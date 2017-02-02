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12 مطبخ في غاية الأناقة تتناسب مع كافة أنماط المنازل

Mai Elkholy Mai Elkholy
_IN Panamby, ARQ_IN ARQ_IN مطبخ
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يعد المطبخ هو المحور الرئيسي للمنزل، كما أنه الغرفة الوحيدة التي نستطيع أن نطلق عليها الغرفة متعددة الوظائف، حيث أنها غرفة إعداد الطعام وكذا مكان لاجتماع العائلة لتناول المشروبات وكذا الوجبات.

بالتأكيد لكل منا ذوقه الشخصي في اختيار تصميم المطبخ، لكن هناك عدد من العوامل الثابتة التي ينبغي أن يأخذها الجميع في الاعتبار عند التفكير في وضع التصميم المثالي لغرفة المطبخ، أولًا وقبل كل شيء يجب أن يكون لديك تصور عن أماكن وضع الأجهزة الكبيرة وكذا الخزانات، ويجب الانتباه أنك في حاجة لتوفير مساحة مناسبة لتخزين الكثير من الأدوات والأجهزة لتأتي مرحلة اختيار تصميم الخزانات التي تعود للذوق الشخصي لكل فرد وتعود أيضًا لنمط المنزل ككل. الجدير بالذكر هنا أن الهدف النهائي لعملية تصميم المطبخ هو خلق مساحة مميزة ذات تصميم رائع وأكثر عملية وراحة عند التواجد فيها. بعد تعدد أنماط المنزل بين الكلاسيكية والحداثة وغير ذلك من الأنماط الأخرى مثل النمط الاسكندنافي والتقليدي وغير ذلك، بالفعل قد تعددت تصميمات المطابخ والخامات المستخدمة فيه وتعددت أيضًا الأفكار التي يمكن استخدامها للوصول بتصميم مطبخك إلى المثالية. في هذا المحتوى سنقوم بعرض عدد من التصميمات المميزة لعدد من المطابخ، يمكنك من خلالها اقتباس عدد من الأفكار والنصائح الديكورية ليكون المطبخ ذات تصميم مميز وفريد من نوعه.

1. تصميم مودرن باللون الأبيض لمطبخ مفتوح

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

نموذج مميز للمطبخ العصري الأنيق، حيث تم الاتجاه لتصميم المطبخ مودرن ليكون مفتوح على غرفة المعيشة، اللون الأبيض أضاف مزيد من الأناقة والهدوء على هذه المساحة المميزة، كما تم وضع الأجهزة الكهربائية بطريقة متداخلة في الخزانات لعدم إهدار أي مساحة إضافية من مساحة المطبخ.

2. فخامة الأسود في تصميم مطبخ مودرن صغير المساحة

Apartamento pequeno, Carolina Mendonça Projetos de Arquitetura e Interiores LTDA Carolina Mendonça Projetos de Arquitetura e Interiores LTDA مطبخ
Carolina Mendonça Projetos de Arquitetura e Interiores LTDA

Carolina Mendonça Projetos de Arquitetura e Interiores LTDA
Carolina Mendonça Projetos de Arquitetura e Interiores LTDA
Carolina Mendonça Projetos de Arquitetura e Interiores LTDA

من المعروف أن اللون الأسود هو رمز الفخامة والأناقة. تم تصميم الخزانات بمقابض فضية رائعة. كما تم تصميم أحد الجدران من السيراميك الكاروه الذي يجمع بين اللونين الأبيض والأسود مما أضاف لمسة جمالية في غاية الأناقة والتميز على هذا المطبخ الأنيق.

3. مطبخ على حرف U مُصمم بطريقة عملية رائعة

Reforma de Cozinha - Florianópolis, Marina Turnes Arquitetura & Interiores Marina Turnes Arquitetura & Interiores مطبخ
Marina Turnes Arquitetura &amp; Interiores

Marina Turnes Arquitetura & Interiores
Marina Turnes Arquitetura &amp; Interiores
Marina Turnes Arquitetura & Interiores

تصميم مودرن مطابخ في غاية الأناقة، وعلى الرغم من مساحته الصغيرة إلا أنه قد تم تنفيذه بطريقة مبتكرة رائعة، تم الجمع بين أكثر من عنصر وهما الخشب والرخام الأبيض. في مساحة الإعداد الموجودة في المنتصف تم استغلال جزء كبير حولها لتكون بمثابة طاولة خشبية تناول الطعام لعدد كبير من الأفراد.

