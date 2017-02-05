12 خطأ شائع يجب تجنبهم عند تصميم مطبخ منزلك

كما نعلم أن المطبخ هو الغرفة الأهم في المنزل، ويجب الاهتمام بتصميم تفاصيله بشكل دقيق لأن أي خطأ في تصميمه يجعل التصميم بالكامل سيئ وتظهر الأخطاء واضحة لكل من يراها. في الأسطر القادمة، سنقوم بعرض عدد من النصائح الهامة التي تحد من الأخطاء التي يرتكبها الكثيرون عند تصميم منازلهم، يمكنك الاقتباس منها للحصول على تصميم المطبخ الذي يشعرك بالرضا.
البساطة كما ذكرنا من أهم الأمور التي يجب الاهتمام بها عند تصميم المطبخ، فمن الخطأ أن يتم الميل إلى التعقيد خاصة في ترتيب الأدوات، فكما نرى في هذا التصميم تم الاعتماد على الأرفف الخشبية أكثر من الخزانات المغلقة. وقد تم ترتيب الأدوات بطريقة مميزة بعيدة عن الفوضى.
من الأخطاء التي يقع فيها الكثيرون هو عدم الاهتمام بالتفاصيل الدقيقة التي هي في الأساس وسيلة تكامل أجزاء المطبخ. في هذا التصميم الرائع تم تصميم الأرضية خشبية بطريقة مميزة تتناسب مع نمط وأجواء هذا المطبخ المعاصر، كما تم الاهتمام بتصميم مقابض الخزانات وتم تصميمها بنفس لون الخشب المخصص الخزانة العلوية.
يغفل الكثيرون عن تصميم أرفف زائدة على جدران المطبخ، ليس فقط لكونها تستخدم لأغراض التخزين لكنها أيضًا تضيف لمسة جمالية مميزة على جدار المطبخ، ففي هذا التصميم الرائع تتضح أهمية هذه الأرفف في أغراض التخزين، كما تم تزويدها بوحدات إضاءة أسفلها للإنارة والحصول على لمسة جمالية مختلفة.
اعتقد الكثير من الناس أن النمط الريفي والأسلوب المنيا ليست من الأشياء القديمة التي يجب الابتعاد عنها، لكن كما نرى في هذا التصميم أن البساطة هي عنوان الأناقة في هذا المطبخ، فقد تم الابتعاد عن التعقيد في تصميم المطبخ من خلال استخدام الخزانة الخشبية السفلية وفي الأعلى كان الاعتماد فقط على الأرفف الخشبية لتخزين أدوات الطعام.
المطبخ لا يجب أن يكون مساحة عمل فقط، ولكن يجب أن تتوافر به الكثير من الاكسسوارات وأدوات الزينة للاستمتاع أثناء التواجد فيه سواء لإعداد الطعام أو تناول المشروبات، ففي هذا التصميم الرائع تم المزج بين الطابع الريفي البسيط والطابع الكلاسيكي، فقد تم تزيين الجدران بنقوش كلاسيكية ملونة وتم تخصيص الرف العلوي لوضع لوحة فنية وعدد من الاكسسوارات الأخرى.
كما نرى في هذا النموذج فإن ألوان الخزانات وتناسبها مع الجدران تلعب دور كبير في شكل وأناقة المطبخ، ومن الخطأ أن يتم استخدام ألوان جريئة لا تتناسب مع بعضها، فكما نرى هنا تم الجمع بين اللونين الأبيض والأحمر بطريقة مميزة.
من الخطأ أن يتم تصميم المطبخ بطريقة تقليدية مملة بعيدة عن إضافة طابعك الشخصي عليها، في هذا التصميم لمطبخ مُصمم باللون الابيض تم جعل الجدار بين الخزانات من السيراميك المزين بزخارف ونقوش ذات ألوان مشرقة وجريئة.
الخامات المستخدمة في المطبخ يجب أن تكون من أجود الخامات حتى تبقى برونقها لفترة كبيرة دون حدوث أي تلف وتضطر إلى تغييرها، ومن الخطأ أن يتم استخدام الخامات الرديئة في الخزانات أو الطاولات، فكما نرى في هذا التصميم تم الاتجاه لاستخدام الرخام اللامع عالي الجودة على الجدران وكذا طاولة المنتصف
kitchen island، كما تم الاتجاه لاستخدام خزانات خشبية أنيقة إضافة مزيد من الهدوء على مساحة المطبخ.
من الخطأ أن يتم الاهتمام فقط بتصميم المطبخ وشكله الخارجي دون الاهتمام بالمساحة الداخلية اللازمة للحركة أثناء إعداد الطعام، ففي هذا النموذج المتكامل نلاحظ أنه تم الاهتمام بمساحة المطبخ الكلية وتصميمه بشكل مميز وتم تصميم الخزانات بطريقة مبتكرة وكذا تم تصميم بار صغير في أحد الجوانب بعيدًا عن منطقة الإعداد.
من ضمن الأخطاء التي يرتكبها الكثيرون عند تصميم المطبخ هو عدم الاهتمام بجودة الخامات المستخدمة خاصة عند اختيار تصميم الجدران، وفي هذا التصميم المميز يتضح جودة خامة السيراميك المستخدمة على الجدار، فقد تم تصميمها باللون الأحمر المميز ليتناسب مع لون الخزانة الأبيض والرخام الأسود الأنيق.
الجدران الفارغة لا توفر الأناقة طوال الوقت، ففي بعض الأحيان يحتاج المطبخ إلى بعض الزينة، فقد تم في هذا التصميم الرائع وضع ورق مزخرف على الجدار وتعليق بعض الأدوات والملحقات عليها مما أضاف لمسة مميزة على هذا الجدار.
تصميم المطبخ لا يعتمد فقط على تصميم الأرضية والخزانة، فمن الخطأ تجاهل العديد من العناصر المكملة الأخرى مثل تصميم السقف والجدران، في هذا النموذج الرائع قد تم تصميم السقف من الجبس والخشب ليتناسب بشكل كبير مع الجدران الخشبية والخزانات.
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