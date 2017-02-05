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12 خطأ شائع يجب تجنبهم عند تصميم مطبخ منزلك

Mai Elkholy Mai Elkholy
homify مطبخ
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كما نعلم أن المطبخ هو الغرفة الأهم في المنزل، ويجب الاهتمام بتصميم تفاصيله بشكل دقيق لأن أي خطأ في تصميمه يجعل التصميم بالكامل سيئ وتظهر الأخطاء واضحة لكل من يراها. في الأسطر القادمة، سنقوم بعرض عدد من النصائح الهامة التي تحد من الأخطاء التي يرتكبها الكثيرون عند تصميم منازلهم، يمكنك الاقتباس منها للحصول على تصميم المطبخ الذي يشعرك بالرضا.

1. الابتعاد عن التعقيد في تصميم الارفف وترتيب الأدوات

Скандинавское кружево, Artichok Design Artichok Design مطبخ
Artichok Design

Artichok Design
Artichok Design
Artichok Design

البساطة كما ذكرنا من أهم الأمور التي يجب الاهتمام بها عند تصميم المطبخ، فمن الخطأ أن يتم الميل إلى التعقيد خاصة في ترتيب الأدوات، فكما نرى في هذا التصميم تم الاعتماد على الأرفف الخشبية أكثر من الخزانات المغلقة. وقد تم ترتيب الأدوات بطريقة مميزة بعيدة عن الفوضى.

2. الاهتمام بتصميم أرضية المطبخ وبعض التفاصيل الصغيرة

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

من الأخطاء التي يقع فيها الكثيرون هو عدم الاهتمام بالتفاصيل الدقيقة التي هي في الأساس وسيلة تكامل أجزاء المطبخ. في هذا التصميم الرائع تم تصميم الأرضية خشبية بطريقة مميزة تتناسب مع نمط وأجواء هذا المطبخ المعاصر، كما تم الاهتمام بتصميم مقابض الخزانات وتم تصميمها بنفس لون الخشب المخصص الخزانة العلوية.

3. تصميم يوضح ضرورة الاهتمام بتصميم الكثير من الأرفف على جدران المطبخ

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

يغفل الكثيرون عن تصميم أرفف زائدة على جدران المطبخ، ليس فقط لكونها تستخدم لأغراض التخزين لكنها أيضًا تضيف لمسة جمالية مميزة على جدار المطبخ، ففي هذا التصميم الرائع تتضح أهمية هذه الأرفف في أغراض التخزين، كما تم تزويدها بوحدات إضاءة أسفلها للإنارة والحصول على لمسة جمالية مختلفة.

4. البساطة في تصميم المطبخ

Mi cocina GRANGE, Grange México Grange México مطبخ ذو قطع مدمجة خشب متين Blue
Grange México

Grange México
Grange México
Grange México

اعتقد الكثير من الناس أن النمط الريفي والأسلوب المنيا ليست من الأشياء القديمة التي يجب الابتعاد عنها، لكن كما نرى في هذا التصميم أن البساطة هي عنوان الأناقة في هذا المطبخ، فقد تم الابتعاد عن التعقيد في تصميم المطبخ من خلال استخدام الخزانة الخشبية السفلية وفي الأعلى كان الاعتماد فقط على الأرفف الخشبية لتخزين أدوات الطعام.

5. الاهتمام بوضع اكسسوارات وتخصيص مساحات فنية في المطبخ

Proyecto decoración de un txoko tradicional en Getxo., Urbana Interiorismo Urbana Interiorismo مطبخ
Urbana Interiorismo

Urbana Interiorismo
Urbana Interiorismo
Urbana Interiorismo

المطبخ لا يجب أن يكون مساحة عمل فقط، ولكن يجب أن تتوافر به الكثير من الاكسسوارات وأدوات الزينة للاستمتاع أثناء التواجد فيه سواء لإعداد الطعام أو تناول المشروبات، ففي هذا التصميم الرائع تم المزج بين الطابع الريفي البسيط والطابع الكلاسيكي، فقد تم تزيين الجدران بنقوش كلاسيكية ملونة وتم تخصيص الرف العلوي لوضع لوحة فنية وعدد من الاكسسوارات الأخرى.

6. استخدام ألوان الخزانات التي تتناسب مع الجدران

Apartamento da Sandra e do André, INÁ Arquitetura INÁ Arquitetura مطبخ
INÁ Arquitetura

INÁ Arquitetura
INÁ Arquitetura
INÁ Arquitetura

كما نرى في هذا النموذج فإن ألوان الخزانات وتناسبها مع الجدران تلعب دور كبير في شكل وأناقة المطبخ، ومن الخطأ أن يتم استخدام ألوان جريئة لا تتناسب مع بعضها، فكما نرى هنا تم الجمع بين اللونين الأبيض والأحمر بطريقة مميزة.