4. مطبخ مودرن يحتوي على ألوان مشرقة

_IN Panamby, ARQ_IN ARQ_IN مطبخ
ARQ_IN

ARQ_IN
ARQ_IN
ARQ_IN

مطبخ في غاية الاناقة لمحبي الألوان المشرقة والطابع المودرن الأنيق، تم فصل المنطقة المخصصة للمبرد الثلاجة عن باقي مساحة المطبخ من خلال تحديدها بإطار خشبي أنيق. وحدات الإضاءة المستخدمة في هذا المطبخ تم وضعها على ارتفاع منخفض من البار. تم تصميم الجدار العلوي من خلال وضع ورق جدران مزخرف باللون الأصفر المشرق –مثل لون المبرد-مما أضاف لمسة مميزة على هذه الغرفة. تم وضع بار علوي صغير في منتصف المطبخ حوله مقعدين بألوان مشرقة في غاية الأناقة والتميز.

5. مطبخ مودرن باللون الأبيض مًصمم على طريقة هندسة المنيماليست Minimalist

homify مطبخ MDF White
homify

homify
homify
homify

هندسة المنيماليست كما نعلم تعتمد على الجمع بين الأناقة والبساطة، حيث تبتعد هذه الطريقة بشكل كامل عن استخدام الزخارف، فكما نرى في هذا التصميم المميز لمطبخ مودرن أنيق تم تصميم الخزانات بطريقة هندسية رائعة لاستغلال كافة المساحات، حيث تم ترتيب الأجهزة بطريقة تجعلها بعيدة عن احتلال مساحات كبيرة من مساحة المطبخ الكلية، وكان للإضاءة في هذا التصميم دور فعال في إضافة لمسة جمالية على أحد الجدران الحجرية لإبراز أناقتها

6. مطبخ مودرن مستطيل مزود بألوان في غاية التناسق

Residência Jardim Botânico 02, Adoro Arquitetura Adoro Arquitetura مطبخ سيراميك Orange
Adoro Arquitetura

Adoro Arquitetura
Adoro Arquitetura
Adoro Arquitetura

تم تصميم مساحة المطبخ المستطيل بطريقة رائعة، حيث تم تصميم خزانات المطبخ بطريقة متنوعة، جزء منها خشبي كلاسيكي والجزء الآخر مُصمم على غرار الطابع المودرن البسيط. الحائط أيضًا يجمع بين أكثر من أسلوب في التصميم، الجزء العلوي من الجدار ملون باللون البرتقالي المشرق المزين ببعض اللوحات والاكسسوارات، وفي المنتصف يتم استخدام ورق الجدران المزخرف بنقوش كلاسيكية مميزة، كما أن تصميم الأرضية من السيراميك الأبيض الذي يتناسب مع لون الجدران وبعض أجزاء الخزانات.

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7. تصميم الخزانات العلوية المفتوحة

Apartamento Publicitária, Johnny Thomsen Arquitetura e Design Johnny Thomsen Arquitetura e Design مطبخ
Johnny Thomsen Arquitetura e Design

Johnny Thomsen Arquitetura e Design
Johnny Thomsen Arquitetura e Design
Johnny Thomsen Arquitetura e Design

مطبخ مميز يجمع بين طابعين، يتناسب مع المنازل الكلاسيكية وكذا المنازل العصرية الحديثة، فتم تصميم الخزانات السفلية بطريقة تقليدية، بينما في الجزء العلوي تم تصميم الخزانات المفتوحة التي تميل بشكل أكبر الطابع المودرن، وتم تصميم الجدار المخصص للحوض السيراميك المزخرف بنقوش مميزة، وأيضًا تم تحديد المكان المخصص للأجهزة الكهربائية الكبيرة بإطار خشبي يضيف مزيد من الأناقة والتنظيم على المطبخ.

