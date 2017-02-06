12 فكرة رائعة لتوفير مساحات تخزين إضافية في الحمام

الحمام من أهم الغرف المنزلية التي يجب الاهتمام بتصميمها لتوفير الراحة لمنزلك ككل، لذا فيجب الاهتمام بكافة التفاصيل لتبدو حمامك أنيق ومميز لا مثيل له.
مساحة الحمام الصغيرة ليست عائق على الإطلاق للحصول على تصميم مميز، فالآن يوجد الكثير من الأفكار والخدع لجعل حمامك يبدو أكبر مساحة ويسع وضع كافة الأدوات والأغراض. الكثير منا يرغب في تصميم خزانة إضافية في الحمام لوضع أدوات التنظيف والمناشف وغير ذلك، لذا نقدم لك في هذا المحتوى عدد من الأفكار الرائعة لتوفير مساحات تخزين إضافية في الحمام.
تم استغلال مساحة الحمام في هذا التصميم الاستغلال الأمثل، فقد تم تصميم الجزء أسفل الحوض ويتكون من عدد من الأدراج الكبيرة وفي الزاوية الأخرى تحت النافذة تم تصميم خزانة مستطيلة لأغراض تخزين أدوات النظافة.
تصميم في غاية الروعة حمام هادئ مزين بأرضية مزخرفة مميزة، وقد تم تصميم المساحة أسفل الحوض لوضع صناديق الملابس، وفي الأعلى يوجد بعض الأدراج المغلقة التي تستخدم في وضع الأغراض المهمة.
تصميم حمام مودرن أنيق، تم استغلال الجزء أسفل الحوض ليكون بمثابة خزانة خشبية مكونة من عدد من الأرفف والأدراج لاستخدامها في أغراض التخزين.
تصميم حمام بعيد بشكل تام عن التقليدية والروتين، فقد تم تصميم الحوائط باللون الأسود الأنيق، وتم استخدام حوض أبيض صغير تم تصميم الجزء الموجود أسفله على هيئة عدد من الأدراج الصغيرة، بالنسبة للجزء العلوي فقد تم وضع مرآة مستديرة مزودة بوحدة إضاءة، بجانب المرآة تم تصميم اثنين من الخزانات المستطيلة التي تضفي طابع مميز على هذا الحمام.
في هذا التصميم الرائع لحمام فرعي، تم الاستعانة بتصميم الكثير من الخزانات أسفل الحوض، وهذه الخزانات تم تصميمها بطريقة متدرجة مميزة، كما تم تصميم خزانات صغيرة أيضًا أعلى الحوض.
تصميم حمام مودرن يجمع بين البساطة والفخامة في آن واحد، تم استخدام حوض مودرن صغير على هيئة إناء مستدير تم وضعه على قطعة أثاث خشبية كبيرة لاستخدامها في أغراض التخزين.
تصميم مميز لحمام مودرن مُصمم بألوان هادئة في غاية الأناقة، تم تصميم جزء صغير من الجدار خزانة طولية مغلقة بباب منزلق ملون تستخدم لتخزين المناشف ومواد التنظيف من أجل المحافظة على الحمام بعيد عن الفوضى.
في هذا التصميم الرائع لحمام مودرن مُصمم بطريقة غير تقليدية، حيث اعتمد هذا الحمام بشكل كبير على الإضاءة الطبيعية التي تتعاكس أشعتها مع المرآة لتعزيز الإضاءة، كما تم استغلال المساحة الفارغة أسفل الحوض بوضع عدد من الأرفف الخشبية.
تم استغلال المساحة في هذا الحمام بطريقة مميزة ورائعة، في أسفل الحوض قد تم تصميم حامل معدني لوضع المناشف عليه، وفي أحد الزوايا أسفل النافذة تم وضع قطعة أثاث خشبية مكونة من عدد من الأدراج التي تستخدم للتخزين.
كما نلاحظ في هذا التصميم أنه تم الاتجاه الطابع الريفي في تصميم جدار الحمام وكذا في تصميم الحوض، حيث تم استخدام الجدار الحجري الذي يعزز هذا النمط، والمميز في هذا التصميم أنه تم تصميم اثنين من الخزانات المفتوحة المكونة من ثلاث أرفف لتخزين المناشف والمنظفات.
تصميم حمام مودرن يميزه أجواء الترتيب والنظام والبعد عن الفوضى، فقد تم تصميم خزانة معلقة مكونة من عدد من الأدراج والأرفف المغلقة أسفل الحوض لأغراض التخزين والحفاظ على ترتيب الحمام ونظامه.
تم تصميم خزانة خفية في هذا الحمام، حيث تم استغلالها لوضع غسالة الملابس التي يعلوها عدد من الأرفف الخشبية التخزين صناديق الملابس والمناشف، وهذه الخزانة يمكن إغلاقها من خلال الباب المنزلق ليبدو الحمام رائعًا عند إغلاقها.
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