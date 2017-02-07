6 طرق لجعل رائحة منزلك أفضل

لعلّ رائحة المنزل من الأمور المهمة التي تشغل بال العديد من الأشخاص، حيث أن رائحة المنزل العطرة تمنح إحساس بنظافة المكان بالإضافة لإمكانية استخدام مختلف الوسائل لتغيير الجو العام بالمنزل. وغالبًا ما تكون نظافة المنزل هي العامل الرئيسي الذي يساهم في انتشار الرائحة العطرة في المنزل، وهناك العديد من الطرق المختلفة التي يمكن أن تساعدكم على نشر الروائح التي تفضلونها على المكان بعيدًا عن استخدام مُعطرات الجو التقليدية التي تأتي في هيئة رشاش مضغوط والتي تكون مُضرة بالبيئة. وهنا نعرض بعض الطرق البسيطة التي تساعدك في الحفاظ على رائحة منزلك منعشة لتمنحك شعور بالنظافة والراحة.