12 فكرة رائعة لتوفير مساحات تخزين إضافية في الحمام

تم تصميم خزانة خفية في هذا الحمام، حيث تم استغلالها لوضع غسالة الملابس التي يعلوها عدد من الأرفف الخشبية التخزين صناديق الملابس والمناشف، وهذه الخزانة يمكن إغلاقها من خلال الباب المنزلق ليبدو الحمام رائعًا عند إغلاقها.

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