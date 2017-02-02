12 مطبخ في غاية الأناقة تتناسب مع كافة أنماط المنازل

يعد المطبخ هو المحور الرئيسي للمنزل، كما أنه الغرفة الوحيدة التي نستطيع أن نطلق عليها الغرفة متعددة الوظائف، حيث أنها غرفة إعداد الطعام وكذا مكان لاجتماع العائلة لتناول المشروبات وكذا الوجبات.
بالتأكيد لكل منا ذوقه الشخصي في اختيار تصميم المطبخ، لكن هناك عدد من العوامل الثابتة التي ينبغي أن يأخذها الجميع في الاعتبار عند التفكير في وضع التصميم المثالي لغرفة المطبخ، أولًا وقبل كل شيء يجب أن يكون لديك تصور عن أماكن وضع الأجهزة الكبيرة وكذا الخزانات، ويجب الانتباه أنك في حاجة لتوفير مساحة مناسبة لتخزين الكثير من الأدوات والأجهزة لتأتي مرحلة اختيار تصميم الخزانات التي تعود للذوق الشخصي لكل فرد وتعود أيضًا لنمط المنزل ككل. الجدير بالذكر هنا أن الهدف النهائي لعملية تصميم المطبخ هو خلق مساحة مميزة ذات تصميم رائع وأكثر عملية وراحة عند التواجد فيها. بعد تعدد أنماط المنزل بين الكلاسيكية والحداثة وغير ذلك من الأنماط الأخرى مثل النمط الاسكندنافي والتقليدي وغير ذلك، بالفعل قد تعددت تصميمات المطابخ والخامات المستخدمة فيه وتعددت أيضًا الأفكار التي يمكن استخدامها للوصول بتصميم مطبخك إلى المثالية. في هذا المحتوى سنقوم بعرض عدد من التصميمات المميزة لعدد من المطابخ، يمكنك من خلالها اقتباس عدد من الأفكار والنصائح الديكورية ليكون المطبخ ذات تصميم مميز وفريد من نوعه.
نموذج مميز للمطبخ العصري الأنيق، حيث تم الاتجاه لتصميم المطبخ مودرن ليكون مفتوح على غرفة المعيشة، اللون الأبيض أضاف مزيد من الأناقة والهدوء على هذه المساحة المميزة، كما تم وضع الأجهزة الكهربائية بطريقة متداخلة في الخزانات لعدم إهدار أي مساحة إضافية من مساحة المطبخ.
من المعروف أن اللون الأسود هو رمز الفخامة والأناقة. تم تصميم الخزانات بمقابض فضية رائعة. كما تم تصميم أحد الجدران من السيراميك
الكاروه الذي يجمع بين اللونين الأبيض والأسود مما أضاف لمسة جمالية في غاية الأناقة والتميز على هذا المطبخ الأنيق.
تصميم مودرن مطابخ في غاية الأناقة، وعلى الرغم من مساحته الصغيرة إلا أنه قد تم تنفيذه بطريقة مبتكرة رائعة، تم الجمع بين أكثر من عنصر وهما الخشب والرخام الأبيض. في مساحة الإعداد الموجودة في المنتصف تم استغلال جزء كبير حولها لتكون بمثابة طاولة خشبية تناول الطعام لعدد كبير من الأفراد.
مطبخ في غاية الاناقة لمحبي الألوان المشرقة والطابع المودرن الأنيق، تم فصل المنطقة المخصصة للمبرد
الثلاجة عن باقي مساحة المطبخ من خلال تحديدها بإطار خشبي أنيق. وحدات الإضاءة المستخدمة في هذا المطبخ تم وضعها على ارتفاع منخفض من البار. تم تصميم الجدار العلوي من خلال وضع ورق جدران مزخرف باللون الأصفر المشرق –مثل لون المبرد-مما أضاف لمسة مميزة على هذه الغرفة. تم وضع بار علوي صغير في منتصف المطبخ حوله مقعدين بألوان مشرقة في غاية الأناقة والتميز.
