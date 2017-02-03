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13 مثال لدور الإضاءة في خلق تصميمات فريدة ومميزة لغرف المعيشة

Mai Elkholy Mai Elkholy
PRIVATE ALMATY VILLA, Mert Duyal - Mc Roher Design Studio Mert Duyal - Mc Roher Design Studio Living roomLighting
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غرف المعيشة من أهم الغرف التي ينبغي الاهتمام بها عند تصميم منزلك، لأنها غرفة الراحة والهدوء بعد التخلص من عناء المحيط الخارجي.

تتعدد أنماط وأساليب تصميمات غرف المعيشة تبعًا للذوق الفني لكل شخص، لكن الاتفاق دائمًا على عدد من العناصر الأساسية الثابتة مثل وضع أريكة مريحة، طاولة في المنتصف لوضع المشروبات عليها ومساحة مخصصة لوضع شاشة التلفاز، أما باقي العناصر الديكورية الأخرى تعود للذوق الشخصي للفرد وتعود أيضًا لمساحة الغرفة. الجدير بالذكر أنه عند تصميم غرفة المعيشة الخاصة بك، ينبغي الاهتمام بكافة التفاصيل مثل السجاد والستائر وكذلك وحدات الإضاءة، فكل هذه الأشياء بالفعل لها دور فعال في تصميم غرفة معيشة فريد من نوعه وخلق أجواء أكثر دفئا وأناقة. كما تجدر الإشارة أيضًا أن الإضاءة تعد من الأشياء الهامة التي تضفي مزيد من الحداثة والتميز على غرف المعيشة المعاصرة، وفي هذا المحتوى سنقوم بعرض عدد من تصميمات غرف المعيشة ودور الإضاءة في جعل هذه التصميمات تبدو بهذا الرونق والجمال.

1. غرفة معيشة كلاسيكية زادت الثريات الكريستالية من أناقتها

PRIVATE ALMATY VILLA, Mert Duyal - Mc Roher Design Studio Mert Duyal - Mc Roher Design Studio Living roomLighting
Mert Duyal – Mc Roher Design Studio

Mert Duyal - Mc Roher Design Studio
Mert Duyal – Mc Roher Design Studio
Mert Duyal - Mc Roher Design Studio

غرفة معيشة في غاية التميز والأناقة تم تصميمها على غرار النمط الكلاسيكي الأنيق. تتميز هذه الغرفة بمساحتها الكبيرة مما جعلها مناسبة لوضع ثريات كبيرة من الكريستال ذات ارتفاع متوسط، كما تم تصميم الأرائك من الجلد لتوفير القدر الكافي من الراحة عند الجلوس عليها، كما تم الجمع بين عدد من الألوان الهادئة الرائعة معًا لتظهر بهذه الرتابة والأناقة، عند الانتقال للحديث عن الطاولة نلاحظ أنه تم الاتجاه لاستخدام طاولة كبيرة مربعة على ارتفاع منخفض من الأرض وهذه الطاولة مُصممة من الرخام لإضفاء مزيد من طابع الفخامة على هذه الغرفة.

2. غرفة معيشة هادئة مزودة بوحدات إضاءة خفية

YS Evi , PRATIKIZ MIMARLIK/ ARCHITECTURE PRATIKIZ MIMARLIK/ ARCHITECTURE Living roomTV stands & cabinets
PRATIKIZ MIMARLIK/ ARCHITECTURE

PRATIKIZ MIMARLIK/ ARCHITECTURE
PRATIKIZ MIMARLIK/ ARCHITECTURE
PRATIKIZ MIMARLIK/ ARCHITECTURE

غرفة معيشة تحتوي على عدد من الألوان المتناسقة، حيث تم استخدام أرائك باللون البيج الهادئ والبنفسجي الأنيق، وبالنسبة للجدران فقد تم الجمع بين اللونين البني والأبيض في تناغم ألوان لا مثيل له. بالنظر إلى سقف هذه الغرفة نلاحظ أنه تم الاعتماد على الإضاءة الخفية الموجودة حول المرايا الزجاجية وكذا الإضاءة الخفية حول التليفزيون.

3. أناقة الجمع بين اللون الأبيض والبنفسجي في غرفة معيشة مودرن

Интерьер дома в пос. Сафроновский, Студия авторского дизайна ASHE Home Студия авторского дизайна ASHE Home غرفة المعيشة
Студия авторского дизайна ASHE Home

Студия авторского дизайна ASHE Home
Студия авторского дизайна ASHE Home
Студия авторского дизайна ASHE Home

تصميم مثالي لمحبي الرقة والأناقة في تصميم منازلهم، يظهر في هذا التصميم أناقة اللون الأبيض في غرف المعيشة وتم الجمع بينه وبين اللون البنفسجي في تناغم وانسجام رائع. اللون الأبيض على الجدران أضاف مزيد من أجواء الهدوء والدفء على هذه المساحة، كان للإضاءة دور كبير في إحداث هذا الجو من الأناقة، حيث تم استخدام ثريا زجاجية مميزة، كما تم الاستعانة ببعض وحدات الإضاءة الخفية الاسبوتات في بعض زوايا الجدران.

