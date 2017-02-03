13 مثال لدور الإضاءة في خلق تصميمات فريدة ومميزة لغرف المعيشة

غرف المعيشة من أهم الغرف التي ينبغي الاهتمام بها عند تصميم منزلك، لأنها غرفة الراحة والهدوء بعد التخلص من عناء المحيط الخارجي.

تتعدد أنماط وأساليب تصميمات غرف المعيشة تبعًا للذوق الفني لكل شخص، لكن الاتفاق دائمًا على عدد من العناصر الأساسية الثابتة مثل وضع أريكة مريحة، طاولة في المنتصف لوضع المشروبات عليها ومساحة مخصصة لوضع شاشة التلفاز، أما باقي العناصر الديكورية الأخرى تعود للذوق الشخصي للفرد وتعود أيضًا لمساحة الغرفة. الجدير بالذكر أنه عند تصميم غرفة المعيشة الخاصة بك، ينبغي الاهتمام بكافة التفاصيل مثل السجاد والستائر وكذلك وحدات الإضاءة، فكل هذه الأشياء بالفعل لها دور فعال في تصميم غرفة معيشة فريد من نوعه وخلق أجواء أكثر دفئا وأناقة. كما تجدر الإشارة أيضًا أن الإضاءة تعد من الأشياء الهامة التي تضفي مزيد من الحداثة والتميز على غرف المعيشة المعاصرة، وفي هذا المحتوى سنقوم بعرض عدد من تصميمات غرف المعيشة ودور الإضاءة في جعل هذه التصميمات تبدو بهذا الرونق والجمال.