Minimalist
هندسة المنيماليست كما نعلم تعتمد على الجمع بين الأناقة والبساطة، حيث تبتعد هذه الطريقة بشكل كامل عن استخدام الزخارف، فكما نرى في هذا التصميم المميز لمطبخ مودرن أنيق تم تصميم الخزانات بطريقة هندسية رائعة لاستغلال كافة المساحات، حيث تم ترتيب الأجهزة بطريقة تجعلها بعيدة عن احتلال مساحات كبيرة من مساحة المطبخ الكلية، وكان للإضاءة في هذا التصميم دور فعال في إضافة لمسة جمالية على أحد الجدران الحجرية لإبراز أناقتها
تم تصميم مساحة المطبخ المستطيل بطريقة رائعة، حيث تم تصميم خزانات المطبخ بطريقة متنوعة، جزء منها خشبي كلاسيكي والجزء الآخر مُصمم على غرار الطابع المودرن البسيط. الحائط أيضًا يجمع بين أكثر من أسلوب في التصميم، الجزء العلوي من الجدار ملون باللون البرتقالي المشرق المزين ببعض اللوحات والاكسسوارات، وفي المنتصف يتم استخدام ورق الجدران المزخرف بنقوش كلاسيكية مميزة، كما أن تصميم الأرضية من السيراميك الأبيض الذي يتناسب مع لون الجدران وبعض أجزاء الخزانات.
مطبخ مميز يجمع بين طابعين، يتناسب مع المنازل الكلاسيكية وكذا المنازل العصرية الحديثة، فتم تصميم الخزانات السفلية بطريقة تقليدية، بينما في الجزء العلوي تم تصميم الخزانات المفتوحة التي تميل بشكل أكبر الطابع المودرن، وتم تصميم الجدار المخصص للحوض السيراميك المزخرف بنقوش مميزة، وأيضًا تم تحديد المكان المخصص للأجهزة الكهربائية الكبيرة بإطار خشبي يضيف مزيد من الأناقة والتنظيم على المطبخ.
كما ذكرنا أن مكان الأجهزة من أهم الاعتبارات التي ينبغي الاهتمام بها عند تصميم المطبخ، وفي العديد من التصميمات الحالية يتم تخصيص هذه الأماكن بشكل متداخل مع الأسطح والخزانات. في هذا التصميم الرائع تم استخدام عنصر الخشب في تصميم الخزانات وكذلك على السقف المُعلق، كما تم تنفيذ هذا المطبخ ليكون نصف مفتوح على أحد غرف المنزل، وكما نرى أن ألوان المطبخ متناسقة مع بعضها مما أحدث مزيد من أجواء الأناقة والهدوء على هذا التصميم الرائع.
تصميم مثالي مطبخ بسيط تم الجمع فيه بين الطابع الكلاسيكي والطابع المودرن الهادئ، شكل المستطيل هو الشكل الهندسي السائد على هذا التصميم، فتم الجمع بين عنصري الخشب والأكريليك، حيث تم تصميم أحد الجدران من ألواح الخشب المستطيلة، الجدير بالذكر أن الحائط العلوي لا يحتوي على خزانات بشكل تقليدي لكنه تم إضافة بعض الأرفف الخشبية على هيئة أشكال هندسية مميزة، كما كان للإضاءة الخفية دور في خلق مزيد من أجواء الطابع المودرن.
مطبخ مودرن في غاية الأناقة، حيث تم إدخال عنصر المعدن في تصميم السقف المُعلق وكذا تم اختيار الأجهزة واجهات معدنية لتتناسب مع السقف الأنيق. هذا المطبخ مُصمم بطريقة مثالية لاستغلال المساحات، حيث تم تصميم عدد من الأرفف لوضع أي اكسسوارات أو لأغراض التخزين، وعلى الرغم من أن المطبخ مساحته صغيرة إلا أنك لا تشعر بذلك على الإطلاق خاصةً بعد وضع الأجهزة الكهربائية والموقد بطريقة تداخلية مع الخزانات والرخام. تجدر الإشارة هنا أن هذا التصميم المميز يتناسب مع أجواء النمط الكلاسيكي والمودرن أيضًا.
مطبخ في غاية الأناقة مُصمم على غرار الطابع المودرن، تُشكل الإضاءة الطبيعية عنصر هام في هذا التصميم، كما تم تنفيذ بار صغير في جانب المطبخ لتناول وجبات الإفطار، وكما نرى أيضًا أنه تم تخصيص بعض الأماكن المُحددة لوضع الأجهزة الكهربائية.
تصميم مميز لمطبخ مساحته صغيرة، تم تصميم جدرانه من الرخام الرائع والخزانات القليلة البعيدة عن التفاصيل والزخارف. كما تم تصميم الأرضية خشبية، كما تم مد جزء من الرخامة إلى الخارج لتكون بمثابة بار لتناول المشروبات.
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