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7. إضافة بعض النقوش والألوان المشرقة على تصميم المطبخ

homify مطبخ البلاط Multicolored
homify

homify
homify
homify

من الخطأ أن يتم تصميم المطبخ بطريقة تقليدية مملة بعيدة عن إضافة طابعك الشخصي عليها، في هذا التصميم لمطبخ مُصمم باللون الابيض تم جعل الجدار بين الخزانات من السيراميك المزين بزخارف ونقوش ذات ألوان مشرقة وجريئة.

8. المزج بين أكثر من خامة

CASA IVANNA, OBRA BLANCA OBRA BLANCA مطبخ
OBRA BLANCA

OBRA BLANCA
OBRA BLANCA
OBRA BLANCA

الخامات المستخدمة في المطبخ يجب أن تكون من أجود الخامات حتى تبقى برونقها لفترة كبيرة دون حدوث أي تلف وتضطر إلى تغييرها، ومن الخطأ أن يتم استخدام الخامات الرديئة في الخزانات أو الطاولات، فكما نرى في هذا التصميم تم الاتجاه لاستخدام الرخام اللامع عالي الجودة على الجدران وكذا طاولة المنتصف kitchen island، كما تم الاتجاه لاستخدام خزانات خشبية أنيقة إضافة مزيد من الهدوء على مساحة المطبخ.

9. توفير مساحة مناسبة لحرية الحركة داخل المطبخ

Casa 581, Patrícia Azoni Arquitetura + Arte & Design Patrícia Azoni Arquitetura + Arte & Design مطبخ خشب متين Wood effect
Patrícia Azoni Arquitetura + Arte &amp; Design

Patrícia Azoni Arquitetura + Arte & Design
Patrícia Azoni Arquitetura + Arte &amp; Design
Patrícia Azoni Arquitetura + Arte & Design

من الخطأ أن يتم الاهتمام فقط بتصميم المطبخ وشكله الخارجي دون الاهتمام بالمساحة الداخلية اللازمة للحركة أثناء إعداد الطعام، ففي هذا النموذج المتكامل نلاحظ أنه تم الاهتمام بمساحة المطبخ الكلية وتصميمه بشكل مميز وتم تصميم الخزانات بطريقة مبتكرة وكذا تم تصميم بار صغير في أحد الجوانب بعيدًا عن منطقة الإعداد.

10. تصميم يوضح ضرورة الاهتمام بجودة الخامات المستخدمة

Apartamento no Campo Belo, Mario Catani - Arquitetura e Decoração Mario Catani - Arquitetura e Decoração مطبخ سيراميك Red
Mario Catani – Arquitetura e Decoração

Mario Catani - Arquitetura e Decoração
Mario Catani – Arquitetura e Decoração
Mario Catani - Arquitetura e Decoração

من ضمن الأخطاء التي يرتكبها الكثيرون عند تصميم المطبخ هو عدم الاهتمام بجودة الخامات المستخدمة خاصة عند اختيار تصميم الجدران، وفي هذا التصميم المميز يتضح جودة خامة السيراميك المستخدمة على الجدار، فقد تم تصميمها باللون الأحمر المميز ليتناسب مع لون الخزانة الأبيض والرخام الأسود الأنيق.

11. تزيين جدران المطبخ

Departamento en Punta del Este - Torres Miami Br., Diseñadora Lucia Casanova Diseñadora Lucia Casanova مطبخ
Diseñadora Lucia Casanova

Diseñadora Lucia Casanova
Diseñadora Lucia Casanova
Diseñadora Lucia Casanova

الجدران الفارغة لا توفر الأناقة طوال الوقت، ففي بعض الأحيان يحتاج المطبخ إلى بعض الزينة، فقد تم في هذا التصميم الرائع وضع ورق مزخرف على الجدار وتعليق بعض الأدوات والملحقات عليها مما أضاف لمسة مميزة على هذا الجدار.

12. تصميم يوضح ضرورة الاهتمام بتصميم جدران المطبخ والسقف

RESIDENCIA SINALOA, OLLIN ARQUITECTURA OLLIN ARQUITECTURA مطبخ
OLLIN ARQUITECTURA

OLLIN ARQUITECTURA
OLLIN ARQUITECTURA
OLLIN ARQUITECTURA

تصميم المطبخ لا يعتمد فقط على تصميم الأرضية والخزانة، فمن الخطأ تجاهل العديد من العناصر المكملة الأخرى مثل تصميم السقف والجدران، في هذا النموذج الرائع قد تم تصميم السقف من الجبس والخشب ليتناسب بشكل كبير مع الجدران الخشبية والخزانات.

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