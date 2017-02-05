12 خطأ شائع يجب تجنبهم عند تصميم مطبخ منزلك

تصميم المطبخ لا يعتمد فقط على تصميم الأرضية والخزانة، فمن الخطأ تجاهل العديد من العناصر المكملة الأخرى مثل تصميم السقف والجدران، في هذا النموذج الرائع قد تم تصميم السقف من الجبس والخشب ليتناسب بشكل كبير مع الجدران الخشبية والخزانات.

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