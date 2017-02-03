13 مثال لدور الإضاءة في خلق تصميمات فريدة ومميزة لغرف المعيشة

غرف المعيشة من أهم الغرف التي ينبغي الاهتمام بها عند تصميم منزلك، لأنها غرفة الراحة والهدوء بعد التخلص من عناء المحيط الخارجي.
تتعدد أنماط وأساليب تصميمات غرف المعيشة تبعًا للذوق الفني لكل شخص، لكن الاتفاق دائمًا على عدد من العناصر الأساسية الثابتة مثل وضع أريكة مريحة، طاولة في المنتصف لوضع المشروبات عليها ومساحة مخصصة لوضع شاشة التلفاز، أما باقي العناصر الديكورية الأخرى تعود للذوق الشخصي للفرد وتعود أيضًا لمساحة الغرفة. الجدير بالذكر أنه عند تصميم غرفة المعيشة الخاصة بك، ينبغي الاهتمام بكافة التفاصيل مثل السجاد والستائر وكذلك وحدات الإضاءة، فكل هذه الأشياء بالفعل لها دور فعال في تصميم غرفة معيشة فريد من نوعه وخلق أجواء أكثر دفئا وأناقة. كما تجدر الإشارة أيضًا أن الإضاءة تعد من الأشياء الهامة التي تضفي مزيد من الحداثة والتميز على غرف المعيشة المعاصرة، وفي هذا المحتوى سنقوم بعرض عدد من تصميمات غرف المعيشة ودور الإضاءة في جعل هذه التصميمات تبدو بهذا الرونق والجمال.
غرفة معيشة في غاية التميز والأناقة تم تصميمها على غرار النمط الكلاسيكي الأنيق. تتميز هذه الغرفة بمساحتها الكبيرة مما جعلها مناسبة لوضع ثريات كبيرة من الكريستال ذات ارتفاع متوسط، كما تم تصميم الأرائك من الجلد لتوفير القدر الكافي من الراحة عند الجلوس عليها، كما تم الجمع بين عدد من الألوان الهادئة الرائعة معًا لتظهر بهذه الرتابة والأناقة، عند الانتقال للحديث عن الطاولة نلاحظ أنه تم الاتجاه لاستخدام طاولة كبيرة مربعة على ارتفاع منخفض من الأرض وهذه الطاولة مُصممة من الرخام لإضفاء مزيد من طابع الفخامة على هذه الغرفة.
غرفة معيشة تحتوي على عدد من الألوان المتناسقة، حيث تم استخدام أرائك باللون البيج الهادئ والبنفسجي الأنيق، وبالنسبة للجدران فقد تم الجمع بين اللونين البني والأبيض في تناغم ألوان لا مثيل له. بالنظر إلى سقف هذه الغرفة نلاحظ أنه تم الاعتماد على الإضاءة الخفية الموجودة حول المرايا الزجاجية وكذا الإضاءة الخفية حول التليفزيون.
تصميم مثالي لمحبي الرقة والأناقة في تصميم منازلهم، يظهر في هذا التصميم أناقة اللون الأبيض في غرف المعيشة وتم الجمع بينه وبين اللون البنفسجي في تناغم وانسجام رائع. اللون الأبيض على الجدران أضاف مزيد من أجواء الهدوء والدفء على هذه المساحة، كان للإضاءة دور كبير في إحداث هذا الجو من الأناقة، حيث تم استخدام ثريا زجاجية مميزة، كما تم الاستعانة ببعض وحدات الإضاءة الخفية
الاسبوتات في بعض زوايا الجدران.
تصميم مميز لغرفة المعيشة الكلاسيكية، تم تصميمها بالكامل من خلال المزج بين اللونين الأبيض والأسود، تم وضع أريكة بيضاء تتناسب مع الجدار الأبيض، كما تم إضافة بعض اللمسات باللون الأسود. الثريا التي تم استخدامها من الكريستال المتدلي من السقف بطريقة مُدرجة رائعة.
بالابتعاد قليلًا عن الاتجاه لاستخدام الألوان الهادئة في غرف المعيشة مثل الأبيض والبيج نرى في هذا التصميم أناقة وروعة اللون الأسود في تصميم غرف المعيشة، حيث تم الاستعانة بأرائك من الجلد وبعض الوسائد البيضاء، السقف المعلق يحتوي على مرايا تتناسب مع طابع الفخامة الخاص بهذه الغرفة، كان لعنصر الخشب دور كبير في إضافة لمسة جمالية على هذه المساحة، فقد تم تصميم الجدار الخاص بالتليفزيون بالخشب الذي يتناسب مع الطاولة الخشبية الموجودة بالمنتصف.
