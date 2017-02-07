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6 طرق لجعل رائحة منزلك أفضل

Mai Elkholy Mai Elkholy
Living Spaces, Clean Design Clean Design غرفة المعيشة
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لعلّ رائحة المنزل من الأمور المهمة التي تشغل بال العديد من الأشخاص، حيث أن رائحة المنزل العطرة تمنح إحساس بنظافة المكان بالإضافة لإمكانية استخدام مختلف الوسائل لتغيير الجو العام بالمنزل. وغالبًا ما تكون نظافة المنزل هي العامل الرئيسي الذي يساهم في انتشار الرائحة العطرة في المنزل، وهناك العديد من الطرق المختلفة التي يمكن أن تساعدكم على نشر الروائح التي تفضلونها على المكان بعيدًا عن استخدام مُعطرات الجو التقليدية التي تأتي في هيئة رشاش مضغوط والتي تكون مُضرة بالبيئة. وهنا نعرض بعض الطرق البسيطة التي تساعدك في الحفاظ على رائحة منزلك منعشة لتمنحك شعور بالنظافة والراحة.

1. استخدام الشموع العطرية

Tunisia Made Candleholders Hend Krichen Dining roomAccessories & decoration
Hend Krichen

Tunisia Made Candleholders

Hend Krichen
Hend Krichen
Hend Krichen

الشموع العطرية لها العديد من الفوائد حيث يمكنها أن تمنح المنزل شكل جمالي بسيط بالإضافة لكونها تنشر في المكان رائحة عطرة، ويمكننا ان نجد في الأسواق الشموع العطرية بمختلف الروائح المميزة التي يمكن الاختيار منها بما يناسب الذوق الخاص. وأيضًا فهذه الأنواع من الشموع تأتي بأحجام مختلفة، فكما نرى في هذا النموذج تم استخدام شموع صغيرة بسيطة في أوعية فخارية صغيرة بألوان محايدة لتتناسب مع الألوان السائدة في المكان.

2. استخدام الشفاط للتخلص من الروائح

Kitchens, Clean Design Clean Design مطبخ
Clean Design

Clean Design
Clean Design
Clean Design

الطهي وخاصة قلي الطعام من الأمور التي تترك روائح مزعجة داخل المنزل، وللتخلص من هذه الروائح يجب تهوية المطبخ جيدًا سواء بفتح النوافذ أو بتشغيل الشفاط الكهربائي والذي من شأنه القضاء على الروائح التي لا ترغب بها. حيث نلاحظ في هذا المطبخ وجود شفاط كهربائي بالإضافة إلى نوافذ زجاجية تسمح بتهوية المكان لتجديد الهواء لمنع انتشار الروائح لخارج المطبخ.

3. التهوية الجيدة واستخدام الورود داخل الغرفة

Living Spaces, Clean Design Clean Design غرفة المعيشة
Clean Design

Clean Design
Clean Design
Clean Design

نلاحظ في هذا النموذج وجود نوافذ زجاجية كبيرة تسمح بدخول الهواء النقي لتهوية الغرفة والتي يجب الحرص على فتحها لتجديد هواء الغرفة والشعور بالانتعاش والراحة. بالإضافة لذلك فقد تم استخدام مزهريات تحتوي على الأزهار الطبيعية لتنشر رائحتها الزكية في أرجاء الغرفة.

4. تنظيم ونظافة الحمام

VILLA - GASSIN, PASSAGE CITRON PASSAGE CITRON حمام
PASSAGE CITRON

PASSAGE CITRON
PASSAGE CITRON
PASSAGE CITRON

يُعد الحمام من الأماكن التي يجب الحرص على نظافتها وتهويتها جيدًا حتى لا تكون مصدر للروائح بالمنزل حيث يجب الحرص على تنظيفه بانتظام وتجفيفه حتى لا تتراكم المياه وتسبب روائح غير مرغوبة. بالإضافة لنظافة الحمام يمكن استخدام عدد من الطرق لجعل رائحة الحمام عطرة مثل استخدام المعطرات المخصصة، كما نلاحظ في هذا النموذج فقد تم ترتيب الحمام والاهتمام بنظافة الأرضيات لضمان حمام خالي من الروائح، بالإضافة للك فقد تم تركيب الدش في حجرة زجاجية مغلقة لمنع تسرب المياه لأرضيات الحمام الخشبية الامر الذي قد يؤدي لتلفها والتسبب في العفن الذي يسبب روائح مزعجة.

5. استخدام أُصص الورود الطبيعية

Macetas para exterior (outdoor), Elho México Elho México Balconies, verandas & terracesPlants & flowers بلاستيك Multicolored
Elho México

Elho México
Elho México
Elho México

استخدام مزهريات الورود الطبيعية تبعث رائحة عطرة في المكان، وفي حال وضعها في الشرفة ينشر الهواء الرائحة في كل أرجاء المنزل لتجعل رائحة المنزل تفوح برائحة الورود الطبيعية وتمنحك شعور بالانتعاش والسعادة. وفي هذا النموذج تم استخدام أُصص ورود معلقة بألوان مشرقة لُتضيف شكل جمالي للشرفة وفي نفس الوقت تنشر رائحتها الجميلة في المكان.

6. ترتيب الأدراج واستخدام عبوات لحفظ الروائح

Organización interior... porque los detalles, importan, DEULONDER arquitectura domestica DEULONDER arquitectura domestica مطبخ Metallic/Silver
DEULONDER arquitectura domestica

DEULONDER arquitectura domestica
DEULONDER arquitectura domestica
DEULONDER arquitectura domestica

قد يسبب تداخل روائح البهارات بعض الإزعاج في المطبخ لذا يجب حفظ البهارات داخل عبوات محكمة الغلق لضمان عدم تداخل الروائح وانتشارها في المنزل، وفي هذا النموذج نرى أنه قد تم تصميم هذا المطبخ ليحتوي على درج خاص بالبهارات يحتوي على أماكن مخصصة لوضع عبوات البهارات المختلفة لمنع الروائح والبقاء على رائحة مطبخك منعشة، وأيضًا فأن هذا الدرج يُسهل الوصول للبهارات المرغوبة حين الحاجة.

تفضلوا بقراءة المقال التالي، كيف تجعل مطبخك الصغير أكثر جمالا وأناقة؟

كيف تجعل مطبخك الصغير أكثر جمالا وأناقة؟
6 طرق لجعل رائحة منزلك أفضل

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