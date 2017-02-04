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10 أفكار مميزة لاستخدام الأثاث متعدد الاستخدامات

Mai Elkholy Mai Elkholy
office in a box, studio michael hilgers studio michael hilgers Study/officeCupboards & shelving
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في بعض الأحيان قد تواجهنا مشكلة المنازل صغيرة المساحة وكذا الغرف ذات المساحات المحدودة التي لا تستوعب قطع الأثاث الهامة التي لا غنى عنها في أي منزل. مع التقدم المستمر في عالم الديكور والتصميم ظهرت الكثير من الحيل والأفكار للقضاء على هذه المشكلة.

في هذا المحتوى الرائع سنقوم بعرض عدد من قطع الأثاث متعددة الاستخدامات التي من خلالها تستطيع التغلب على مشكلة المساحات الصغيرة وتوفير مساحة إضافية للمنزل لتوفير حرية الحركة.

1. سرير ذات حواف واسعة وخزانة لأغراض التخزين

Main space homify غرفة نوم
homify

Main space

homify
homify
homify

بدلًا من استخدام وحدات التخزين الإضافية الخارجية في هذه الغرفة محدودة المساحة، تم الاتجاه لتصميم هذا السرير المبتكر ليكون ذات حواف جانبية عريضة لوضع الأحذية المنزلية ومنع حدوث الفوضى في الغرفة، والجدير بالذكر أن تصميم السرير مرتفع قليلًا عن الأرض لتنفيذ خزانة أسفل السرير.

2. تصميم طاول خشبية مُعلقة

office in a box, studio michael hilgers studio michael hilgers Study/officeCupboards & shelving
studio michael hilgers

studio michael hilgers
studio michael hilgers
studio michael hilgers

إذا كانت مساحة غرفة الأبناء محدودة ولا تحتوي على مكان لوضع مكتب للمذاكرة، يمكن اللجوء لهذا الحل الرائع والحصول على طاولة معلقة يتم طيها وفتحها عند القراءة، وهذه الطاولة المميزة تحتوي على وحدة إضاءة داخلية لتحسين الإضاءة عند القراءة.

3. سلم على هيئة خزانة لترتيب الملابس والأحذية

Innovative storage solutions. homify الممر الحديث، المدخل و الدرج built-in storage,space saving furniture
homify

Innovative storage solutions.

homify
homify
homify

تم استغلال الجزء أسفل الدرج ليكون خزانة خفية يتم فتحها وغلقها بكل سهولة ويسر، مما يمكنك من المحافظة على منزلك بعيدًا عن الفوضى.

4. استخدام قطع الأثاث التي تحتوي على أدراج لتخزين الأغراض

LAVORI IN LEGNO , Alessandra Pagliuca / Visual Artist Alessandra Pagliuca / Visual Artist BedroomBedside tables
Alessandra Pagliuca / Visual Artist

Alessandra Pagliuca / Visual Artist
Alessandra Pagliuca / Visual Artist
Alessandra Pagliuca / Visual Artist

في هذا النموذج المميز تم استخدام هذه القطع الرائعة التي لا تستغل مساحة كبيرة من الغرفة لكنها مقسمة إلى أدراج لأغراض التخزين المتعددة.

5. تصميم طاولة خشبية مميز بدلًا من المكتب الكبير

Escritorios de Madera, Biogibson Biogibson Study/officeDesks خشب
Biogibson

Biogibson
Biogibson
Biogibson

بدلًا من تصميم غرفة بالكامل لتخصيصها كغرفة مكتب، أو وضع مكتب كبير في منتصف الغرفة ويحتل مساحة كبيرة من مساحة غرفتك الكلية، يمكنك استخدام هذه الطاولة الخشبية الرائعة متعددة الاستخدامات، حيث أن حجمها متوسط يمكن وضعها في أي مكان، كما أنها تحتوي على عدد من الأرفف أسفلها لأغراض التخزين.

6. طاولة متعددة الاستخدامات لأغراض العمل

Muebles sobre diseño, Weld Weld Living roomSide tables & trays
Weld

Weld
Weld
Weld

تصميم مميز لطاولة مودرن مصنوعة من الخشب والزجاج، وعلى الرغم من أن شكل هذه الطاولة قد يبدو تقليدي للغاية إلا أنها مميزة حيث يمكن رفع مستوى جزء منها لأعلى لوضع اللاب توب ويمكن تخزين الكتب أسفل هذا الجزء المتحرك.

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7. تصميم مكتبة رائعة مدمج بداخلها مكتب صغير

Sala estudio Diciembre 2015, Idea Interior Idea Interior Study/officeDesks
Idea Interior

Idea Interior
Idea Interior
Idea Interior

إذا كنت من محبي القراءة، فهذا التصميم هو النموذج المثالي لجعل مكان القراءة قريب من المكتبة الخاصة بك، فقد تم تصميم المكتبة لتحتوي على مكتب صغير مزود بوحدة إضاءة صغيرة للإنارة.

8. تصميم خزانة أسفل طاولة منتصف المطبخ Kitchen island

Painted Shaker kitchen by Harvey Jones Harvey Jones Kitchens مطبخ
Harvey Jones Kitchens

Painted Shaker kitchen by Harvey Jones

Harvey Jones Kitchens
Harvey Jones Kitchens
Harvey Jones Kitchens

المطابخ صغيرة المساحة مشكلة تواجه الكثير منا وتجعلنا مقيدين في أفكار التصميم، لذا فهذا التصميم المميز يُعد النموذج المثالي لاستغلال مساحة المطبخ من خلال جعل طاولة المنتصف متعددة الاستخدام لتكون بمثابة طاولة إعداد وكذلك خزانة خشبية في المنتصف لحفظ وتخزين الأدوات.

9. تصميم جزء من الجدار بطريقة مبتكرة ليصبح أريكة خشبية أسفلها خزانة صغيرة

Entrée fonctionnelle et esthétique, MAAD Architectes MAAD Architectes الاسكندنافية، الممر، رواق، &، درج
MAAD Architectes

MAAD Architectes
MAAD Architectes
MAAD Architectes

تم تصميم هذه المساحة الإضافية من الجدار لتصبح بمثابة شرفة  للاستمتاع بضوء الشمس، حيث تم وضع رف خشبي يحتوي على عدد من الوسائد الملونة وأسفلها خزانة صغيرة مقسمة إلى ثلاث أجزاء صغيرة.

10. تصميم الأريكة متعددة الاستخدام

Apartamento Publicitária, Johnny Thomsen Arquitetura e Design Johnny Thomsen Arquitetura e Design غرفة نوم
Johnny Thomsen Arquitetura e Design

Johnny Thomsen Arquitetura e Design
Johnny Thomsen Arquitetura e Design
Johnny Thomsen Arquitetura e Design

غرف الأطفال من الغرف التي نحتاجها دومًا تحتوي على مزيد من المساحة الإضافية للعب الأطفال، لذا فاستخدام قطع الأثاث الصغيرة متعددة الاستخدام هي الحل الأمثل، ففي هذا التصميم تم استخدام أريكة صغيرة يمكن فتحها إلى سرير عند النوم.

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