تصميم مثالي وبسيط لغرفة المعيشة المودرن التي تحتوي على ألوان رائعة، حيث تم استخدام أريكة باللون الأبيض وعليها بعض الوسائد الملونة، كما أضاف لون الجدار البني الداكن لمسة جمالية على هذه الغرفة، وتم تزيين هذا الجدار بعدد من اللوحات الفنية المرتبة بطريقة مميزة. هذه الغرفة تحتوي على وحدة إضاءة زجاجية مرتفعة، كما تم الاستعانة أيضًا بالإضاءة الخفية في السقف.
تصميم عصري لغرفة المعيشة في غاية الأناقة والتميز، حيث تم الجمع بين عدد من الألوان الجريئة مثل الأخضر والأحمر وكذا اللون الرمادي على الجدران، والجدير بالذكر هنا أن المكتبة الموجودة على أحد الجدران هي عنصر الجذب الأول، حيث تم تقسيمها بطريقة في غاية الابتكار لتكون اللمسة الجمالية الأبرز للغرفة. تم تصميمها لتكون مقسمة إلى أجزاء منفصلة لوضع الكتب والاكسسوارات وتستخدم هذه المكتبة كوحدات إضاءة عندما تضئ هذه الأرفف.
غرفة معيشة في غاية التميز بعيدة كل البعد عن الأسلوب التقليدي، حيث تم الاستعانة بأريكة باللون الأسود، ونلاحظ أن الثريا التي تم استخدامها فريدة من نوعها مصنوعة من الزجاج المتداخل مما عزز أجواء الطابع المعاصر في هذه الغرفة.
على الرغم من صغر مساحة هذه الغرفة، إلا أنه قد تم تصميمها بطريقة رائعة يطغى عليها طابع الهدوء والراحة. فقد تم تصميم الطاولة الخاصة بالتليفزيون من عنصر الخشب الذي يتناسب مع بقية ألوان الغرفة المحايدة، الأريكة على شكل حرف L مُصمم باللون الأبيض مع إضافة بعض الوسائد الملونة عليها. وحدات الإضاءة التي تم استخدامها تم وضعها بطريقة مميزة لتحقيق عنصر التناسب والتنظيم على الجدار.
تصميم رائع لغرفة المعيشة التي تجعلك تشعر بالراحة بمجرد النظر إليها، تم الجمع بين أكثر من نمط في هذا التصميم، وكان للثريا المعدنية الكبيرة دور كبير في الحصول على أجواء من التاريخ الماضي، وكان للاكسسوارات المعدنية الذهبية نفس الدور أيضًا، كما تم تصميم السقف وتزيينه ببعض الأشكال الهندسية، الأريكة المستخدمة تجمع بين اللونين البنفسجي والذهبي لإحداث مزيد الرقي والتناسق.
تصميم كلاسيكي مميز لغرفة المعيشة التي تم تصميمها بطريقة مستديرة رائعة، حيث تم تصميم الأرائك لتأخذ شكل دائري مميز بعيد عن التقليدية، كما أن الطاولة التي تم استخدامها طاولة مستديرة مزينة ببعض الاكسسوارات. الثريا التي تم استخدامها ف هي عنصر الجذب الأول ي هذا التصميم، حيث تم اختيار ثريا بتصميم غريب في غاية الأناقة وعلى ارتفاع منخفض من الطاولة.
النموذج المثالي لغرفة المعيشة ذات الأجواء العصرية والمريحة أيضًا، حيث تعتمد هذه الغرفة بشكل كبير على الإضاءة الطبيعية من خلال النوافذ الكبيرة، كما تم استخدام الأرائك والمقاعد باللون البيج الهادئ الأنيق وعليه بعض الوسائد الملونة لعدم الشعور بملل الألوان الهادئة. إضاءة بعد اللمسات الذهبية كان لها تأثير رائع في تصميم هذه الغرفة وأضاف مزيد من الفخامة والرقي عليها. وحدات الإضاءة التي تم استخدامها في هذا التصميم مميزة وفريدة من نوعها، فكما نلاحظ أن الثريا عبارة عن كرات زجاجية باللون الذهبي والفضي متدلية بطريقة عشوائية من السقف مما أزاد التصميم طابع ورونق دافئ ومثالي.
في هذا التصميم المميز والفريد لغرفة معيشة مُصممة على غرار النمط الاسكندنافي المحايد، اللون الرمادي هنا هو السائد لخلق مزيد من الحيادية على التصميم، فقد تم تصميم الأريكة باللون الرمادي وكذا أحد الأعمدة. تعتمد الغرفة كما نرى على الإضاءة الطبيعية من النافذة والنافذة العلوية، وعند النظر إلى وحدات الإضاءة نلاحظ أنه تم اختيار ثريات مستديرة رائعة تتناسب مع أجواء المنزل الهادئة.
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