4. غرفة معيشة كلاسيكية باللونين الفضي والأسود

FEMME FATALE | I | Wnętrza apartamentu, ARTDESIGN architektura wnętrz ARTDESIGN architektura wnętrz غرفة المعيشة
ARTDESIGN architektura wnętrz

ARTDESIGN architektura wnętrz
ARTDESIGN architektura wnętrz
ARTDESIGN architektura wnętrz

تصميم مميز لغرفة المعيشة الكلاسيكية، تم تصميمها بالكامل من خلال المزج بين اللونين الأبيض والأسود، تم وضع أريكة بيضاء تتناسب مع الجدار الأبيض، كما تم إضافة بعض اللمسات باللون الأسود. الثريا التي تم استخدامها من الكريستال المتدلي من السقف بطريقة مُدرجة رائعة.

5. أناقة اللون الأسود والأسقف الخرسانية المعلقة في غرفة المعيشة

HIT THE NAIL ON THE HEAD | Wnętrza domu, ARTDESIGN architektura wnętrz ARTDESIGN architektura wnętrz غرفة المعيشة
ARTDESIGN architektura wnętrz

ARTDESIGN architektura wnętrz
ARTDESIGN architektura wnętrz
ARTDESIGN architektura wnętrz

بالابتعاد قليلًا عن الاتجاه لاستخدام الألوان الهادئة في غرف المعيشة مثل الأبيض والبيج نرى في هذا التصميم أناقة وروعة اللون الأسود في تصميم غرف المعيشة، حيث تم الاستعانة بأرائك من الجلد وبعض الوسائد البيضاء، السقف المعلق يحتوي على مرايا تتناسب مع طابع الفخامة الخاص بهذه الغرفة، كان لعنصر الخشب دور كبير في إضافة لمسة جمالية على هذه المساحة، فقد تم تصميم الجدار الخاص بالتليفزيون بالخشب الذي يتناسب مع الطاولة الخشبية الموجودة بالمنتصف.

6. غرفة معيشة مودرن مضاءة بوحدة إضاءة زجاجية أنيقة

Дизайн-проект трехкомнатной квартиры 80 кв м в панельном доме, Студия интерьера Дениса Серова Студия интерьера Дениса Серова غرفة المعيشة
Студия интерьера Дениса Серова

Студия интерьера Дениса Серова
Студия интерьера Дениса Серова
Студия интерьера Дениса Серова

تصميم مثالي وبسيط لغرفة المعيشة المودرن التي تحتوي على ألوان رائعة، حيث تم استخدام أريكة باللون الأبيض وعليها بعض الوسائد الملونة، كما أضاف لون الجدار البني الداكن لمسة جمالية على هذه الغرفة، وتم تزيين هذا الجدار بعدد من اللوحات الفنية المرتبة بطريقة مميزة. هذه الغرفة تحتوي على وحدة إضاءة زجاجية مرتفعة، كما تم الاستعانة أيضًا بالإضاءة الخفية في السقف.

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7. غرفة معيشة عصرية مُصممة بطريقة هندسية مبتكرة

Concept (Living Room) - RU, Abb Design Studio Abb Design Studio غرفة المعيشة
Abb Design Studio

Abb Design Studio
Abb Design Studio
Abb Design Studio

تصميم عصري لغرفة المعيشة في غاية الأناقة والتميز، حيث تم الجمع بين عدد من الألوان الجريئة مثل الأخضر والأحمر وكذا اللون الرمادي على الجدران، والجدير بالذكر هنا أن المكتبة الموجودة على أحد الجدران هي عنصر الجذب الأول، حيث تم تقسيمها بطريقة في غاية الابتكار لتكون اللمسة الجمالية الأبرز للغرفة. تم تصميمها لتكون مقسمة إلى أجزاء منفصلة لوضع الكتب والاكسسوارات وتستخدم هذه المكتبة كوحدات إضاءة عندما تضئ هذه الأرفف.

8. غرفة معيشة مودرن تجمع بين اللونين الأسود والأبيض

Costé Hotel, Milimetrik Mimarlık Milimetrik Mimarlık مساحات تجارية فنادق
Milimetrik Mimarlık

Milimetrik Mimarlık
Milimetrik Mimarlık
Milimetrik Mimarlık

غرفة معيشة في غاية التميز بعيدة كل البعد عن الأسلوب التقليدي، حيث تم الاستعانة بأريكة باللون الأسود، ونلاحظ أن الثريا التي تم استخدامها فريدة من نوعها مصنوعة من الزجاج المتداخل مما عزز أجواء الطابع المعاصر في هذه الغرفة.