8. مطبخ خشبي أنيق نصف مفتوح

Lapa | Decorados, SESSO & DALANEZI SESSO & DALANEZI مطبخ
SESSO &amp; DALANEZI

SESSO & DALANEZI
SESSO &amp; DALANEZI
SESSO & DALANEZI

كما ذكرنا أن مكان الأجهزة من أهم الاعتبارات التي ينبغي الاهتمام بها عند تصميم المطبخ، وفي العديد من التصميمات الحالية يتم تخصيص هذه الأماكن بشكل متداخل مع الأسطح والخزانات. في هذا التصميم الرائع تم استخدام عنصر الخشب في تصميم الخزانات وكذلك على السقف المُعلق، كما تم تنفيذ هذا المطبخ ليكون نصف مفتوح على أحد غرف المنزل، وكما نرى أن ألوان المطبخ متناسقة مع بعضها مما أحدث مزيد من أجواء الأناقة والهدوء على هذا التصميم الرائع.

9. الجمع بين الكلاسيكية والحداثة في تصميم المطبخ

Projeto de Arquitetura de Interiores - Apartamento Família, Sarah & Dalira Sarah & Dalira مطبخ
Sarah &amp; Dalira

Sarah & Dalira
Sarah &amp; Dalira
Sarah & Dalira

تصميم مثالي مطبخ بسيط تم الجمع فيه بين الطابع الكلاسيكي والطابع المودرن الهادئ، شكل المستطيل هو الشكل الهندسي السائد على هذا التصميم، فتم الجمع بين عنصري الخشب والأكريليك، حيث تم تصميم أحد الجدران من ألواح الخشب المستطيلة، الجدير بالذكر أن الحائط العلوي لا يحتوي على خزانات بشكل تقليدي لكنه تم إضافة بعض الأرفف الخشبية على هيئة أشكال هندسية مميزة، كما كان للإضاءة الخفية دور في خلق مزيد من أجواء الطابع المودرن.

10. استخدام المعدن في تصميم مطبخ مودرن

RESIDÊNCIA - BAIRRO JARDIM, SANTO ANDRÉ - SP, Arquitetura 8 - Ana Spagnuolo & Marcos Ribeiro Arquitetura 8 - Ana Spagnuolo & Marcos Ribeiro مطبخ
Arquitetura 8 – Ana Spagnuolo &amp; Marcos Ribeiro

Arquitetura 8 - Ana Spagnuolo & Marcos Ribeiro
Arquitetura 8 – Ana Spagnuolo &amp; Marcos Ribeiro
Arquitetura 8 - Ana Spagnuolo & Marcos Ribeiro

مطبخ مودرن في غاية الأناقة، حيث تم إدخال عنصر المعدن في تصميم السقف المُعلق وكذا تم اختيار الأجهزة واجهات معدنية لتتناسب مع السقف الأنيق. هذا المطبخ مُصمم بطريقة مثالية لاستغلال المساحات، حيث تم تصميم عدد من الأرفف لوضع أي اكسسوارات أو لأغراض التخزين، وعلى الرغم من أن المطبخ مساحته صغيرة إلا أنك لا تشعر بذلك على الإطلاق خاصةً بعد وضع الأجهزة الكهربائية والموقد بطريقة تداخلية مع الخزانات والرخام. تجدر الإشارة هنا أن هذا التصميم المميز يتناسب مع أجواء النمط الكلاسيكي والمودرن أيضًا.

11. مساحة صغير لمطبخ مودرن يحتوي على بار صغير

Residência Goiânia/GO, Donakaza Donakaza مطبخ
Donakaza

Donakaza
Donakaza
Donakaza

مطبخ في غاية الأناقة مُصمم على غرار الطابع المودرن، تُشكل الإضاءة الطبيعية عنصر هام في هذا التصميم، كما تم تنفيذ بار صغير في جانب المطبخ لتناول وجبات الإفطار، وكما نرى أيضًا أنه تم تخصيص بعض الأماكن المُحددة لوضع الأجهزة الكهربائية.

12. تصميم مطبخ صغير متكامل الأجزاء

Manoel Guedes, PM Arquitetura PM Arquitetura مطبخ
PM Arquitetura

PM Arquitetura
PM Arquitetura
PM Arquitetura

تصميم مميز لمطبخ مساحته صغيرة، تم تصميم جدرانه من الرخام الرائع والخزانات القليلة البعيدة عن التفاصيل والزخارف. كما تم تصميم الأرضية خشبية، كما تم مد جزء من الرخامة إلى الخارج لتكون بمثابة بار لتناول المشروبات.

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12 مطبخ في غاية الأناقة تتناسب مع كافة أنماط المنازل

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