير المرايا في التصميم، القوة لا تكمن في عدد المرايا المستخدمة في التصميم الداخلي أو الخارجي ولكنها في كل الأحوال عنصر مهم يضيف سحرا للمكان، وهذه التصميمات ستثبت أن المرايا ليست مهمة فقط في الحمامات كما هو شائع ولكنها تضيف نفس التأثير في باقي غرف المنزل.

ولا تتوقف أهمية المرايا على شكلها الرائع والجميل الذي تضيفه للمكان، لكنها أيضا مهمة في عوامل أخرى على رأسها إعطاء اتساع وعمق للمساحات الصغيرة مثل الحمامات والممرات وباقي الغرف، فهيا بنا نلقي نظرة على مجموعة من أفضل وأرقى التصميمات التي استغلت المرايا بشكل عملي وجمالي في الغرف المختلفة.