9. أجواء الهدوء والتناسب في تصميم غرفة المعيشة صغيرة المساحة

Moradia 19 Algarve 2013, Atelier Ana Leonor Rocha Atelier Ana Leonor Rocha غرفة المعيشة
Atelier Ana Leonor Rocha

Atelier Ana Leonor Rocha
Atelier Ana Leonor Rocha
Atelier Ana Leonor Rocha

على الرغم من صغر مساحة هذه الغرفة، إلا أنه قد تم تصميمها بطريقة رائعة يطغى عليها طابع الهدوء والراحة. فقد تم تصميم الطاولة الخاصة بالتليفزيون من عنصر الخشب الذي يتناسب مع بقية ألوان الغرفة المحايدة، الأريكة على شكل حرف L مُصمم باللون الأبيض مع إضافة بعض الوسائد الملونة عليها. وحدات الإضاءة التي تم استخدامها تم وضعها بطريقة مميزة لتحقيق عنصر التناسب والتنظيم على الجدار.

10. تصميم غرفة معيشة يجمع بين النمط التقليدي والنمط المعاصر وأناقة الثريات المعدنية

16/9 Ofis-Konsept Proje, Lab::istanbul Lab::istanbul Interior landscaping
Lab::istanbul

Lab::istanbul
Lab::istanbul
Lab::istanbul

تصميم رائع لغرفة المعيشة التي تجعلك تشعر بالراحة بمجرد النظر إليها، تم الجمع بين أكثر من نمط في هذا التصميم، وكان للثريا المعدنية الكبيرة دور كبير في الحصول على أجواء من التاريخ الماضي، وكان للاكسسوارات المعدنية الذهبية نفس الدور أيضًا، كما تم تصميم السقف وتزيينه ببعض الأشكال الهندسية، الأريكة المستخدمة تجمع بين اللونين البنفسجي والذهبي لإحداث مزيد الرقي والتناسق.

11. غرفة معيشة بتصميم دائري وثريا كريستالية كبيرة في المنتصف

PRIVATE ALMATY VILLA, Mert Duyal - Mc Roher Design Studio Mert Duyal - Mc Roher Design Studio Living roomFireplaces & accessories
Mert Duyal – Mc Roher Design Studio

Mert Duyal - Mc Roher Design Studio
Mert Duyal – Mc Roher Design Studio
Mert Duyal - Mc Roher Design Studio

تصميم كلاسيكي مميز لغرفة المعيشة التي تم تصميمها بطريقة مستديرة رائعة، حيث تم تصميم الأرائك لتأخذ شكل دائري مميز بعيد عن التقليدية، كما أن الطاولة التي تم استخدامها طاولة مستديرة مزينة ببعض الاكسسوارات. الثريا التي تم استخدامها ف هي عنصر الجذب الأول ي هذا التصميم، حيث تم اختيار ثريا بتصميم غريب في غاية الأناقة وعلى ارتفاع منخفض من الطاولة.

12. أناقة اللونين الأبيض والذهبي في تصميم غرف المعيشة

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

النموذج المثالي لغرفة المعيشة ذات الأجواء العصرية والمريحة أيضًا، حيث تعتمد هذه الغرفة بشكل كبير على الإضاءة الطبيعية من خلال النوافذ الكبيرة، كما تم استخدام الأرائك والمقاعد باللون البيج الهادئ الأنيق وعليه بعض الوسائد الملونة لعدم الشعور بملل الألوان الهادئة. إضاءة بعد اللمسات الذهبية كان لها تأثير رائع في تصميم هذه الغرفة وأضاف مزيد من الفخامة والرقي عليها. وحدات الإضاءة التي تم استخدامها في هذا التصميم مميزة وفريدة من نوعها، فكما نلاحظ أن الثريا عبارة عن كرات زجاجية باللون الذهبي والفضي متدلية بطريقة عشوائية من السقف مما أزاد التصميم طابع ورونق دافئ ومثالي.

13. غرفة معيشة اسكندنافية مزودة بوحدات إضاءة مودرن مستديرة

Дизан-проект шикарного дома в стиле шале, GM-interior GM-interior غرفة المعيشة
GM-interior

GM-interior
GM-interior
GM-interior

في هذا التصميم المميز والفريد لغرفة معيشة مُصممة على غرار النمط الاسكندنافي المحايد، اللون الرمادي هنا هو السائد لخلق مزيد من الحيادية على التصميم، فقد تم تصميم الأريكة باللون الرمادي وكذا أحد الأعمدة. تعتمد الغرفة كما نرى على الإضاءة الطبيعية من النافذة والنافذة العلوية، وعند النظر إلى وحدات الإضاءة نلاحظ أنه تم اختيار ثريات مستديرة رائعة تتناسب مع أجواء المنزل الهادئة.

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13 مثال لدور الإضاءة في خلق تصميمات فريدة ومميزة لغرف المعيشة

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