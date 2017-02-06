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12 فكرة رائعة لتوفير مساحات تخزين إضافية في الحمام

Mai Elkholy Mai Elkholy
homify حمام
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الحمام من أهم الغرف المنزلية التي يجب الاهتمام بتصميمها لتوفير الراحة لمنزلك ككل، لذا فيجب الاهتمام بكافة التفاصيل لتبدو حمامك أنيق ومميز لا مثيل له. 
مساحة الحمام الصغيرة ليست عائق على الإطلاق للحصول على تصميم مميز، فالآن يوجد الكثير من الأفكار والخدع لجعل حمامك يبدو أكبر مساحة ويسع وضع كافة الأدوات والأغراض. الكثير منا يرغب في تصميم خزانة إضافية في الحمام لوضع أدوات التنظيف والمناشف وغير ذلك، لذا نقدم لك في هذا المحتوى عدد من الأفكار الرائعة لتوفير مساحات تخزين إضافية في الحمام.

1. تصميم خزانات خشبية أسفل الحوض وفي زوايا الحمام الفارغة

homify حمام
homify

homify
homify
homify

تم استغلال مساحة الحمام في هذا التصميم الاستغلال الأمثل، فقد تم تصميم الجزء أسفل الحوض ويتكون من عدد من الأدراج الكبيرة وفي الزاوية الأخرى تحت النافذة تم تصميم خزانة مستطيلة لأغراض تخزين أدوات النظافة.

2. خزانة خشبية مفتوحة لوضع صناديق الملابس

Dom jednorodzinny w Redzie , PracowniaPolka PracowniaPolka حمام
PracowniaPolka

PracowniaPolka
PracowniaPolka
PracowniaPolka

تصميم في غاية الروعة حمام هادئ مزين بأرضية مزخرفة مميزة، وقد تم تصميم المساحة أسفل الحوض لوضع صناديق الملابس، وفي الأعلى يوجد بعض الأدراج المغلقة التي تستخدم في وضع الأغراض المهمة.

3. تصميم المساحة أسفل الحوض كخزانة إضافية صغيرة

homify حمام
homify

homify
homify
homify

تصميم حمام مودرن أنيق، تم استغلال الجزء أسفل الحوض ليكون بمثابة خزانة خشبية مكونة من عدد من الأرفف والأدراج لاستخدامها في أغراض التخزين.

4. حمام مودرن أنيق تم فيه استغلال بعض الأجزاء الديكورية في أغراض التخزين

homify BathroomShelves
homify

homify
homify
homify

تصميم حمام بعيد بشكل تام عن التقليدية والروتين، فقد تم تصميم الحوائط باللون الأسود الأنيق، وتم استخدام حوض أبيض صغير تم تصميم الجزء الموجود أسفله على هيئة عدد من الأدراج الصغيرة، بالنسبة للجزء العلوي فقد تم وضع مرآة مستديرة مزودة بوحدة إضاءة، بجانب المرآة تم تصميم اثنين من الخزانات المستطيلة التي تضفي طابع مميز على هذا الحمام.

5. أناقة اللون الأبيض في تصميم الكثير من الخزانات في الحمام الفرعي

Nancopiù, Xilon S.r.l. Xilon S.r.l. حمام
Xilon S.r.l.

Xilon S.r.l.
Xilon S.r.l.
Xilon S.r.l.

في هذا التصميم الرائع لحمام فرعي، تم الاستعانة بتصميم الكثير من الخزانات أسفل الحوض، وهذه الخزانات تم تصميمها بطريقة متدرجة مميزة، كما تم تصميم خزانات صغيرة أيضًا أعلى الحوض.

6. تصميم قطعة أثاث كبيرة أسفل الحوض المودرن الصغير

homify حمام
homify

homify
homify
homify

تصميم حمام مودرن يجمع بين البساطة والفخامة في آن واحد، تم استخدام حوض مودرن صغير على هيئة إناء مستدير تم وضعه على قطعة أثاث خشبية كبيرة لاستخدامها في أغراض التخزين.

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7. تصميم حمام أنيق يحتوي على خزانة سحرية

Mehr Ordnung im Bad, Elfa Deutschland GmbH Elfa Deutschland GmbH حمام Green
Elfa Deutschland GmbH

Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH

تصميم مميز لحمام مودرن مُصمم بألوان هادئة في غاية الأناقة، تم تصميم جزء صغير من الجدار خزانة طولية مغلقة بباب منزلق ملون تستخدم لتخزين المناشف ومواد التنظيف من أجل المحافظة على الحمام بعيد عن الفوضى.

8. تصميم حمام مودرن يحتوي على الكثير من الأرفف الخشبية

homify حمام
homify

homify
homify
homify

في هذا التصميم الرائع لحمام مودرن مُصمم بطريقة غير تقليدية، حيث اعتمد هذا الحمام بشكل كبير على الإضاءة الطبيعية التي تتعاكس أشعتها مع المرآة لتعزيز الإضاءة، كما تم استغلال المساحة الفارغة أسفل الحوض بوضع عدد من الأرفف الخشبية.

9. تصميم كلاسيكي لحمام منظم بعيد عن الفوضى

Drummonds Case Study: European Retreat, Denmark homify BathroomSinks
homify

Drummonds Case Study: European Retreat, Denmark

homify
homify
homify

تم استغلال المساحة في هذا الحمام بطريقة مميزة ورائعة، في أسفل الحوض قد تم تصميم حامل معدني لوضع المناشف عليه، وفي أحد الزوايا أسفل النافذة تم وضع قطعة أثاث خشبية مكونة من عدد من الأدراج التي تستخدم للتخزين.

10. تصميم حمام على النمط الريفي و تصميم خزانات داخل الحائط

Drummonds Case Study: Loz Feliz Retreat, California homify حمام
homify

Drummonds Case Study: Loz Feliz Retreat, California

homify
homify
homify

كما نلاحظ في هذا التصميم أنه تم الاتجاه الطابع الريفي في تصميم جدار الحمام وكذا في تصميم الحوض، حيث تم استخدام الجدار الحجري الذي يعزز هذا النمط، والمميز في هذا التصميم أنه تم تصميم اثنين من الخزانات المفتوحة المكونة من ثلاث أرفف لتخزين المناشف والمنظفات.

11. تصميم خزانة معلقة أسفل حوض حمام مودرن أنيق

casa ORQUIDEA, arketipo-taller de arquitectura arketipo-taller de arquitectura حمام
arketipo-taller de arquitectura

arketipo-taller de arquitectura
arketipo-taller de arquitectura
arketipo-taller de arquitectura

تصميم حمام مودرن يميزه أجواء الترتيب والنظام والبعد عن الفوضى، فقد تم تصميم خزانة معلقة مكونة من عدد من الأدراج والأرفف المغلقة أسفل الحوض لأغراض التخزين والحفاظ على ترتيب الحمام ونظامه.

12. تصميم غرفة غسيل خفية مدمجة في الحمام

Mehr Ordnung im Bad, Elfa Deutschland GmbH Elfa Deutschland GmbH حمام خشب Brown
Elfa Deutschland GmbH

Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH

تم تصميم خزانة خفية في هذا الحمام، حيث تم استغلالها لوضع غسالة الملابس التي يعلوها عدد من الأرفف الخشبية التخزين صناديق الملابس والمناشف، وهذه الخزانة يمكن إغلاقها من خلال الباب المنزلق ليبدو الحمام رائعًا عند إغلاقها.

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10 أفكار مختلفة تساعدك في تصميم غرفة الغسيل
12 فكرة رائعة لتوفير مساحات تخزين إضافية في الحمام

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